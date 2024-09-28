Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Сегодняшная посещаемость составляет 12540 болельщиков

91' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Команда Фейеноорд сравняла счет! Игра продолжается!

88' Руфс Робин плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

88' Г О О О О Л - Лотомба Жордан первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

88' Буэно Уго навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Ганцко Давид нанес удар головой, но Робин Руфс спокойно отбил мяч.

87' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Буэно Уго из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Руфс Робин взял и забрал мяч на выходе

84' Anis Hadj Moussa нанес удар головой, но Робин Руфс спокойно отбил мяч.

84' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

82' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

82' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Удар от ворот произведет Фейеноорд

79' Anis Hadj Moussa из команды Фейеноорд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

79' Шоне Лассе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

77' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

77' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Anis Hadj Moussa оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Anis Hadj Moussa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

72' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

71' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Матч возобновлен

70' Ох, нехорошо это выглядит. Гонсалес Роберто получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Гонсалес Роберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Тактическая замена. Осман Ибрагим уходит с поля и его заменяет Anis Hadj Moussa

69' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Хорошую попытку сделал Лотомба Жордан . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Буэно Уго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Удар от ворот произведет Фейеноорд

61' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Огава Коки нанес удар головой, но Тимон Велленройтер спокойно отбил мяч.

56' Хорошую попытку сделал Гонсалес Роберто . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Гонсалес Роберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Удар от ворот произведет Фейеноорд

52' Хансен Сонтье оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Пайшао Игор навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

49' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

48' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Нюйтинк Брэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Фейеноорд

47' Худемакерс Меес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Удар от ворот произведет Фейеноорд

47' Огава Коки не смог попасть в створ ударом издали

47' Гонсалес Роберто создает голевую возможность для своего партнера по команде.