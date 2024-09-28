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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Серветт
1:0
Второй тайм: 51'
Лозанна
0'
21' Желтая карточка
Дюссенн Ноэ
1:0
32' Гол
Кутеса Дерек
45' Желтая карточка
Raoul Giger

Ход матча

21'
 
Дюссенн Ноэ
32'
Кутеса Дерек
(Антунес Алексис)
1:0
45'
 
Raoul Giger
46'
 
Коба Куандреди
Мендеш Диогу

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Лозанна
3.80
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5.38
8.31
Все Коэффициенты
32
Фрик
Джереми
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
8
Конья
Тимоте
28
Дулин
Давид
11
Фон
Моос
Юлиан
10
Антунес
Алексис
17
Кутеса
Дерек
22
Симбаколи
Мамаду
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
71
Karim
Sow
6
Дюссенн
Ноэ
18
Поати
Морган
80
Саншеш
Алвин
8
Роше
Джейми
21
Мендеш
Диогу
11
Диабате
Фуссейни
7
Айдини
Альбан
92
Teddy
Okou
Серветт
4-2-3-1
Лозанна
4-3-3

История личных встреч

Серветт
Лозанна

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.2%
36.4%
15 побед 8 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

37 матчей

45.9%
21.6%
32.5%
17 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

29.7%
37.8%
32.5%
11 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

40.5%
35.1%
24.4%
15 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

С
3:1
С
1:1
С
2:1
С
4:1
С
1:0
С
0:3
С
1:1
С
1:4
С
3:1
С
1:1
С
2:1
ТМК
3:2
ЧЛ
3:1
ЧЛ
0:2
ЧЛ
1:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
4:2
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:3
ЧЛ
2:1
КШ
0:1
С
3:0
С
1:0
С
0:1
С
5:1
С
0:0
С
3:1
С
0:0
С
4:2
ТМС
1:2
ЧЛ
0:2
ЧЛ
1:2
ЧЛ
1:3
ЧЛ
0:0
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
4:2

Голы

Всего голов

29
26

Голов в среднем за матч

1.53
1.44

Среднее время на гол

58
62

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.56
1.16

Среднее время на гол

57
77

Всего голов

57
48

Голов в среднем за матч

1.54
1.3

Тотал матчей

2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
33

Среднее время на гол

58
69

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутеса Дерек 5 0.63
Кривелли Энцо 2 (2) 0.25
Стеванович Мирослав 2 0.25
Цунэмото Кэйго 1 0.13
Руй Стив 1 0.13
Симбаколи Мамаду 1 0.13
Дулин Давид 0 0
Конья Тимоте 0 0
Гийемено Джереми 0 0
Мазику Брэдли 0 0
Антунес Алексис 0 0
Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диабате Фуссейни 3 0.38
Teddy Okou 2 0.25
Саншеш Алвин 2 0.25
Дюссенн Ноэ 1 0.13
Сене Кали 1 0.13
Karim Sow 1 0.13
Кустодио Оливье 0 0
Роше Джейми 0 0
Бернед Антуан 0 0
Айдини Альбан 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ондуа Гаэль 1 1
Руй Стив 1 1
Мазику Брэдли 2 0
Дулин Давид 1 0
Конья Тимоте 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Барон Энтони 1 0
Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 4 0
Бернед Антуан 2 0
Teddy Okou 2 0
Муанга Кевин 2 0
Hamza Abdallah 2 0
Кустодио Оливье 1 0
Роше Джейми 1 0
Raoul Giger 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0
Сене Кали 1 0
Саншеш Алвин 1 0
Karim Sow 1 0

Результаты матчей

Серветт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Лозанна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2
Серветт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Лозанна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

5
6
Серветт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Лозанна
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
3
50%
76-90

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
30%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
2
40%
3
33%
76-90

Забито

12
12
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
17%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
4
33%
3
25%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
2
17%
3
25%
76-90

Пропущено

15
15
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
3
20%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
4
27%
1
7%
61-75
5
33%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Грасcхоппер - Серветт 2:2 Шаффхаузен - Серветт 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Челси 2:1
Челси - Серветт 2:0 Сигнал - Серветт 1:7 Серветт - Брага 1:2 Серветт - Базель 0:6 Брага - Серветт 0:0 Лугано - Серветт 3:1 Серветт - Ивердон 3:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Люцерн - Серветт 1:2 Этуаль Каруж - Серветт 2:1 Серветт - Вестерло 3:2 Монако - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2 Серветт - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Серветт 2:1
Лозанна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лозанна - Ивердон 3:1 Лозанна - Лугано 1:2 ФК Эмме - Лозанна 0:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1
Champel - Лозанна 0:7 Цюрих - Лозанна 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Сьон - Лозанна 4:0 Лозанна - Базель 3:2 Нёвшатель Ксамакс - Лозанна 0:3 Ницца - Лозанна 2:2 Лозанна - Брага 1:3 Этуаль Каруж - Лозанна 2:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 3:2 Лозанна - Лозанна Уши 3:2 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 0:4 Лозанна - Люцерн 0:2 Лозанна - Базель 0:0 Ивердон - Лозанна 3:1

Результаты матчей

Серветт
Лозанна

Точный счет

0:6
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Серветт
Лозанна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
3
1
2
1
2.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
3
4
2
5
2.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 1:0 8 5 1 2 13 - 15 16
2.
Цюрих
 7 4 2 1 14 - 9 14
3.
Люцерн
 7 4 2 1 14 - 9 14
4.
Лугано
 7 4 2 1 12 - 8 14
5.
Санкт-Галлен
 0:0 8 4 2 2 16 - 9 14
6.
Сьон
 7 3 2 2 10 - 6 11
7.
Базель
 7 3 1 3 15 - 8 10
8.
Лозанна
 0:1 8 2 1 5 11 - 17 7
9.
Янг Бойз
 7 1 3 3 11 - 15 6
10.
Ивердон
 0:0 8 1 3 4 7 - 13 6
11.
Грасcхоппер
 7 1 2 4 9 - 13 5
12.
Винтертур
 7 1 1 5 4 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 0:0 4 3 0 1 11 - 4 9
2.
Серветт
 1:0 4 3 0 1 7 - 9 9
3.
Сьон
 4 2 2 0 7 - 1 8
4.
Цюрих
 3 2 1 0 7 - 3 7
5.
Лугано
 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Люцерн
 3 2 0 1 5 - 2 6
7.
Лозанна
 0:1 4 2 0 2 10 - 9 6
8.
Грасcхоппер
 4 1 2 1 7 - 8 5
9.
Ивердон
 0:0 4 1 2 1 4 - 5 5
10.
Винтертур
 4 1 1 2 2 - 5 4
11.
Базель
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Янг Бойз
 3 0 2 1 4 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 4 2 2 0 9 - 7 8
2.
Лугано
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Базель
 4 2 1 1 12 - 4 7
4.
Цюрих
 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Серветт
 1:0 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
Санкт-Галлен
 0:0 4 1 2 1 5 - 5 5
7.
Янг Бойз
 4 1 1 2 7 - 10 4
8.
Сьон
 3 1 0 2 3 - 5 3
9.
Ивердон
 0:0 4 0 1 3 3 - 8 1
10.
Лозанна
 0:1 4 0 1 3 1 - 8 1
11.
Грасcхоппер
 3 0 0 3 2 - 5 0
12.
Винтертур
 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 5
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Люцерн Lars Villiger 4 (2)
Цюрих Переа Хуан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 5
Цюрих Переа Хуан 1 3
Лозанна Дюссенн Ноэ 4
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 2
Базель Авдуллаху Леон 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Мендеш Диогу уходит с поля. Коба Куандреди выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Raoul Giger получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Антунес Алексис сделал результативную передачу.
  • 32'
    Г О О О О Л - Кутеса Дерек бьет в цель!
  • 21'
    Дюссенн Ноэ получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Лозанна
3.80
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5.38
8.31
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Где смотреть матч Серветт 1:0 Лозанна онлайн

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