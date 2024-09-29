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  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Камфуис Йочем
Валвейк
0:0
Первый тайм: 40'
Аякс
0'
20' Желтая карточка
Ван Гелдерен Лиам
36' Желтая карточка
Бробби Брайан

Ход матча

20'
Ван Гелдерен Лиам
 
36'
 
Бробби Брайан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 25 Владение мячом, % 75

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Валвейк
Ничья
Аякс
8.63
8.20
1.37
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Хауэн
Йерун
2
Леливелд
Юлиан
4
Ван
Гелдерен
Лиам
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
5
Кастильо
Хуан
II
30
Вайдманн
Дауда
6
Укили
Яссин
7
Клеонизе
Денильо
22
Tim
van
de
Loo
14
Локеза
Крис
9
Завада
Оскар
22
Пасвер
Ремко
2
Ренсх
Девайн
37
Шутало
Йосип
15
Бас
Юри
4
Хато
Йоррель
18
Классен
Дэви
21
Ван
ден
Бомен
Бранко
8
Тейлор
Кеннет
29
Расмуссен
Кристиан
9
Бробби
Брайан
49
Банель
Джейдон
Валвейк
4-2-3-1
Аякс
4-3-3

История личных встреч

Валвейк
Аякс

20 матчей

5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед

Первый тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Второй тайм

5%
95%
0 побед 1 ничья 13 побед

20 матчей

5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед

Первый тайм

5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 побед

История матчей

Э
4:1
Э
2:3
Э
3:1
Э
1:4
Э
3:2
Э
0:5
Э
0:1
Э
3:0
ТМС
6:1
Э
3:0
Э
1:2
Э
0:2
Э
0:0
Э
0:2
Э
2:0
Э
3:0
Э
0:1
К
5:1
Э
1:5
Э
4:1

Голы

Всего голов

36
25

Голов в среднем за матч

3.27
2.78

Среднее время на гол

27
32

Всего голов

41
32

Голов в среднем за матч

2.05
1.6

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

43
56

Бомбардиры внутри турнира

Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван дер Венне Рихард 2 0.29
Маргарет Рихонелл 1 0.14
Румерату Годфрид 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хато Йоррель 1 0.2
Классен Дэви 1 0.2
Акпом Чуба 1 0.2
Траоре Бертран 1 0.2
Тейлор Кеннет 1 0.2
Ренсх Девайн 1 0.2
Хлинссон Кристиан 1 0.2
Бас Юри 1 0.2
Хендерсон Джордан 0 0
Бергёйс Стивен 0 0
Годс Мика 0 0

Карточки

Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Михил 1 1
Укили Яссин 1 1
Ван Гелдерен Лиам 2 0
Завада Оскар 0 1
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Ван дер Венне Рихард 1 0
Нимейер Рёвен 1 0
Клеонизе Денильо 1 0
Вайдманн Дауда 1 0
Локеза Крис 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маннсверк Сиверт 1 0
Бробби Брайан 1 0
Гааей Антон 1 0

Результаты матчей

Валвейк
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Аякс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Валвейк
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

0
6
Валвейк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Аякс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

9
0
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

4
8
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
3
38%
61-75
2
50%
1
13%
76-90

Пропущено

16
3
10 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
1
33%
46-60
1
6%
1
33%
61-75
3
19%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Валвейк
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Валвейк - Спарта Роттердам 1:2 Виллем II - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0
Валвейк - Гронинген 1:2 ПСВ - Валвейк 5:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Эйпен - Валвейк 1:2 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Валвейк - Ден Бош 2:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Хераклес - Валвейк 0:5 Валвейк - Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2 Волендам - Валвейк 3:2 Валвейк - Алмере Сити 0:0 Валвейк - Херенвен 1:1 Эксельсиор - Валвейк 1:1 Валвейк - Витесс 3:1
Аякс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Аякс - Бешикташ 4:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0
Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 НАК Бреда - Аякс 2:1 Аякс - Панатинаикос 0:1 Аякс - Херенвен 1:0 Панатинаикос - Аякс 0:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3 Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Аякс - Олимпиакос 1:0 Аякс - Аль-Васль 2:1 Аякс - Рейнджерс 2:1 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Алмере Сити 3:0 Волендам - Аякс 1:4 Аякс - Эксельсиор 2:2

Результаты матчей

Валвейк
Аякс

Точный счет

1:2
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
1
3 раза 75%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Валвейк
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 25 - 4 21
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 16 - 2 16
3.
Твенте
 Заявка 7 4 2 1 13 - 5 14
4.
Утрехт
 Заявка 5 4 1 0 9 - 5 13
5.
Фейеноорд
 Заявка 6 2 4 0 12 - 6 10
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
8.
Гронинген
 Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
9.
Хераклес
 Заявка 7 2 3 2 6 - 9 9
10.
Аякс
 0:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 3 8
11.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 10 - 9 8
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 1 4 7 - 8 7
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
15.
Херенвен
 Заявка 7 2 1 4 9 - 16 7
16.
НАК Бреда
 Заявка 7 2 0 5 5 - 14 6
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 0 2 5 2 - 18 2
18.
Валвейк
 0:0 Заявка 7 0 1 6 3 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Утрехт
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3.
Твенте
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Херенвен
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
6.
Аякс
 0:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
7.
НАК Бреда
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Виллем II
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10.
Гронинген
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
11.
Хераклес
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
12.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Валвейк
 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 1 3 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 3 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Твенте
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
6.
Фейеноорд
 Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
7.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Гронинген
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Хераклес
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
12.
Аякс
 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Виллем II
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
16.
Валвейк
 0:0 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
17.
НАК Бреда
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
18.
Херенвен
 Заявка 4 0 0 4 2 - 14 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 6 (1)
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
ПСВ Тильман Малик 4 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 4
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Бакуна Леандро 3
Гоу Эхед Иглс Наубер Геррит 3
НАК Бреда Берг Ян 3
Виллем II Сигургейрссон Рунар Тор 3
Хераклес Роскен Рубен 3
Весь список
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Валвейк
    Ничья
    Аякс
    8.63
    8.20
    1.37
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