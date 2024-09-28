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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Стандард
1:2
Второй тайм: 70'
Вестерло
0'
0:1
6' Гол
Фриган Матия
45' Желтая карточка
Хасполат Догукан
52' Желтая карточка
Бос Джордан
61' Желтая карточка
Болат Синан
1:1
63' Пенальти
Зекири Анди
1:2
64' Гол
Фриган Матия
66' Желтая карточка
Алькосер Хосимар
67' Желтая карточка
Прайс Айзек

Ход матча

6'
0:1
Фриган Матия
(Бос Джордан)
45'
 
Хасполат Догукан
46'
Калут Александро
Nathan Ngoy
 
52'
 
Бос Джордан
61'
 
Болат Синан
63'
Зекири Анди
1:1
63'
Прайс Айзек
Куавита Леандро
 
64'
1:2
Фриган Матия
(Luka Vuskovic)
66'
 
Алькосер Хосимар
67'
Прайс Айзек
 
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Ничья
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40
Matthieu
Epolo
4
Шутало
Бошко
25
Хаутекит
Ибе
3
Nathan
Ngoy
13
Фосси
Марлон
14
Куавита
Леандро
24
О'Нил
Эйден
7
Булат
Марко
17
Ilay
Camara
9
Зекири
Анди
11
Эккерт
Айенса
Деннис
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
44
Luka
Vuskovic
40
Байрам
Эмин
25
Tuur
Rommens
5
Бос
Джордан
34
Хасполат
Догукан
77
Алькосер
Хосимар
10
Девайн
Алфи
7
Сайяд
Аллахьяр
9
Фриган
Матия
Стандард
3-5-2
Вестерло
4-2-3-1

История личных встреч

Стандард
Вестерло

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

22 матча

40.9%
31.8%
27.3%
9 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

40.9%
31.8%
27.3%
9 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
3:3
ПДА
2:1
ПДА
0:0
ПОЗПВЛЕ
3:0
ПОЗПВЛЕ
2:2
ПДА
2:0
ПДА
4:2
ЛП
3:1
ЛП
2:2
ЛП
2:0
ЛП
1:2
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
К
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.6
1.25

Среднее время на гол

56
72

Всего голов

21
8

Голов в среднем за матч

1.75
0.8

Среднее время на гол

51
112

Всего голов

37
23

Голов в среднем за матч

1.68
1.05

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

53
86

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Soufiane Benjdida 2 (2) 0.22
Зекири Анди 1 0.11
Булат Марко 1 0.11
Фосси Марлон 0 0
Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайяд Аллахьяр 3 0.33
Фриган Матия 3 0.33
Стассин Лукас 2 0.22
Авокойа Мебуде Адерире 2 0.22
Luka Vuskovic 2 0.22
Хасполат Догукан 1 0.11
Рейнолдс Брайан 1 0.11
Мадсен Николас 1 (1) 0.11
Байрам Эмин 1 0.11
Алькосер Хосимар 1 0.11
Сидорчук Сергей 0 0
Бос Джордан 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаутекит Ибе 3 0
Шутало Бошко 3 0
Лоуренс Генри 1 1
Булат Марко 2 0
Прайс Айзек 2 0
О'Нил Эйден 1 0
Nathan Ngoy 1 0
Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хасполат Догукан 4 0
Tuur Rommens 4 0
Сидорчук Сергей 2 0
Нойштедтер Роман 2 0
Сайяд Аллахьяр 2 0
Рейнолдс Брайан 2 0
Фриган Матия 2 0
Алькосер Хосимар 2 0
Luka Vuskovic 2 0
Болат Синан 1 0
Зигерс Рубин 1 0
Бос Джордан 1 0
Arthur Piedfort 1 0
Авокойа Мебуде Адерире 1 0

Результаты матчей

Стандард
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Вестерло
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
3
Стандард
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Вестерло
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
8
Стандард
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Вестерло
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

2
11

Голы по времени матча

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

0
9
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
50%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

4
16
1 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 1
1
25%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
3
75%
1
6%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

3
15
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
33%
2
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
13%
61-75
0
0%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Стандард 0:2 АХ Лёвен - Стандард 2:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0
Кортрейк - Стандард 1:0 Стандард - Мехелен 0:0 Стандард - Брюгге 1:0 Генк - Стандард 0:0 Стандард - Норвич 1:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Стандард - Дендер 1:5 Обель - Стандард 0:5 Мехелен - Стандард 3:2 Стандард - Гент 1:4 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Мехелен 0:0 Вестерло - Стандард 3:3 Сент-Трейден - Стандард 3:3 Стандард - АХ Лёвен 0:0
Вестерло
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вестерло - Антверпен 1:2 Андерлехт - Вестерло 2:2 Генк - Вестерло 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1
Гент - Вестерло 4:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Мехелен - Вестерло 2:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Хельмонд 0:0 Вестерло - Гент 1:0 Серветт - Вестерло 3:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Вестерло - Мехелен 0:2 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Гент - Вестерло 3:2 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Вестерло - Стандард 3:3 Мехелен - Вестерло 3:2 Вестерло - Гент 0:3

Результаты матчей

Стандард
Вестерло

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
3 раза 38%
1:0
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
3 раза 38%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Стандард
Вестерло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
4
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 7 1 1 20 - 11 22
2.
Брюгге
 9 4 2 3 15 - 11 14
3.
Спортинг Шарлеруа
 9 4 2 3 12 - 9 14
4.
Вестерло
 2:1 9 4 2 3 18 - 16 14
5.
Антверпен
 8 4 1 3 13 - 7 13
6.
Гент
 8 4 1 3 14 - 9 13
7.
Андерлехт
 8 3 4 1 9 - 7 13
8.
Стандард
 1:2 9 3 3 3 5 - 5 12
9.
Дендер
 8 3 2 3 12 - 14 11
10.
АХ Лёвен
 8 2 5 1 10 - 7 11
11.
Мехелен
 9 3 2 4 13 - 14 11
12.
Юнион Сент-Жиллуаз
 8 2 4 2 7 - 7 10
13.
Сент-Трейден
 8 2 3 3 11 - 16 9
14.
Кортрейк
 8 2 2 4 6 - 12 8
15.
Серкль Брюгге
 8 2 1 5 10 - 16 7
16.
Беерсхот-Вильрейк
 8 0 1 7 6 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Спортинг Шарлеруа
 5 3 1 1 6 - 2 10
3.
АХ Лёвен
 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Стандард
 1:2 5 2 2 1 3 - 2 8
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 2 1 0 4 - 1 7
6.
Гент
 4 2 1 1 8 - 4 7
7.
Вестерло
 2:1 4 2 1 1 9 - 6 7
8.
Брюгге
 4 2 1 1 7 - 5 7
9.
Антверпен
 4 2 0 2 9 - 4 6
10.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 9 - 7 6
11.
Мехелен
 4 2 0 2 10 - 9 6
12.
Андерлехт
 5 1 3 1 4 - 5 6
13.
Сент-Трейден
 4 1 2 1 6 - 8 5
14.
Дендер
 4 1 1 2 5 - 5 4
15.
Кортрейк
 4 1 1 2 2 - 5 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 1 3 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 4 3 0 1 10 - 8 9
2.
Андерлехт
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Антверпен
 4 2 1 1 4 - 3 7
4.
Дендер
 4 2 1 1 7 - 9 7
5.
Брюгге
 5 2 1 2 8 - 6 7
6.
Вестерло
 2:1 5 2 1 2 9 - 10 7
7.
Гент
 4 2 0 2 6 - 5 6
8.
Мехелен
 5 1 2 2 3 - 5 5
9.
Стандард
 1:2 4 1 1 2 2 - 3 4
10.
Спортинг Шарлеруа
 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Кортрейк
 4 1 1 2 4 - 7 4
12.
Сент-Трейден
 4 1 1 2 5 - 8 4
13.
АХ Лёвен
 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 0 3 2 3 - 6 3
15.
Серкль Брюгге
 4 0 1 3 1 - 9 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 0 4 2 - 11 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 6
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 6
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4 (1)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 4 (1)
Вестерло Фриган Матия 4
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 5
Вестерло Хасполат Догукан 4
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 4
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
Весь список
  • 52'
    Бос Джордан получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Натан Нгой уходит с поля. Калут Александро выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Хасполат Догукан получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    Бос Джордан сделал результативную передачу.
  • 6'
    Г О О О О Л - Фриган Матия бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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    Ничья
    Вестерло
    8.20
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    3.85
    3.85
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