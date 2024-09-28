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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Ивердон
0:0
Второй тайм: 56'
Санкт-Галлен
0'
33' Желтая карточка
Гуннарссон Никлас
38' Желтая карточка
Кинтилья Хорди
38' Желтая карточка
Сеспедес Борис

Ход матча

33'
Гуннарссон Никлас
 
38'
 
Кинтилья Хорди
38'
Сеспедес Борис
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 6
  • 0 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
Лучшие коэффициенты
Ивердон
Ничья
Санкт-Галлен
5.30
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4.15
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1.92
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Все Коэффициенты
40
Бернардони
Поль
23
Гуннарссон
Никлас
25
Маркеш
Криштиан
2
Тижани
Мохамед
32
Сотье
Антони
6
William
Le
Pogam
10
Сеспедес
Борис
8
Ленговски
Матеуш
9
Аке
Марли
7
Родригес
Мауро
21
Комано
Уго
1
Ати-Зиги
Лоуренс
28
Вандермерш
Юго
5
Амброзиус
Стефан
4
Станич
Йозо
36
Окороджи
Чима
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
7
Витциг
Кристиан
24
Тома
Бастьен
10
Аколо
Чадрак
18
Мамбимби
Феликс
Ивердон
3-4-2-1
Санкт-Галлен
4-3-1-2

История личных встреч

Ивердон
Санкт-Галлен

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

С
5:1
С
4:0
С
1:0
К
0:2
ЧЛ
4:0
ЧЛ
0:4

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
0.33

Среднее время на гол

270
270

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

4.33
2

Среднее время на гол

20
45

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2.33
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

38
77

Бомбардиры внутри турнира

Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сеспедес Борис 2 (1) 0.25
Аке Марли 1 (1) 0.13
Сотье Антони 1 0.13
William Le Pogam 1 0.13
Оморуйи Кевин 1 0.13
Комано Уго 1 0.13
Гонзалез Франко 0 0
Родригес Мауро 0 0
Какури Дион 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жеббель Виллем 3 (1) 0.38
Витциг Кристиан 2 0.25
Аколо Чадрак 2 0.25
Мамбимби Феликс 2 0.25
Гёртлер Лукас 2 0.25
Сиссе Мустафа 1 0.13
Шмидт Исаак 1 0.13
Фалльци Альберт 1 0.13
Чобот Кевин 1 0.13
Милошевич Йован 1 (1) 0.13
Тома Бастьен 0 0
Окороджи Чима 0 0

Карточки

Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сеспедес Борис 5 0
Тижани Мохамед 1 1
Каменович Димитрие 2 0
Маркеш Криштиан 2 0
Сотье Антони 1 0
Гуннарссон Никлас 1 0
Бернардони Поль 1 0
Родригес Мауро 1 0
Комано Уго 1 0
Ленговски Матеуш 1 0
Samba Kone 1 0
Какури Дион 1 0
Силла Фоде 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кинтилья Хорди 2 0
Окороджи Чима 2 0
Гёртлер Лукас 2 0
Фалльци Альберт 2 0
Тома Бастьен 2 0
Диаби Абдулай III 2 0
Сиссе Мустафа 1 0
Вандермерш Юго 1 0
Витциг Кристиан 1 0

Результаты матчей

Ивердон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Санкт-Галлен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
1
Ивердон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Санкт-Галлен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

0
9
Ивердон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Санкт-Галлен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
3
27%
16-30
1
25%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
1
25%
3
27%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

9
17
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
11%
2
12%
1-15
1
11%
5
29%
29%
16-30
1
11%
2
12%
31-45
2
22%
3
18%
46-60
1
11%
2
12%
61-75
3
33%
3
18%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
5
45%
0
0%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
1
9%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ивердон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лозанна - Ивердон 3:1 СК Эммен - Ивердон 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Базель - Ивердон 2:0
Дардания Лозанна - Ивердон 0:3 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Винтертур - Ивердон 0:0 Серветт - Ивердон 3:2 Ивердон - Цюрих 0:2 Сьон - Ивердон 4:1 Тун - Ивердон 0:1 Ивердон - САФП 2:1 Базель - Ивердон 0:0 Ивердон - Люцерн 3:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 3:1 Ивердон - Лозанна 3:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2
Санкт-Галлен
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Парадисо - Санкт-Галлен 1:3 Брюль - Санкт-Галлен 2:5
Брюль II - Санкт-Галлен 2:5 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Малькантоне - Санкт-Галлен 0:4 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Тобол - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Санкт-Галлен - Тобол 4:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Вадуц - Санкт-Галлен 0:1 Рапперсвиль-Йона - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1

Результаты матчей

Ивердон
Санкт-Галлен

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
4
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ивердон
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
4
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 1:0 8 5 1 2 13 - 15 16
2.
Цюрих
 7 4 2 1 14 - 9 14
3.
Люцерн
 7 4 2 1 14 - 9 14
4.
Лугано
 7 4 2 1 12 - 8 14
5.
Санкт-Галлен
 0:0 8 4 2 2 16 - 9 14
6.
Сьон
 7 3 2 2 10 - 6 11
7.
Базель
 7 3 1 3 15 - 8 10
8.
Лозанна
 0:1 8 2 1 5 11 - 17 7
9.
Янг Бойз
 7 1 3 3 11 - 15 6
10.
Ивердон
 0:0 8 1 3 4 7 - 13 6
11.
Грасcхоппер
 7 1 2 4 9 - 13 5
12.
Винтертур
 7 1 1 5 4 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 0:0 4 3 0 1 11 - 4 9
2.
Серветт
 1:0 4 3 0 1 7 - 9 9
3.
Сьон
 4 2 2 0 7 - 1 8
4.
Цюрих
 3 2 1 0 7 - 3 7
5.
Лугано
 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Люцерн
 3 2 0 1 5 - 2 6
7.
Лозанна
 0:1 4 2 0 2 10 - 9 6
8.
Грасcхоппер
 4 1 2 1 7 - 8 5
9.
Ивердон
 0:0 4 1 2 1 4 - 5 5
10.
Винтертур
 4 1 1 2 2 - 5 4
11.
Базель
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Янг Бойз
 3 0 2 1 4 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 4 2 2 0 9 - 7 8
2.
Лугано
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Базель
 4 2 1 1 12 - 4 7
4.
Цюрих
 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Серветт
 1:0 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
Санкт-Галлен
 0:0 4 1 2 1 5 - 5 5
7.
Янг Бойз
 4 1 1 2 7 - 10 4
8.
Сьон
 3 1 0 2 3 - 5 3
9.
Ивердон
 0:0 4 0 1 3 3 - 8 1
10.
Лозанна
 0:1 4 0 1 3 1 - 8 1
11.
Грасcхоппер
 3 0 0 3 2 - 5 0
12.
Винтертур
 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 5
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Люцерн Lars Villiger 4 (2)
Цюрих Переа Хуан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 5
Цюрих Переа Хуан 1 3
Лозанна Дюссенн Ноэ 4
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 2
Базель Авдуллаху Леон 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Сеспедес Борис получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Кинтилья Хорди получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Гуннарссон Никлас получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Ивердон
Ничья
Санкт-Галлен
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