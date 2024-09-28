Тур: 8. Стадион: Le Stade Municipal Yverdon. Зрители: 2650
1:0
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаГуннарссон Никлас
38' Желтая карточкаКинтилья Хорди
38' Желтая карточкаСеспедес Борис
59' Желтая карточкаСтанич Йозо
1:0
72' ГолКомано Уго
90' Желтая карточкаWilliam Le Pogam
90' Желтая карточкаАзеведо Рикардо
90'+6
Ход матча
38'
38'
59'
72'
1:0
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 12
-
1 Удары в створ 6
-
3 Угловые 9
-
0 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
254 Количество передач 535
-
32 Владение мячом, % 68
32
Сотье
Антони
21
Комано
Уго
24
Тома
Бастьен
10
Аколо
Чадрак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Сотье АнтониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Комано УгоНападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
-
70 Какури ДионПолузащитник
-
37 Силла ФодеПолузащитник
-
11 Нтело МитчиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Jason Gnakpa
-
-
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Фабер КонрадЗащитник
- Защитник
-
14 Ноа ЯнникЗащитник
- Защитник
-
77 Чобот КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маассен Энрико
История личных встреч
Ивердон
Санкт-Галлен
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.33
0.33
Среднее время на гол
270
270
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
4.33
2
Среднее время на гол
20
45
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
2.33
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
38
77
Бомбардиры внутри турнира
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Комано Уго
|2
|0.25
|Сеспедес Борис
|2 (1)
|0.25
|Сотье Антони
|1
|0.13
|Аке Марли
|1 (1)
|0.13
|William Le Pogam
|1
|0.13
|Оморуйи Кевин
|1
|0.13
|Гонзалез Франко
|0
|0
|Родригес Мауро
|0
|0
|Какури Дион
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жеббель Виллем
|3 (1)
|0.38
|Витциг Кристиан
|2
|0.25
|Аколо Чадрак
|2
|0.25
|Мамбимби Феликс
|2
|0.25
|Гёртлер Лукас
|2
|0.25
|Сиссе Мустафа
|1
|0.13
|Шмидт Исаак
|1
|0.13
|Фалльци Альберт
|1
|0.13
|Чобот Кевин
|1
|0.13
|Милошевич Йован
|1 (1)
|0.13
|Тома Бастьен
|0
|0
|Окороджи Чима
|0
|0
Карточки
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сеспедес Борис
|5
|0
|Тижани Мохамед
|1
|1
|Каменович Димитрие
|2
|0
|Маркеш Криштиан
|2
|0
|Сотье Антони
|1
|0
|Гуннарссон Никлас
|1
|0
|Бернардони Поль
|1
|0
|William Le Pogam
|1
|0
|Родригес Мауро
|1
|0
|Азеведо Рикардо
|1
|0
|Комано Уго
|1
|0
|Ленговски Матеуш
|1
|0
|Samba Kone
|1
|0
|Какури Дион
|1
|0
|Силла Фоде
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кинтилья Хорди
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Гёртлер Лукас
|2
|0
|Фалльци Альберт
|2
|0
|Тома Бастьен
|2
|0
|Диаби Абдулай III
|2
|0
|Сиссе Мустафа
|1
|0
|Станич Йозо
|1
|0
|Вандермерш Юго
|1
|0
|Витциг Кристиан
|1
|0
Результаты матчей
Ивердон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Санкт-Галлен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
1
Ивердон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Санкт-Галлен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
0
9
Ивердон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Санкт-Галлен
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
3
10
Голы по времени матча
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Забито
4
11
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
3
27%
16-30
1
25%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
1
25%
3
27%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
10
17
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
1
10%
2
12%
1-15
1
10%
5
29%
29%
16-30
1
10%
2
12%
31-45
2
20%
3
18%
46-60
2
20%
2
12%
61-75
3
30%
3
18%
76-90
Пропущено
11
9
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
5
45%
0
0%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
1
9%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Ивердон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лозанна - Ивердон 3:1 СК Эммен - Ивердон 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Базель - Ивердон 2:0
Дардания Лозанна - Ивердон 0:3 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Винтертур - Ивердон 0:0 Серветт - Ивердон 3:2 Ивердон - Цюрих 0:2 Сьон - Ивердон 4:1 Тун - Ивердон 0:1 Ивердон - САФП 2:1 Базель - Ивердон 0:0 Ивердон - Люцерн 3:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 3:1 Ивердон - Лозанна 3:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2
Санкт-Галлен
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Парадисо - Санкт-Галлен 1:3 Брюль - Санкт-Галлен 2:5
Брюль II - Санкт-Галлен 2:5 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Малькантоне - Санкт-Галлен 0:4 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Тобол - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Санкт-Галлен - Тобол 4:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Вадуц - Санкт-Галлен 0:1 Рапперсвиль-Йона - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1
Результаты матчей
Ивердон
Санкт-Галлен
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Ивердон
Санкт-Галлен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
35
44
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|13 - 15
|16
|2.
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|4.
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|5.
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|6.
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|15 - 8
|10
|8.
|1:0
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|9.
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|10.
|8
|2
|1
|5
|11 - 17
|7
|11.
|0:1
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|12.
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 9
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|9.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|12 - 4
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|6.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|7.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|1:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|10.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|11.
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
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- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|5
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Базель
|Айети Альбиан
|4 (3)
|Люцерн
|Lars Villiger
|4 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|4 (1)
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|5
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 3
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|4
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 2
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 2