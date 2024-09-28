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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Robin Hensgens
Спарта Роттердам
1:1
Конец матча
Фортуна Ситтард
0'
1:0
3' Гол
Кинтеро Тео
1:1
31' Гол
Бульяуде Эсекиэль
83' Желтая карточка
Брандерхорст Маттейс
90' Желтая карточка
Гут Родриго
90' Желтая карточка
Олай Ник
90'+8

Ход матча

3'
Кинтеро Тео
(Клемент Пелле)
1:0
31'
1:1
Бульяуде Эсекиэль
(Пинту Иву)
61'
Метиньо
Китолано Джошуа
 
70'
 
Ван Оттеле Сюб
Makan Aiko
77'
Мито Сюнсукэ
Нассо Мохамед
 
83'
 
Брандерхорст Маттейс
84'
 
Митрович Йосип
Фоссо Райан
90'
 
Dario Grujic
Халилович Ален
90'
Бас Юлиан
Клемент Пелле
 
90'
 
Гут Родриго
90'
Олай Ник
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 492 Количество передач 344
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

1
Олай
Ник
2
Рейт
Бойд
3
Кинтеро
Тео
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
6
Клемент
Пелле
8
Китолано
Джошуа
7
Негли
Камиель
10
Версейрен
Арно
11
Нассо
Мохамед
9
Леуритсен
Тобиас
31
Брандерхорст
Маттейс
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
4
Адевойе
Шоун
8
Дальхаус
Яспер
22
Бастьен
Самюэль
80
Фоссо
Райан
32
Розье
Лорейнц
10
Халилович
Ален
11
Makan
Aiko
33
Бульяуде
Эсекиэль
Спарта Роттердам
4-2-3-1
Фортуна Ситтард
4-3-3

История личных встреч

Спарта Роттердам
Фортуна Ситтард

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

21 матч

47.6%
33.3%
19.1%
10 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

Э
4:0
Э
0:2
Э
0:0
Э
3:1
Э
3:0
Э
3:1
Э
1:2
Э
0:1
Э
1:1
Э
0:0
ТМК
0:13
ПД
1:1
ПД
1:4
ПД
3:0
ПД
0:0
ПД
2:3
ПД
0:3
ПД
0:0
ПД
1:3
ПД
1:0
ПД
3:3

Голы

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

2
1.44

Среднее время на гол

45
62

Всего голов

5
25

Голов в среднем за матч

0.5
2.08

Среднее время на гол

180
43

Всего голов

27
38

Голов в среднем за матч

1.29
1.81

Тотал матчей

2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

70
49

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Негли Камиель 3 0.43
Леуритсен Тобиас 1 0.14
Клемент Пелле 1 0.14
Нассо Мохамед 1 0.14
Кинтеро Тео 1 0.14
Мито Сюнсукэ 1 0.14
Бас Юлиан 0 0
Ayoub Oufkir 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халилович Ален 2 0.29
Бульяуде Эсекиэль 2 0.29
Петерсон Кристофер 1 0.14
Митрович Йосип 1 0.14
Makan Aiko 1 0.14
Дейкс Митчелл 0 0
Пинту Иву 0 0
Розье Лорейнц 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрдхёйзен Майк 2 0
Ван дер Кюст Джевенсио 2 0
Метиньо 2 0
Олай Ник 1 0
Версейрен Арно 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Рейт Бойд 1 0
Мейссен Рик 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гут Родриго 1 1
Розье Лорейнц 2 0
Makan Aiko 2 0
Эрцег Анте 1 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Петерсон Кристофер 1 0
Адевойе Шоун 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Фоссо Райан 1 0

Результаты матчей

Спарта Роттердам
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Фортуна Ситтард
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Спарта Роттердам
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Фортуна Ситтард
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

5
3
Спарта Роттердам
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Фортуна Ситтард
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

8
4

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
33%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

7
13
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
2
29%
3
23%
61-75
1
14%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Спарта Роттердам - АДО-20 1:2 Валвейк - Спарта Роттердам 1:2 Катвийк - Спарта Роттердам 2:4 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:2
Спарта Роттердам - АКВ 0:2 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:3 Виллем II - Спарта Роттердам 1:2 Спарта Роттердам - Харденберг 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 РКАВ Волендам - Спарта Роттердам 1:3 Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - ГВВВ Венендал 1:2 Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 3:3 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 Спарта Роттердам - Ламия 4:1 Виллем II - Спарта Роттердам 2:4 Барендрехт - Спарта Роттердам 3:3 Йонг АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 5:0 Рода - Спарта Роттердам 0:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Осс 2:0
Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Фортуна Ситтард - Де Графсхап 2:3 ЕВВ1 - Фортуна Ситтард 0:4 ЕВВ - Фортуна Ситтард 0:4 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Хелмонд Спорт 5:2 Фортуна Ситтард - Хельмонд 5:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0 Витесс - Фортуна Ситтард 3:2

Результаты матчей

Спарта Роттердам
Фортуна Ситтард

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:2
3 раза 43%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Спарта Роттердам
Фортуна Ситтард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 25 - 4 21
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 16 - 2 16
3.
Утрехт
 Заявка 5 4 1 0 9 - 5 13
4.
Твенте
 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Фейеноорд
 Заявка 6 2 4 0 12 - 6 10
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
7.
Гронинген
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
8.
Хераклес
 Заявка 7 2 3 2 6 - 9 9
9.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 10 - 9 8
10.
Аякс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 1 4 7 - 8 7
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
14.
Херенвен
 Заявка 7 2 1 4 9 - 16 7
15.
НАК Бреда
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 6 0 2 4 2 - 17 2
18.
Валвейк
 Заявка 6 0 0 6 3 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Утрехт
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3.
Херенвен
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
5.
Аякс
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
6.
НАК Бреда
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Виллем II
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
8.
Гронинген
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
9.
Твенте
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
10.
Хераклес
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
12.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 1 3 2 - 14 1
18.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 3 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Твенте
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
5.
Фейеноорд
 Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
6.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Гронинген
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Хераклес
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
12.
Виллем II
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
13.
Аякс
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
НАК Бреда
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
17.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
18.
Херенвен
 Заявка 4 0 0 4 2 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 6 (1)
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
ПСВ Тильман Малик 4 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 4
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Топ нарушителей
Гронинген Бакуна Леандро 3
Гоу Эхед Иглс Наубер Геррит 3
НАК Бреда Берг Ян 3
Виллем II Сигургейрссон Рунар Тор 3
Хераклес Роскен Рубен 3
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