Тур: 7. Стадион: Конинг Виллем II. Главный судья: Гозубуик Сердар
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
16 Владение мячом, % 84
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Сандра
Сиссе
17
Жуниор
Мауро
32
Дамс
Маттео
23
Веерман
Йоэй
20
Тиль
Гус
14
Пепи
Рикардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сандра СиссеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Низе РобЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
21 _Amar Fatah
-
-
35 Khaled Razak
-
-
50 Per van Loon
-
Главный тренер: Kristof Aelbrecht
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Дамс МаттеоЗащитник
- Полузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусНападающий
-
14 Пепи РикардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Шикс НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
-
26 Бабади ИсаакПолузащитник
-
28 Лэнд ТайгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Виллем II
ПСВ
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
20 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 20 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Второй тайм
5%
95%
0 побед 1 ничья 18 побед
26 матчей
11.5%
11.5%
77%
3 победы 3 ничьи 20 побед
Первый тайм
19.2%
23.1%
57.7%
5 побед 6 ничьих 15 побед
Второй тайм
19.2%
11.5%
69.3%
5 побед 3 ничьи 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.14
0.67
Среднее время на гол
78
135
Всего голов
39
25
Голов в среднем за матч
3.25
1.79
Среднее время на гол
27
50
Всего голов
55
33
Голов в среднем за матч
2.12
1.27
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
42
70
Бомбардиры внутри турнира
Виллем II
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сандра Сиссе
|3
|0.43
|Kyan Vaesen
|3 (2)
|0.43
|Мервелд Ринго
|2
|0.29
|Бош Йессе
|1
|0.14
|Бехоунек Рафаэл
|0
|0
|Сигургейрссон Рунар Тор
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лосано Ирвинг
|4
|0.57
|Тильман Малик
|4
|0.57
|Де Йонг Люк
|3 (1)
|0.43
|Тиль Гус
|3
|0.43
|Дриауех Каухайб
|2
|0.29
|Бакайоко Жоан
|2
|0.29
|Веерман Йоэй
|1
|0.14
|Схаутен Йерди
|1
|0.14
|Пепи Рикардо
|1
|0.14
|Боскальи Оливье
|0
|0
|Ланг Ноа
|0
|0
|Фламинго Райан
|0
|0
Карточки
Виллем II
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бош Йессе
|3
|0
|Петер Маес
|1
|1
|Сигургейрссон Рунар Тор
|2
|0
|Amine Lachkar
|2
|0
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0
|Вермёлен Валентино
|1
|0
|Мервелд Ринго
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
|Сандра Сиссе
|1
|0
|Emilio Kehrer
|1
|0
|_Amar Fatah
|1
|0
|Jens Mathijsen
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тиль Гус
|1
|0
|Тильман Малик
|1
|0
Результаты матчей
Виллем II
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ПСВ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
1
0
Виллем II
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ПСВ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
10
Виллем II
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
ПСВ
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
3
10
Голы по времени матча
Забито
5
11
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
20%
2
18%
1-15
3
60%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
20%
3
27%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
67%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
17%
3
30%
1-15
1
17%
3
30%
16-30
2
33%
1
10%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
17%
1
10%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
11
21
8 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
2
18%
5
24%
1-15
4
36%
4
19%
16-30
2
18%
1
5%
31-45
1
9%
1
5%
46-60
0
0%
6
29%
61-75
2
18%
4
19%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Виллем II
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Утрехт - Виллем II 3:2 Виллем II - Валвейк 3:0 Виллем II - Спарта Роттердам 1:2 Хераклес - Виллем II 1:1
Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Виллем II 1:1 Бристоль Сити - Виллем II 0:0 Виллем II - Спарта Роттердам 2:4 Виллем II - Патро Эйсден 6:2 Виллем II - Ломмель 5:0 Дордрехт - Виллем II 4:4 РКДСФ - Виллем II 0:6 Виллем II - Телстар 3:2 Дордрехт - Виллем II 1:1 Виллем II - Гронинген 1:1 Маастрихт - Виллем II 1:1 Виллем II - Йонг АЗ Алкмаар 4:1 Утрехт-2 - Виллем II 1:1 Хелмонд Спорт - Виллем II 0:2 Виллем II - ВВВ-Венло 2:0
ПСВ
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Ювентус - ПСВ 3:1 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0
Алмере Сити - ПСВ 1:7 Хераклес - ПСВ 1:3 ПСВ - Валвейк 5:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 ПСВ - Валенсия 2:1 ПСВ - Эйндховен 3:2 Падерборн - ПСВ 2:1 ПСВ - Брюгге 1:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 ПСВ - Спарта Роттердам 4:2 Херенвен - ПСВ 0:8 ПСВ - Витесс 6:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Эксельсиор - ПСВ 0:2
Результаты матчей
Виллем II
ПСВ
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
1:3
2 раза 67%
1:7
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
2 раза 67%
7
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:3
2 раза 33%
1:7
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
3
3 раза 50%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
7
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Виллем II
ПСВ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
51
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|23 - 4
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 2
|16
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 5
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 5
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|8.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 7
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 9
|9
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 16
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 7
|6
|14.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 13
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 17
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 14
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 3
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 4
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|12.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 14
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|6 (1)
|АЗ Алкмаар
|Садик Ибраим
|4 (3)
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|4 (1)
|ПСВ
|Тильман Малик
|4 (1)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|4
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|3
|Гоу Эхед Иглс
|Наубер Геррит
|3
|НАК Бреда
|Берг Ян
|3
|Хераклес
|Роскен Рубен
|3
|Виллем II
|Бош Йессе
|3