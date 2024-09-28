Тур: 6. Стадион: Сити Граунд. Главный судья: Смит Джошуа
0:0
Первый тайм: 43'
Ход матча
31'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Селс
Матц
34
Эйна
Ола
19
Морено
Алекс
22
Йейтс
Райан
11
Вуд
Крис
20
Лукич
Саша
11
Траоре
Адама
17
Айуоби
Алекс
- Основной состав
-
26 Селс МатцВратарь
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Вуд КрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Боли ВийиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Силва ЖотаНападающий
-
24 Соса РамонНападающий
-
Главный тренер: Эндрю Рейд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Лукич СашаПолузащитник
-
11 Траоре АдамаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Бенда СтивенВратарь
- Защитник
-
31 Диоп ИссаЗащитник
- Полузащитник
-
16 Берге СандерПолузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Нелсон РайсПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ноттингем Форест
Фулхэм
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
16 матчей
37.5%
6.3%
56.2%
6 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.88
1.25
Среднее время на гол
48
72
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
2.13
2
Среднее время на гол
42
45
Всего голов
32
26
Голов в среднем за матч
2
1.63
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
45
55
Бомбардиры внутри турнира
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Крис
|3 (1)
|0.5
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0.17
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.17
|Соса Рамон
|1
|0.17
|Андерсон Эллиот
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
|Силва Жота
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смит-Роу Эмиль
|2
|0.33
|Хименес Рауль
|2
|0.33
|Траоре Адама
|1
|0.17
|Айуоби Алекс
|1
|0.17
|Нелсон Райс
|1
|0.17
|Робинсон Энтони
|0
|0
|Родриго Мунис
|0
|0
Карточки
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гиббс-Уайт Морган
|2
|1
|Нуну Эшпириту Санту
|1
|1
|Сангаре Ибрахим
|2
|0
|Йейтс Райан
|2
|0
|Уильямс Неко
|2
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Селс Матц
|1
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Эйна Ола
|1
|0
|Домингес Николас
|1
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
|Андерсон Эллиот
|1
|0
|Эланга Энтони
|1
|0
|Силва Жота
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукич Саша
|3
|0
|Кэрни Том
|2
|0
|Траоре Адама
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Лено Бернд
|1
|0
|Тете Кенни
|1
|0
|Уилсон Гарри
|1
|0
|Рид Харрисон
|1
|0
|Нелсон Райс
|1
|0
|Робинсон Энтони
|1
|0
|Угелумба Кэлвин
|1
|0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фулхэм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Ноттингем Форест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Фулхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
6
Ноттингем Форест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Фулхэм
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
33%
1
14%
1-15
1
17%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Ноттингем Форест
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1
Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 3:4 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Ноттингем Форест - Эльче 0:1 Ноттингем Форест - Миллуолл 2:1 Сандерленд - Ноттингем Форест 1:1 Честерфилд - Ноттингем Форест 0:3 Бёрнли - Ноттингем Форест 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1
Фулхэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Престон Норт Энд - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Фулхэм 1:1
Бирмингем - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Севилья 1:2 Бенфика - Фулхэм 0:1 Лутон Таун - Фулхэм 2:4 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
Фулхэм
Точный счет
1:1
2 раза 100%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ноттингем Форест
Фулхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|2.
|1:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|3.
|4:2 Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 7
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 1
|12
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|7.
|0:0 Заявка
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|8.
|1:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|9.
|2:4 Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|10.
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|1:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|17.
|0:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 9
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 14
|1
|20.
|0:1 Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|2:4 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|4:2 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|1:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
|19.
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|20.
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:2 Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|8.
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|2:4 Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|10.
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|13.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|1:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|10
|Ливерпуль
|Диас Луис
|5 (1)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|5
|Челси
|Палмер Коул
|4 (4)
|Челси
|Джексон Николас
|4 (3)
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|4
|Ноттингем Форест
|Гиббс-Уайт Морган
|1 2
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|3
|Ипсвич
|Морси Сэм
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ноттингем Форест 0:0 Фулхэм
Исход игры
Ноттингем Форест
46.4% (52)
Ничья
40.2% (45)
Фулхэм
13.4% (15)
Тотал 2.5
Больше
41.44% (46)
Меньше
58.56% (65)
Обе команды забьют
Да
75.68% (84)
Нет
24.32% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.9% (38)
2:1 Ноттингем Форест
25% (28)
1:0 Ноттингем Форест
17.9% (20)
1:2 Фулхэм
8.9% (10)
2:2 Ничья
4.5% (5)
0:1 Фулхэм
3.6% (4)
0:0 Ничья
1.8% (2)
3:2 Ноттингем Форест
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!