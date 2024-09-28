Тур: 8. Стадион: Стад де Женев.
Ход матча
21'
32'
1:0
45'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
28
Дулин
Давид
17
Кутеса
Дерек
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
71
Karim
Sow
18
Поати
Морган
80
Саншеш
Алвин
21
Мендеш
Диогу
92
Teddy
Okou
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Маньен ТеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хэберли Томас
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
34 Raoul GigerЗащитник
-
71 Karim SowЗащитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Мендеш ДиогуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
92 Teddy OkouНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Муанга КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
История личных встреч
Серветт
Лозанна
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.2%
36.4%
15 побед 8 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
37 матчей
45.9%
21.6%
32.5%
17 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
29.7%
37.8%
32.5%
11 побед 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
40.5%
35.1%
24.4%
15 побед 13 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
26
Голов в среднем за матч
1.53
1.44
Среднее время на гол
58
62
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
1.56
1.16
Среднее время на гол
57
77
Всего голов
57
48
Голов в среднем за матч
1.54
1.3
Тотал матчей
2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
Среднее время на гол
58
69
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутеса Дерек
|5
|0.63
|Кривелли Энцо
|2 (2)
|0.25
|Стеванович Мирослав
|2
|0.25
|Цунэмото Кэйго
|1
|0.13
|Руй Стив
|1
|0.13
|Симбаколи Мамаду
|1
|0.13
|Дулин Давид
|0
|0
|Конья Тимоте
|0
|0
|Гийемено Джереми
|0
|0
|Мазику Брэдли
|0
|0
|Антунес Алексис
|0
|0
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диабате Фуссейни
|3
|0.38
|Teddy Okou
|2
|0.25
|Саншеш Алвин
|2
|0.25
|Дюссенн Ноэ
|1
|0.13
|Сене Кали
|1
|0.13
|Karim Sow
|1
|0.13
|Кустодио Оливье
|0
|0
|Роше Джейми
|0
|0
|Бернед Антуан
|0
|0
|Айдини Альбан
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ондуа Гаэль
|1
|1
|Руй Стив
|1
|1
|Мазику Брэдли
|2
|0
|Дулин Давид
|1
|0
|Конья Тимоте
|1
|0
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|4
|0
|Бернед Антуан
|2
|0
|Teddy Okou
|2
|0
|Муанга Кевин
|2
|0
|Hamza Abdallah
|2
|0
|Кустодио Оливье
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Raoul Giger
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
|Сене Кали
|1
|0
|Саншеш Алвин
|1
|0
|Karim Sow
|1
|0
Результаты матчей
Серветт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Лозанна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
2
Серветт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Лозанна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
5
6
Серветт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Лозанна
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
3
50%
76-90
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
30%
76-90
Пропущено
5
9
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
2
40%
3
33%
76-90
Забито
12
12
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
17%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
4
33%
3
25%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
2
17%
3
25%
76-90
Пропущено
15
15
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
3
20%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
4
27%
1
7%
61-75
5
33%
6
40%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Грасcхоппер - Серветт 2:2 Шаффхаузен - Серветт 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Челси 2:1
Челси - Серветт 2:0 Сигнал - Серветт 1:7 Серветт - Брага 1:2 Серветт - Базель 0:6 Брага - Серветт 0:0 Лугано - Серветт 3:1 Серветт - Ивердон 3:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Люцерн - Серветт 1:2 Этуаль Каруж - Серветт 2:1 Серветт - Вестерло 3:2 Монако - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2 Серветт - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Серветт 2:1
Лозанна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лозанна - Ивердон 3:1 Лозанна - Лугано 1:2 ФК Эмме - Лозанна 0:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1
Champel - Лозанна 0:7 Цюрих - Лозанна 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Сьон - Лозанна 4:0 Лозанна - Базель 3:2 Нёвшатель Ксамакс - Лозанна 0:3 Ницца - Лозанна 2:2 Лозанна - Брага 1:3 Этуаль Каруж - Лозанна 2:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 3:2 Лозанна - Лозанна Уши 3:2 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 0:4 Лозанна - Люцерн 0:2 Лозанна - Базель 0:0 Ивердон - Лозанна 3:1
Результаты матчей
Серветт
Лозанна
Точный счет
0:6
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Серветт
Лозанна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
31
21
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
43
34
25
34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|5
|1
|2
|13 - 15
|16
|2.
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|4.
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|5.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|6.
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|15 - 8
|10
|8.
|0:1
|8
|2
|1
|5
|11 - 17
|7
|9.
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|10.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|11.
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|12.
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|2.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|7 - 9
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|7.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|9.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|12 - 4
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|6.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|7.
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|10.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|11.
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
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|Серветт
|Кутеса Дерек
|5
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Базель
|Айети Альбиан
|4 (3)
|Люцерн
|Lars Villiger
|4 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|4 (1)
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|5
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 3
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|4
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 2
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 2