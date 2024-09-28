Тур: 8. Стадион: Ванкдорф.
0:1
Второй тайм: 90'
0'
0:1
4' ГолGiotto Morandi
8' Желтая карточкаАбраши Амир
10' Желтая карточкаКиттель Сонни
17' Желтая карточкаНьясс Шейх
72' Желтая карточкаЛи Юн Чун
Ход матча
4'
0:1
8'
10'
17'
32'
72'
73'
85'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
13
Али
Мохамед
23
Бенито
Лорис
22
Конте
Абду
20
Ньясс
Шейх
39
Малес
Дариан
22
Шмиц
Бенно
15
Секо
Аюму
16
Перссон
Ноа
18
Ли
Юн
Чун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Али МохамедЗащитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
22 Конте АбдуЗащитник
- Полузащитник
-
20 Ньясс ШейхПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Колли ЭбримаПолузащитник
-
15 Элиа МешакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Шмиц БенноЗащитник
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
-
16 Перссон НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ли Юн ЧунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Мейер ТимПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Боянг АдамаНападающий
-
17 Tomas Lupi
-
-
Главный тренер: Marco Schaellibaum
История личных встреч
Янг Бойз
Грасcхоппер
39 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
33 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.1%
41%
25 побед 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.8%
15.4%
12.8%
28 побед 6 ничьих 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 18 побед
60 матчей
55%
18.3%
26.7%
33 победы 11 ничьих 16 побед
Первый тайм
41.7%
38.3%
20%
25 побед 23 ничьи 12 побед
Второй тайм
46.7%
23.3%
30%
28 побед 14 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
73
47
Голов в среднем за матч
2.28
1.68
Среднее время на гол
39
53
Всего голов
47
27
Голов в среднем за матч
1.68
0.84
Среднее время на гол
53
106
Всего голов
120
74
Голов в среднем за матч
2
1.23
Тотал матчей
2.5
59
Больше 98%
Меньше 2%
1
49
Больше 82%
Меньше 18%
11
39
Больше 65%
Меньше 35%
21
27
Больше 45%
Меньше 55%
33
13
Больше 22%
Меньше 78%
47
5
Больше 8%
Меньше 92%
55
2
Больше 3%
Меньше 97%
58
Среднее время на гол
45
72
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ганвула Сильвер
|4
|0.5
|Монтейро Джоэл
|3
|0.38
|Иттен Седрик
|1
|0.13
|Угринич Филип
|1
|0.13
|Малес Дариан
|0
|0
|Блюм Левин
|0
|0
|Бенито Лорис
|0
|0
|Хусич Анел
|0
|0
|Колли Эбрима
|0
|0
|Атекаме Закари
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Giotto Morandi
|3 (1)
|0.38
|Ли Юн Чун
|2
|0.25
|Шюрпф Паскаль
|1
|0.13
|Нденге Тсии-Виллиам
|1
|0.13
|Кристерс Тоберс
|1
|0.13
|Шуаньер Матьё
|1
|0.13
|Nikolas Muci
|1
|0.13
|Мабил Авер
|0
|0
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|Evans Maurin
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аджам Жауэн
|2
|1
|Зукру Танги
|1
|1
|Лаупер Сандро
|2
|0
|Али Мохамед
|0
|1
|Иттен Седрик
|1
|0
|Хусич Анел
|1
|0
|Угринич Филип
|1
|0
|Ньясс Шейх
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
|Малес Дариан
|1
|0
|Блюм Левин
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|3
|0
|Giotto Morandi
|3
|0
|Evans Maurin
|2
|0
|Шюрпф Паскаль
|1
|0
|Киттель Сонни
|1
|0
|Мабил Авер
|1
|0
|Бабунски Дориан
|1
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|1
|0
|Секо Аюму
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
|Паскочи Максим
|1
|0
|Simone Stroscio
|1
|0
Результаты матчей
Янг Бойз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Грасcхоппер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Янг Бойз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Грасcхоппер
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
5
7
Янг Бойз
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Грасcхоппер
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
3
60%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
2
18%
4
50%
31-45
4
36%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
1
13%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
11%
2
22%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
2
22%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
1
11%
1
11%
76-90
Пропущено
17
13
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
3
18%
4
31%
31-45
4
24%
3
23%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
3
18%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Винтертур - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Веве - Янг Бойз 2:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1
Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Printse-Nendaz - Янг Бойз 0:10 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Янг Бойз - Тистед 1:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Сьон 1:2 Янг Бойз - Виль 1:3 Янг Бойз - Арау 1:0 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс КР - Янг Бойз 2:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 1:2
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Грасcхоппер - Серветт 2:2 Тун - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Арау 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1
Грасcхоппер - Сьон 3:1 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Регенсдорф - Грасcхоппер 0:9 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Базель 0:3 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Тун 1:1 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0
Результаты матчей
Янг Бойз
Грасcхоппер
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Янг Бойз
Грасcхоппер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
34
34
16
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|13 - 15
|16
|2.
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|4.
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|5.
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|6.
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|15 - 8
|10
|8.
|1:0
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|9.
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|10.
|8
|2
|1
|5
|11 - 17
|7
|11.
|0:1
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|12.
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 9
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|9.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|12 - 4
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|6.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|7.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|1:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|10.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|11.
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
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- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|5
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Базель
|Айети Альбиан
|4 (3)
|Люцерн
|Lars Villiger
|4 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|4 (1)
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|5
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 3
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|4
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 2
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 2