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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 26203
Янг Бойз
0:1
Конец матча
Грасcхоппер
0'
0:1
4' Гол
Giotto Morandi
8' Желтая карточка
Абраши Амир
10' Желтая карточка
Киттель Сонни
17' Желтая карточка
Ньясс Шейх
72' Желтая карточка
Ли Юн Чун
90'+4

Ход матча

4'
0:1
Giotto Morandi
(Ли Юн Чун)
8'
 
Абраши Амир
10'
 
Киттель Сонни
17'
Ньясс Шейх
 
32'
 
Мейер Тим
Абраши Амир
46'
Имери Кастриот
Малес Дариан
 
46'
Аджам Жауэн
Конте Абду
 
46'
 
Абелс Дирк
Шмиц Бенно
71'
Колли Эбрима
Виржиньюс Алан
 
71'
Иттен Седрик
Ганвула Сильвер
 
72'
Зукру Танги
Бенито Лорис
 
72'
 
Ли Юн Чун
74'
 
Шюрпф Паскаль
Киттель Сонни
85'
 
Nikolas Muci
Шуаньер Матьё
85'
 
Боянг Адама
Ли Юн Чун

Статистика матча

  • 17 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 466 Количество передач 346
  • 58 Владение мячом, % 42
26
Фон
Бальмоос
Давид
24
Атекаме
Закари
13
Али
Мохамед
23
Бенито
Лорис
22
Конте
Абду
7
Угринич
Филип
20
Ньясс
Шейх
21
Виржиньюс
Алан
39
Малес
Дариан
77
Монтейро
Джоэл
35
Ганвула
Сильвер
71
Хаммель
Джастин
22
Шмиц
Бенно
26
Паскочи
Максим
15
Секо
Аюму
16
Перссон
Ноа
7
Нденге
Тсии-Виллиам
6
Абраши
Амир
19
Шуаньер
Матьё
10
Giotto
Morandi
8
Киттель
Сонни
18
Ли
Юн
Чун
Янг Бойз
4-2-3-1
Грасcхоппер
4-2-3-1

История личных встреч

Янг Бойз
Грасcхоппер

39 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
33 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.1%
41%
25 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.8%
15.4%
12.8%
28 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 18 побед

60 матчей

55%
18.3%
26.7%
33 победы 11 ничьих 16 побед

Первый тайм

41.7%
38.3%
20%
25 побед 23 ничьи 12 побед

Второй тайм

46.7%
23.3%
30%
28 побед 14 ничьих 18 побед

История матчей

С
3:0
С
1:0
С
0:1
С
4:1
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
3:0
С
2:2
ТМК
5:2
С
1:1
С
0:0
С
6:1
С
0:1
С
0:3
С
2:0
С
1:2
С
3:1
С
1:1
С
0:4
С
0:1
С
2:3
К
5:0
С
4:0
С
4:1
С
1:2
С
1:1
С
3:1
С
3:2
С
2:2
С
4:2
С
0:1
С
4:0
С
5:0
С
0:4
С
0:1
С
1:2
С
4:0
С
2:0
С
3:2
С
0:1
С
2:2
С
2:0
С
0:1
С
0:3
С
2:2
С
3:2
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
4:0
С
2:1
С
2:0
С
3:1
С
3:3
К
3:0
С
0:1
С
1:3
С
2:0
С
3:3

Голы

Всего голов

73
47

Голов в среднем за матч

2.28
1.68

Среднее время на гол

39
53

Всего голов

47
27

Голов в среднем за матч

1.68
0.84

Среднее время на гол

53
106

Всего голов

120
74

Голов в среднем за матч

2
1.23

Тотал матчей

2.5
59
Больше 98%
Меньше 2%
1
49
Больше 82%
Меньше 18%
11
39
Больше 65%
Меньше 35%
21
27
Больше 45%
Меньше 55%
33
13
Больше 22%
Меньше 78%
47
5
Больше 8%
Меньше 92%
55
2
Больше 3%
Меньше 97%
58

Среднее время на гол

45
72

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ганвула Сильвер 4 0.5
Монтейро Джоэл 3 0.38
Иттен Седрик 1 0.13
Угринич Филип 1 0.13
Малес Дариан 0 0
Блюм Левин 0 0
Бенито Лорис 0 0
Хусич Анел 0 0
Колли Эбрима 0 0
Атекаме Закари 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giotto Morandi 3 (1) 0.38
Ли Юн Чун 2 0.25
Шюрпф Паскаль 1 0.13
Нденге Тсии-Виллиам 1 0.13
Кристерс Тоберс 1 0.13
Шуаньер Матьё 1 0.13
Nikolas Muci 1 0.13
Мабил Авер 0 0
Матам Тео Ндика 0 0
Evans Maurin 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аджам Жауэн 2 1
Зукру Танги 1 1
Лаупер Сандро 2 0
Али Мохамед 0 1
Иттен Седрик 1 0
Хусич Анел 1 0
Угринич Филип 1 0
Ньясс Шейх 1 0
Колли Эбрима 1 0
Малес Дариан 1 0
Блюм Левин 1 0
Чайва Мигель 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 3 0
Giotto Morandi 3 0
Evans Maurin 2 0
Шюрпф Паскаль 1 0
Киттель Сонни 1 0
Мабил Авер 1 0
Бабунски Дориан 1 0
Нденге Тсии-Виллиам 1 0
Секо Аюму 1 0
Кристерс Тоберс 1 0
Паскочи Максим 1 0
Ли Юн Чун 1 0
Simone Stroscio 1 0

Результаты матчей

Янг Бойз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Грасcхоппер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Янг Бойз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Грасcхоппер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

5
7
Янг Бойз
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Грасcхоппер
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
2
67%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
3
60%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
2
18%
4
50%
31-45
4
36%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
1
13%
76-90

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
1
11%
3
30%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
2
20%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
1
11%
1
10%
76-90

Пропущено

18
13
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
4
22%
0
0%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
3
17%
4
31%
31-45
4
22%
3
23%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
3
17%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Винтертур - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Веве - Янг Бойз 2:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1
Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Printse-Nendaz - Янг Бойз 0:10 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Янг Бойз - Тистед 1:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Сьон 1:2 Янг Бойз - Виль 1:3 Янг Бойз - Арау 1:0 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс КР - Янг Бойз 2:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 1:2
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Грасcхоппер - Серветт 2:2 Тун - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Арау 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1
Грасcхоппер - Сьон 3:1 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Регенсдорф - Грасcхоппер 0:9 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Базель 0:3 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Тун 1:1 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0

Результаты матчей

Янг Бойз
Грасcхоппер

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 8 5 1 2 13 - 15 16
2.
Цюрих
 7 4 2 1 14 - 9 14
3.
Люцерн
 7 4 2 1 14 - 9 14
4.
Лугано
 7 4 2 1 12 - 8 14
5.
Санкт-Галлен
 8 4 1 3 16 - 10 13
6.
Сьон
 7 3 2 2 10 - 6 11
7.
Базель
 7 3 1 3 15 - 8 10
8.
Грасcхоппер
 8 2 2 4 10 - 13 8
9.
Ивердон
 8 2 2 4 8 - 13 8
10.
Лозанна
 8 2 1 5 11 - 17 7
11.
Янг Бойз
 8 1 3 4 11 - 16 6
12.
Винтертур
 7 1 1 5 4 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 4 3 0 1 11 - 4 9
2.
Серветт
 4 3 0 1 7 - 9 9
3.
Сьон
 4 2 2 0 7 - 1 8
4.
Цюрих
 3 2 1 0 7 - 3 7
5.
Лугано
 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Ивердон
 4 2 1 1 5 - 5 7
7.
Люцерн
 3 2 0 1 5 - 2 6
8.
Лозанна
 4 2 0 2 10 - 9 6
9.
Грасcхоппер
 4 1 2 1 7 - 8 5
10.
Винтертур
 4 1 1 2 2 - 5 4
11.
Базель
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Янг Бойз
 4 0 2 2 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 4 2 2 0 9 - 7 8
2.
Лугано
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Базель
 4 2 1 1 12 - 4 7
4.
Цюрих
 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Серветт
 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
Санкт-Галлен
 4 1 1 2 5 - 6 4
7.
Янг Бойз
 4 1 1 2 7 - 10 4
8.
Сьон
 3 1 0 2 3 - 5 3
9.
Грасcхоппер
 4 1 0 3 3 - 5 3
10.
Ивердон
 4 0 1 3 3 - 8 1
11.
Лозанна
 4 0 1 3 1 - 8 1
12.
Винтертур
 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 5
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Люцерн Lars Villiger 4 (2)
Цюрих Переа Хуан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 5
Цюрих Переа Хуан 1 3
Лозанна Дюссенн Ноэ 4
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 2
Базель Авдуллаху Леон 1 2
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Абраши Амир уходит с поля. Мейер Тим выходит вместо него
  • 17'
    Ньясс Шейх получил желтую карточку от судьи
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