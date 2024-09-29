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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 13492 Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
ПЕК Зволле
1:0
Конец матча
Алмере Сити
0'
71' Желтая карточка
Робине Тома
73' Желтая карточка
Акуджоби Хамди
1:0
78' Гол в свои ворота
Лоуренс Джеймс
82' Желтая карточка
Провиденс Рубен
84' Желтая карточка
Висус Рикардо
85' Желтая карточка
Эль-Аззузи Ануар
90' Желтая карточка
Венте Дилан
90'+8

Ход матча

46'
 
Делорье-Шобе Логан
Гийом Батист
46'
 
Ван Де Камп Йокем Ритмистер
Хансен Корнелиус
58'
Мбайо Дилан
Крастев Филип
 
65'
 
Карбонель Алекс
Хайе Том
69'
Веланас Одиссеус
Ван Ден Берг Дэйв
 
69'
Де Рой Кай
Намли Юнес
 
71'
 
Робине Тома
73'
 
Акуджоби Хамди
78'
Лоуренс Джеймс
1:0
82'
 
Провиденс Рубен
Тахири Анас
82'
 
Провиденс Рубен
84'
 
Висус Рикардо
85'
Эль-Аззузи Ануар
 
88'
Фихтингер Ник
Гравес Симон
 
90'
Венте Дилан
 
90'
 
Якобс Йоей
Висус Рикардо

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 8
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 543 Количество передач 352
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

1
Схенделаар
Яспер
2
Флоранюс
Шерел
28
Гравес
Симон
4
Ансельмо
Гарсия-Макналти
33
Ван
Дер
Хар
Дамиан
10
Ван
Ден
Берг
Дэйв
6
Эль-Аззузи
Ануар
7
Намли
Юнес
35
Монтейру
Жамиру
50
Крастев
Филип
9
Венте
Дилан
1
Баккер
Нордин
20
Акуджоби
Хамди
4
Висус
Рикардо
15
Лоуренс
Джеймс
14
Загаритис
Василиос
21
Гийом
Батист
19
Хайе
Том
8
Тахири
Анас
11
Кадиле
Джуниор
17
Хансен
Корнелиус
9
Робине
Тома
ПЕК Зволле
4-2-3-1
Алмере Сити
4-4-2

История личных встреч

ПЕК Зволле
Алмере Сити

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

Э
0:1
Э
1:2
ПД
1:1
ПД
3:2
ТМК
3:0
ПД
3:2
ПД
0:3
ПД
0:3

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

2.25
2.25

Среднее время на гол

40
40

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.5
1.25

Среднее время на гол

180
72

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.38
1.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

65
51

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Венте Дилан 3 0.43
Крастев Филип 2 0.29
Мбайо Дилан 1 0.14
Намли Юнес 0 0
Флоранюс Шерел 0 0
Ван Ден Берг Дэйв 0 0
Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гийом Батист 1 0.14
Хансен Корнелиус 1 0.14
Робине Тома 0 0
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Аззузи Ануар 3 0
Фихтингер Ник 3 0
Лутонда Тьерри 1 1
Крастев Филип 2 0
Намли Юнес 1 0
Венте Дилан 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Ван Ден Берг Дэйв 1 0
Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Висус Рикардо 1 1
Акуджоби Хамди 2 0
Гийом Батист 0 1
Хайе Том 1 0
Тахири Анас 1 0
Робине Тома 1 0
Флоранюс Шерел 1 0
Маменги Кристофер 1 0
Провиденс Рубен 1 0
Делорье-Шобе Логан 1 0
Ресинк Стейе 1 0
Бальбао Алекс 1 0
Emanuel Poku 1 0

Результаты матчей

ПЕК Зволле
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Алмере Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1
ПЕК Зволле
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Алмере Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
12

Упущенные победы

1
1
ПЕК Зволле
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Алмере Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
12

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
100%
76-90

Пропущено

8
3
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
2
67%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
13
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
4
31%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
33%
5
38%
61-75
1
33%
2
15%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
50%
76-90

Пропущено

11
16
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
18%
4
25%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
27%
1
6%
46-60
3
27%
7
44%
61-75
2
18%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0
ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 ПЕК Зволле - Хорсенс 1:2 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Эксельсиор 2:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3
Алмере Сити
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Алмере Сити - Твенте 0:5 Хераклес - Алмере Сити 0:0 АДО Ден Хааг - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Гронинген 1:1
Алмере Сити - ПСВ 1:7 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Боруссия-2 Д - Алмере Сити 0:3 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 Аякс - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Херенвен 1:1 Твенте - Алмере Сити 3:1 Алмере Сити - Спарта Роттердам 2:3 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1

Результаты матчей

ПЕК Зволле
Алмере Сити

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:7
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Точный счет

1:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:7
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

ПЕК Зволле
Алмере Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1
6
1.5
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 25 - 4 21
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 16 - 2 16
3.
Утрехт
 Заявка 5 4 1 0 9 - 5 13
4.
Твенте
 0:0 Заявка 7 3 3 1 12 - 5 12
5.
Фейеноорд
 Заявка 6 2 4 0 12 - 6 10
6.
Гронинген
 0:0 Заявка 7 2 4 1 10 - 7 10
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
8.
Хераклес
 Заявка 7 2 3 2 6 - 9 9
9.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 10 - 9 8
10.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 7 2 2 3 5 - 9 8
11.
Аякс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 1 4 7 - 8 7
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
15.
Херенвен
 Заявка 7 2 1 4 9 - 16 7
16.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 7 2 1 4 5 - 13 7
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 0 2 5 2 - 18 2
18.
Валвейк
 Заявка 6 0 0 6 3 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Утрехт
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3.
Херенвен
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
5.
Аякс
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
6.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Виллем II
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
9.
Гронинген
 0:0 Заявка 4 1 3 0 6 - 3 6
10.
Твенте
 0:0 Заявка 4 1 3 0 4 - 2 6
11.
Хераклес
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
12.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 1 3 2 - 14 1
18.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 3 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Твенте
 0:0 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
5.
Фейеноорд
 Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
6.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Гронинген
 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Хераклес
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
12.
Виллем II
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
13.
Аякс
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
16.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 10 1
17.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
18.
Херенвен
 Заявка 4 0 0 4 2 - 14 0
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Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 6 (1)
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
ПСВ Тильман Малик 4 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 4
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Топ нарушителей
Гронинген Бакуна Леандро 3
Гоу Эхед Иглс Наубер Геррит 3
НАК Бреда Берг Ян 3
Виллем II Сигургейрссон Рунар Тор 3
Хераклес Роскен Рубен 3
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