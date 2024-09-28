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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Lukasz Kuzma
Легия
1:1
Конец матча
Гурник Забже
0'
0:1
10' Пенальти
Kamil Lukoszek
1:1
35' Гол
Панков Радован
39' Желтая карточка
Расак Дамиан
60' Желтая карточка
Лима Лукас
90'+3
1
Тобиаш
Кацпер
13
Вшолек
Павел
12
Панков
Радован
3
Капюади
Стив
19
Винагре
Рубен
6
Ойеделе
Макси
67
Капустка
Бартош
25
Морисита
Рёя
11
Ходына
Кацпер
7
Пекхарт
Томаш
82
Лима
Лукас
II
25
Шромник
Михал
22
Санчес
Мануэль
5
Щесняк
Криспин
20
Хосема
64
Янжа
Эрик
6
Расак
Дамиан
8
Хеллебранд
Патрик
11
Taofeek
Ismaheel
10
Подольски
Лукас
17
Kamil
Lukoszek
7
Захович
Лука
Легия
4-1-2-3
Гурник Забже
4-2-3-1

История личных встреч

Легия
Гурник Забже

25 матчей

88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

56%
28%
16%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

92%
12%
23 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

35 матчей

62.9%
20%
17.1%
22 победы 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

40%
34.3%
25.7%
14 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

65.7%
22.9%
11.4%
23 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

Э
1:3
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:2
Э
5:3
Э
3:2
Э
1:2
Э
1:3
Э
2:0
Э
5:1
Э
1:2
Э
4:0
Э
2:0
К
2:1
К
1:1
Э
1:0
Э
3:1
Э
3:1
Э
2:2
ЭГА
2:0
Э
0:4
Э
1:1
Э
2:3
Э
0:3
КП
3:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:2
Э
2:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:1
OE
0:0
OE
0:3
OE
2:0

Голы

Всего голов

42
31

Голов в среднем за матч

2.33
1.82

Среднее время на гол

38
49

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.41
0.89

Среднее время на гол

63
101

Всего голов

66
47

Голов в среднем за матч

1.89
1.34

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

47
67

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капустка Бартош 4 0.4
Крамер Блаж 3 (1) 0.3
Лима Лукас II 2 0.2
Альфарела Мигуэль 1 0.1
Вшолек Павел 1 (1) 0.1
Морисита Рёя 1 0.1
Панков Радован 1 0.1
Нсаме Жан-Пьер 1 0.1
Августиняк Рафал 1 0.1
Wojciech Urbanski 1 0.1
Гуаль Марк 1 (1) 0.1
Винагре Рубен 0 0
Челхака Юрген 0 0
Jan Ziolkowski 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захович Лука 2 0.2
Расак Дамиан 2 0.2
Подольски Лукас 2 0.2
Kamil Lukoszek 1 (1) 0.1
Taofeek Ismaheel 1 0.1
Ольковски Павел 1 0.1
Нашименту Филипе 1 0.1
Санчес Мануэль 1 0.1
Хосема 1 0.1
Войтушек Норберт 1 0.1
Янжа Эрик 0 0
Кодзуки Соитиро 0 0
Амброс Лукас 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалвеш Клод 3 0
Крамер Блаж 3 0
Августиняк Рафал 3 0
Лима Лукас II 2 0
Челхака Юрген 2 0
Jan Ziolkowski 2 0
Вшолек Павел 1 0
Кун Патрик 1 0
Енджейчик Артур 1 0
Капустка Бартош 1 0
Гуаль Марк 1 0
Винагре Рубен 1 0
Капюади Стив 1 0
Альфарела Мигуэль 1 0
Wojciech Urbanski 1 0
Goncalo Feio 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яницки Рафал 2 1
Расак Дамиан 2 0
Войтушек Норберт 2 0
Kamil Lukoszek 2 0
Щесняк Криспин 0 1
Подольски Лукас 1 0
Захович Лука 1 0
Янжа Эрик 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Taofeek Ismaheel 1 0
Nikodem Zielonka 1 0
Амброс Лукас 1 0

Результаты матчей

Легия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Гурник Забже
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
5
Легия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Гурник Забже
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
4
Легия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Гурник Забже
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
4
33%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
4
33%
2
29%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
13
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
1
6%
2
15%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
4
25%
1
8%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
3
19%
2
15%
61-75
4
25%
4
31%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
3
27%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
3
30%
2
18%
61-75
2
20%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Погонь Щецин - Легия 1:0 Легия - Ракув 0:1 Легия - Мотор Люблин 5:2 Дрита - Легия 0:1
Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Легия - Дрита 2:0 Легия - Радомяк Радом 4:1 Легия - Брондбю 1:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Брондбю - Легия 2:3 Легия - Пяст 1:2 Каернарфон Таун - Легия 0:5 Корона Кельце - Легия 0:1 Легия - Каернарфон Таун 6:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Пафос - Легия 1:0 Легия - Ботошани 6:0
Гурник Забже
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гурник Забже - Радомяк Радом 0:1 Гурник Забже - ГКС Катовице 3:0 Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2
Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Краковия - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Тыхы 3:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Лех - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Кошице 1:0 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Базель - Гурник Забже 2:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Одра Ополе 2:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:1

Результаты матчей

Легия
Гурник Забже

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Легия
Гурник Забже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
2
1.5
2
2
2
3
2.5
1
3
2
3
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
5
4
2
7
2.5
1
8
2
7
3.5
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 9 7 1 1 17 - 3 22
2.
Ракув
 10 6 2 2 13 - 4 20
3.
Краковия
 9 6 1 2 17 - 12 19
4.
Ягеллония Белосток
 9 6 0 3 16 - 16 18
5.
Погонь Щецин
 10 5 1 4 16 - 13 16
6.
Видзев Лодзь
 10 4 4 2 13 - 11 16
7.
Пяст
 9 4 3 2 10 - 8 15
8.
Легия
 10 4 3 3 17 - 11 15
9.
Гурник Забже
 10 3 3 4 13 - 13 12
10.
ГКС Катовице
 10 3 3 4 12 - 13 12
11.
Мотор Люблин
 10 3 3 4 8 - 12 12
12.
Радомяк Радом
 8 3 0 5 14 - 15 9
13.
Корона Кельце
 9 2 3 4 6 - 13 9
14.
Лехия Гданьск
 10 2 3 5 12 - 19 9
15.
Заглембе Любин
 9 2 2 5 6 - 14 8
16.
Пуща Неполомице
 10 1 5 4 10 - 13 8
17.
Сталь Мелец
 8 2 1 5 5 - 9 7
18.
Шленск Вроцлав
 8 0 4 4 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 5 5 0 0 13 - 1 15
2.
Погонь Щецин
 5 5 0 0 12 - 3 15
3.
Ягеллония Белосток
 5 4 0 1 10 - 6 12
4.
Видзев Лодзь
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Легия
 6 3 1 2 13 - 7 10
6.
Пяст
 4 2 2 0 6 - 3 8
7.
ГКС Катовице
 6 2 2 2 9 - 7 8
8.
Мотор Люблин
 6 2 2 2 4 - 6 8
9.
Гурник Забже
 4 2 1 1 6 - 3 7
10.
Заглембе Любин
 4 2 1 1 4 - 3 7
11.
Краковия
 4 2 1 1 7 - 7 7
12.
Ракув
 5 2 1 2 7 - 3 7
13.
Сталь Мелец
 5 2 1 2 4 - 4 7
14.
Радомяк Радом
 4 2 0 2 9 - 6 6
15.
Корона Кельце
 4 2 0 2 4 - 4 6
16.
Пуща Неполомице
 5 1 3 1 9 - 7 6
17.
Лехия Гданьск
 5 1 2 2 4 - 6 5
18.
Шленск Вроцлав
 3 0 3 0 3 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 5 4 1 0 6 - 1 13
2.
Краковия
 5 4 0 1 10 - 5 12
3.
Лех
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Пяст
 5 2 1 2 4 - 5 7
5.
Ягеллония Белосток
 4 2 0 2 6 - 10 6
6.
Видзев Лодзь
 6 1 3 2 7 - 8 6
7.
Легия
 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Гурник Забже
 6 1 2 3 7 - 10 5
9.
Мотор Люблин
 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
ГКС Катовице
 4 1 1 2 3 - 6 4
11.
Лехия Гданьск
 5 1 1 3 8 - 13 4
12.
Радомяк Радом
 4 1 0 3 5 - 9 3
13.
Корона Кельце
 5 0 3 2 2 - 9 3
14.
Пуща Неполомице
 5 0 2 3 1 - 6 2
15.
Погонь Щецин
 5 0 1 4 4 - 10 1
16.
Шленск Вроцлав
 5 0 1 4 4 - 10 1
17.
Заглембе Любин
 5 0 1 4 2 - 11 1
18.
Сталь Мелец
 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 9
Видзев Лодзь Рондич Имад 5 (2)
Лех Исхак Микаэль 5 (1)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 5
Лех Хотич Дино 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Какабадзе Отар 4
Ракув Браут-Брюнес Джонатан 4
Гурник Забже Яницки Рафал 1 2
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 1 2
Весь список
  • 60'
    Лима Лукас II получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Захович Лука уходит с поля. Амброс Лукас выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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