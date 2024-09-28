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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Серветт
1:0
Конец матча
Лозанна
0'
21' Желтая карточка
Дюссенн Ноэ
1:0
32' Гол
Кутеса Дерек
45' Желтая карточка
Raoul Giger
75' Желтая карточка
Конья Тимоте
90' Желтая карточка
Стеванович Мирослав
90'+6

Ход матча

21'
 
Дюссенн Ноэ
32'
Кутеса Дерек
(Антунес Алексис)
1:0
45'
 
Raoul Giger
46'
 
Коба Куандреди
Мендеш Диогу
54'
Барон Энтони
Антунес Алексис
 
61'
 
Сене Кали
Айдини Альбан
62'
 
Де ла Фуэнте Конрад
Teddy Okou
62'
Стеванович Мирослав
Фон Моос Юлиан
 
62'
Кривелли Энцо
Симбаколи Мамаду
 
75'
Конья Тимоте
 
76'
 
Пафунди Симоне
Саншеш Алвин
84'
 
Fabricio Oviedo
Диабате Фуссейни
87'
Уаттара Тьемоко
Кутеса Дерек
 
90'
Стеванович Мирослав
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 4
  • 4 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 383 Количество передач 364
  • 51 Владение мячом, % 49
32
Фрик
Джереми
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
8
Конья
Тимоте
28
Дулин
Давид
11
Фон
Моос
Юлиан
10
Антунес
Алексис
17
Кутеса
Дерек
22
Симбаколи
Мамаду
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
71
Karim
Sow
6
Дюссенн
Ноэ
18
Поати
Морган
80
Саншеш
Алвин
8
Роше
Джейми
21
Мендеш
Диогу
11
Диабате
Фуссейни
7
Айдини
Альбан
92
Teddy
Okou
Серветт
4-2-3-1
Лозанна
4-3-3

История личных встреч

Серветт
Лозанна

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.2%
36.4%
15 побед 8 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

37 матчей

45.9%
21.6%
32.5%
17 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

29.7%
37.8%
32.5%
11 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

40.5%
35.1%
24.4%
15 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

С
3:1
С
1:1
С
2:1
С
4:1
С
1:0
С
0:3
С
1:1
С
1:4
С
3:1
С
1:1
С
2:1
ТМК
3:2
ЧЛ
3:1
ЧЛ
0:2
ЧЛ
1:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
4:2
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:3
ЧЛ
2:1
КШ
0:1
С
3:0
С
1:0
С
0:1
С
5:1
С
0:0
С
3:1
С
0:0
С
4:2
ТМС
1:2
ЧЛ
0:2
ЧЛ
1:2
ЧЛ
1:3
ЧЛ
0:0
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
4:2

Голы

Всего голов

29
26

Голов в среднем за матч

1.53
1.44

Среднее время на гол

58
62

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.56
1.16

Среднее время на гол

57
77

Всего голов

57
48

Голов в среднем за матч

1.54
1.3

Тотал матчей

2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
33

Среднее время на гол

58
69

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутеса Дерек 5 0.63
Кривелли Энцо 2 (2) 0.25
Стеванович Мирослав 2 0.25
Цунэмото Кэйго 1 0.13
Руй Стив 1 0.13
Симбаколи Мамаду 1 0.13
Дулин Давид 0 0
Конья Тимоте 0 0
Гийемено Джереми 0 0
Мазику Брэдли 0 0
Антунес Алексис 0 0
Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диабате Фуссейни 3 0.38
Teddy Okou 2 0.25
Саншеш Алвин 2 0.25
Дюссенн Ноэ 1 0.13
Сене Кали 1 0.13
Karim Sow 1 0.13
Кустодио Оливье 0 0
Роше Джейми 0 0
Бернед Антуан 0 0
Айдини Альбан 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ондуа Гаэль 1 1
Руй Стив 1 1
Конья Тимоте 2 0
Мазику Брэдли 2 0
Стеванович Мирослав 1 0
Дулин Давид 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Барон Энтони 1 0
Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 4 0
Бернед Антуан 2 0
Teddy Okou 2 0
Муанга Кевин 2 0
Hamza Abdallah 2 0
Кустодио Оливье 1 0
Роше Джейми 1 0
Raoul Giger 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0
Сене Кали 1 0
Саншеш Алвин 1 0
Karim Sow 1 0

Результаты матчей

Серветт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Лозанна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2
Серветт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Лозанна
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

5
6
Серветт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Лозанна
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

10
7
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
3
43%
76-90

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
30%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
2
40%
3
33%
76-90

Забито

13
12
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
15%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
5
38%
3
25%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
2
15%
3
25%
76-90

Пропущено

15
16
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
0
0%
3
19%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
4
27%
1
6%
61-75
5
33%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Грасcхоппер - Серветт 2:2 Шаффхаузен - Серветт 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Челси 2:1
Челси - Серветт 2:0 Сигнал - Серветт 1:7 Серветт - Брага 1:2 Серветт - Базель 0:6 Брага - Серветт 0:0 Лугано - Серветт 3:1 Серветт - Ивердон 3:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Люцерн - Серветт 1:2 Этуаль Каруж - Серветт 2:1 Серветт - Вестерло 3:2 Монако - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2 Серветт - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Серветт 2:1
Лозанна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лозанна - Ивердон 3:1 Лозанна - Лугано 1:2 ФК Эмме - Лозанна 0:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1
Champel - Лозанна 0:7 Цюрих - Лозанна 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Сьон - Лозанна 4:0 Лозанна - Базель 3:2 Нёвшатель Ксамакс - Лозанна 0:3 Ницца - Лозанна 2:2 Лозанна - Брага 1:3 Этуаль Каруж - Лозанна 2:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 3:2 Лозанна - Лозанна Уши 3:2 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 0:4 Лозанна - Люцерн 0:2 Лозанна - Базель 0:0 Ивердон - Лозанна 3:1

Результаты матчей

Серветт
Лозанна

Точный счет

0:6
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Серветт
Лозанна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
1
2
2
2.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
3
5
2
6
2.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 8 5 1 2 13 - 15 16
2.
Цюрих
 7 4 2 1 14 - 9 14
3.
Люцерн
 7 4 2 1 14 - 9 14
4.
Лугано
 7 4 2 1 12 - 8 14
5.
Санкт-Галлен
 8 4 1 3 16 - 10 13
6.
Сьон
 7 3 2 2 10 - 6 11
7.
Базель
 7 3 1 3 15 - 8 10
8.
Грасcхоппер
 1:0 8 2 2 4 10 - 13 8
9.
Ивердон
 8 2 2 4 8 - 13 8
10.
Лозанна
 8 2 1 5 11 - 17 7
11.
Янг Бойз
 0:1 8 1 3 4 11 - 16 6
12.
Винтертур
 7 1 1 5 4 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 4 3 0 1 11 - 4 9
2.
Серветт
 4 3 0 1 7 - 9 9
3.
Сьон
 4 2 2 0 7 - 1 8
4.
Цюрих
 3 2 1 0 7 - 3 7
5.
Лугано
 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Ивердон
 4 2 1 1 5 - 5 7
7.
Люцерн
 3 2 0 1 5 - 2 6
8.
Лозанна
 4 2 0 2 10 - 9 6
9.
Грасcхоппер
 1:0 4 1 2 1 7 - 8 5
10.
Винтертур
 4 1 1 2 2 - 5 4
11.
Базель
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Янг Бойз
 0:1 4 0 2 2 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 4 2 2 0 9 - 7 8
2.
Лугано
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Базель
 4 2 1 1 12 - 4 7
4.
Цюрих
 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Серветт
 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
Санкт-Галлен
 4 1 1 2 5 - 6 4
7.
Янг Бойз
 0:1 4 1 1 2 7 - 10 4
8.
Сьон
 3 1 0 2 3 - 5 3
9.
Грасcхоппер
 1:0 4 1 0 3 3 - 5 3
10.
Ивердон
 4 0 1 3 3 - 8 1
11.
Лозанна
 4 0 1 3 1 - 8 1
12.
Винтертур
 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 5
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Люцерн Lars Villiger 4 (2)
Цюрих Переа Хуан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 5
Цюрих Переа Хуан 1 3
Лозанна Дюссенн Ноэ 4
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 2
Базель Авдуллаху Леон 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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