  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Damian Kos
Ракув
2:0
Конец матча
Пуща Неполомице
0'
14' Желтая карточка
Родин Матай
18' Желтая карточка
Jacub Serafin
1:0
32' Гол
Салес Жеан Карлос
2:0
38' Гол
Иви Лопес
51' Желтая карточка
Кочергин Владислав
54' Желтая карточка
Хайда Войцех
72' Желтая карточка
Браут-Брюнес Джонатан
86' Желтая карточка
Piotr Mrozinski
90'+4
1
Треловски
Кацпер
2
Мосур
Ариэль
88
Родин
Матай
4
Сварнас
Стратос
7
Тудор
Фран
20
Салес
Жеан
Карлос
5
Берггрен
Густав
30
Кочергин
Владислав
84
Адриано
Рибейро
10
Иви
Лопес
91
Tomasz
Walczak
31
Michal
Perchel
8
Piotr
Mrozinski
22
Крачун
Артур
3
Якуба
Роман
18
Сиплак
Михал
14
Jacub
Serafin
70
Хайда
Войцех
10
Hubert
Tomalski
6
Ли
Чжин-Хен
33
Абрамович
Давид
35
Косидис
Михаил
Ракув
3-4-2-1
Пуща Неполомице
4-2-3-1

История личных встреч

Ракув
Пуща Неполомице

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
1:1
Э
1:1
Э
2:0
ТМК
4:0
ПД
1:3
ПД
3:0
ПД
3:1
ПД
2:3
ВД
2:1
ВД
0:2
ВД
0:0
ВД
1:1
ВД
0:2

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

2.14
2

Среднее время на гол

42
45

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.83
0.43

Среднее время на гол

108
210

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.54
1.15

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

58
78

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салес Жеан Карлос 3 0.3
Берггрен Густав 2 0.2
Браут-Брюнес Джонатан 2 0.2
Patryk Makuch 1 0.1
Иви Лопес 1 0.1
Кочергин Владислав 1 0.1
Црнац Анте 1 0.1
Драчал Давид 1 0.1
Оума Эрик 1 0.1
Тудор Фран 0 0
Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Косидис Михаил 3 0.3
Якуба Роман 2 0.2
Konrad Stepien 1 0.1
Piotr Mrozinski 1 0.1
Jacub Serafin 1 0.1
Благаич Яков 1 0.1
Крачун Артур 1 (1) 0.1
Абрамович Давид 0 0
Ли Чжин-Хен 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браут-Брюнес Джонатан 4 0
Берггрен Густав 3 0
Салес Жеан Карлос 2 0
Сварнас Стратос 2 0
Тудор Фран 2 0
Кочергин Владислав 2 0
Пестка Камил 2 0
Адриано Рибейро 1 0
Куцяк Душан 1 0
Jesus Diaz 1 0
Рундич Милан 1 0
Оума Эрик 1 0
Родин Матай 1 0
Треловски Кацпер 1 0
Раковитан Богдан 1 0
Црнац Анте 1 0
Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крачун Артур 2 1
Абрамович Давид 3 0
Благаич Яков 3 0
Piotr Mrozinski 2 0
Холевяк Матеуш 2 0
Jacub Serafin 2 0
Konrad Stepien 2 0
Ли Чжин-Хен 2 0
Якуба Роман 2 0
Сиплак Михал 1 0
Шимонович Давид 1 0
Хайда Войцех 1 0
Ревенко Иоан-Кэлин 1 0
Косидис Михаил 1 0

Результаты матчей

Ракув
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Пуща Неполомице
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Ракув
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
8
Ракув
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Пуща Неполомице
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
22%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

13
10
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
4
31%
2
20%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
6
46%
2
20%
76-90

Пропущено

4
13
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
25%
2
15%
31-45
2
50%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
25%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Медзь Легница - Ракув 0:0 Ракув - Заглембе Любин 5:1 Легия - Ракув 0:1 Ракув - Пяст 0:1
Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Ракув - Лех 0:0 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 0:1 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Ракув - Омония Никосия 2:0 Ракув - Одра Ополе 1:1 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Ракув - Сталь Жешув 5:1 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Краковия - Ракув 2:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Видзев Лодзь - Ракув 0:1
Пуща Неполомице
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Гурник Ленчна - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Краковия 1:2 Пяст - Пуща Неполомице 1:1 Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2
Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - Подхале Новы-Тарг 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Полония Бытом 1:1 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Висла Краков 1:0 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:1 Пуща Неполомице - Пяст 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:1

Результаты матчей

Ракув
Пуща Неполомице

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
5
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Ракув
Пуща Неполомице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
5
5
4
6
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9
1
9
3.5
1
9
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 9 7 1 1 17 - 3 22
2.
Ракув
 10 6 2 2 13 - 4 20
3.
Краковия
 9 6 1 2 17 - 12 19
4.
Ягеллония Белосток
 9 6 0 3 16 - 16 18
5.
Погонь Щецин
 10 5 1 4 16 - 13 16
6.
Видзев Лодзь
 10 4 4 2 13 - 11 16
7.
Пяст
 9 4 3 2 10 - 8 15
8.
Легия
 9 4 2 3 16 - 10 14
9.
ГКС Катовице
 10 3 3 4 12 - 13 12
10.
Гурник Забже
 9 3 2 4 12 - 12 11
11.
Радомяк Радом
 8 3 0 5 14 - 15 9
12.
Мотор Люблин
 9 2 3 4 6 - 11 9
13.
Корона Кельце
 9 2 3 4 6 - 13 9
14.
Лехия Гданьск
 10 2 3 5 12 - 19 9
15.
Заглембе Любин
 9 2 2 5 6 - 14 8
16.
Пуща Неполомице
 10 1 5 4 10 - 13 8
17.
Сталь Мелец
 8 2 1 5 5 - 9 7
18.
Шленск Вроцлав
 7 0 4 3 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 5 5 0 0 13 - 1 15
2.
Погонь Щецин
 5 5 0 0 12 - 3 15
3.
Ягеллония Белосток
 5 4 0 1 10 - 6 12
4.
Видзев Лодзь
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Легия
 5 3 0 2 12 - 6 9
6.
Пяст
 4 2 2 0 6 - 3 8
7.
ГКС Катовице
 6 2 2 2 9 - 7 8
8.
Гурник Забже
 4 2 1 1 6 - 3 7
9.
Заглембе Любин
 4 2 1 1 4 - 3 7
10.
Краковия
 4 2 1 1 7 - 7 7
11.
Ракув
 5 2 1 2 7 - 3 7
12.
Сталь Мелец
 5 2 1 2 4 - 4 7
13.
Радомяк Радом
 4 2 0 2 9 - 6 6
14.
Корона Кельце
 4 2 0 2 4 - 4 6
15.
Пуща Неполомице
 5 1 3 1 9 - 7 6
16.
Лехия Гданьск
 5 1 2 2 4 - 6 5
17.
Мотор Люблин
 5 1 2 2 2 - 5 5
18.
Шленск Вроцлав
 3 0 3 0 3 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 5 4 1 0 6 - 1 13
2.
Краковия
 5 4 0 1 10 - 5 12
3.
Лех
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Пяст
 5 2 1 2 4 - 5 7
5.
Ягеллония Белосток
 4 2 0 2 6 - 10 6
6.
Видзев Лодзь
 6 1 3 2 7 - 8 6
7.
Легия
 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Мотор Люблин
 4 1 1 2 4 - 6 4
9.
ГКС Катовице
 4 1 1 2 3 - 6 4
10.
Гурник Забже
 5 1 1 3 6 - 9 4
11.
Лехия Гданьск
 5 1 1 3 8 - 13 4
12.
Радомяк Радом
 4 1 0 3 5 - 9 3
13.
Корона Кельце
 5 0 3 2 2 - 9 3
14.
Пуща Неполомице
 5 0 2 3 1 - 6 2
15.
Шленск Вроцлав
 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Погонь Щецин
 5 0 1 4 4 - 10 1
17.
Заглембе Любин
 5 0 1 4 2 - 11 1
18.
Сталь Мелец
 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 9
Видзев Лодзь Рондич Имад 5 (2)
Лех Исхак Микаэль 5 (1)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 5
Лех Хотич Дино 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Какабадзе Отар 4
Ракув Браут-Брюнес Джонатан 4
Гурник Забже Яницки Рафал 1 2
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Г О О О О Л - Иви Лопес бьет в цель!
    • 32'
      Иви Лопес сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О Л - Жан Карлос бьет в цель!
    • 18'
      Jakub Serafin получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Родин Матай получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ракув 2:0 Пуща Неполомице онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный