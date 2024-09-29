Тур: 7. Стадион: МАК3ПАРК. Зрители: 13492 Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
1:0
Конец матча
0'
71' Желтая карточкаРобине Тома
73' Желтая карточкаАкуджоби Хамди
1:0
78' Гол в свои воротаЛоуренс Джеймс
82' Желтая карточкаПровиденс Рубен
84' Желтая карточкаВисус Рикардо
85' Желтая карточкаЭль-Аззузи Ануар
90' Желтая карточкаВенте Дилан
90'+8
Ход матча
69'
71'
73'
78'
1:0
82'
84'
85'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 5
-
6 Угловые 8
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
543 Количество передач 352
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
28
Гравес
Симон
21
Гийом
Батист
19
Хайе
Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Гравес СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Де Рой КайПолузащитник
-
30 Томас РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мбайо ДиланНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Гийом БатистПолузащитник
-
19 Хайе ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Барбе ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Налич АдиПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Маттуар ФезПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Хедвигес Мадуро
История личных встреч
ПЕК Зволле
Алмере Сити
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
2.25
2.25
Среднее время на гол
40
40
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.5
1.25
Среднее время на гол
180
72
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1.38
1.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
65
51
Бомбардиры внутри турнира
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Венте Дилан
|3
|0.43
|Крастев Филип
|2
|0.29
|Мбайо Дилан
|1
|0.14
|Намли Юнес
|0
|0
|Флоранюс Шерел
|0
|0
|Ван Ден Берг Дэйв
|0
|0
Алмере Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гийом Батист
|1
|0.14
|Хансен Корнелиус
|1
|0.14
|Робине Тома
|0
|0
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|0
|0
Карточки
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Аззузи Ануар
|3
|0
|Фихтингер Ник
|3
|0
|Лутонда Тьерри
|1
|1
|Крастев Филип
|2
|0
|Намли Юнес
|1
|0
|Венте Дилан
|1
|0
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|Ван Ден Берг Дэйв
|1
|0
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Висус Рикардо
|1
|1
|Акуджоби Хамди
|2
|0
|Гийом Батист
|0
|1
|Хайе Том
|1
|0
|Тахири Анас
|1
|0
|Робине Тома
|1
|0
|Флоранюс Шерел
|1
|0
|Маменги Кристофер
|1
|0
|Провиденс Рубен
|1
|0
|Делорье-Шобе Логан
|1
|0
|Ресинк Стейе
|1
|0
|Бальбао Алекс
|1
|0
|Emanuel Poku
|1
|0
Результаты матчей
ПЕК Зволле
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Алмере Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
1
ПЕК Зволле
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Алмере Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
12
Упущенные победы
1
1
ПЕК Зволле
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Алмере Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
12
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
100%
76-90
Пропущено
8
3
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
2
67%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
13
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
4
31%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
33%
5
38%
61-75
1
33%
2
15%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
50%
76-90
Пропущено
11
16
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
18%
4
25%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
27%
1
6%
46-60
3
27%
7
44%
61-75
2
18%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0
ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 ПЕК Зволле - Хорсенс 1:2 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Эксельсиор 2:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3
Алмере Сити
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Алмере Сити - Твенте 0:5 Хераклес - Алмере Сити 0:0 АДО Ден Хааг - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Гронинген 1:1
Алмере Сити - ПСВ 1:7 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Боруссия-2 Д - Алмере Сити 0:3 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 Аякс - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Херенвен 1:1 Твенте - Алмере Сити 3:1 Алмере Сити - Спарта Роттердам 2:3 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1
Результаты матчей
ПЕК Зволле
Алмере Сити
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:7
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
3 раза 100%
Точный счет
1:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:7
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
ПЕК Зволле
Алмере Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|25 - 4
|21
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 2
|16
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 5
|13
|4.
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 5
|12
|5.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 6
|10
|6.
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 9
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 9
|8
|10.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 8
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 16
|7
|16.
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 13
|7
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 18
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|6.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|9.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 3
|6
|10.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|13.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 14
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|5.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|9 - 5
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|16.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 10
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 14
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|6 (1)
|АЗ Алкмаар
|Садик Ибраим
|4 (3)
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|4 (1)
|ПСВ
|Тильман Малик
|4 (1)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|4
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|3
|Гоу Эхед Иглс
|Наубер Геррит
|3
|НАК Бреда
|Берг Ян
|3
|Виллем II
|Сигургейрссон Рунар Тор
|3
|Хераклес
|Роскен Рубен
|3