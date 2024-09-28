Тур: 9. Стадион: Чегека Арена.
0'
33' Желтая карточкаМохаммед Азиз
45' Желтая карточкаФлюке Патрик
57' Желтая карточкаСадик Муджаид
0:1
60' ГолМрабти Керим
1:1
76' ПенальтиО Хен-Гю
87' Желтая карточкаRafik Belghali
2:1
90' ГолО Хен-Гю
90' Желтая карточкаО Хен-Гю
90'+9
Ход матча
33'
45'
57'
60'
0:1
76'
1:1
87'
90'
2:1
90'
14
Сор
Коллинс
77
Флюке
Патрик
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
14
Раман
Бенито
11
Сторм
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сор КоллинсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Пендерс МайкВратарь
-
27 Нкуба КенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 О Хен-ГюНападающий
-
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Флюке ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримНападающий
-
14 Раман БенитоНападающий
-
11 Сторм НиколаНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Асанте ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
-
-
33 Lukas Baert
-
36 Elton Yeboah
-
Главный тренер: Хаси Бесник
История личных встреч
Генк
Мехелен
16 матчей
100%
16 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
29 матчей
55.2%
20.7%
24.1%
16 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
37.9%
48.3%
13.8%
11 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
51.7%
27.6%
20.7%
15 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
14
Голов в среднем за матч
2.79
0.93
Среднее время на гол
32
96
Всего голов
24
10
Голов в среднем за матч
1.6
0.71
Среднее время на гол
56
126
Всего голов
63
24
Голов в среднем за матч
2.17
0.83
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
41
108
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арокодаре Толуваласе
|6
|0.67
|Стеккерс Ярне
|3 (2)
|0.33
|О Хен-Гю
|3 (1)
|0.33
|Грошовски Патрик
|2
|0.22
|Сор Коллинс
|1
|0.11
|Куэста Карлос
|1
|0.11
|Садик Муджаид
|1
|0.11
|Заттльбергер Николас
|1
|0.11
|Баа Кристофер
|1
|0.11
|Noah Adedeji-Sternberg
|1
|0.11
|Хейнен Бриан
|0
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|0
|0
|Konstantinos Karetsas
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сторм Никола
|3
|0.33
|Флюке Патрик
|2 (1)
|0.22
|Ван ден Эйнден Бас
|2
|0.22
|Мрабти Керим
|2 (1)
|0.22
|Схоофс Роб
|1
|0.11
|Раман Бенито
|1
|0.11
|Лаубербах Лион
|1
|0.11
|Фулон Дам
|1
|0.11
|Rafik Belghali
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садик Муджаид
|1
|1
|Кайембе Йорис
|2
|0
|Эль-Уахди Закария
|2
|0
|Грошовски Патрик
|1
|0
|О Хен-Гю
|1
|0
|Нкуба Кен
|1
|0
|Фадера Алию
|1
|0
|Бангура Ибраима II
|1
|0
|Konstantinos Karetsas
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Азиз
|5
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|1
|Схоофс Роб
|2
|0
|Бесник Хаши
|1
|0
|Уолш Сэнди
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Туба Ахмед
|1
|0
|Конате Мори
|1
|0
|Лаубербах Лион
|1
|0
|Фулон Дам
|1
|0
|Рэмекерс Тун
|1
|0
|Ван ден Эйнден Бас
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
|Бафдили Билал
|1
|0
|Elton Yeboah
|1
|0
Результаты матчей
Генк
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Мехелен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Генк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Мехелен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
9
7
Генк
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Мехелен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
9
9
Голы по времени матча
Забито
10
3
1 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
7
70%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
10
10
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
20%
1
10%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
1
10%
3
30%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
1
13%
5
56%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
33%
76-90
Забито
20
13
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
2
10%
1
8%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
2
10%
4
31%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
3
15%
2
15%
61-75
8
40%
3
23%
76-90
Пропущено
11
14
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
18%
1
7%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
2
18%
6
43%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Генк - Дендер 4:0 Андерлехт - Генк 0:2 Серкль Брюгге - Генк 2:3 Генк - Вестерло 1:0
Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Генк - Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 3:1 Генк - Стандард 0:0 Генк - Лилль 2:2 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Фейеноорд - Генк 3:1 Генк - ПАОК 3:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Генк - Шарлеруа 3:3 РК Хедес - Генк 1:4 Хейдес - Генк 1:4 Генк - Гент 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 2:0 Генк - Антверпен 1:0
Мехелен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Гент - Мехелен 2:0 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - Мехелен 0:1
Мехелен - Андерлехт 1:3 Стандард - Мехелен 0:0 Мехелен - Вестерло 2:4 Брюгге - Мехелен 1:1 Олимпиакос - Мехелен 2:0 Хейст - Мехелен 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Антверпен - Мехелен 2:1 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Уденаарде - Мехелен 0:3 Мехелен - Стандард 3:2 Вестерло - Мехелен 0:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Мехелен - Гент 2:4 Мехелен - АХ Лёвен 3:0 Стандард - Мехелен 0:0
Результаты матчей
Генк
Мехелен
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Генк
Мехелен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
31
23
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
63
36
45
18
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|20 - 11
|22
|2.
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|3.
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|4.
|2:1
|9
|4
|2
|3
|18 - 16
|14
|5.
|8
|4
|1
|3
|13 - 7
|13
|6.
|8
|4
|1
|3
|14 - 9
|13
|7.
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|8.
|1:2
|9
|3
|3
|3
|5 - 5
|12
|9.
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|10.
|8
|2
|5
|1
|10 - 7
|11
|11.
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|12.
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|13.
|8
|2
|3
|3
|11 - 16
|9
|14.
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|15.
|8
|2
|1
|5
|10 - 16
|7
|16.
|8
|0
|1
|7
|6 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|3.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|1:2
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|5.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|7.
|2:1
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|9 - 4
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|11.
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|12.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|13.
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|14.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|15.
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|16.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|10 - 8
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 9
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|6.
|2:1
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|9.
|1:2
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|13.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|14.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|15.
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|6
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (1)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|4 (1)
|Вестерло
|Фриган Матия
|4
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|5
|Вестерло
|Хасполат Догукан
|4
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|4
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4