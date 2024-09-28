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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Смит Джошуа
Ноттингем Форест
0:0
Первый тайм: 43'
Фулхэм
0'
31' Желтая карточка
Йейтс Райан

Ход матча

31'
Йейтс Райан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогнозы 112
Ноттингем Форест 46.4% (52)
X 40.2% (45)
Фулхэм 13.4% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ноттингем Форест
Ничья
Фулхэм
3.30
3.35
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3.21
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Селс
Матц
34
Эйна
Ола
31
Миленкович
Никола
5
Мурильо
Джейсон
19
Морено
Алекс
8
Андерсон
Эллиот
18
Уорд-Праус
Джеймс
22
Йейтс
Райан
16
Домингес
Николас
11
Вуд
Крис
9
Авонийи
Тайво
1
Лено
Бернд
2
Тете
Кенни
5
Андерсен
Йоаким
3
Угелумба
Кэлвин
33
Робинсон
Энтони
18
Перейра
Андреас
20
Лукич
Саша
11
Траоре
Адама
32
Смит-Роу
Эмиль
17
Айуоби
Алекс
7
Хименес
Рауль
Ноттингем Форест
4-4-2
Фулхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Ноттингем Форест
Фулхэм

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

16 матчей

37.5%
6.3%
56.2%
6 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
5:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
Ч
0:1
Ч
0:4
Ч
0:1
Ч
1:2
Ч
2:0
Ч
1:3
Ч
3:2
Ч
1:1
Ч
1:3
Ч
3:0
Ч
3:2
Ч
5:3

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.88
1.25

Среднее время на гол

48
72

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

2.13
2

Среднее время на гол

42
45

Всего голов

32
26

Голов в среднем за матч

2
1.63

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

45
55

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 3 (1) 0.5
Гиббс-Уайт Морган 1 0.17
Хадсон-Одои Каллум 1 0.17
Соса Рамон 1 0.17
Андерсон Эллиот 0 0
Эланга Энтони 0 0
Силва Жота 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смит-Роу Эмиль 2 0.33
Хименес Рауль 2 0.33
Траоре Адама 1 0.17
Айуоби Алекс 1 0.17
Нелсон Райс 1 0.17
Робинсон Энтони 0 0
Родриго Мунис 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиббс-Уайт Морган 2 1
Нуну Эшпириту Санту 1 1
Сангаре Ибрахим 2 0
Йейтс Райан 2 0
Уильямс Неко 2 0
Вуд Крис 1 0
Селс Матц 1 0
Морено Алекс 1 0
Эйна Ола 1 0
Домингес Николас 1 0
Хадсон-Одои Каллум 1 0
Андерсон Эллиот 1 0
Эланга Энтони 1 0
Силва Жота 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукич Саша 3 0
Кэрни Том 2 0
Траоре Адама 2 0
Перейра Андреас 2 0
Марку Силва 2 0
Лено Бернд 1 0
Тете Кенни 1 0
Уилсон Гарри 1 0
Рид Харрисон 1 0
Нелсон Райс 1 0
Робинсон Энтони 1 0
Угелумба Кэлвин 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фулхэм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Ноттингем Форест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Фулхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
6
Ноттингем Форест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Фулхэм
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
33%
1
14%
1-15
1
17%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1
Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 3:4 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Ноттингем Форест - Эльче 0:1 Ноттингем Форест - Миллуолл 2:1 Сандерленд - Ноттингем Форест 1:1 Честерфилд - Ноттингем Форест 0:3 Бёрнли - Ноттингем Форест 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1
Фулхэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Престон Норт Энд - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Фулхэм 1:1
Бирмингем - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Севилья 1:2 Бенфика - Фулхэм 0:1 Лутон Таун - Фулхэм 2:4 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Фулхэм

Точный счет

1:1
2 раза 100%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
2.
Арсенал
 1:0 Заявка 6 4 2 0 9 - 3 14
3.
Челси
 4:2 Заявка 6 4 1 1 15 - 7 13
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 0 1 10 - 1 12
5.
Астон Вилла
 Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
6.
Ньюкасл
 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
7.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 6 2 4 0 6 - 4 10
8.
Брентфорд
 1:0 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
9.
Брайтон
 2:4 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
10.
Фулхэм
 0:0 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
11.
Тоттенхэм
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
14.
Борнмут
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
16.
Ипсвич
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
17.
Лестер
 0:1 Заявка 6 0 3 3 6 - 9 3
18.
Саутгемптон
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 0 1 4 5 - 14 1
20.
Эвертон
 0:1 Заявка 6 0 1 5 5 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 1:0 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Манчестер Сити
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Фулхэм
 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Арсенал
 1:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
7.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
8.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Брайтон
 2:4 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Челси
 4:2 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13.
Лестер
 0:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Ипсвич
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Саутгемптон
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0
19.
Эвертон
 0:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
20.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 4:2 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Манчестер Сити
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Арсенал
 1:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
6.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
8.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Брайтон
 2:4 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
10.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12.
Борнмут
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
13.
Фулхэм
 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Ипсвич
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
15.
Тоттенхэм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Лестер
 0:1 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Эвертон
 0:1 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Брентфорд
 1:0 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Ливерпуль Диас Луис 5 (1)
Брентфорд Мбеумо Брайан 5
Челси Палмер Коул 4 (4)
Челси Джексон Николас 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ньюкасл Жоэлинтон 4
Ноттингем Форест Гиббс-Уайт Морган 1 2
Ньюкасл Бёрн Дэн 3
Ипсвич Морси Сэм 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 43'
    Навес Уорд-Прауса слева со штрафного к воротам в верховой борьбе сумел нейтрализовать Андерсен. Гостям удалось выбить мяч к центральному кругу.
  • Фол, нарушение
    42'
    Перейра на фланге уложил на газон Йейтса.
  • Фол, нарушение
    41'
    Тете с Вудом у центрального круга друг друга держали руками. Арбитр определил фол со стороны защитника "Фулхэма".
  • Фол, нарушение
    40'
    Лукич у чужой штрафной площади придержал руками Йейтса.
  • 39'
    На подачу Уорд-Прауса от углового флага вышел Лено и сумел кулаком отбить мяч на противоположный фланг.
  • Опасный момент
    38'
    Морено перед чужой штрафной площадью сыграл на подборе и с двадцати метров с небольшим рикошетом пробил рядом с левой штангой.
  • 37'
    Уорд-Праус слева со штрафного навесил на Морено, который головой направил мяч правее ворот.
  • Фол, нарушение
    36'
    Траоре на фланге завалил на газон Йейтса.
  • 34'
    Лукич на фланге выиграл забег у Авонийи и чисто отобрал мяч у нападающего "Ноттингем Форест".
  • 33'
    Траоре справа навесил к дальней штанге, где Андерсен в борьбе с соперником не смог нанести акцентированный удар головой. Селс выбил мяч от ворот кулаком.
  • Желтая карточка
    32'
    Йейтс на фланге сбил Траоре и получил жёлтую карточку.
  • 31'
    Робинсон слева обыгрался с Айуоби и навесил в центр штрафной площади, где партнёров не оказалось.
  • 30'
    Очередной активный отрезок выдают гости. На ворота "Ноттингем Форест" накатывается одна атака за другой. Всё проходит без опасных ударов.
  • 28'
    Айуоби слева сделал пас в штрафную площадь на Рауля Хименеса, который с разворота низом пробил в створ. Селс опустился на газон и забрал мяч в руки.
  • Видеоповтор
    27'
    ВАР проверил эпизод с ударом Вуда, после которого, возможно, мяч пересёк линию ворот. Решение об офсайде оставлено в силе.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Офсайд
      26'
      Эйна справа навесил к дальней штанге. Последовала скидка на Вуда, который по воротам бил из офсайда.
    • Угловой
      25'
      Гости исполнили угловой удар. Очередной "стандарт" ничем интересным не завершился.
    • 24'
      Траоре справа ушёл от Морено и навесил в центр штрафной площади. Отскок получился на Робинсона, который слева с двадцати пяти метров низом пробил правее ворот.
    • Травма, повреждение
      23'
      Медики оказывают Лукичу помощь. Небольшая пауза в матче.
    • Фол, нарушение
      22'
      Йейтс справа прострелил на Авонийи, который место мяча ударил по ногам Лукичу.
    • Офсайд
      21'
      Эйна сделал заброс вперёд на Вуда, который оказался в офсайде.
    • Опасный момент
      20'
      Авонийи с семи метров в падении через себя пробил немного выше перекладины.
    • 19'
      Эйна и Андерсон по правому флангу прошли вперёд и заработали аут.
    • Фол, нарушение
      18'
      Угелумба в центре поля толкнул в спину Эйну.
    • 17'
      "Фулхэм" подержал мяч в центре поля. Продвижение вперёд по флангам гостям стало даваться с трудом.
    • Угловой
      16'
      Следующая подача Уорд-Прауса от углового флага последовала в центр штрафной площади. Андерсен вверху опередил всех и мяч выбил.
    • Угловой
      15'
      После навеса Уорд-Прауса от углового флага мяч вынесен на Андерсона, который с двадцати четырёх метров низом пробил левее ворот.
    • 14'
      Прострел Авонийи справа к воротам заблокировал Угелумба.
    • 13'
      Постепенно игра подравнивается и больше смещается к центральному кругу. "Ноттингем Форест" старается больше контролировать мяч, а гости быстрее двигаются вперёд.
    • Фол, нарушение
      12'
      Перейра на чужой половине поля ударил по ногам Домингеса.
    • 10'
      Две попытки Эйны справа доставить мяч к воротам гости нейтрализовали. Первый раз на выходе кулаками сыграл Лено, а вторую подачу прервал Андерсен.
    • 9'
      У "Фулхэма" атаки получаются более нацеленными. Траоре справа раз за разом старается доставить мяч к воротам. До ударов дело не доходит.
    • 8'
      Хозяева подержали мяч на чужой половине поля, но так и не смогли довести мяч до ворот. На дальний удар никто не отважился.
    • 7'
      Подачу Морено слева к воротам заблокировал Траоре.
    • 6'
      Траоре справа прострелил вдоль ворот, а в центре штрафной площади не оказалось партнёра, который мог бы нанести разящий удар.
    • Угловой
      5'
      После второй подачи гостей от углового флага мяч выбит во фланг, откуда развития атаки не последовало.
    • Угловой
      4'
      Первый угловой удар в матче исполнили гости. Мяч выбит из штрафной площади, но "Фулхэм" тут же заработал следующий "стандарт".
    • 3'
      После навеса Траоре справа мяч опускался на перекладину, и Селс решил переправить сферу за пределы поля.
    • 2'
      "Ноттингем Форест" играет в красных футболках и белых трусах, "Фулхэм" - в белых футболках и чёрных трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Сити Граунд"!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ноттингем Форест 0:0 Фулхэм

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    46.4% (52)
    Ничья
    40.2% (45)
    Фулхэм
    13.4% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.44% (46)
    Меньше
    58.56% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    75.68% (84)
    Нет
    24.32% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.9% (38)
    2:1 Ноттингем Форест
    25% (28)
    1:0 Ноттингем Форест
    17.9% (20)
    1:2 Фулхэм
    8.9% (10)
    2:2 Ничья
    4.5% (5)
    0:1 Фулхэм
    3.6% (4)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    3:2 Ноттингем Форест
    1.8% (2)
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