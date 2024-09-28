Тур: 10. Стадион: Ракув. Главный судья: Damian Kos
2:0
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаРодин Матай
18' Желтая карточкаJacub Serafin
1:0
32' ГолСалес Жеан Карлос
2:0
38' ГолИви Лопес
51' Желтая карточкаКочергин Владислав
54' Желтая карточкаХайда Войцех
72' Желтая карточкаБраут-Брюнес Джонатан
86' Желтая карточкаPiotr Mrozinski
90'+4
Ход матча
14'
18'
32'
1:0
38'
2:0
54'
60'
86'
88
Родин
Матай
10
Иви
Лопес
22
Крачун
Артур
18
Сиплак
Михал
70
Хайда
Войцех
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Иви ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Оума ЭрикПолузащитник
-
23 Барат ПетерПолузащитник
-
21 Драчал ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
15 Jesus DiazНападающий
-
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
-
18 Сиплак МихалЗащитник
- Полузащитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
20 Filip Gil
-
-
-
48 Adam Sendor
-
77 Dawid Kogut
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
История личных встреч
Ракув
Пуща Неполомице
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
2.14
2
Среднее время на гол
42
45
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
0.83
0.43
Среднее время на гол
108
210
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.54
1.15
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
58
78
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салес Жеан Карлос
|3
|0.3
|Берггрен Густав
|2
|0.2
|Браут-Брюнес Джонатан
|2
|0.2
|Patryk Makuch
|1
|0.1
|Иви Лопес
|1
|0.1
|Кочергин Владислав
|1
|0.1
|Црнац Анте
|1
|0.1
|Драчал Давид
|1
|0.1
|Оума Эрик
|1
|0.1
|Тудор Фран
|0
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Косидис Михаил
|3
|0.3
|Якуба Роман
|2
|0.2
|Konrad Stepien
|1
|0.1
|Piotr Mrozinski
|1
|0.1
|Jacub Serafin
|1
|0.1
|Благаич Яков
|1
|0.1
|Крачун Артур
|1 (1)
|0.1
|Абрамович Давид
|0
|0
|Ли Чжин-Хен
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браут-Брюнес Джонатан
|4
|0
|Берггрен Густав
|3
|0
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Сварнас Стратос
|2
|0
|Тудор Фран
|2
|0
|Кочергин Владислав
|2
|0
|Пестка Камил
|2
|0
|Адриано Рибейро
|1
|0
|Куцяк Душан
|1
|0
|Jesus Diaz
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Оума Эрик
|1
|0
|Родин Матай
|1
|0
|Треловски Кацпер
|1
|0
|Раковитан Богдан
|1
|0
|Црнац Анте
|1
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крачун Артур
|2
|1
|Абрамович Давид
|3
|0
|Благаич Яков
|3
|0
|Piotr Mrozinski
|2
|0
|Холевяк Матеуш
|2
|0
|Jacub Serafin
|2
|0
|Konrad Stepien
|2
|0
|Ли Чжин-Хен
|2
|0
|Якуба Роман
|2
|0
|Сиплак Михал
|1
|0
|Шимонович Давид
|1
|0
|Хайда Войцех
|1
|0
|Ревенко Иоан-Кэлин
|1
|0
|Косидис Михаил
|1
|0
Результаты матчей
Ракув
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Пуща Неполомице
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Ракув
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
8
Ракув
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Пуща Неполомице
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
9
Голы по времени матча
Забито
7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
22%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
13
10
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
4
31%
2
20%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
6
46%
2
20%
76-90
Пропущено
4
13
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
25%
2
15%
31-45
2
50%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
25%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Медзь Легница - Ракув 0:0 Ракув - Заглембе Любин 5:1 Легия - Ракув 0:1 Ракув - Пяст 0:1
Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Ракув - Лех 0:0 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 0:1 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Ракув - Омония Никосия 2:0 Ракув - Одра Ополе 1:1 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Ракув - Сталь Жешув 5:1 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Краковия - Ракув 2:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Видзев Лодзь - Ракув 0:1
Пуща Неполомице
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Гурник Ленчна - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Краковия 1:2 Пяст - Пуща Неполомице 1:1 Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2
Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - Подхале Новы-Тарг 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Полония Бытом 1:1 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Висла Краков 1:0 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:1 Пуща Неполомице - Пяст 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:1
Результаты матчей
Ракув
Пуща Неполомице
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
5
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Ракув
Пуща Неполомице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
23
32
14
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
55
46
37
19
19
19
19
19
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|9
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|5 (2)
|Лех
|Исхак Микаэль
|5 (1)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|5
|Лех
|Хотич Дино
|4 (1)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|4
|Ракув
|Браут-Брюнес Джонатан
|4
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|1 2
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 2