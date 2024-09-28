Тур: 10. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского. Главный судья: Lukasz Kuzma
1:1
Конец матча
0'
0:1
10' ПенальтиKamil Lukoszek
1:1
35' ГолПанков Радован
39' Желтая карточкаРасак Дамиан
60' Желтая карточкаЛима Лукас
90'+3
Ход матча
10'
0:1
35'
1:1
39'
60'
68'
13
Вшолек
Павел
25
Морисита
Рёя
20
Хосема
64
Янжа
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Вшолек ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Морисита РёяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
82 Лима ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Goncalo Feio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 ХосемаЗащитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
18 Амброс ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
27 Сала Доминик
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
История личных встреч
Легия
Гурник Забже
25 матчей
88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
56%
28%
16%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
92%
12%
23 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
35 матчей
62.9%
20%
17.1%
22 победы 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
40%
34.3%
25.7%
14 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
65.7%
22.9%
11.4%
23 победы 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
42
31
Голов в среднем за матч
2.33
1.82
Среднее время на гол
38
49
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
1.41
0.89
Среднее время на гол
63
101
Всего голов
66
47
Голов в среднем за матч
1.89
1.34
Тотал матчей
2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
47
67
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капустка Бартош
|4
|0.4
|Крамер Блаж
|3 (1)
|0.3
|Лима Лукас II
|2
|0.2
|Альфарела Мигуэль
|1
|0.1
|Вшолек Павел
|1 (1)
|0.1
|Морисита Рёя
|1
|0.1
|Панков Радован
|1
|0.1
|Нсаме Жан-Пьер
|1
|0.1
|Августиняк Рафал
|1
|0.1
|Wojciech Urbanski
|1
|0.1
|Гуаль Марк
|1 (1)
|0.1
|Винагре Рубен
|0
|0
|Челхака Юрген
|0
|0
|Jan Ziolkowski
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захович Лука
|2
|0.2
|Расак Дамиан
|2
|0.2
|Подольски Лукас
|2
|0.2
|Kamil Lukoszek
|1 (1)
|0.1
|Taofeek Ismaheel
|1
|0.1
|Ольковски Павел
|1
|0.1
|Нашименту Филипе
|1
|0.1
|Санчес Мануэль
|1
|0.1
|Хосема
|1
|0.1
|Войтушек Норберт
|1
|0.1
|Янжа Эрик
|0
|0
|Кодзуки Соитиро
|0
|0
|Амброс Лукас
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалвеш Клод
|3
|0
|Крамер Блаж
|3
|0
|Августиняк Рафал
|3
|0
|Лима Лукас II
|2
|0
|Челхака Юрген
|2
|0
|Jan Ziolkowski
|2
|0
|Вшолек Павел
|1
|0
|Кун Патрик
|1
|0
|Енджейчик Артур
|1
|0
|Капустка Бартош
|1
|0
|Гуаль Марк
|1
|0
|Винагре Рубен
|1
|0
|Капюади Стив
|1
|0
|Альфарела Мигуэль
|1
|0
|Wojciech Urbanski
|1
|0
|Goncalo Feio
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яницки Рафал
|2
|1
|Расак Дамиан
|2
|0
|Войтушек Норберт
|2
|0
|Kamil Lukoszek
|2
|0
|Щесняк Криспин
|0
|1
|Подольски Лукас
|1
|0
|Захович Лука
|1
|0
|Янжа Эрик
|1
|0
|Санчес Мануэль
|1
|0
|Taofeek Ismaheel
|1
|0
|Nikodem Zielonka
|1
|0
|Амброс Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Легия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Гурник Забже
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
5
Легия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Гурник Забже
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
4
Легия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Гурник Забже
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
12
7
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
4
33%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
4
33%
2
29%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
13
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
1
6%
2
15%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
4
25%
1
8%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
3
19%
2
15%
61-75
4
25%
4
31%
76-90
Пропущено
10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
3
27%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
3
30%
2
18%
61-75
2
20%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Погонь Щецин - Легия 1:0 Легия - Ракув 0:1 Легия - Мотор Люблин 5:2 Дрита - Легия 0:1
Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Легия - Дрита 2:0 Легия - Радомяк Радом 4:1 Легия - Брондбю 1:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Брондбю - Легия 2:3 Легия - Пяст 1:2 Каернарфон Таун - Легия 0:5 Корона Кельце - Легия 0:1 Легия - Каернарфон Таун 6:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Пафос - Легия 1:0 Легия - Ботошани 6:0
Гурник Забже
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гурник Забже - Радомяк Радом 0:1 Гурник Забже - ГКС Катовице 3:0 Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2
Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Краковия - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Тыхы 3:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Лех - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Кошице 1:0 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Базель - Гурник Забже 2:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Одра Ополе 2:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:1
Результаты матчей
Легия
Гурник Забже
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Легия
Гурник Забже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
32
22
23
13
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
13
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
45
54
27
18
27
18
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|9
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|5 (2)
|Лех
|Исхак Микаэль
|5 (1)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|5
|Лех
|Хотич Дино
|4 (1)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|4
|Ракув
|Браут-Брюнес Джонатан
|4
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|1 2
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 2