Тур: 9. Стадион: Морис Дюфран.
0'
0:1
6' ГолФриган Матия
45' Желтая карточкаХасполат Догукан
52' Желтая карточкаБос Джордан
61' Желтая карточкаБолат Синан
1:1
63' ПенальтиЗекири Анди
1:2
64' ГолФриган Матия
66' Желтая карточкаАлькосер Хосимар
67' Желтая карточкаПрайс Айзек
Ход матча
6'
0:1
45'
52'
61'
63'
1:1
64'
1:2
66'
67'
25
Хаутекит
Ибе
13
Фосси
Марлон
24
О'Нил
Эйден
17
Ilay
Camara
40
Байрам
Эмин
25
Tuur
Rommens
10
Девайн
Алфи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Хаутекит ИбеЗащитник
- Защитник
-
13 Фосси МарлонПолузащитник
- Полузащитник
-
24 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ilay CamaraПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
99 Tom Poitoux
-
Главный тренер: Леко Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Байрам ЭминЗащитник
-
25 Tuur RommensЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Девайн АлфиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Зигерс РубинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Timmy Simons
История личных встреч
Стандард
Вестерло
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
22 матча
40.9%
31.8%
27.3%
9 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
40.9%
31.8%
27.3%
9 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.6
1.25
Среднее время на гол
56
72
Всего голов
21
8
Голов в среднем за матч
1.75
0.8
Среднее время на гол
51
112
Всего голов
37
23
Голов в среднем за матч
1.68
1.05
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
53
86
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Soufiane Benjdida
|2 (2)
|0.22
|Зекири Анди
|1
|0.11
|Булат Марко
|1
|0.11
|Фосси Марлон
|0
|0
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сайяд Аллахьяр
|3
|0.33
|Фриган Матия
|3
|0.33
|Стассин Лукас
|2
|0.22
|Авокойа Мебуде Адерире
|2
|0.22
|Luka Vuskovic
|2
|0.22
|Хасполат Догукан
|1
|0.11
|Рейнолдс Брайан
|1
|0.11
|Мадсен Николас
|1 (1)
|0.11
|Байрам Эмин
|1
|0.11
|Алькосер Хосимар
|1
|0.11
|Сидорчук Сергей
|0
|0
|Бос Джордан
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаутекит Ибе
|3
|0
|Шутало Бошко
|3
|0
|Лоуренс Генри
|1
|1
|Булат Марко
|2
|0
|Прайс Айзек
|2
|0
|О'Нил Эйден
|1
|0
|Nathan Ngoy
|1
|0
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хасполат Догукан
|4
|0
|Tuur Rommens
|4
|0
|Сидорчук Сергей
|2
|0
|Нойштедтер Роман
|2
|0
|Сайяд Аллахьяр
|2
|0
|Рейнолдс Брайан
|2
|0
|Фриган Матия
|2
|0
|Алькосер Хосимар
|2
|0
|Luka Vuskovic
|2
|0
|Болат Синан
|1
|0
|Зигерс Рубин
|1
|0
|Бос Джордан
|1
|0
|Arthur Piedfort
|1
|0
|Авокойа Мебуде Адерире
|1
|0
Результаты матчей
Стандард
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Вестерло
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
3
Стандард
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Вестерло
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
8
Стандард
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Вестерло
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
2
11
Голы по времени матча
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
0
9
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
50%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
4
16
1 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 1
1
25%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
3
75%
1
6%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
3
15
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
33%
2
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
13%
61-75
0
0%
6
40%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Стандард 0:2 АХ Лёвен - Стандард 2:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0
Кортрейк - Стандард 1:0 Стандард - Мехелен 0:0 Стандард - Брюгге 1:0 Генк - Стандард 0:0 Стандард - Норвич 1:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Стандард - Дендер 1:5 Обель - Стандард 0:5 Мехелен - Стандард 3:2 Стандард - Гент 1:4 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Мехелен 0:0 Вестерло - Стандард 3:3 Сент-Трейден - Стандард 3:3 Стандард - АХ Лёвен 0:0
Вестерло
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вестерло - Антверпен 1:2 Андерлехт - Вестерло 2:2 Генк - Вестерло 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1
Гент - Вестерло 4:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Мехелен - Вестерло 2:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Хельмонд 0:0 Вестерло - Гент 1:0 Серветт - Вестерло 3:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Вестерло - Мехелен 0:2 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Гент - Вестерло 3:2 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Вестерло - Стандард 3:3 Мехелен - Вестерло 3:2 Вестерло - Гент 0:3
Результаты матчей
Стандард
Вестерло
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
3 раза 38%
1:0
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
3 раза 38%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Стандард
Вестерло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
71
17
44
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|20 - 11
|22
|2.
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|3.
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|4.
|2:1
|9
|4
|2
|3
|18 - 16
|14
|5.
|8
|4
|1
|3
|13 - 7
|13
|6.
|8
|4
|1
|3
|14 - 9
|13
|7.
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|8.
|1:2
|9
|3
|3
|3
|5 - 5
|12
|9.
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|10.
|8
|2
|5
|1
|10 - 7
|11
|11.
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|12.
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|13.
|8
|2
|3
|3
|11 - 16
|9
|14.
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|15.
|8
|2
|1
|5
|10 - 16
|7
|16.
|8
|0
|1
|7
|6 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|3.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|1:2
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|5.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|7.
|2:1
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|9 - 4
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|11.
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|12.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|13.
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|14.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|15.
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|16.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|10 - 8
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 9
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|6.
|2:1
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|9.
|1:2
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|13.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|14.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|15.
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|6
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (1)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|4 (1)
|Вестерло
|Фриган Матия
|4
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|5
|Вестерло
|Хасполат Догукан
|4
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|4
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4