Тур: 6. Стадион: Сити Граунд. Главный судья: Смит Джошуа
Позже
-
Главный тренер: Эндрю Рейд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ноттингем Форест
Фулхэм
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
16 матчей
37.5%
6.3%
56.2%
6 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.88
1.25
Среднее время на гол
48
72
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
2.13
2
Среднее время на гол
42
45
Всего голов
32
26
Голов в среднем за матч
2
1.63
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
45
55
Бомбардиры внутри турнира
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Крис
|3 (1)
|0.6
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0.2
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.2
|Соса Рамон
|1
|0.2
|Андерсон Эллиот
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
|Силва Жота
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смит-Роу Эмиль
|2
|0.4
|Хименес Рауль
|2
|0.4
|Траоре Адама
|1
|0.2
|Айуоби Алекс
|1
|0.2
|Нелсон Райс
|1
|0.2
|Робинсон Энтони
|0
|0
|Родриго Мунис
|0
|0
Карточки
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гиббс-Уайт Морган
|2
|1
|Нуну Эшпириту Санту
|1
|1
|Сангаре Ибрахим
|2
|0
|Уильямс Неко
|2
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Селс Матц
|1
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Эйна Ола
|1
|0
|Йейтс Райан
|1
|0
|Домингес Николас
|1
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
|Андерсон Эллиот
|1
|0
|Эланга Энтони
|1
|0
|Силва Жота
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукич Саша
|3
|0
|Кэрни Том
|2
|0
|Траоре Адама
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Лено Бернд
|1
|0
|Тете Кенни
|1
|0
|Уилсон Гарри
|1
|0
|Рид Харрисон
|1
|0
|Нелсон Райс
|1
|0
|Робинсон Энтони
|1
|0
|Угелумба Кэлвин
|1
|0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фулхэм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Ноттингем Форест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Фулхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
6
Ноттингем Форест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Фулхэм
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
33%
1
14%
1-15
1
17%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Ноттингем Форест
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1
Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 3:4 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Ноттингем Форест - Эльче 0:1 Ноттингем Форест - Миллуолл 2:1 Сандерленд - Ноттингем Форест 1:1 Честерфилд - Ноттингем Форест 0:3 Бёрнли - Ноттингем Форест 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1
Фулхэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Престон Норт Энд - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Фулхэм 1:1
Бирмингем - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Севилья 1:2 Бенфика - Фулхэм 0:1 Лутон Таун - Фулхэм 2:4 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
Фулхэм
Точный счет
1:1
2 раза 100%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ноттингем Форест
Фулхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 1
|12
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 14
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|10
|Ливерпуль
|Диас Луис
|5 (1)
|Челси
|Джексон Николас
|4 (2)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|4
|Астон Вилла
|Дуран Джон
|4
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ноттингем Форест
|Гиббс-Уайт Морган
|1 2
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|3
|Ипсвич
|Морси Сэм
|3
|Борнмут
|Кристи Райан
|3
Прогнозы на матч Ноттингем Форест - Фулхэм
Исход игры
Ноттингем Форест
41.5% (17)
Ничья
36.6% (15)
Фулхэм
22% (9)
Тотал 2.5
Больше
51.22% (21)
Меньше
48.78% (20)
Обе команды забьют
Да
82.93% (34)
Нет
17.07% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.7% (13)
2:1 Ноттингем Форест
29.3% (12)
1:2 Фулхэм
12.2% (5)
1:0 Ноттингем Форест
7.3% (3)
0:1 Фулхэм
7.3% (3)
3:2 Ноттингем Форест
4.9% (2)
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