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  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 7254 Главный судья: Камфуис Йочем
Валвейк
0:2
Конец матча
Аякс
0'
20' Желтая карточка
Ван Гелдерен Лиам
36' Желтая карточка
Бробби Брайан
57' Желтая карточка
Мейерс Арон
0:1
76' Гол
Траоре Бертран
0:2
90' Гол
Годс Мика
90'+6

Ход матча

20'
Ван Гелдерен Лиам
 
36'
 
Бробби Брайан
46'
Маргарет Рихонелл
Клеонизе Денильо
 
51'
Мейерс Арон
Кастильо Хуан
 
56'
 
Акпом Чуба
Бробби Брайан
56'
 
Годс Мика
Расмуссен Кристиан
57'
Мейерс Арон
 
65'
 
Траоре Бертран
Банель Джейдон
65'
 
Фитц-Джим Киян
Тейлор Кеннет
76'
0:1
Траоре Бертран
80'
Якобсен Александер
Tim van de Loo
 
80'
Ихаттарен Мохаммед
Локеза Крис
 
84'
 
Хендерсон Джордан
Классен Дэви
90'
0:2
Годс Мика
(Траоре Бертран)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 11
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 12
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 293 Количество передач 682
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Хауэн
Йерун
2
Леливелд
Юлиан
4
Ван
Гелдерен
Лиам
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
5
Кастильо
Хуан
II
30
Вайдманн
Дауда
6
Укили
Яссин
7
Клеонизе
Денильо
22
Tim
van
de
Loo
14
Локеза
Крис
9
Завада
Оскар
22
Пасвер
Ремко
2
Ренсх
Девайн
37
Шутало
Йосип
15
Бас
Юри
4
Хато
Йоррель
18
Классен
Дэви
21
Ван
ден
Бомен
Бранко
8
Тейлор
Кеннет
29
Расмуссен
Кристиан
9
Бробби
Брайан
49
Банель
Джейдон
Валвейк
4-2-3-1
Аякс
4-3-3

История личных встреч

Валвейк
Аякс

20 матчей

5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед

Первый тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Второй тайм

5%
95%
0 побед 1 ничья 13 побед

20 матчей

5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед

Первый тайм

5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 побед

История матчей

Э
4:1
Э
2:3
Э
3:1
Э
1:4
Э
3:2
Э
0:5
Э
0:1
Э
3:0
ТМС
6:1
Э
3:0
Э
1:2
Э
0:2
Э
0:0
Э
0:2
Э
2:0
Э
3:0
Э
0:1
К
5:1
Э
1:5
Э
4:1

Голы

Всего голов

36
25

Голов в среднем за матч

3.27
2.78

Среднее время на гол

27
32

Всего голов

41
32

Голов в среднем за матч

2.05
1.6

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

43
56

Бомбардиры внутри турнира

Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван дер Венне Рихард 2 0.29
Маргарет Рихонелл 1 0.14
Румерату Годфрид 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бертран 2 0.4
Хато Йоррель 1 0.2
Классен Дэви 1 0.2
Акпом Чуба 1 0.2
Годс Мика 1 0.2
Тейлор Кеннет 1 0.2
Ренсх Девайн 1 0.2
Хлинссон Кристиан 1 0.2
Бас Юри 1 0.2
Хендерсон Джордан 0 0
Бергёйс Стивен 0 0

Карточки

Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Михил 1 1
Укили Яссин 1 1
Ван Гелдерен Лиам 2 0
Завада Оскар 0 1
Мейерс Арон 1 0
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Ван дер Венне Рихард 1 0
Нимейер Рёвен 1 0
Клеонизе Денильо 1 0
Вайдманн Дауда 1 0
Локеза Крис 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бробби Брайан 2 0
Маннсверк Сиверт 1 0
Гааей Антон 1 0

Результаты матчей

Валвейк
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Аякс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Валвейк
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Аякс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

0
6
Валвейк
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Аякс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

9
3
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
4
44%
1
33%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

9
0
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

4
10
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
1
25%
3
30%
61-75
2
50%
3
30%
76-90

Пропущено

18
3
10 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 2
4
22%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
2
11%
1
33%
46-60
1
6%
1
33%
61-75
5
28%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Валвейк
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Валвейк - Спарта Роттердам 1:2 Виллем II - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0
Валвейк - Гронинген 1:2 ПСВ - Валвейк 5:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Эйпен - Валвейк 1:2 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Валвейк - Ден Бош 2:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Хераклес - Валвейк 0:5 Валвейк - Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2 Волендам - Валвейк 3:2 Валвейк - Алмере Сити 0:0 Валвейк - Херенвен 1:1 Эксельсиор - Валвейк 1:1 Валвейк - Витесс 3:1
Аякс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Аякс - Бешикташ 4:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0
Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 НАК Бреда - Аякс 2:1 Аякс - Панатинаикос 0:1 Аякс - Херенвен 1:0 Панатинаикос - Аякс 0:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3 Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Аякс - Олимпиакос 1:0 Аякс - Аль-Васль 2:1 Аякс - Рейнджерс 2:1 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Алмере Сити 3:0 Волендам - Аякс 1:4 Аякс - Эксельсиор 2:2

Результаты матчей

Валвейк
Аякс

Точный счет

1:2
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Валвейк
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 25 - 4 21
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 16 - 2 16
3.
Твенте
 Заявка 7 4 2 1 13 - 5 14
4.
Утрехт
 Заявка 5 4 1 0 9 - 5 13
5.
Аякс
 Заявка 5 3 1 1 10 - 3 10
6.
Фейеноорд
 Заявка 6 2 4 0 12 - 6 10
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
9.
Гронинген
 Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
10.
Хераклес
 Заявка 7 2 3 2 6 - 9 9
11.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 10 - 9 8
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 1 4 7 - 8 7
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
15.
Херенвен
 Заявка 7 2 1 4 9 - 16 7
16.
НАК Бреда
 Заявка 7 2 0 5 5 - 14 6
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 0 2 5 2 - 18 2
18.
Валвейк
 Заявка 7 0 0 7 3 - 19 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Утрехт
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3.
Твенте
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Херенвен
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
6.
Аякс
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
7.
НАК Бреда
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Виллем II
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10.
Гронинген
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
11.
Хераклес
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
12.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 1 3 2 - 14 1
18.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 3 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Твенте
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
6.
Фейеноорд
 Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
7.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Аякс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Гронинген
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Хераклес
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
13.
Виллем II
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
16.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
17.
НАК Бреда
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
18.
Херенвен
 Заявка 4 0 0 4 2 - 14 0
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Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 6 (1)
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
ПСВ Тильман Малик 4 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 4
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Бакуна Леандро 3
Гоу Эхед Иглс Наубер Геррит 3
НАК Бреда Берг Ян 3
Виллем II Сигургейрссон Рунар Тор 3
Хераклес Роскен Рубен 3
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