Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

46' Крастев Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Матч возобновлен

45' Ох, нехорошо это выглядит. Флоранюс Шерел получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Флоранюс Шерел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Матч остановлен

44' Флоранюс Шерел нанес удар головой, но Нордин Баккер спокойно отбил мяч.

43' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Крастев Филип

42' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Лоуренс Джеймс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Робине Тома пробует нанести удар издали, но Яспер Шенделаар держит все под контролем

36' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

33' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Ансельмо Гарсия-Макналти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

29' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

29' Тахири Анас не смог попасть в створ ударом издали

29' Хайе Том навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Крастев Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Игра в одни ворота сейчас. ПЕК Зволле доминирует и владеет мячом

24' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

24' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

23' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Баккер Нордин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Крастев Филип навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Крастев Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Крастев Филип навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Дэйви ван ден Берг ослабляет давление, выбив мяч.

14' Дэйви ван ден Берг ослабляет давление, выбив мяч.

13' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

13' Хайе Том навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Тахири Анас пробует нанести удар издали, но Яспер Шенделаар держит все под контролем

11' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

11' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Крастев Филип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Крастев Филип навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Матч возобновится спорным мячом

5' Ох, нехорошо это выглядит. Хайе Том получил травму и медбригада забирает его с поля.

3' Хайе Том на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Намли Юнес завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола