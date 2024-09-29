Тур: 7. Стадион: Евроборг. Зрители: 22040 Главный судья: Дьперинк Роб
0:0
Второй тайм: 64'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
231 Количество передач 229
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
22
Finn
Stam
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Finn StamЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Юрьюс ХиддеВратарь
-
24 Барон ДиркВратарь
- Полузащитник
-
11 Эмеран НоаПолузащитник
-
23 Турай ФофинПолузащитник
-
25 Остинг ТейсНападающий
-
27 Мендес РуиНападающий
-
67 Sven Bouland
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Янсен СвенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сюре МатисПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Саатоф ПимПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
24 Лука Эверинк
-
Главный тренер: Paul Simonis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гронинген
Гоу Эхед Иглс
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
1.4
2.2
Среднее время на гол
64
40
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.6
0.4
Среднее время на гол
56
225
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.5
1.3
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
60
69
Бомбардиры внутри турнира
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакуна Леандро
|2 (1)
|0.29
|Схредерс Йорг
|2
|0.29
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0.29
|Мендес Руи
|1
|0.14
|Валенте Лусиано
|1
|0.14
|Ван Берген Том
|1
|0.14
|Ренте Марко
|1
|0.14
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|Пелюпесси Йоей
|0
|0
|Finn Stam
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штоккерс Финн
|1
|0.14
|Мартинсен Якоб
|1
|0.14
|Эдвардсен Виктор
|1
|0.14
|Адеканье Бобби
|1
|0.14
|Льянсана Энрик
|1
|0.14
|Aske Adelgaard
|0
|0
Карточки
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бакуна Леандро
|3
|0
|Finn Stam
|3
|0
|Пеерсман Марвин
|1
|1
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|0
|1
|Вассен Этьенн
|1
|0
|Мендес Руи
|1
|0
|Постема Романо
|1
|0
|Ресинк Стейе
|1
|0
|Валенте Лусиано
|1
|0
|Ван Берген Том
|1
|0
|Схредерс Йорг
|1
|0
|Wouter Prins
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наубер Геррит
|3
|0
|Крамер Йорис
|2
|0
|Дейл Матс
|1
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Линторст Эверт
|1
|0
|Льянсана Энрик
|1
|0
|Амофа Джамал
|1
|0
|Джеймс Деан
|1
|0
|Твигт Калвин
|1
|0
|Aske Adelgaard
|1
|0
Результаты матчей
Гронинген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
0
Гронинген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Гоу Эхед Иглс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
3
Гронинген
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Гоу Эхед Иглс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
6
3
Голы по времени матча
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
3
27%
1
20%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
33%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
2
33%
3
33%
61-75
1
17%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Гронинген
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Херенвен - Гронинген 2:1 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Алмере Сити - Гронинген 1:1 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0
Валвейк - Гронинген 1:2 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Гронинген - Хераклес 2:0 Гронинген - Ламия 4:1 Гронинген - Эммен 3:2 Гронинген - Рот-Вайсс Эрфурт 1:0 Гронинген - Дендер 4:4 АСВБ Блайхам - Гронинген 0:15 АСВБ Блейхам - Гронинген 0:15 ГОМОС Норг - Гронинген 0:9 Гронинген - Гомос 9:0 Гронинген - Рода 2:0 Телстар - Гронинген 1:1 Виллем II - Гронинген 1:1 Гронинген - Камбюр 3:0 ВВВ-Венло - Гронинген 0:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0
Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Гоу Эхед Иглс - Телстар 3:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Волендам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1
Результаты матчей
Гронинген
Гоу Эхед Иглс
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Гронинген
Гоу Эхед Иглс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
33
24
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|25 - 4
|21
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 2
|16
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 5
|13
|4.
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 5
|12
|5.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 6
|10
|6.
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 9
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 9
|8
|10.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 8
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 16
|7
|16.
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 13
|7
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 18
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|6.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|9.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 3
|6
|10.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|13.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 14
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|5.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|9 - 5
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|16.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 10
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 14
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|6 (1)
|АЗ Алкмаар
|Садик Ибраим
|4 (3)
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|4 (1)
|ПСВ
|Тильман Малик
|4 (1)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|4
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|3
|Гоу Эхед Иглс
|Наубер Геррит
|3
|НАК Бреда
|Берг Ян
|3
|Виллем II
|Сигургейрссон Рунар Тор
|3
|Хераклес
|Роскен Рубен
|3