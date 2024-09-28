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  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 13256 Главный судья: Гозубуик Сердар
Виллем II
0:2
Конец матча
ПСВ
0'
27' Желтая карточка
Дамс Маттео
35' Желтая карточка
Сигургейрссон Рунар Тор
0:1
49' Гол
Пепи Рикардо
59' Желтая карточка
Перишич Иван
0:2
64' Гол
Пепи Рикардо
90'+8

Ход матча

27'
 
Дамс Маттео
35'
Сигургейрссон Рунар Тор
 
46'
 
Карсдорп Рик
Жуниор Мауро
46'
 
Ланг Ноа
Тильман Малик
49'
0:1
Пепи Рикардо
(Веерман Йоэй)
59'
 
Перишич Иван
64'
0:2
Пепи Рикардо
(Карсдорп Рик)
65'
 
Бакайоко Жоан
Тиль Гус
65'
 
Сайбари Исмаэль
Перишич Иван
65'
_Amar Fatah
Доодеман Ник
 
71'
 
Бабади Исаак
Веерман Йоэй
75'
Emilio Kehrer
Бош Йессе
 
90'
Низе Роб
Сигургейрссон Рунар Тор
 
90'
Miodrag Pivas
Бехоунек Рафаэл
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 7
  • 0 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 6
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 269 Количество передач 777
  • 26 Владение мячом, % 74

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дидийон
Томас
25
Тирпан
Микаэль
30
Бехоунек
Рафаэл
33
Сент
Джейго
Томми
6
Ламбер
Борис
7
Доодеман
Ник
8
Бош
Йессе
16
Мервелд
Ринго
5
Сигургейрссон
Рунар
Тор
14
Сандра
Сиссе
9
Kyan
Vaesen
1
Бенитес
Вальтер
17
Жуниор
Мауро
6
Фламинго
Райан
18
Боскальи
Оливье
32
Дамс
Маттео
22
Схаутен
Йерди
23
Веерман
Йоэй
5
Перишич
Иван
20
Тиль
Гус
7
Тильман
Малик
14
Пепи
Рикардо
Виллем II
3-1-4-2
ПСВ
4-2-3-1

История личных встреч

Виллем II
ПСВ

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

20 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 20 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Второй тайм

5%
95%
0 побед 1 ничья 18 побед

26 матчей

11.5%
11.5%
77%
3 победы 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

19.2%
23.1%
57.7%
5 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

19.2%
11.5%
69.3%
5 побед 3 ничьи 18 побед

История матчей

Э
4:2
Э
2:1
Э
0:2
Э
3:0
ТМС
1:1
Э
3:0
Э
2:1
Э
0:3
Э
6:1
Э
5:0
Э
4:0
Э
5:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
1:3
Э
1:3
Э
3:2
Э
2:1
Э
2:4
Э
0:1
Э
3:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.14
0.67

Среднее время на гол

78
135

Всего голов

39
25

Голов в среднем за матч

3.25
1.79

Среднее время на гол

27
50

Всего голов

55
33

Голов в среднем за матч

2.12
1.27

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

42
70

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сандра Сиссе 3 0.43
Kyan Vaesen 3 (2) 0.43
Мервелд Ринго 2 0.29
Бош Йессе 1 0.14
Бехоунек Рафаэл 0 0
Сигургейрссон Рунар Тор 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лосано Ирвинг 4 0.57
Тильман Малик 4 0.57
Де Йонг Люк 3 (1) 0.43
Тиль Гус 3 0.43
Пепи Рикардо 3 0.43
Дриауех Каухайб 2 0.29
Бакайоко Жоан 2 0.29
Веерман Йоэй 1 0.14
Схаутен Йерди 1 0.14
Боскальи Оливье 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Ланг Ноа 0 0
Фламинго Райан 0 0

Карточки

Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигургейрссон Рунар Тор 3 0
Бош Йессе 3 0
Петер Маес 1 1
Amine Lachkar 2 0
Бехоунек Рафаэл 1 0
Вермёлен Валентино 1 0
Мервелд Ринго 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Сандра Сиссе 1 0
Emilio Kehrer 1 0
_Amar Fatah 1 0
Jens Mathijsen 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перишич Иван 1 0
Тиль Гус 1 0
Тильман Малик 1 0
Дамс Маттео 1 0

Результаты матчей

Виллем II
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
ПСВ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

1
0
Виллем II
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ПСВ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
10
Виллем II
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
ПСВ
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

5
13
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
20%
2
15%
1-15
3
60%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
1
20%
3
23%
76-90

Пропущено

5
5
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
60%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
17%
3
30%
1-15
1
17%
3
30%
16-30
2
33%
1
10%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
17%
1
10%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

11
23
8 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
2
18%
5
22%
1-15
4
36%
4
17%
16-30
2
18%
1
4%
31-45
1
9%
2
9%
46-60
0
0%
7
30%
61-75
2
18%
4
17%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
3
38%
2
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Виллем II
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Утрехт - Виллем II 3:2 Виллем II - Валвейк 3:0 Виллем II - Спарта Роттердам 1:2 Хераклес - Виллем II 1:1
Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Виллем II 1:1 Бристоль Сити - Виллем II 0:0 Виллем II - Спарта Роттердам 2:4 Виллем II - Патро Эйсден 6:2 Виллем II - Ломмель 5:0 Дордрехт - Виллем II 4:4 РКДСФ - Виллем II 0:6 Виллем II - Телстар 3:2 Дордрехт - Виллем II 1:1 Виллем II - Гронинген 1:1 Маастрихт - Виллем II 1:1 Виллем II - Йонг АЗ Алкмаар 4:1 Утрехт-2 - Виллем II 1:1 Хелмонд Спорт - Виллем II 0:2 Виллем II - ВВВ-Венло 2:0
ПСВ
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Ювентус - ПСВ 3:1 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0
Алмере Сити - ПСВ 1:7 Хераклес - ПСВ 1:3 ПСВ - Валвейк 5:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 ПСВ - Валенсия 2:1 ПСВ - Эйндховен 3:2 Падерборн - ПСВ 2:1 ПСВ - Брюгге 1:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 ПСВ - Спарта Роттердам 4:2 Херенвен - ПСВ 0:8 ПСВ - Витесс 6:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Эксельсиор - ПСВ 0:2

Результаты матчей

Виллем II
ПСВ

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
1:3
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:7
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
7
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:7
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
5
1 раз 14%
7
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Виллем II
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
1
6
2.5
5
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 25 - 4 21
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 16 - 2 16
3.
Утрехт
 Заявка 5 4 1 0 9 - 5 13
4.
Твенте
 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Фейеноорд
 0:1 Заявка 6 2 3 1 11 - 6 9
6.
Гронинген
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
8.
НЕК Неймеген
 1:0 Заявка 7 3 0 4 7 - 7 9
9.
Хераклес
 Заявка 7 2 3 2 6 - 9 9
10.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 10 - 9 8
11.
Аякс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
12.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
13.
Херенвен
 Заявка 7 2 1 4 9 - 16 7
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 2 0 4 6 - 12 6
15.
НАК Бреда
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 6 0 2 4 2 - 17 2
18.
Валвейк
 Заявка 6 0 0 6 3 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Утрехт
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3.
Херенвен
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
5.
Аякс
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
6.
НАК Бреда
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Виллем II
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
8.
НЕК Неймеген
 1:0 Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
9.
Гронинген
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
10.
Твенте
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
11.
Хераклес
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
12.
Фейеноорд
 0:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 1 3 2 - 14 1
18.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 3 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Твенте
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
5.
Фейеноорд
 0:1 Заявка 4 1 2 1 8 - 5 5
6.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Гронинген
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Хераклес
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
НЕК Неймеген
 1:0 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
12.
Виллем II
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
13.
Аякс
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
НАК Бреда
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
17.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
18.
Херенвен
 Заявка 4 0 0 4 2 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 6 (1)
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
ПСВ Тильман Малик 4 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 4
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Бакуна Леандро 3
Гоу Эхед Иглс Наубер Геррит 3
НАК Бреда Берг Ян 3
Виллем II Сигургейрссон Рунар Тор 3
Хераклес Роскен Рубен 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    ПСВ владели мячом большую часть игры и выиграли.
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Виллем II: 26%, ПСВ: 74%.
  • 97'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 97'
    Рикардо Пепи из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
  • 97'
    Эмилио Керер ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    ПСВ начинает контратаку
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    • 93'
      Виллем II контролирует мяч.
    • 92'
      Карсдорп Рик наказан за толчок Роб Низе
    • 92'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • 91'
      Дамс Маттео ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Мервелд Ринго нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 91'
      Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 91'
      Amar Fatah оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 91'
      Схаутен Йерди из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Amar Fatah навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 90'
      Удар от ворот произведет Виллем II
    • 90'
      Контроль мяча: Виллем II: 26%, ПСВ: 74%.
    • 90'
      Тактическая замена. Бехоунек Рафаэл уходит с поля и его заменяет Miodrag Pivas
    • 90'
      Тактическая замена. Сигургейрссон Рунар Тор уходит с поля и его заменяет Роб Низе
    • 89'
      Бакайоко Жоан не смог попасть в створ ударом издали
    • 89'
      Эмилио Керер из команды Виллем II перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 89'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 88'
      Боскальи Оливье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 88'
      Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 87'
      Кян Ваесен из команды Виллем II в офсайде
    • 87'
      Бехоунек Рафаэл ослабляет давление, выбив мяч.
    • 87'
      ПСВ начинает контратаку
    • 87'
      Сайбари Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 86'
      Виллем II пытается что-то создать.
    • 86'
      Удар от ворот произведет Виллем II
    • 86'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 85'
      Контроль мяча: Виллем II: 26%, ПСВ: 74%.
    • 84'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 84'
      Сигургейрссон Рунар Тор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 83'
      Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 83'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 82'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 82'
      Рикардо Пепи возвращается на поле.
    • 82'
      Матч возобновлен
    • 82'
      Ох, нехорошо это выглядит. Рикардо Пепи получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 81'
      Рикардо Пепи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 81'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 81'
      Рикардо Пепи выиграл воздушное противоборство у Бехоунек Рафаэл.
    • 80'
      Кян Ваесен из команды Виллем II заходит слишком далеко, он валит Фламинго Райан.
    • 80'
      Контроль мяча: Виллем II: 26%, ПСВ: 74%.
    • 80'
      Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 79'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 79'
      Тирпан Микаэль наказан за толчок Ланг Ноа
    • 79'
      Схаутен Йерди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 78'
      Томми Сент-Яго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 78'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 78'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 77'
      Виллем II пытается что-то создать.
    • 77'
      Бехоунек Рафаэл ослабляет давление, выбив мяч.
    • 77'
      Бабади Исаак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 77'
      Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 76'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 76'
      Виллем II пытается что-то создать.
    • 76'
      Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 75'
      Контроль мяча: Виллем II: 25%, ПСВ: 75%.
    • 75'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 75'
      Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
    • 75'
      Тактическая замена. Бош Йессе уходит с поля и его заменяет Эмилио Керер
    • 75'
      Шанс! Кян Ваесен из команды Виллем II пробил головой, но мимо
    • 74'
      Amar Fatah из команды Виллем II подал угловой справа.
    • 74'
      Боскальи Оливье успешно блокирует удар.
    • 74'
      Мервелд Ринго нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 74'
      Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 73'
      Удар от ворот произведет Виллем II
    • 73'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 72'
      Удар от ворот произведет Виллем II
    • 72'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 72'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 71'
      Веерман Йоэй получил травму и заменен. Бабади Исаак выходит на поле.
    • 71'
      Ламбер Борис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 71'
      Кян Ваесен из команды Виллем II перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 71'
      Ланг Ноа навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 71'
      Матч возобновлен
    • 71'
      Ох, нехорошо это выглядит. Веерман Йоэй получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 70'
      Контроль мяча: Виллем II: 24%, ПСВ: 76%.
    • 70'
      Веерман Йоэй на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 69'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 69'
      Тирпан Микаэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 69'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 68'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 68'
      Amar Fatah оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 68'
      Сигургейрссон Рунар Тор из команды Виллем II своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 68'
      Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 68'
      Рикардо Пепи из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 68'
      Виллем II начинает контратаку
    • 68'
      Бош Йессе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 68'
      Бакайоко Жоан из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
    • 67'
      Ламбер Борис из команды Виллем II перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 67'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
    • 67'
      Бакайоко Жоан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 67'
      ПСВ начинает контратаку
    • 66'
      Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 66'
      Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 66'
      Дамс Маттео ослабляет давление, выбив мяч.
    • 66'
      Виллем II начинает контратаку
    • 66'
      Сандра Сиссе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 66'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 65'
      Тактическая замена. Доодеман Ник уходит с поля и его заменяет Amar Fatah
    • 65'
      Тактическая замена. Перишич Иван уходит с поля и его заменяет Сайбари Исмаэль
    • 65'
      Тактическая замена. Тиль Гус уходит с поля и его заменяет Бакайоко Жоан
    • 65'
      Контроль мяча: Виллем II: 24%, ПСВ: 76%.
    • 64'
      Ланг Ноа сделал ключевой пас для гола!
    • 64'
      Карсдорп Рик сделал результативную передачу.
    • 64'
      Г О О О О Л - Рикардо Пепи забивает с правой ноги!
    • 64'
      Карсдорп Рик из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 64'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 64'
      Виллем II контролирует мяч.
    • 63'
      Дидийон Томас из команды Виллем II перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 63'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 62'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 62'
      Бенитес Вальтер из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 61'
      Виллем II пытается что-то создать.
    • 61'
      Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 61'
      Карсдорп Рик из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 60'
      Доодеман Ник навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 60'
      Контроль мяча: Виллем II: 24%, ПСВ: 76%.
    • 60'
      Ланг Ноа успешно блокирует удар.
    • 60'
      Бош Йессе пробил со штрафного прямо в стенку
    • 59'
      Перишич Иван получил желтую карточку от судьи
    • 59'
      Перишич Иван из команды ПСВ заходит слишком далеко, он валит Мервелд Ринго.
    • 58'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 57'
      Томми Сент-Яго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 57'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 57'
      Удар от ворот произведет Виллем II
    • 56'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 56'
      Кян Ваесен из команды Виллем II в офсайде
    • 55'
      Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 55'
      Контроль мяча: Виллем II: 24%, ПСВ: 76%.
    • 55'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 54'
      ПСВ начинает контратаку
    • 54'
      Схаутен Йерди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 54'
      Дамс Маттео ослабляет давление, выбив мяч.
    • 54'
      Виллем II начинает контратаку
    • 54'
      Бош Йессе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 53'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 52'
      Рикардо Пепи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Кян Ваесен из команды Виллем II перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 52'
      Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 51'
      ПСВ начинает контратаку
    • 51'
      Боскальи Оливье выиграл воздушное противоборство у Бош Йессе.
    • 51'
      Рикардо Пепи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 51'
      Карсдорп Рик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 51'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 51'
      Сандра Сиссе из команды Виллем II заходит слишком далеко, он валит Тиль Гус.
    • 50'
      Фламинго Райан выиграл воздушное противоборство у Сигургейрссон Рунар Тор.
    • 50'
      Контроль мяча: Виллем II: 24%, ПСВ: 76%.
    • 49'
      Рикардо Пепи удалось забить из легкой позиции.
    • 49'
      Веерман Йоэй сделал результативную передачу.
    • 49'
      ГОООООЛ - Рикардо Пепи ПСВ забивает ударом головой
    • 49'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 49'
      Матч возобновлен
    • 47'
      Матч приостановлен из-за петард на поле
    • 47'
      Судья сигнализирует, что Тирпан Микаэль из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Ланг Ноа
    • 47'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 47'
      Дамс Маттео ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Карсдорп Рик из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Тактическая замена. Тильман Малик уходит с поля и его заменяет Ланг Ноа
    • 46'
      Тактическая замена. Жуниор Мауро уходит с поля и его заменяет Карсдорп Рик
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Виллем II 0:2 ПСВ онлайн

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