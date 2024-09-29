Тур: 7. Стадион: Мандемейкерс. Главный судья: Камфуис Йочем
Ход матча
36'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
25 Владение мячом, % 75
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Локеза
Крис
22
Пасвер
Ремко
37
Шутало
Йосип
15
Бас
Юри
18
Классен
Дэви
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Локеза КрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Ван Осх ЯникВратарь
-
13 Кестинг ДжойВратарь
- Защитник
-
28 Мейерс АронЗащитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
-
15 Бас ЮриЗащитник
- Защитник
-
18 Классен ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Гортер ДжейВратарь
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Акпом ЧубаНападающий
-
11 Годс МикаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Валвейк
Аякс
20 матчей
5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед
Первый тайм
15%
85%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Второй тайм
5%
95%
0 побед 1 ничья 13 побед
20 матчей
5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед
Первый тайм
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
25
Голов в среднем за матч
3.27
2.78
Среднее время на гол
27
32
Всего голов
41
32
Голов в среднем за матч
2.05
1.6
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
43
56
Бомбардиры внутри турнира
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0.29
|Маргарет Рихонелл
|1
|0.14
|Румерату Годфрид
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хато Йоррель
|1
|0.2
|Классен Дэви
|1
|0.2
|Акпом Чуба
|1
|0.2
|Траоре Бертран
|1
|0.2
|Тейлор Кеннет
|1
|0.2
|Ренсх Девайн
|1
|0.2
|Хлинссон Кристиан
|1
|0.2
|Бас Юри
|1
|0.2
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Бергёйс Стивен
|0
|0
|Годс Мика
|0
|0
Карточки
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Михил
|1
|1
|Укили Яссин
|1
|1
|Ван Гелдерен Лиам
|2
|0
|Завада Оскар
|0
|1
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0
|Нимейер Рёвен
|1
|0
|Клеонизе Денильо
|1
|0
|Вайдманн Дауда
|1
|0
|Локеза Крис
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маннсверк Сиверт
|1
|0
|Бробби Брайан
|1
|0
|Гааей Антон
|1
|0
Результаты матчей
Валвейк
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Аякс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Валвейк
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
0
6
Валвейк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Аякс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Пропущено
9
0
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
4
8
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
3
38%
61-75
2
50%
1
13%
76-90
Пропущено
16
3
10 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
1
33%
46-60
1
6%
1
33%
61-75
3
19%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Валвейк
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Валвейк - Спарта Роттердам 1:2 Виллем II - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0
Валвейк - Гронинген 1:2 ПСВ - Валвейк 5:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Эйпен - Валвейк 1:2 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Валвейк - Ден Бош 2:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Хераклес - Валвейк 0:5 Валвейк - Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2 Волендам - Валвейк 3:2 Валвейк - Алмере Сити 0:0 Валвейк - Херенвен 1:1 Эксельсиор - Валвейк 1:1 Валвейк - Витесс 3:1
Аякс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Аякс - Бешикташ 4:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0
Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 НАК Бреда - Аякс 2:1 Аякс - Панатинаикос 0:1 Аякс - Херенвен 1:0 Панатинаикос - Аякс 0:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3 Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Аякс - Олимпиакос 1:0 Аякс - Аль-Васль 2:1 Аякс - Рейнджерс 2:1 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Алмере Сити 3:0 Волендам - Аякс 1:4 Аякс - Эксельсиор 2:2
Результаты матчей
Валвейк
Аякс
Точный счет
1:2
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
1
3 раза 75%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Валвейк
Аякс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|25 - 4
|21
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 2
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 5
|13
|5.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 6
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 9
|9
|10.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 3
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 9
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 8
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 16
|7
|16.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 14
|6
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 18
|2
|18.
|0:0 Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|6.
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|9 - 5
|6
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|12.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|16.
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 14
|0
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|6 (1)
|АЗ Алкмаар
|Садик Ибраим
|4 (3)
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|4 (1)
|ПСВ
|Тильман Малик
|4 (1)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|4
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|3
|Гоу Эхед Иглс
|Наубер Геррит
|3
|НАК Бреда
|Берг Ян
|3
|Виллем II
|Сигургейрссон Рунар Тор
|3
|Хераклес
|Роскен Рубен
|3