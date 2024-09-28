Тур: 7. Стадион: Гоффертштадион. Главный судья: Нихуйс Бас
1:0
Перерыв
Ход матча
27'
34'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
157 Количество передач 304
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
22
Руфс
Робин
17
Нюйтинк
Брэм
71
Пропер
Дирк
18
Огава
Коки
33
Ганцко
Давид
14
Пайшао
Игор
- Основной состав
-
22 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Огава КокиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Янсе РейкВратарь
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
25 Уаисса СамиНападающий
-
-
-
11 Basar Onal
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Пайшао ИгорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Петков АлексЗащитник
-
26 Дживайро РидЗащитник
- Защитник
-
16 Буэно УгоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
НЕК Неймеген
Фейеноорд
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 14 побед
27 матчей
22.2%
18.5%
59.3%
6 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
14.8%
48.1%
37.1%
4 победы 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
22.2%
25.9%
51.9%
6 побед 7 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
18
Голов в среднем за матч
1.31
1.29
Среднее время на гол
68
70
Всего голов
33
24
Голов в среднем за матч
2.36
1.85
Среднее время на гол
38
48
Всего голов
50
42
Голов в среднем за матч
1.85
1.56
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
48
57
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Роберто
|2
|0.29
|Огава Коки
|2
|0.29
|Хансен Сонтье
|1
|0.14
|Сано Кадаи
|1
|0.14
|Уаисса Сами
|1
|0.14
|Оуведжан Томас
|0
|0
|Худемакерс Меес
|0
|0
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Перейра Брайанн
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайшао Игор
|2
|0.33
|Хименес Сантьяго II
|2
|0.33
|Тимбер Квинтен
|2 (1)
|0.33
|Стенгс Келвин
|1
|0.17
|Ганцко Давид
|1
|0.17
|Уэда Аясэ
|1
|0.17
|Миламбо Антони
|1
|0.17
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Смал Гийс
|0
|0
|Буэно Уго
|0
|0
|Зекиель Дживай
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Иван
|2
|0
|Пропер Дирк
|2
|0
|Сано Кадаи
|0
|1
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
|Перейра Брайанн
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зерруки Рамиз
|1
|1
|Ганцко Давид
|2
|0
|Приске Бриан
|1
|0
|Ниукоп Барт
|1
|0
|Стенгс Келвин
|1
|0
|Тимбер Квинтен
|1
|0
|Миламбо Антони
|1
|0
|Белен Томас
|1
|0
|Осман Ибрагим
|1
|0
|Зекиель Дживай
|1
|0
|Надже Крис-Кевин
|1
|0
Результаты матчей
НЕК Неймеген
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фейеноорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
2
НЕК Неймеген
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Фейеноорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
3
НЕК Неймеген
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Фейеноорд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
3
75%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
2
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
4
57%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
НЕК Неймеген - Хераклес 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0
АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 НЕК Неймеген - Олимпиакос 0:2 НЕК Неймеген - Герта 0:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Шоузе Эльфталь - НЕК Неймеген 0:5 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 Витесс - НЕК Неймеген 0:3 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1
ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Виллем II 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 Фейеноорд - Монако 1:3 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Фейеноорд - Генк 3:1 Дордрехт - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Эксельсиор 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Волендам - Фейеноорд 0:0
Результаты матчей
НЕК Неймеген
Фейеноорд
Точный счет
1:2
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
НЕК Неймеген
Фейеноорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
32
15
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|25 - 4
|21
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 2
|16
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 5
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|5.
|0:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 6
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|8.
|1:0 Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 7
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 9
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 9
|8
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 16
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 13
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 17
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|8.
|1:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12.
|0:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 14
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|5.
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 5
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 14
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|6 (1)
|АЗ Алкмаар
|Садик Ибраим
|4 (3)
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|4 (1)
|ПСВ
|Тильман Малик
|4 (1)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|4
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|3
|Гоу Эхед Иглс
|Наубер Геррит
|3
|НАК Бреда
|Берг Ян
|3
|Виллем II
|Сигургейрссон Рунар Тор
|3
|Хераклес
|Роскен Рубен
|3