Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Amar Fatah навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Amar Fatah оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Тактическая замена. Сигургейрссон Рунар Тор уходит с поля и его заменяет Роб Низе

89' Бакайоко Жоан не смог попасть в створ ударом издали

89' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Сайбари Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Сигургейрссон Рунар Тор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Удар от ворот произведет ПСВ

82' Рикардо Пепи возвращается на поле.

82' Матч возобновлен

82' Ох, нехорошо это выглядит. Рикардо Пепи получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Рикардо Пепи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Рикардо Пепи выиграл воздушное противоборство у Бехоунек Рафаэл

80' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

79' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Схаутен Йерди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Томми Сент-Яго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Бабади Исаак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

76' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Удар от ворот произведет ПСВ

75' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

74' Amar Fatah из команды Виллем II подал угловой справа.

74' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Ланг Ноа навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Матч возобновлен

71' Ох, нехорошо это выглядит. Веерман Йоэй получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Веерман Йоэй на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Удар от ворот произведет ПСВ

68' Amar Fatah оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Рикардо Пепи из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

67' Бакайоко Жоан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Сандра Сиссе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Тактическая замена. Доодеман Ник уходит с поля и его заменяет Amar Fatah

64' Г О О О О Л - Рикардо Пепи забивает с правой ноги!

64' Карсдорп Рик из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Доодеман Ник навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Бош Йессе пробил со штрафного прямо в стенку

59' Перишич Иван получил желтую карточку от судьи

57' Томми Сент-Яго ослабляет давление, выбив мяч.

55' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Схаутен Йерди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

53' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Рикардо Пепи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Рикардо Пепи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Карсдорп Рик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Рикардо Пепи удалось забить из легкой позиции.

49' ГОООООЛ - Рикардо Пепи ПСВ забивает ударом головой

49' Веерман Йоэй из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Матч возобновлен

47' Матч приостановлен из-за петард на поле

46' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.