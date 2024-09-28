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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Дендер
1:1
Конец матча
Андерлехт
0'
0:1
28' Гол
Эдози Самуэль
46' Желтая карточка
Фила Карол
1:1
52' Гол
Шедлер Орельен
82' Желтая карточка
Н'Диайе Мусса
86' Желтая карточка
Jasper Van Oudenhove
88' Желтая карточка
Дегреф Тристан
90' Желтая карточка
Силла Дембо
90'+11
34
Веррипс
Михаэл
22
Gilles
Ruyssen
21
Колс
Кобе
5
Фила
Карол
4
Гонсалвес
Бриан
10
Lennard
Hens
18
Nathan
Rodes
16
Квет
Роман
88
Fabio
Ferraro
77
Нсимба
Брюни
11
Шедлер
Орельен
26
Коосеманс
Колин
54
Сарделла
Киллиан
4
Шимич
Ян-Карло
13
Йоргенсен
Матиас
Занка
5
Н'Диайе
Мусса
10
Версхарен
Яри
32
Дендонкер
Леандер
29
Струйкенс
Марио
27
Эдози
Самуэль
12
Дольберг
Каспер
36
Дрейер
Андерс
Дендер
3-5-2
Андерлехт
4-3-3

История личных встреч

Дендер
Андерлехт

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

История матчей

ТМК
2:1
ТМК
1:3
ТМК
1:3
ТМС
2:2
К
3:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
К
1:1
ПЛ
1:0
К
3:0

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1
0.2

Среднее время на гол

90
450

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

2.6
2.2

Среднее время на гол

34
40

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6

Среднее время на гол

50
75

Бомбардиры внутри турнира

Дендер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсимба Брюни 3 (1) 0.33
Берте Мохамед 3 0.33
Квет Роман 2 0.22
Грнчар Давид 1 0.11
Шедлер Орельен 1 0.11
Nathan Rodes 1 0.11
Jordy Soladio 1 0.11
Ali Akman 1 0.11
Joedrick Pupe 0 0
Fabio Ferraro 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Струйкенс Марио 2 0.22
Аугустинссон Людвиг 1 0.11
Дольберг Каспер 1 0.11
Ашимеру Маджид 1 0.11
Амузу Френсис 1 0.11
Леони Тео 1 0.11
Эдози Самуэль 1 0.11
Васкес Луис 1 0.11
Версхарен Яри 0 0
Йоргенсен Матиас Занка 0 0
Дрейер Андерс 0 0
Ангуло Нильсон 0 0

Карточки

Дендер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gilles Ruyssen 3 0
Joedrick Pupe 3 0
Нсимба Брюни 3 0
Nathan Rodes 2 0
Колс Кобе 1 0
Ridwane M'barki 1 0
Фила Карол 1 0
Jordy Soladio 1 0
Масангу Керес 1 0
Вилтард Малкольм 1 0
Силла Дембо 1 0
Jasper Van Oudenhove 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шимич Ян-Карло 4 0
Сарделла Киллиан 3 0
Йоргенсен Матиас Занка 2 0
Ашимеру Маджид 2 0
Н'Диайе Мусса 2 0
Ритс Матс 1 0
Амузу Френсис 1 0
Леони Тео 1 0
Эдози Самуэль 1 0
Васкес Луис 1 0
Ангуло Нильсон 1 0
Дегреф Тристан 1 0

Результаты матчей

Дендер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Андерлехт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
1
Дендер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Андерлехт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

7
4
Дендер
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Андерлехт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

9
5

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Пропущено

6
4
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
50%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
3
43%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
50%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Забито

13
9
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
3
23%
1
11%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
2
15%
3
33%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
4
44%
76-90

Пропущено

15
9
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
20%
0
0%
1-15
4
27%
2
22%
16-30
1
7%
4
44%
31-45
3
20%
2
22%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Дендер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Генк - Дендер 4:0 Дендер - Стандард 0:2 Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Дендер - Брюгге 1:2
Сент-Трейден - Дендер 3:3 Дендер - Кортрейк 4:1 Гент - Дендер 1:2 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Ла Лувьер 0:3 Брюгге - Дендер 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Гронинген - Дендер 4:4 Стандард - Дендер 1:5 Андерлехт - Дендер 2:1 Уденаарде - Дендер 0:3 КРК Харелбеке - Дендер 0:5 СВ Харелбеке - Дендер 0:5 Франкс-Борен - Дендер 0:3 Дендер - Зульте-Варегем 1:4 Дендер - Дейнзе 3:0
Андерлехт
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Андерлехт - Ференцварош 2:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Генк 0:2 Андерлехт - Вестерло 2:2
Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Андерлехт 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Андерлехт - Амьен 6:2 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Брага - Андерлехт 2:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Дендер 2:1 Андерлехт - ФК Дендер 2:1 Тюбизе - Андерлехт 1:4 Антверпен - Андерлехт 3:1 Андерлехт - Брюгге 0:1

Результаты матчей

Дендер
Андерлехт

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
3:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Дендер
Андерлехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
3
6
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 7 1 1 20 - 11 22
2.
Брюгге
 9 4 2 3 15 - 11 14
3.
Спортинг Шарлеруа
 9 4 2 3 12 - 9 14
4.
Вестерло
 9 4 2 3 18 - 16 14
5.
Андерлехт
 9 3 5 1 10 - 8 14
6.
Антверпен
 8 4 1 3 13 - 7 13
7.
Гент
 8 4 1 3 14 - 9 13
8.
Стандард
 9 3 3 3 5 - 5 12
9.
Дендер
 9 3 3 3 13 - 15 12
10.
АХ Лёвен
 8 2 5 1 10 - 7 11
11.
Мехелен
 9 3 2 4 13 - 14 11
12.
Юнион Сент-Жиллуаз
 8 2 4 2 7 - 7 10
13.
Сент-Трейден
 8 2 3 3 11 - 16 9
14.
Кортрейк
 8 2 2 4 6 - 12 8
15.
Серкль Брюгге
 8 2 1 5 10 - 16 7
16.
Беерсхот-Вильрейк
 8 0 1 7 6 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Спортинг Шарлеруа
 5 3 1 1 6 - 2 10
3.
АХ Лёвен
 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Стандард
 5 2 2 1 3 - 2 8
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 2 1 0 4 - 1 7
6.
Гент
 4 2 1 1 8 - 4 7
7.
Вестерло
 4 2 1 1 9 - 6 7
8.
Брюгге
 4 2 1 1 7 - 5 7
9.
Антверпен
 4 2 0 2 9 - 4 6
10.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 9 - 7 6
11.
Мехелен
 4 2 0 2 10 - 9 6
12.
Андерлехт
 5 1 3 1 4 - 5 6
13.
Сент-Трейден
 4 1 2 1 6 - 8 5
14.
Дендер
 5 1 2 2 6 - 6 5
15.
Кортрейк
 4 1 1 2 2 - 5 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 1 3 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 4 3 0 1 10 - 8 9
2.
Андерлехт
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Антверпен
 4 2 1 1 4 - 3 7
4.
Дендер
 4 2 1 1 7 - 9 7
5.
Брюгге
 5 2 1 2 8 - 6 7
6.
Вестерло
 5 2 1 2 9 - 10 7
7.
Гент
 4 2 0 2 6 - 5 6
8.
Мехелен
 5 1 2 2 3 - 5 5
9.
Стандард
 4 1 1 2 2 - 3 4
10.
Спортинг Шарлеруа
 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Кортрейк
 4 1 1 2 4 - 7 4
12.
Сент-Трейден
 4 1 1 2 5 - 8 4
13.
АХ Лёвен
 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 0 3 2 3 - 6 3
15.
Серкль Брюгге
 4 0 1 3 1 - 9 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 0 4 2 - 11 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 6
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 6
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4 (1)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 4 (1)
Вестерло Фриган Матия 4
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 5
Вестерло Хасполат Догукан 4
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 4
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Струйкенс Марио сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Эдози Самуэль бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Дендер 1:1 Андерлехт онлайн

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