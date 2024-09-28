Уорд-Праус слева со штрафного навесил на Морено, который головой направил мяч правее ворот.

Морено перед чужой штрафной площадью сыграл на подборе и с двадцати метров с небольшим рикошетом пробил рядом с левой штангой.

На подачу Уорд-Прауса от углового флага вышел Лено и сумел кулаком отбить мяч на противоположный фланг.

Тете с Вудом у центрального круга друг друга держали руками. Арбитр определил фол со стороны защитника "Фулхэма".

Перейра на фланге уложил на газон Йейтса.

Навес Уорд-Прауса слева со штрафного к воротам в верховой борьбе сумел нейтрализовать Андерсен. Гостям удалось выбить мяч к центральному кругу.

ВАР проверил эпизод с ударом Вуда, после которого, возможно, мяч пересёк линию ворот. Решение об офсайде оставлено в силе.

Айуоби слева сделал пас в штрафную площадь на Рауля Хименеса, который с разворота низом пробил в створ. Селс опустился на газон и забрал мяч в руки.

Очередной активный отрезок выдают гости. На ворота "Ноттингем Форест" накатывается одна атака за другой. Всё проходит без опасных ударов.

Робинсон слева обыгрался с Айуоби и навесил в центр штрафной площади, где партнёров не оказалось.

Йейтс на фланге сбил Траоре и получил жёлтую карточку.

Траоре справа навесил к дальней штанге, где Андерсен в борьбе с соперником не смог нанести акцентированный удар головой. Селс выбил мяч от ворот кулаком.

Лукич на фланге выиграл забег у Авонийи и чисто отобрал мяч у нападающего "Ноттингем Форест".

Траоре на фланге завалил на газон Йейтса.

"Фулхэм" подержал мяч в центре поля. Продвижение вперёд по флангам гостям стало даваться с трудом.

Угелумба в центре поля толкнул в спину Эйну.

Эйна и Андерсон по правому флангу прошли вперёд и заработали аут.

Авонийи с семи метров в падении через себя пробил немного выше перекладины.

Эйна сделал заброс вперёд на Вуда, который оказался в офсайде.

Йейтс справа прострелил на Авонийи, который место мяча ударил по ногам Лукичу.

Траоре справа ушёл от Морено и навесил в центр штрафной площади. Отскок получился на Робинсона, который слева с двадцати пяти метров низом пробил правее ворот.

Эйна справа навесил к дальней штанге. Последовала скидка на Вуда, который по воротам бил из офсайда.

16' Следующая подача Уорд-Прауса от углового флага последовала в центр штрафной площади. Андерсен вверху опередил всех и мяч выбил.

15' После навеса Уорд-Прауса от углового флага мяч вынесен на Андерсона, который с двадцати четырёх метров низом пробил левее ворот.

14' Прострел Авонийи справа к воротам заблокировал Угелумба.

13' Постепенно игра подравнивается и больше смещается к центральному кругу. "Ноттингем Форест" старается больше контролировать мяч, а гости быстрее двигаются вперёд.

12' Перейра на чужой половине поля ударил по ногам Домингеса.

10' Две попытки Эйны справа доставить мяч к воротам гости нейтрализовали. Первый раз на выходе кулаками сыграл Лено, а вторую подачу прервал Андерсен.

9' У "Фулхэма" атаки получаются более нацеленными. Траоре справа раз за разом старается доставить мяч к воротам. До ударов дело не доходит.

8' Хозяева подержали мяч на чужой половине поля, но так и не смогли довести мяч до ворот. На дальний удар никто не отважился.

7' Подачу Морено слева к воротам заблокировал Траоре.

6' Траоре справа прострелил вдоль ворот, а в центре штрафной площади не оказалось партнёра, который мог бы нанести разящий удар.

5' После второй подачи гостей от углового флага мяч выбит во фланг, откуда развития атаки не последовало.

4' Первый угловой удар в матче исполнили гости. Мяч выбит из штрафной площади, но "Фулхэм" тут же заработал следующий "стандарт".

3' После навеса Траоре справа мяч опускался на перекладину, и Селс решил переправить сферу за пределы поля.

2' "Ноттингем Форест" играет в красных футболках и белых трусах, "Фулхэм" - в белых футболках и чёрных трусах.