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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Нихуйс Бас
НЕК Неймеген
1:0
Перерыв
Фейеноорд
0'
27' Желтая карточка
Белен Томас
1:0
34' Гол
Хансен Сонтье

Ход матча

27'
 
Белен Томас
34'
Хансен Сонтье
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 157 Количество передач 304
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

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НЕК Неймеген
Ничья
Фейеноорд
5.65
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Руфс
Робин
2
Перейра
Брайанн
4
Маркес
Иван
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
71
Пропер
Дирк
6
Худемакерс
Меес
7
Гонсалес
Роберто
10
Хансен
Сонтье
18
Огава
Коки
5
Оуведжан
Томас
22
Велленройтер
Тимон
30
Лотомба
Жордан
3
Белен
Томас
33
Ганцко
Давид
5
Смал
Гийс
27
Миламбо
Антони
4
Ин-Бом
Хван
8
Тимбер
Квинтен
38
Осман
Ибрагим
9
Уэда
Аясэ
14
Пайшао
Игор
НЕК Неймеген
4-3-3
Фейеноорд
4-3-3

История личных встреч

НЕК Неймеген
Фейеноорд

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 14 побед

27 матчей

22.2%
18.5%
59.3%
6 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

14.8%
48.1%
37.1%
4 победы 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

22.2%
25.9%
51.9%
6 побед 7 ничьих 14 побед

История матчей

Э
2:3
К
1:0
Э
2:2
К
4:4
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:4
Э
5:3
Э
4:0
Э
1:2
Э
1:0
Э
3:1
Э
5:1
Э
3:3
Э
0:3
Э
5:1
К
2:3
Э
0:2
Э
0:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
0:0
Э
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.31
1.29

Среднее время на гол

68
70

Всего голов

33
24

Голов в среднем за матч

2.36
1.85

Среднее время на гол

38
48

Всего голов

50
42

Голов в среднем за матч

1.85
1.56

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

48
57

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Роберто 2 0.29
Огава Коки 2 0.29
Хансен Сонтье 1 0.14
Сано Кадаи 1 0.14
Уаисса Сами 1 0.14
Оуведжан Томас 0 0
Худемакерс Меес 0 0
Ван Рой Барт 0 0
Перейра Брайанн 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайшао Игор 2 0.33
Хименес Сантьяго II 2 0.33
Тимбер Квинтен 2 (1) 0.33
Стенгс Келвин 1 0.17
Ганцко Давид 1 0.17
Уэда Аясэ 1 0.17
Миламбо Антони 1 0.17
Лотомба Жордан 0 0
Смал Гийс 0 0
Буэно Уго 0 0
Зекиель Дживай 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Иван 2 0
Пропер Дирк 2 0
Сано Кадаи 0 1
Нюйтинк Брэм 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Перейра Брайанн 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерруки Рамиз 1 1
Ганцко Давид 2 0
Приске Бриан 1 0
Ниукоп Барт 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Тимбер Квинтен 1 0
Миламбо Антони 1 0
Белен Томас 1 0
Осман Ибрагим 1 0
Зекиель Дживай 1 0
Надже Крис-Кевин 1 0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фейеноорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2
НЕК Неймеген
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Фейеноорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
3
НЕК Неймеген
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Фейеноорд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
3
75%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
2
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
4
57%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
НЕК Неймеген - Хераклес 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0
АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 НЕК Неймеген - Олимпиакос 0:2 НЕК Неймеген - Герта 0:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Шоузе Эльфталь - НЕК Неймеген 0:5 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 Витесс - НЕК Неймеген 0:3 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1
ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Виллем II 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 Фейеноорд - Монако 1:3 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Фейеноорд - Генк 3:1 Дордрехт - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Эксельсиор 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Волендам - Фейеноорд 0:0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
Фейеноорд

Точный счет

1:2
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

НЕК Неймеген
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
3
2
1
5
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 25 - 4 21
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 16 - 2 16
3.
Утрехт
 Заявка 5 4 1 0 9 - 5 13
4.
Твенте
 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Фейеноорд
 0:1 Заявка 6 2 3 1 11 - 6 9
6.
Гронинген
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
8.
НЕК Неймеген
 1:0 Заявка 7 3 0 4 7 - 7 9
9.
Хераклес
 Заявка 7 2 3 2 6 - 9 9
10.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 10 - 9 8
11.
Аякс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
12.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
13.
Херенвен
 Заявка 7 2 1 4 9 - 16 7
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 2 0 4 6 - 12 6
15.
НАК Бреда
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 6 0 2 4 2 - 17 2
18.
Валвейк
 Заявка 6 0 0 6 3 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Утрехт
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3.
Херенвен
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
5.
Аякс
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
6.
НАК Бреда
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Виллем II
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
8.
НЕК Неймеген
 1:0 Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
9.
Гронинген
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
10.
Твенте
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
11.
Хераклес
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
12.
Фейеноорд
 0:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 1 3 2 - 14 1
18.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 3 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Твенте
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
5.
Фейеноорд
 0:1 Заявка 4 1 2 1 8 - 5 5
6.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Гронинген
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Хераклес
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
НЕК Неймеген
 1:0 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
12.
Виллем II
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
13.
Аякс
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
НАК Бреда
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
17.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
18.
Херенвен
 Заявка 4 0 0 4 2 - 14 0
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Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 6 (1)
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
ПСВ Тильман Малик 4 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 4
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Бакуна Леандро 3
Гоу Эхед Иглс Наубер Геррит 3
НАК Бреда Берг Ян 3
Виллем II Сигургейрссон Рунар Тор 3
Хераклес Роскен Рубен 3
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  • Первый тайм
  • 51'
    Команда НЕК Неймеген имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 51'
    Контроль мяча: НЕК Неймеген: 34%, Фейеноорд: 66%.
  • 51'
    Маркес Иван ослабляет давление, выбив мяч.
  • 51'
    Матч возобновлен
  • 50'
    Пропер Дирк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 50'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion De Goffert. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    НЕК Неймеген
    Ничья
    Фейеноорд
    5.65
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    4.30
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    3.00
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч НЕК Неймеген 1:0 Фейеноорд онлайн

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