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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Генк
0:0
Первый тайм: 44'
Мехелен
0'
33' Желтая карточка
Мохаммед Азиз

Ход матча

33'
 
Мохаммед Азиз
35'
 
Лаубербах Лион
Раман Бенито
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Генк
Ничья
Мехелен
1.75
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Все Коэффициенты
1
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
77
Эль-Уахди
Закария
3
Садик
Муджаид
46
Куэста
Карлос
18
Кайембе
Йорис
17
Грошовски
Патрик
8
Хейнен
Бриан
23
Стеккерс
Ярне
20
Konstantinos
Karetsas
14
Сор
Коллинс
99
Арокодаре
Толуваласе
1
Де
Волф
Ортвин
4
Рэмекерс
Тун
29
Ван
ден
Эйнден
Бас
6
Туба
Ахмед
77
Флюке
Патрик
32
Мохаммед
Азиз
16
Схоофс
Роб
3
Марса
Хосе
19
Мрабти
Керим
14
Раман
Бенито
11
Сторм
Никола
Генк
4-2-3-1
Мехелен
3-4-3

История личных встреч

Генк
Мехелен

16 матчей

100%
16 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

29 матчей

55.2%
20.7%
24.1%
16 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

37.9%
48.3%
13.8%
11 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

51.7%
27.6%
20.7%
15 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
4:0
ПДА
2:2
ПДА
3:1
ПОЗПВЛЕ
0:0
ПОЗПВЛЕ
4:2
ПДА
4:1
ПДА
1:1
К
4:1
ПДА
0:0
ПДА
3:1
ПДА
3:1
С
3:0
ПДА
3:2
К
1:1
ПДА
1:0
ЛП
1:0
ЛП
2:1
ЛП
1:1
ЛП
3:1
ТМК
2:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
4:0
ТМК
2:1
ЛЖ
3:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
0:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
2:1

Голы

Всего голов

39
14

Голов в среднем за матч

2.79
0.93

Среднее время на гол

32
96

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

1.6
0.71

Среднее время на гол

56
126

Всего голов

63
24

Голов в среднем за матч

2.17
0.83

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

41
108

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арокодаре Толуваласе 6 0.67
Стеккерс Ярне 3 (2) 0.33
Грошовски Патрик 2 0.22
Сор Коллинс 1 0.11
О Хен-Гю 1 0.11
Куэста Карлос 1 0.11
Садик Муджаид 1 0.11
Заттльбергер Николас 1 0.11
Баа Кристофер 1 0.11
Noah Adedeji-Sternberg 1 0.11
Хейнен Бриан 0 0
Эль-Ханнус Билаль 0 0
Konstantinos Karetsas 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сторм Никола 3 0.33
Флюке Патрик 2 (1) 0.22
Ван ден Эйнден Бас 2 0.22
Схоофс Роб 1 0.11
Раман Бенито 1 0.11
Лаубербах Лион 1 0.11
Фулон Дам 1 0.11
Мрабти Керим 1 (1) 0.11
Rafik Belghali 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайембе Йорис 2 0
Эль-Уахди Закария 2 0
Садик Муджаид 0 1
Грошовски Патрик 1 0
Нкуба Кен 1 0
Фадера Алию 1 0
Бангура Ибраима II 1 0
Konstantinos Karetsas 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Азиз 5 0
Ван Клеемпут Жюль 1 1
Схоофс Роб 2 0
Бесник Хаши 1 0
Уолш Сэнди 1 0
Туба Ахмед 1 0
Конате Мори 1 0
Лаубербах Лион 1 0
Фулон Дам 1 0
Рэмекерс Тун 1 0
Ван ден Эйнден Бас 1 0
Бафдили Билал 1 0
Elton Yeboah 1 0

Результаты матчей

Генк
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Мехелен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Генк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Мехелен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

9
7
Генк
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Мехелен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

9
8

Голы по времени матча

Забито

8
2
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
5
63%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
10
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
20%
1
10%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
1
10%
3
30%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
1
13%
5
56%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
33%
76-90

Забито

18
12
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
11%
1
8%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
2
11%
4
33%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
3
17%
2
17%
61-75
6
33%
3
25%
76-90

Пропущено

10
12
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
20%
1
8%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
2
20%
6
50%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Генк - Дендер 4:0 Андерлехт - Генк 0:2 Серкль Брюгге - Генк 2:3 Генк - Вестерло 1:0
Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Генк - Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 3:1 Генк - Стандард 0:0 Генк - Лилль 2:2 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Фейеноорд - Генк 3:1 Генк - ПАОК 3:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Генк - Шарлеруа 3:3 РК Хедес - Генк 1:4 Хейдес - Генк 1:4 Генк - Гент 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 2:0 Генк - Антверпен 1:0
Мехелен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Гент - Мехелен 2:0 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - Мехелен 0:1
Мехелен - Андерлехт 1:3 Стандард - Мехелен 0:0 Мехелен - Вестерло 2:4 Брюгге - Мехелен 1:1 Олимпиакос - Мехелен 2:0 Хейст - Мехелен 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Антверпен - Мехелен 2:1 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Уденаарде - Мехелен 0:3 Мехелен - Стандард 3:2 Вестерло - Мехелен 0:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Мехелен - Гент 2:4 Мехелен - АХ Лёвен 3:0 Стандард - Мехелен 0:0

Результаты матчей

Генк
Мехелен

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Генк
Мехелен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
1
2
2
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
5
3
1.5
3
5
4
4
2.5
1
7
2
6
3.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 0:0 9 6 2 1 18 - 10 20
2.
Брюгге
 9 4 2 3 15 - 11 14
3.
Спортинг Шарлеруа
 9 4 2 3 12 - 9 14
4.
Антверпен
 8 4 1 3 13 - 7 13
5.
Гент
 8 4 1 3 14 - 9 13
6.
Андерлехт
 8 3 4 1 9 - 7 13
7.
Стандард
 8 3 3 2 4 - 3 12
8.
Мехелен
 0:0 9 3 3 3 12 - 12 12
9.
Вестерло
 8 3 2 3 16 - 15 11
10.
Дендер
 8 3 2 3 12 - 14 11
11.
АХ Лёвен
 8 2 5 1 10 - 7 11
12.
Юнион Сент-Жиллуаз
 8 2 4 2 7 - 7 10
13.
Сент-Трейден
 8 2 3 3 11 - 16 9
14.
Кортрейк
 8 2 2 4 6 - 12 8
15.
Серкль Брюгге
 8 2 1 5 10 - 16 7
16.
Беерсхот-Вильрейк
 8 0 1 7 6 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 0:0 5 3 2 0 8 - 2 11
2.
Спортинг Шарлеруа
 5 3 1 1 6 - 2 10
3.
АХ Лёвен
 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Стандард
 4 2 2 0 2 - 0 8
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 2 1 0 4 - 1 7
6.
Гент
 4 2 1 1 8 - 4 7
7.
Вестерло
 4 2 1 1 9 - 6 7
8.
Брюгге
 4 2 1 1 7 - 5 7
9.
Антверпен
 4 2 0 2 9 - 4 6
10.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 9 - 7 6
11.
Мехелен
 0:0 4 2 0 2 10 - 9 6
12.
Андерлехт
 5 1 3 1 4 - 5 6
13.
Сент-Трейден
 4 1 2 1 6 - 8 5
14.
Дендер
 4 1 1 2 5 - 5 4
15.
Кортрейк
 4 1 1 2 2 - 5 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 1 3 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 0:0 4 3 0 1 10 - 8 9
2.
Андерлехт
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Антверпен
 4 2 1 1 4 - 3 7
4.
Дендер
 4 2 1 1 7 - 9 7
5.
Брюгге
 5 2 1 2 8 - 6 7
6.
Гент
 4 2 0 2 6 - 5 6
7.
Мехелен
 0:0 5 1 3 1 2 - 3 6
8.
Спортинг Шарлеруа
 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Стандард
 4 1 1 2 2 - 3 4
10.
Вестерло
 4 1 1 2 7 - 9 4
11.
Кортрейк
 4 1 1 2 4 - 7 4
12.
Сент-Трейден
 4 1 1 2 5 - 8 4
13.
АХ Лёвен
 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 0 3 2 3 - 6 3
15.
Серкль Брюгге
 4 0 1 3 1 - 9 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 0 4 2 - 11 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 6
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 6
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4 (1)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 4 (1)
Брюгге Нильссон Хокан 3 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 4
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
Кортрейк Abdelkahar Kadri 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 35'
    Раман Бенито уходит с поля. Лаубербах Лион выходит вместо него
  • 33'
    Мохаммед Азиз получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 67% завершится победой Генк.
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Генк
Мехелен
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