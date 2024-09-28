Тур: 9. Стадион: Van Roy Stadium.
0'
0:1
28' ГолЭдози Самуэль
46' Желтая карточкаФила Карол
1:1
52' ГолШедлер Орельен
82' Желтая карточкаН'Диайе Мусса
86' Желтая карточкаJasper Van Oudenhove
88' Желтая карточкаДегреф Тристан
90' Желтая карточкаСилла Дембо
90'+11
Ход матча
28'
0:1
46'
52'
1:1
82'
88'
90'
21
Колс
Кобе
10
Lennard
Hens
18
Nathan
Rodes
16
Квет
Роман
77
Нсимба
Брюни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Колс КобеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Lennard HensПолузащитник
-
18 Nathan RodesПолузащитник
-
16 Квет РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Нсимба БрюниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Силла ДембоПолузащитник
- Нападающий
-
-
19 Ali Akman
-
-
-
Главный тренер: Vincent Euvrard
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Фоке ТомасЗащитник
- Полузащитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
-
73 Лапаж АмандоПолузащитник
-
20 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Давид Хюберт
История личных встреч
Дендер
Андерлехт
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1
0.2
Среднее время на гол
90
450
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
2.6
2.2
Среднее время на гол
34
40
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.8
1.2
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
Среднее время на гол
50
75
Бомбардиры внутри турнира
Дендер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсимба Брюни
|3 (1)
|0.33
|Берте Мохамед
|3
|0.33
|Квет Роман
|2
|0.22
|Грнчар Давид
|1
|0.11
|Шедлер Орельен
|1
|0.11
|Nathan Rodes
|1
|0.11
|Jordy Soladio
|1
|0.11
|Ali Akman
|1
|0.11
|Joedrick Pupe
|0
|0
|Fabio Ferraro
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Струйкенс Марио
|2
|0.22
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0.11
|Дольберг Каспер
|1
|0.11
|Ашимеру Маджид
|1
|0.11
|Амузу Френсис
|1
|0.11
|Леони Тео
|1
|0.11
|Эдози Самуэль
|1
|0.11
|Васкес Луис
|1
|0.11
|Версхарен Яри
|0
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|0
|0
|Дрейер Андерс
|0
|0
|Ангуло Нильсон
|0
|0
Карточки
Дендер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gilles Ruyssen
|3
|0
|Joedrick Pupe
|3
|0
|Нсимба Брюни
|3
|0
|Nathan Rodes
|2
|0
|Колс Кобе
|1
|0
|Ridwane M'barki
|1
|0
|Фила Карол
|1
|0
|Jordy Soladio
|1
|0
|Масангу Керес
|1
|0
|Вилтард Малкольм
|1
|0
|Силла Дембо
|1
|0
|Jasper Van Oudenhove
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шимич Ян-Карло
|4
|0
|Сарделла Киллиан
|3
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|2
|0
|Ашимеру Маджид
|2
|0
|Н'Диайе Мусса
|2
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Амузу Френсис
|1
|0
|Леони Тео
|1
|0
|Эдози Самуэль
|1
|0
|Васкес Луис
|1
|0
|Ангуло Нильсон
|1
|0
|Дегреф Тристан
|1
|0
Результаты матчей
Дендер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Андерлехт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
2
1
Дендер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Андерлехт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
7
4
Дендер
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Андерлехт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
9
5
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Пропущено
6
4
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
50%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
3
43%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
50%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Забито
13
9
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
3
23%
1
11%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
2
15%
3
33%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
4
44%
76-90
Пропущено
15
9
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
20%
0
0%
1-15
4
27%
2
22%
16-30
1
7%
4
44%
31-45
3
20%
2
22%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Дендер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Генк - Дендер 4:0 Дендер - Стандард 0:2 Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Дендер - Брюгге 1:2
Сент-Трейден - Дендер 3:3 Дендер - Кортрейк 4:1 Гент - Дендер 1:2 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Ла Лувьер 0:3 Брюгге - Дендер 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Гронинген - Дендер 4:4 Стандард - Дендер 1:5 Андерлехт - Дендер 2:1 Уденаарде - Дендер 0:3 КРК Харелбеке - Дендер 0:5 СВ Харелбеке - Дендер 0:5 Франкс-Борен - Дендер 0:3 Дендер - Зульте-Варегем 1:4 Дендер - Дейнзе 3:0
Андерлехт
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Андерлехт - Ференцварош 2:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Генк 0:2 Андерлехт - Вестерло 2:2
Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Андерлехт 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Андерлехт - Амьен 6:2 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Брага - Андерлехт 2:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Дендер 2:1 Андерлехт - ФК Дендер 2:1 Тюбизе - Андерлехт 1:4 Антверпен - Андерлехт 3:1 Андерлехт - Брюгге 0:1
Результаты матчей
Дендер
Андерлехт
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
3:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Дендер
Андерлехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
45
36
27
18
18
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|6
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (1)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|4 (1)
|Вестерло
|Фриган Матия
|4
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|5
|Вестерло
|Хасполат Догукан
|4
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|4
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4