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  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
Виллем II
0:0
Первый тайм: 13'
ПСВ
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 16 Владение мячом, % 84

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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Виллем II
Ничья
ПСВ
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дидийон
Томас
25
Тирпан
Микаэль
30
Бехоунек
Рафаэл
33
Сент
Джейго
Томми
6
Ламбер
Борис
7
Доодеман
Ник
8
Бош
Йессе
16
Мервелд
Ринго
5
Сигургейрссон
Рунар
Тор
14
Сандра
Сиссе
9
Kyan
Vaesen
1
Бенитес
Вальтер
17
Жуниор
Мауро
6
Фламинго
Райан
18
Боскальи
Оливье
32
Дамс
Маттео
22
Схаутен
Йерди
23
Веерман
Йоэй
5
Перишич
Иван
20
Тиль
Гус
14
Пепи
Рикардо
7
Тильман
Малик
Виллем II
3-1-4-2
ПСВ
4-3-3

История личных встреч

Виллем II
ПСВ

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

20 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 20 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Второй тайм

5%
95%
0 побед 1 ничья 18 побед

26 матчей

11.5%
11.5%
77%
3 победы 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

19.2%
23.1%
57.7%
5 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

19.2%
11.5%
69.3%
5 побед 3 ничьи 18 побед

История матчей

Э
4:2
Э
2:1
Э
0:2
Э
3:0
ТМС
1:1
Э
3:0
Э
2:1
Э
0:3
Э
6:1
Э
5:0
Э
4:0
Э
5:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
1:3
Э
1:3
Э
3:2
Э
2:1
Э
2:4
Э
0:1
Э
3:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.14
0.67

Среднее время на гол

78
135

Всего голов

39
25

Голов в среднем за матч

3.25
1.79

Среднее время на гол

27
50

Всего голов

55
33

Голов в среднем за матч

2.12
1.27

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

42
70

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сандра Сиссе 3 0.43
Kyan Vaesen 3 (2) 0.43
Мервелд Ринго 2 0.29
Бош Йессе 1 0.14
Бехоунек Рафаэл 0 0
Сигургейрссон Рунар Тор 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лосано Ирвинг 4 0.57
Тильман Малик 4 0.57
Де Йонг Люк 3 (1) 0.43
Тиль Гус 3 0.43
Дриауех Каухайб 2 0.29
Бакайоко Жоан 2 0.29
Веерман Йоэй 1 0.14
Схаутен Йерди 1 0.14
Пепи Рикардо 1 0.14
Боскальи Оливье 0 0
Ланг Ноа 0 0
Фламинго Райан 0 0

Карточки

Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бош Йессе 3 0
Петер Маес 1 1
Сигургейрссон Рунар Тор 2 0
Amine Lachkar 2 0
Бехоунек Рафаэл 1 0
Вермёлен Валентино 1 0
Мервелд Ринго 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Сандра Сиссе 1 0
Emilio Kehrer 1 0
_Amar Fatah 1 0
Jens Mathijsen 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиль Гус 1 0
Тильман Малик 1 0

Результаты матчей

Виллем II
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ПСВ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

1
0
Виллем II
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ПСВ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
10
Виллем II
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
ПСВ
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

5
11
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
20%
2
18%
1-15
3
60%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
20%
3
27%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
67%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
17%
3
30%
1-15
1
17%
3
30%
16-30
2
33%
1
10%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
17%
1
10%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

11
21
8 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
2
18%
5
24%
1-15
4
36%
4
19%
16-30
2
18%
1
5%
31-45
1
9%
1
5%
46-60
0
0%
6
29%
61-75
2
18%
4
19%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Виллем II
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Утрехт - Виллем II 3:2 Виллем II - Валвейк 3:0 Виллем II - Спарта Роттердам 1:2 Хераклес - Виллем II 1:1
Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Виллем II 1:1 Бристоль Сити - Виллем II 0:0 Виллем II - Спарта Роттердам 2:4 Виллем II - Патро Эйсден 6:2 Виллем II - Ломмель 5:0 Дордрехт - Виллем II 4:4 РКДСФ - Виллем II 0:6 Виллем II - Телстар 3:2 Дордрехт - Виллем II 1:1 Виллем II - Гронинген 1:1 Маастрихт - Виллем II 1:1 Виллем II - Йонг АЗ Алкмаар 4:1 Утрехт-2 - Виллем II 1:1 Хелмонд Спорт - Виллем II 0:2 Виллем II - ВВВ-Венло 2:0
ПСВ
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Ювентус - ПСВ 3:1 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0
Алмере Сити - ПСВ 1:7 Хераклес - ПСВ 1:3 ПСВ - Валвейк 5:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 ПСВ - Валенсия 2:1 ПСВ - Эйндховен 3:2 Падерборн - ПСВ 2:1 ПСВ - Брюгге 1:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 ПСВ - Спарта Роттердам 4:2 Херенвен - ПСВ 0:8 ПСВ - Витесс 6:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Эксельсиор - ПСВ 0:2

Результаты матчей

Виллем II
ПСВ

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
1:3
2 раза 67%
1:7
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
2 раза 67%
7
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:3
2 раза 33%
1:7
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
3
3 раза 50%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
7
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Виллем II
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
1
5
2.5
5
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:0 Заявка 7 6 1 0 23 - 4 19
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 16 - 2 16
3.
Утрехт
 Заявка 5 4 1 0 9 - 5 13
4.
Твенте
 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Фейеноорд
 Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
6.
Гронинген
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
8.
Виллем II
 0:0 Заявка 7 2 3 2 10 - 7 9
9.
Хераклес
 Заявка 7 2 3 2 6 - 9 9
10.
Аякс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12.
Херенвен
 Заявка 7 2 1 4 9 - 16 7
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 0 4 6 - 7 6
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 2 0 4 6 - 12 6
15.
НАК Бреда
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 6 0 2 4 2 - 17 2
18.
Валвейк
 Заявка 6 0 0 6 3 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:0 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Утрехт
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3.
Херенвен
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
4.
Виллем II
 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
6.
Аякс
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
7.
НАК Бреда
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Гронинген
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
9.
Твенте
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
10.
Хераклес
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
12.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 1 3 2 - 14 1
18.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:0 Заявка 4 3 1 0 13 - 3 10
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Твенте
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
5.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
6.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Гронинген
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Хераклес
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
12.
Виллем II
 0:0 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
13.
Аякс
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
НАК Бреда
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
17.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
18.
Херенвен
 Заявка 4 0 0 4 2 - 14 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 6 (1)
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
ПСВ Тильман Малик 4 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 4
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Бакуна Леандро 3
Гоу Эхед Иглс Наубер Геррит 3
НАК Бреда Берг Ян 3
Хераклес Роскен Рубен 3
Виллем II Бош Йессе 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 5'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 5'
      Боскальи Оливье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Виллем II контролирует мяч.
    • 4'
      Судья сигнализирует, что Мервелд Ринго из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Тильман Малик
    • 4'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 3'
      Дидийон Томас из команды Виллем II перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 2'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 2'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 1'
      Сандра Сиссе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 1'
      Кян Ваесен из команды Виллем II своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 1'
      Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      ПСВ начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Виллем II
    Ничья
    ПСВ
    9.80
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    6.90
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    1.35
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    Виллем II
    ПСВ
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