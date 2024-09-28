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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 2650
Ивердон
1:0
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
33' Желтая карточка
Гуннарссон Никлас
38' Желтая карточка
Кинтилья Хорди
38' Желтая карточка
Сеспедес Борис
59' Желтая карточка
Станич Йозо
1:0
72' Гол
Комано Уго
90' Желтая карточка
William Le Pogam
90' Желтая карточка
Азеведо Рикардо
90'+6

Ход матча

33'
Гуннарссон Никлас
 
38'
 
Кинтилья Хорди
38'
Сеспедес Борис
 
59'
 
Станич Йозо
62'
Moussa Baradji
Аке Марли
 
62'
Нтело Митчи
Родригес Мауро
 
66'
 
Жеббель Виллем
Мамбимби Феликс
66'
 
Чобот Кевин
Витциг Кристиан
72'
Комано Уго
(Сотье Антони)
1:0
78'
 
Фабер Конрад
Вандермерш Юго
79'
 
Милошевич Йован
Кинтилья Хорди
82'
 
Сиссе Мустафа
Аколо Чадрак
84'
Силла Фоде
Ленговски Матеуш
 
88'
Jason Gnakpa
Гуннарссон Никлас
 
88'
Азеведо Рикардо
Комано Уго
 
90'
William Le Pogam
 
90'
Азеведо Рикардо
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 12
  • 1 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 9
  • 0 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 254 Количество передач 535
  • 32 Владение мячом, % 68
40
Бернардони
Поль
23
Гуннарссон
Никлас
25
Маркеш
Криштиан
2
Тижани
Мохамед
32
Сотье
Антони
6
William
Le
Pogam
10
Сеспедес
Борис
8
Ленговски
Матеуш
9
Аке
Марли
7
Родригес
Мауро
21
Комано
Уго
1
Ати-Зиги
Лоуренс
28
Вандермерш
Юго
5
Амброзиус
Стефан
4
Станич
Йозо
36
Окороджи
Чима
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
7
Витциг
Кристиан
24
Тома
Бастьен
10
Аколо
Чадрак
18
Мамбимби
Феликс
Ивердон
3-4-2-1
Санкт-Галлен
4-3-1-2

История личных встреч

Ивердон
Санкт-Галлен

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

С
5:1
С
4:0
С
1:0
К
0:2
ЧЛ
4:0
ЧЛ
0:4

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
0.33

Среднее время на гол

270
270

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

4.33
2

Среднее время на гол

20
45

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2.33
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

38
77

Бомбардиры внутри турнира

Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комано Уго 2 0.25
Сеспедес Борис 2 (1) 0.25
Сотье Антони 1 0.13
Аке Марли 1 (1) 0.13
William Le Pogam 1 0.13
Оморуйи Кевин 1 0.13
Гонзалез Франко 0 0
Родригес Мауро 0 0
Какури Дион 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жеббель Виллем 3 (1) 0.38
Витциг Кристиан 2 0.25
Аколо Чадрак 2 0.25
Мамбимби Феликс 2 0.25
Гёртлер Лукас 2 0.25
Сиссе Мустафа 1 0.13
Шмидт Исаак 1 0.13
Фалльци Альберт 1 0.13
Чобот Кевин 1 0.13
Милошевич Йован 1 (1) 0.13
Тома Бастьен 0 0
Окороджи Чима 0 0

Карточки

Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сеспедес Борис 5 0
Тижани Мохамед 1 1
Каменович Димитрие 2 0
Маркеш Криштиан 2 0
Сотье Антони 1 0
Гуннарссон Никлас 1 0
Бернардони Поль 1 0
William Le Pogam 1 0
Родригес Мауро 1 0
Азеведо Рикардо 1 0
Комано Уго 1 0
Ленговски Матеуш 1 0
Samba Kone 1 0
Какури Дион 1 0
Силла Фоде 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кинтилья Хорди 2 0
Окороджи Чима 2 0
Гёртлер Лукас 2 0
Фалльци Альберт 2 0
Тома Бастьен 2 0
Диаби Абдулай III 2 0
Сиссе Мустафа 1 0
Станич Йозо 1 0
Вандермерш Юго 1 0
Витциг Кристиан 1 0

Результаты матчей

Ивердон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Санкт-Галлен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
1
Ивердон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Санкт-Галлен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

0
9
Ивердон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Санкт-Галлен
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
3
27%
16-30
1
25%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
1
25%
3
27%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

10
17
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
1
10%
2
12%
1-15
1
10%
5
29%
29%
16-30
1
10%
2
12%
31-45
2
20%
3
18%
46-60
2
20%
2
12%
61-75
3
30%
3
18%
76-90

Пропущено

11
9
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
5
45%
0
0%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
1
9%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Ивердон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лозанна - Ивердон 3:1 СК Эммен - Ивердон 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Базель - Ивердон 2:0
Дардания Лозанна - Ивердон 0:3 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Винтертур - Ивердон 0:0 Серветт - Ивердон 3:2 Ивердон - Цюрих 0:2 Сьон - Ивердон 4:1 Тун - Ивердон 0:1 Ивердон - САФП 2:1 Базель - Ивердон 0:0 Ивердон - Люцерн 3:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 3:1 Ивердон - Лозанна 3:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2
Санкт-Галлен
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Парадисо - Санкт-Галлен 1:3 Брюль - Санкт-Галлен 2:5
Брюль II - Санкт-Галлен 2:5 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Малькантоне - Санкт-Галлен 0:4 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Тобол - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Санкт-Галлен - Тобол 4:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Вадуц - Санкт-Галлен 0:1 Рапперсвиль-Йона - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1

Результаты матчей

Ивердон
Санкт-Галлен

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Ивердон
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
4
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 8 5 1 2 13 - 15 16
2.
Цюрих
 7 4 2 1 14 - 9 14
3.
Люцерн
 7 4 2 1 14 - 9 14
4.
Лугано
 7 4 2 1 12 - 8 14
5.
Санкт-Галлен
 8 4 1 3 16 - 10 13
6.
Сьон
 7 3 2 2 10 - 6 11
7.
Базель
 7 3 1 3 15 - 8 10
8.
Грасcхоппер
 1:0 8 2 2 4 10 - 13 8
9.
Ивердон
 8 2 2 4 8 - 13 8
10.
Лозанна
 8 2 1 5 11 - 17 7
11.
Янг Бойз
 0:1 8 1 3 4 11 - 16 6
12.
Винтертур
 7 1 1 5 4 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 4 3 0 1 11 - 4 9
2.
Серветт
 4 3 0 1 7 - 9 9
3.
Сьон
 4 2 2 0 7 - 1 8
4.
Цюрих
 3 2 1 0 7 - 3 7
5.
Лугано
 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Ивердон
 4 2 1 1 5 - 5 7
7.
Люцерн
 3 2 0 1 5 - 2 6
8.
Лозанна
 4 2 0 2 10 - 9 6
9.
Грасcхоппер
 1:0 4 1 2 1 7 - 8 5
10.
Винтертур
 4 1 1 2 2 - 5 4
11.
Базель
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Янг Бойз
 0:1 4 0 2 2 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 4 2 2 0 9 - 7 8
2.
Лугано
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Базель
 4 2 1 1 12 - 4 7
4.
Цюрих
 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Серветт
 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
Санкт-Галлен
 4 1 1 2 5 - 6 4
7.
Янг Бойз
 0:1 4 1 1 2 7 - 10 4
8.
Сьон
 3 1 0 2 3 - 5 3
9.
Грасcхоппер
 1:0 4 1 0 3 3 - 5 3
10.
Ивердон
 4 0 1 3 3 - 8 1
11.
Лозанна
 4 0 1 3 1 - 8 1
12.
Винтертур
 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 5
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Люцерн Lars Villiger 4 (2)
Цюрих Переа Хуан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 5
Цюрих Переа Хуан 1 3
Лозанна Дюссенн Ноэ 4
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 2
Базель Авдуллаху Леон 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 59'
      Станич Йозо получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Сеспедес Борис получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Кинтилья Хорди получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Гуннарссон Никлас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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