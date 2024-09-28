  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Щербович Марцин
Мотор Люблин
2:1
Конец матча
Шленск Вроцлав
0'
16' Желтая карточка
Мраз Самуэл
0:1
44' Гол
Сверчок Якуб
45' Желтая карточка
Цебуля Марчин
48' Желтая карточка
Бартош Марек Кристиан
59' Желтая карточка
Michal Krol
72' Желтая карточка
Сверчок Якуб
1:1
83' Гол
Christopher Simon
2:1
90' Гол
Бартош Марек Кристиан
90'+8
40
Бркич
Иван
28
Столярски
Павел
39
Бартош
Марек
Кристиан
18
Наемски
Аркадиуш
47
Palacz
Krystian
68
Bartosz
Wolski
6
Сампер
Серхи
11
Калисканер
Каан
30
Mbaye
Ndiaye
90
Мраз
Самуэл
26
Michal
Krol
12
Лещыньски
Рафал
33
Маценко
Егор
3
Шота
Серафин
5
Петков
Алекс
22
Жуковски
Матеуш
16
Покорны
Петер
7
Самец-Талар
Пётр
17
Шварц
Петр
77
Цебуля
Марчин
10
Сверчок
Якуб
29
Jakub
Jezierski
Мотор Люблин
4-3-3
Шленск Вроцлав
4-1-4-1

История личных встреч

Мотор Люблин
Шленск Вроцлав

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ВД
0:1
ВД
10:1

Голы

Всего голов

10
1

Голов в среднем за матч

10
1

Среднее время на гол

9
90

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

18
90

Бомбардиры внутри турнира

Мотор Люблин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Christopher Simon 2 0.2
Piotr Ceglarz 2 (1) 0.2
Рудоль Себастьян 1 0.1
Мраз Самуэл 1 0.1
Бартош Марек Кристиан 1 0.1
Mbaye Ndiaye 1 0.1
Bartosz Wolski 0 0
Filip Wojcik 0 0
Michal Krol 0 0
Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герчио Томмазо 2 0.25
Шварц Петр 1 0.13
Петков Алекс 1 0.13
Сверчок Якуб 1 0.13
Мусёлик Себастьян 1 0.13
Петров Симеон 1 0.13
Жуковски Матеуш 0 0
Самец-Талар Пётр 0 0

Карточки

Мотор Люблин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mbaye Ndiaye 3 0
Рудоль Себастьян 2 0
Мраз Самуэл 2 0
Бартош Марек Кристиан 2 0
Кубица Кшиштоф 2 0
Piotr Ceglarz 1 0
Столярски Павел 1 0
Наемски Аркадиуш 1 0
Калисканер Каан 1 0
Michal Krol 1 0
Filip Luberecki 1 0
Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маценко Егор 1 1
Покорны Петер 2 0
Петров Симеон 2 0
Сверчок Якуб 1 0
Цебуля Марчин 1 0
Науэль Матиас 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Жуковски Матеуш 1 0
Шота Серафин 1 0
Бартолевски Матеуш 1 0
Индже Бурак 1 0
Палюшек Александр 1 0
Ортис Арнау 1 0
Герчио Томмазо 1 0
Jakub Jezierski 1 0

Результаты матчей

Мотор Люблин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Шленск Вроцлав
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
4
Мотор Люблин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Шленск Вроцлав
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
3
Мотор Люблин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Шленск Вроцлав
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
25%
76-90

Пропущено

6
10
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
50%
2
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
17%
3
30%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

8
7
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
4
50%
3
43%
76-90

Пропущено

12
13
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
8%
3
23%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
4
33%
2
15%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
2
17%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Мотор Люблин
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Мотор Люблин - Погонь Седльце 2:0
Легия - Мотор Люблин 5:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Прушков 0:3 Мотор Люблин - Р. Жешув 1:0 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Арка Гдыня - Мотор Люблин 1:2 Мотор Люблин - Гурник Ленчна 0:0 Мотор Люблин - Подбескидзе 2:1 ЦВКС Ресовия - Мотор Люблин 1:3 Мотор Люблин - Знич Прушкув 3:3
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лех - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Тыхы 2:2 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Шленск Вроцлав - Легия 1:1
Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Рига 3:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Рига - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Шленск Вроцлав - Млада Болеслав 1:1 Опава - Шленск Вроцлав 0:2 Славия Прага - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 КС Бжег-Дольны - Шленск Вроцлав 0:4 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0

Результаты матчей

Мотор Люблин
Шленск Вроцлав

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 100%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Мотор Люблин
Шленск Вроцлав

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
3
2
2
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
5
3
3
7
1.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 9 7 1 1 17 - 3 22
2.
Ракув
 10 6 2 2 13 - 4 20
3.
Краковия
 9 6 1 2 17 - 12 19
4.
Ягеллония Белосток
 9 6 0 3 16 - 16 18
5.
Погонь Щецин
 10 5 1 4 16 - 13 16
6.
Видзев Лодзь
 10 4 4 2 13 - 11 16
7.
Пяст
 9 4 3 2 10 - 8 15
8.
Легия
 9 4 2 3 16 - 10 14
9.
ГКС Катовице
 10 3 3 4 12 - 13 12
10.
Мотор Люблин
 10 3 3 4 8 - 12 12
11.
Гурник Забже
 9 3 2 4 12 - 12 11
12.
Радомяк Радом
 8 3 0 5 14 - 15 9
13.
Корона Кельце
 9 2 3 4 6 - 13 9
14.
Лехия Гданьск
 10 2 3 5 12 - 19 9
15.
Заглембе Любин
 9 2 2 5 6 - 14 8
16.
Пуща Неполомице
 10 1 5 4 10 - 13 8
17.
Сталь Мелец
 8 2 1 5 5 - 9 7
18.
Шленск Вроцлав
 8 0 4 4 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 5 5 0 0 13 - 1 15
2.
Погонь Щецин
 5 5 0 0 12 - 3 15
3.
Ягеллония Белосток
 5 4 0 1 10 - 6 12
4.
Видзев Лодзь
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Легия
 5 3 0 2 12 - 6 9
6.
Пяст
 4 2 2 0 6 - 3 8
7.
ГКС Катовице
 6 2 2 2 9 - 7 8
8.
Мотор Люблин
 6 2 2 2 4 - 6 8
9.
Гурник Забже
 4 2 1 1 6 - 3 7
10.
Заглембе Любин
 4 2 1 1 4 - 3 7
11.
Краковия
 4 2 1 1 7 - 7 7
12.
Ракув
 5 2 1 2 7 - 3 7
13.
Сталь Мелец
 5 2 1 2 4 - 4 7
14.
Радомяк Радом
 4 2 0 2 9 - 6 6
15.
Корона Кельце
 4 2 0 2 4 - 4 6
16.
Пуща Неполомице
 5 1 3 1 9 - 7 6
17.
Лехия Гданьск
 5 1 2 2 4 - 6 5
18.
Шленск Вроцлав
 3 0 3 0 3 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 5 4 1 0 6 - 1 13
2.
Краковия
 5 4 0 1 10 - 5 12
3.
Лех
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Пяст
 5 2 1 2 4 - 5 7
5.
Ягеллония Белосток
 4 2 0 2 6 - 10 6
6.
Видзев Лодзь
 6 1 3 2 7 - 8 6
7.
Легия
 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Мотор Люблин
 4 1 1 2 4 - 6 4
9.
ГКС Катовице
 4 1 1 2 3 - 6 4
10.
Гурник Забже
 5 1 1 3 6 - 9 4
11.
Лехия Гданьск
 5 1 1 3 8 - 13 4
12.
Радомяк Радом
 4 1 0 3 5 - 9 3
13.
Корона Кельце
 5 0 3 2 2 - 9 3
14.
Пуща Неполомице
 5 0 2 3 1 - 6 2
15.
Погонь Щецин
 5 0 1 4 4 - 10 1
16.
Шленск Вроцлав
 5 0 1 4 4 - 10 1
17.
Заглембе Любин
 5 0 1 4 2 - 11 1
18.
Сталь Мелец
 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 9
Видзев Лодзь Рондич Имад 5 (2)
Лех Исхак Микаэль 5 (1)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 5
Лех Хотич Дино 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Какабадзе Отар 4
Ракув Браут-Брюнес Джонатан 4
Гурник Забже Яницки Рафал 1 2
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Цебуля Марчин получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Самец-Талар Пётр сделал результативную передачу.
    • 44'
      Г О О О О Л - Сверчок Якуб бьет в цель!
    • 16'
      Мраз Самуэл получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мотор Люблин 2:1 Шленск Вроцлав онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный