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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Смит Джошуа
Ноттингем Форест
 
Позже
Фулхэм
Прогнозы 41
Ноттингем Форест 41.5% (17)
X 36.6% (15)
Фулхэм 22% (9)
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Лучшие коэффициенты
Ноттингем Форест
Ничья
Фулхэм
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Ноттингем Форест
Фулхэм

История личных встреч

Ноттингем Форест
Фулхэм

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

16 матчей

37.5%
6.3%
56.2%
6 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
5:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
Ч
0:1
Ч
0:4
Ч
0:1
Ч
1:2
Ч
2:0
Ч
1:3
Ч
3:2
Ч
1:1
Ч
1:3
Ч
3:0
Ч
3:2
Ч
5:3

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.88
1.25

Среднее время на гол

48
72

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

2.13
2

Среднее время на гол

42
45

Всего голов

32
26

Голов в среднем за матч

2
1.63

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

45
55

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 3 (1) 0.6
Гиббс-Уайт Морган 1 0.2
Хадсон-Одои Каллум 1 0.2
Соса Рамон 1 0.2
Андерсон Эллиот 0 0
Эланга Энтони 0 0
Силва Жота 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смит-Роу Эмиль 2 0.4
Хименес Рауль 2 0.4
Траоре Адама 1 0.2
Айуоби Алекс 1 0.2
Нелсон Райс 1 0.2
Робинсон Энтони 0 0
Родриго Мунис 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиббс-Уайт Морган 2 1
Нуну Эшпириту Санту 1 1
Сангаре Ибрахим 2 0
Уильямс Неко 2 0
Вуд Крис 1 0
Селс Матц 1 0
Морено Алекс 1 0
Эйна Ола 1 0
Йейтс Райан 1 0
Домингес Николас 1 0
Хадсон-Одои Каллум 1 0
Андерсон Эллиот 1 0
Эланга Энтони 1 0
Силва Жота 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукич Саша 3 0
Кэрни Том 2 0
Траоре Адама 2 0
Перейра Андреас 2 0
Марку Силва 2 0
Лено Бернд 1 0
Тете Кенни 1 0
Уилсон Гарри 1 0
Рид Харрисон 1 0
Нелсон Райс 1 0
Робинсон Энтони 1 0
Угелумба Кэлвин 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фулхэм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Ноттингем Форест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Фулхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
6
Ноттингем Форест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Фулхэм
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
33%
1
14%
1-15
1
17%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1
Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 3:4 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Ноттингем Форест - Эльче 0:1 Ноттингем Форест - Миллуолл 2:1 Сандерленд - Ноттингем Форест 1:1 Честерфилд - Ноттингем Форест 0:3 Бёрнли - Ноттингем Форест 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1
Фулхэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Престон Норт Энд - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Фулхэм 1:1
Бирмингем - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Севилья 1:2 Бенфика - Фулхэм 0:1 Лутон Таун - Фулхэм 2:4 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Фулхэм

Точный счет

1:1
2 раза 100%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 0 1 10 - 1 12
3.
Астон Вилла
 Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
4.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 8 - 3 11
5.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 11 - 5 10
6.
Ньюкасл
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
7.
Брайтон
 Заявка 5 2 3 0 8 - 4 9
8.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
9.
Фулхэм
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Тоттенхэм
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12.
Брентфорд
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
13.
Борнмут
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
14.
Вест Хэм
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Лестер
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
17.
Ипсвич
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
18.
Саутгемптон
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
19.
Эвертон
 Заявка 5 0 1 4 5 - 14 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 0 1 4 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2.
Фулхэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Брентфорд
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Ньюкасл
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
6.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
8.
Брайтон
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Лестер
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Ипсвич
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Саутгемптон
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0
20.
Вест Хэм
 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
7.
Брайтон
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
10.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11.
Борнмут
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
12.
Ипсвич
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
13.
Тоттенхэм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Фулхэм
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Лестер
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Эвертон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Брентфорд
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Ливерпуль Диас Луис 5 (1)
Челси Джексон Николас 4 (2)
Брентфорд Мбеумо Брайан 4
Астон Вилла Дуран Джон 4
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ноттингем Форест Гиббс-Уайт Морган 1 2
Ньюкасл Бёрн Дэн 3
Ипсвич Морси Сэм 3
Борнмут Кристи Райан 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ноттингем Форест - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 сентября 2024, осталось 2 дня 9 часов 17 минут.

    Главный судья: Смит Джошуа

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    • Прогнозы 41
    Ноттингем Форест 41.5% (17)
    X 36.6% (15)
    Фулхэм 22% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ноттингем Форест
    Ничья
    Фулхэм
    3.30
    3.40
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    Прогнозы на матч Ноттингем Форест - Фулхэм

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    41.5% (17)
    Ничья
    36.6% (15)
    Фулхэм
    22% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.22% (21)
    Меньше
    48.78% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    82.93% (34)
    Нет
    17.07% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.7% (13)
    2:1 Ноттингем Форест
    29.3% (12)
    1:2 Фулхэм
    12.2% (5)
    1:0 Ноттингем Форест
    7.3% (3)
    0:1 Фулхэм
    7.3% (3)
    3:2 Ноттингем Форест
    4.9% (2)
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