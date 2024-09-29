Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Tim van de Loo навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

45' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Валвейк

43' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Тейлор Кеннет навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

39' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Бробби Брайан получил желтую карточку от судьи

35' Удар от ворот произведет Валвейк

35' Банель Джейдон не смог попасть в створ ударом издали

34' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Валвейк

32' Тейлор Кеннет не смог попасть в створ ударом издали

31' Ван ден Бомен Бранко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Банель Джейдон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Удар от ворот произведет Валвейк

28' Клеонизе Денильо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Клеонизе Денильо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Удар от ворот произведет Валвейк

27' Ренсх Девайн не смог попасть в створ ударом издали

27' Расмуссен Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Бас Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Классен Дэви выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Удар от ворот произведет Валвейк

21' Матч возобновлен

20' Банель Джейдон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Кастильо Хуан II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Бас Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Локеза Крис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Хауэн Йерун взял и забрал мяч на выходе

15' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Удар от ворот произведет Валвейк

14' Тейлор Кеннет создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Хауэн Йерун взял и забрал мяч на выходе

11' Ван ден Бомен Бранко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Бас Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Валвейк

8' Классен Дэви создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Кастильо Хуан II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Укили Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Хато Йоррель из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Аякс начинает с центра поля