Тур: 10. Стадион: Арена Люблин. Главный судья: Щербович Марцин
2:1
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаМраз Самуэл
0:1
44' ГолСверчок Якуб
45' Желтая карточкаЦебуля Марчин
48' Желтая карточкаБартош Марек Кристиан
59' Желтая карточкаMichal Krol
72' Желтая карточкаСверчок Якуб
1:1
83' ГолChristopher Simon
2:1
90' ГолБартош Марек Кристиан
90'+8
Ход матча
16'
44'
0:1
45'
59'
72'
83'
90'
40
Бркич
Иван
30
Mbaye
Ndiaye
90
Мраз
Самуэл
26
Michal
Krol
33
Маценко
Егор
17
Шварц
Петр
10
Сверчок
Якуб
- Основной состав
-
40 Бркич ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Mbaye NdiayeНападающий
-
90 Мраз СамуэлНападающий
-
26 Michal KrolНападающий
- Запасные игроки
-
17 Filip WojcikЗащитник
- Защитник
-
37 Скалет МатьеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mateusz Stolarski
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Сверчок ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ортис АрнауПолузащитник
-
21 Балута ТудорПолузащитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
История личных встреч
Мотор Люблин
Шленск Вроцлав
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
1
Голов в среднем за матч
10
1
Среднее время на гол
9
90
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
18
90
Бомбардиры внутри турнира
Мотор Люблин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Christopher Simon
|2
|0.2
|Piotr Ceglarz
|2 (1)
|0.2
|Рудоль Себастьян
|1
|0.1
|Мраз Самуэл
|1
|0.1
|Бартош Марек Кристиан
|1
|0.1
|Mbaye Ndiaye
|1
|0.1
|Bartosz Wolski
|0
|0
|Filip Wojcik
|0
|0
|Michal Krol
|0
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герчио Томмазо
|2
|0.25
|Шварц Петр
|1
|0.13
|Петков Алекс
|1
|0.13
|Сверчок Якуб
|1
|0.13
|Мусёлик Себастьян
|1
|0.13
|Петров Симеон
|1
|0.13
|Жуковски Матеуш
|0
|0
|Самец-Талар Пётр
|0
|0
Карточки
Мотор Люблин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mbaye Ndiaye
|3
|0
|Рудоль Себастьян
|2
|0
|Мраз Самуэл
|2
|0
|Бартош Марек Кристиан
|2
|0
|Кубица Кшиштоф
|2
|0
|Piotr Ceglarz
|1
|0
|Столярски Павел
|1
|0
|Наемски Аркадиуш
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
|Michal Krol
|1
|0
|Filip Luberecki
|1
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маценко Егор
|1
|1
|Покорны Петер
|2
|0
|Петров Симеон
|2
|0
|Сверчок Якуб
|1
|0
|Цебуля Марчин
|1
|0
|Науэль Матиас
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Жуковски Матеуш
|1
|0
|Шота Серафин
|1
|0
|Бартолевски Матеуш
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Палюшек Александр
|1
|0
|Ортис Арнау
|1
|0
|Герчио Томмазо
|1
|0
|Jakub Jezierski
|1
|0
Результаты матчей
Мотор Люблин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Шленск Вроцлав
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
4
Мотор Люблин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Шленск Вроцлав
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
3
Мотор Люблин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Шленск Вроцлав
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
25%
76-90
Пропущено
6
10
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
50%
2
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
17%
3
30%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
8
7
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
4
50%
3
43%
76-90
Пропущено
12
13
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
8%
3
23%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
4
33%
2
15%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
2
17%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Мотор Люблин
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Мотор Люблин - Погонь Седльце 2:0
Легия - Мотор Люблин 5:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Прушков 0:3 Мотор Люблин - Р. Жешув 1:0 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Арка Гдыня - Мотор Люблин 1:2 Мотор Люблин - Гурник Ленчна 0:0 Мотор Люблин - Подбескидзе 2:1 ЦВКС Ресовия - Мотор Люблин 1:3 Мотор Люблин - Знич Прушкув 3:3
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лех - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Тыхы 2:2 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Шленск Вроцлав - Легия 1:1
Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Рига 3:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Рига - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Шленск Вроцлав - Млада Болеслав 1:1 Опава - Шленск Вроцлав 0:2 Славия Прага - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 КС Бжег-Дольны - Шленск Вроцлав 0:4 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0
Результаты матчей
Мотор Люблин
Шленск Вроцлав
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 100%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Мотор Люблин
Шленск Вроцлав
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
23
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
53
37
17
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|9
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|5 (2)
|Лех
|Исхак Микаэль
|5 (1)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|5
|Лех
|Хотич Дино
|4 (1)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|4
|Ракув
|Браут-Брюнес Джонатан
|4
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|1 2
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 2