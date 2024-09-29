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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
ПЕК Зволле
0:0
Первый тайм: 13'
Алмере Сити
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ПЕК Зволле
Ничья
Алмере Сити
3.60
Реклама, zenit.win
3.75
3.82
Все Коэффициенты
1
Схенделаар
Яспер
2
Флоранюс
Шерел
28
Гравес
Симон
4
Ансельмо
Гарсия-Макналти
33
Ван
Дер
Хар
Дамиан
10
Ван
Ден
Берг
Дэйв
6
Эль-Аззузи
Ануар
7
Намли
Юнес
35
Монтейру
Жамиру
50
Крастев
Филип
9
Венте
Дилан
1
Баккер
Нордин
20
Акуджоби
Хамди
4
Висус
Рикардо
15
Лоуренс
Джеймс
14
Загаритис
Василиос
19
Хайе
Том
8
Тахири
Анас
17
Хансен
Корнелиус
9
Робине
Тома
11
Кадиле
Джуниор
21
Гийом
Батист
ПЕК Зволле
4-2-3-1
Алмере Сити
4-2-3-1

История личных встреч

ПЕК Зволле
Алмере Сити

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

Э
0:1
Э
1:2
ПД
1:1
ПД
3:2
ТМК
3:0
ПД
3:2
ПД
0:3
ПД
0:3

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

2.25
2.25

Среднее время на гол

40
40

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.5
1.25

Среднее время на гол

180
72

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.38
1.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

65
51

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Венте Дилан 3 0.43
Крастев Филип 2 0.29
Мбайо Дилан 1 0.14
Намли Юнес 0 0
Флоранюс Шерел 0 0
Ван Ден Берг Дэйв 0 0
Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гийом Батист 1 0.14
Хансен Корнелиус 1 0.14
Робине Тома 0 0
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фихтингер Ник 3 0
Лутонда Тьерри 1 1
Крастев Филип 2 0
Эль-Аззузи Ануар 2 0
Намли Юнес 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Ван Ден Берг Дэйв 1 0
Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гийом Батист 0 1
Висус Рикардо 0 1
Хайе Том 1 0
Тахири Анас 1 0
Флоранюс Шерел 1 0
Маменги Кристофер 1 0
Акуджоби Хамди 1 0
Делорье-Шобе Логан 1 0
Ресинк Стейе 1 0
Бальбао Алекс 1 0
Emanuel Poku 1 0

Результаты матчей

ПЕК Зволле
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Алмере Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
ПЕК Зволле
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Алмере Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
12

Упущенные победы

1
1
ПЕК Зволле
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Алмере Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
12

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
13
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
4
31%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
33%
5
38%
61-75
1
33%
2
15%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
2
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
33%
76-90

Пропущено

10
16
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
20%
4
25%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
30%
1
6%
46-60
3
30%
7
44%
61-75
1
10%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0
ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 ПЕК Зволле - Хорсенс 1:2 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Эксельсиор 2:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3
Алмере Сити
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Алмере Сити - Твенте 0:5 Хераклес - Алмере Сити 0:0 АДО Ден Хааг - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Гронинген 1:1
Алмере Сити - ПСВ 1:7 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Боруссия-2 Д - Алмере Сити 0:3 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 Аякс - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Херенвен 1:1 Твенте - Алмере Сити 3:1 Алмере Сити - Спарта Роттердам 2:3 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1

Результаты матчей

ПЕК Зволле
Алмере Сити

Точный счет

1:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:7
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:7
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

ПЕК Зволле
Алмере Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1
5
1.5
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 25 - 4 21
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 16 - 2 16
3.
Утрехт
 Заявка 5 4 1 0 9 - 5 13
4.
Твенте
 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Фейеноорд
 Заявка 6 2 4 0 12 - 6 10
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
7.
Гронинген
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
8.
Хераклес
 Заявка 7 2 3 2 6 - 9 9
9.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 10 - 9 8
10.
Аякс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 1 4 7 - 8 7
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
14.
Херенвен
 Заявка 7 2 1 4 9 - 16 7
15.
НАК Бреда
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
16.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 7 0 3 4 2 - 17 3
18.
Валвейк
 Заявка 6 0 0 6 3 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Утрехт
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3.
Херенвен
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
5.
Аякс
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
6.
НАК Бреда
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Виллем II
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
8.
Гронинген
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
9.
Твенте
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
10.
Хераклес
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
12.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 14 1
18.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 3 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Твенте
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
5.
Фейеноорд
 Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
6.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Гронинген
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Хераклес
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
12.
Виллем II
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
13.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 3 0 2 1 0 - 3 2
14.
Аякс
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
НАК Бреда
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
17.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
18.
Херенвен
 Заявка 4 0 0 4 2 - 14 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 6 (1)
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
ПСВ Тильман Малик 4 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 4
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Бакуна Леандро 3
Гоу Эхед Иглс Наубер Геррит 3
НАК Бреда Берг Ян 3
Виллем II Сигургейрссон Рунар Тор 3
Хераклес Роскен Рубен 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 13'
    Крастев Филип из команды ПЕК Зволле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 13'
    Хайе Том навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 12'
    Гравес Симон из команды ПЕК Зволле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 12'
    Алмере Сити начинает контратаку
  • 12'
    Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 12'
    ПЕК Зволле контролирует мяч.
  • 12'
    Тахири Анас пробует нанести удар издали, но Яспер Шенделаар держит все под контролем
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 5'
      Контроль мяча: ПЕК Зволле: 52%, Алмере Сити: 48%.
    • 5'
      Хайе Том возвращается на поле.
    • 5'
      ПЕК Зволле пытается что-то создать.
    • 5'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 5'
      Ох, нехорошо это выглядит. Хайе Том получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 3'
      Хайе Том на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 3'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 3'
      Алмере Сити начинает контратаку
    • 3'
      Висус Рикардо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      ПЕК Зволле пытается что-то создать.
    • 2'
      ПЕК Зволле контролирует мяч.
    • 1'
      Лоуренс Джеймс успешно блокирует удар.
    • 1'
      Намли Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 1'
      Баккер Нордин ошибается в защите.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      ПЕК Зволле начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    ПЕК Зволле
    Ничья
    Алмере Сити
    3.60
    Реклама, zenit.win
    3.75
    3.82
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    ПЕК Зволле
    Алмере Сити
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