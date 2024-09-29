Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Льянсана Энрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Хове Йохан из команды Гронинген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Aske Adelgaard выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Валенте Лусиано оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Бакуна Леандро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Эдвардсен Виктор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

32' Антман Оливер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Удар от ворот произведет Гронинген

31' Оооо... вот это был удар! Антман Оливер должен был забить с этой позиции.

27' Дейл Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

24' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

24' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Гронинген

21' Wouter Prins совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

21' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

21' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

20' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Эдвардсен Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

13' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Гронинген

10' Матч возобновлен

9' Ресинк Стейе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Бакуна Леандро из команды Гронинген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Удар от ворот произведет Гронинген

4' Оооо... вот это был удар! Антман Оливер должен был забить с этой позиции.

4' Антман Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Эдвардсен Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Wouter Prins выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.