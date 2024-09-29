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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 22040 Главный судья: Дьперинк Роб
Гронинген
0:1
Конец матча
Гоу Эхед Иглс
0'
21' Желтая карточка
Wouter Prins
32' Желтая карточка
Эдвардсен Виктор
68' Желтая карточка
Валенте Лусиано
68' Желтая карточка
Адеканье Бобби
68' Желтая карточка
Мартинсен Якоб
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Наубер Геррит
0:1
75' Гол
Эдвардсен Оливер
90'+8

Ход матча

21'
Wouter Prins
 
32'
 
Эдвардсен Виктор
46'
Пелюпесси Йоей
Ресинк Стейе
 
63'
 
Эдвардсен Оливер
Эдвардсен Виктор
63'
 
Штоккерс Финн
Антман Оливер
65'
Мендес Руи
Постема Романо
 
65'
Остинг Тейс
Схредерс Йорг
 
68'
Валенте Лусиано
 
68'
 
Адеканье Бобби
68'
 
Мартинсен Якоб
69'
 
Наубер Геррит
75'
0:1
Эдвардсен Оливер
79'
Maxim Mariani
Wouter Prins
 
79'
Эмеран Ноа
Валенте Лусиано
 
87'
 
Сюре Матис
Адеканье Бобби
90'
 
Тенгстедт Сёрен
Мартинсен Якоб

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 392 Количество передач 412
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

1
Вассен
Этьенн
7
Бакуна
Леандро
3
Блокзайл
Тиймен
22
Finn
Stam
2
Wouter
Prins
14
Схредерс
Йорг
6
Ресинк
Стейе
8
Хове
Йохан
10
Валенте
Лусиано
29
Постема
Романо
26
Ван
Берген
Том
1
Плогман
Лука
2
Дейл
Матс
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
29
Aske
Adelgaard
8
Линторст
Эверт
21
Льянсана
Энрик
11
Адеканье
Бобби
7
Мартинсен
Якоб
19
Антман
Оливер
16
Эдвардсен
Виктор
Гронинген
4-4-2
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

История личных встреч

Гронинген
Гоу Эхед Иглс

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

История матчей

Э
1:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:3
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:3
Э
1:0
Э
3:3

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1.4
2.2

Среднее время на гол

64
40

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.6
0.4

Среднее время на гол

56
225

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.3

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

60
69

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакуна Леандро 2 (1) 0.29
Схредерс Йорг 2 0.29
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0.29
Мендес Руи 1 0.14
Валенте Лусиано 1 0.14
Ван Берген Том 1 0.14
Ренте Марко 1 0.14
Пеерсман Марвин 0 0
Пелюпесси Йоей 0 0
Finn Stam 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штоккерс Финн 1 0.14
Мартинсен Якоб 1 0.14
Эдвардсен Виктор 1 0.14
Адеканье Бобби 1 0.14
Льянсана Энрик 1 0.14
Эдвардсен Оливер 1 0.14
Aske Adelgaard 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакуна Леандро 3 0
Finn Stam 3 0
Пеерсман Марвин 1 1
Валенте Лусиано 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 1
Вассен Этьенн 1 0
Мендес Руи 1 0
Постема Романо 1 0
Ресинк Стейе 1 0
Ван Берген Том 1 0
Схредерс Йорг 1 0
Wouter Prins 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наубер Геррит 3 0
Крамер Йорис 2 0
Дейл Матс 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Адеканье Бобби 1 0
Линторст Эверт 1 0
Льянсана Энрик 1 0
Амофа Джамал 1 0
Мартинсен Якоб 1 0
Джеймс Деан 1 0
Твигт Калвин 1 0
Aske Adelgaard 1 0

Результаты матчей

Гронинген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
0
Гронинген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
3
Гронинген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

11
6
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
3
27%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
29%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
3
43%
3
33%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Херенвен - Гронинген 2:1 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Алмере Сити - Гронинген 1:1 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0
Валвейк - Гронинген 1:2 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Гронинген - Хераклес 2:0 Гронинген - Ламия 4:1 Гронинген - Эммен 3:2 Гронинген - Рот-Вайсс Эрфурт 1:0 Гронинген - Дендер 4:4 АСВБ Блайхам - Гронинген 0:15 АСВБ Блейхам - Гронинген 0:15 ГОМОС Норг - Гронинген 0:9 Гронинген - Гомос 9:0 Гронинген - Рода 2:0 Телстар - Гронинген 1:1 Виллем II - Гронинген 1:1 Гронинген - Камбюр 3:0 ВВВ-Венло - Гронинген 0:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0
Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Гоу Эхед Иглс - Телстар 3:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Волендам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1

Результаты матчей

Гронинген
Гоу Эхед Иглс

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Гронинген
Гоу Эхед Иглс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
1
2
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 25 - 4 21
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 16 - 2 16
3.
Твенте
 Заявка 7 4 2 1 13 - 5 14
4.
Утрехт
 Заявка 5 4 1 0 9 - 5 13
5.
Фейеноорд
 Заявка 6 2 4 0 12 - 6 10
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
8.
Гронинген
 Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
9.
Хераклес
 Заявка 7 2 3 2 6 - 9 9
10.
Аякс
 0:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 3 8
11.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 10 - 9 8
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 1 4 7 - 8 7
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
15.
Херенвен
 Заявка 7 2 1 4 9 - 16 7
16.
НАК Бреда
 Заявка 7 2 0 5 5 - 14 6
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 0 2 5 2 - 18 2
18.
Валвейк
 0:0 Заявка 7 0 1 6 3 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Утрехт
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3.
Твенте
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Херенвен
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
6.
Аякс
 0:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
7.
НАК Бреда
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Виллем II
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10.
Гронинген
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
11.
Хераклес
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
12.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Валвейк
 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 1 3 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 3 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Твенте
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
6.
Фейеноорд
 Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
7.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Гронинген
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Хераклес
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
12.
Аякс
 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Виллем II
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
16.
Валвейк
 0:0 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
17.
НАК Бреда
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
18.
Херенвен
 Заявка 4 0 0 4 2 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 6 (1)
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
ПСВ Тильман Малик 4 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 4
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Бакуна Леандро 3
Гоу Эхед Иглс Наубер Геррит 3
НАК Бреда Берг Ян 3
Виллем II Сигургейрссон Рунар Тор 3
Хераклес Роскен Рубен 3
Весь список
  • 97'
    Крамер Йорис из команды Гоу Эхед Иглс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Линторст Эверт ослабляет давление, выбив мяч.
  • 97'
    Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Дейл Матс ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Гоу Эхед Иглс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Тактическая замена. Мартинсен Якоб уходит с поля и его заменяет Серен Тенгстедт
  • 96'
    Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 95'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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