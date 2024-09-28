Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Негли Камиель не смог попасть в створ ударом издали

88' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Хорошую попытку сделал Бульяуде Эсекиэль . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Тактическая замена. Фоссо Райан уходит с поля и его заменяет Йосип Митрович

83' Дальхаус Яспер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Судье надоело, что Брандерхорст Маттейс тянет время и он наказал его горчичником

82' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

81' Эрдхёйзен Майк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Мито Сюнсукэ не смог попасть в створ ударом издали

78' Метиньо не смог попасть в створ ударом издали

76' Хорошую попытку сделал Халилович Ален . Удар в створ, но вратарь начеку

75' Халилович Ален навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Клемент Пелле навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

71' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Хорошую попытку сделал Метиньо . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Пинту Иву не смог попасть в створ ударом издали

60' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

58' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Джевенсио ван дер Куст ослабляет давление, выбив мяч.

57' Нассо Мохамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Эрдхёйзен Майк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Кинтеро Тео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Леуритсен Тобиас пробует нанести удар издали, но Маттийс Брандерхорст держит все под контролем

51' Версейрен Арно оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

47' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Кинтеро Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.