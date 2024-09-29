Тур: 10. Стадион: Люнгбю. Главный судья: Sandi Putros
1:1
Второй тайм: 65'
0'
0:1
28' ГолБакиз Юнес
58' Желтая карточкаБакиз Юнес
1:1
59' ГолВинтер Каспер
61' Желтая карточкаПоульсен Андреас
Ход матча
28'
0:1
58'
59'
1:1
61'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
266 Количество передач 251
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
32
Сторк
Янник
20
Классен
Леон
20
Mads
Larsen
10
Бакиз
Юнес
- Основной состав
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Классен ЛеонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Мортен Карлсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Mads LarsenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бакиз ЮнесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Люнгбю
Силькеборг
20 матчей
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
55%
50%
11 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 15 побед
36 матчей
36.1%
27.8%
36.1%
13 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
30.6%
52.8%
16.6%
11 побед 19 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.8%
30.6%
41.6%
10 побед 11 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
23
Голов в среднем за матч
1.11
1.28
Среднее время на гол
81
70
Всего голов
31
18
Голов в среднем за матч
1.72
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
51
41
Голов в среднем за матч
1.42
1.14
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
16
Больше 44%
Меньше 56%
20
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
Среднее время на гол
63
79
Бомбардиры внутри турнира
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амон Джонатан
|2
|0.2
|Гюткьяер Фредерик
|1
|0.1
|Винтер Каспер
|1
|0.1
|Классен Леон
|1
|0.1
|Санграв Лаудж
|1
|0.1
|Йенсен Магнус
|0
|0
|Tobias Storm
|0
|0
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамсен Тонни
|8 (2)
|0.8
|Бакиз Юнес
|4
|0.4
|Сонне Оливер
|2
|0.2
|Маттссон Пелле
|1
|0.1
|Андерсен Йеппе
|1
|0.1
|Оразов Рамазан
|1
|0.1
|Редин Понтус
|1
|0.1
|Пюндт Андреас
|1
|0.1
|Alexander Illum Simmelhack
|1
|0.1
|Поульсен Андреас
|0
|0
|Клинг Андерс
|0
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Mads Larsen
|0
|0
|Бринк Марк
|0
|0
|Мадс Фройндлих
|0
|0
Карточки
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винтер Каспер
|3
|0
|Грегор Паскаль
|2
|0
|Гюткьяер Фредерик
|2
|0
|Хамалайнен Брайан
|1
|0
|Morten Karlsen
|1
|0
|Ромер Марсель
|1
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0
|Классен Леон
|1
|0
|Абубакари Малик
|1
|0
|William Kumado
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсен Йеппе
|2
|0
|Поульсен Андреас
|2
|0
|Бакиз Юнес
|2
|0
|Бринк Марк
|0
|1
|Маккоуотт Каллум
|1
|0
|Адамсен Тонни
|1
|0
|Ганшаш Педру
|1
|0
|Сонне Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Люнгбю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Силькеборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
2
Люнгбю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Силькеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
11
Люнгбю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Силькеборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
3
13
Голы по времени матча
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Забито
3
12
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
3
25%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
1
33%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
33%
3
25%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
40%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
20%
1
11%
76-90
Забито
5
19
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 6
4 Не забивали 0
0
0%
3
16%
1-15
2
40%
2
11%
16-30
1
20%
3
16%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
2
40%
5
26%
61-75
0
0%
3
16%
76-90
Пропущено
11
13
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
4
36%
1
8%
1-15
2
18%
3
23%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
1
9%
3
23%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
2
18%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Люнгбю
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Люнгбю - АГФ Орхус 0:0 Ольборг - Люнгбю 2:1 Фрем - Люнгбю 4:1 Люнгбю - Вайле 1:0
Виборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Брондбю 0:2 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:3 Люнгбю - Видовре 0:4 Люнгбю - Мальмё 0:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Виборг 3:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Люнгбю - Вайле 1:1
Силькеборг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ФК Роскилле - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Брондбю 3:3 АГФ Орхус - Силькеборг 1:1 Оденсе - Силькеборг 0:0
Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Вайле - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Гент 2:2 Силькеборг - Виборг 3:2 Силькеборг - Мольде 3:2 Ольборг - Силькеборг 2:1 Мольде - Силькеборг 3:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Венсюссель 1:4 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Утрехт - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Копенгаген - Силькеборг 1:0
Результаты матчей
Люнгбю
Силькеборг
Точный счет
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Люнгбю
Силькеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|3
|0
|22 - 11
|24
|2.
|10
|5
|4
|1
|24 - 10
|19
|3.
|1:1
|10
|5
|3
|2
|20 - 14
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|5.
|9
|4
|3
|2
|19 - 13
|15
|6.
|10
|3
|5
|2
|16 - 15
|14
|7.
|9
|3
|3
|3
|16 - 17
|12
|8.
|10
|4
|0
|6
|10 - 20
|12
|9.
|10
|3
|3
|4
|21 - 20
|12
|10.
|10
|2
|2
|6
|9 - 20
|8
|11.
|1:1
|10
|1
|4
|5
|6 - 12
|7
|12.
|9
|0
|0
|9
|6 - 24
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|6
|3
|3
|0
|17 - 7
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|4.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|12 - 9
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|7 - 10
|9
|6.
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|7.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|11.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|12.
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|2.
|5
|2
|2
|1
|13 - 9
|8
|3.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|5.
|5
|1
|4
|0
|9 - 8
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|7.
|6
|1
|2
|3
|12 - 12
|5
|8.
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|9.
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|10.
|6
|1
|0
|5
|4 - 14
|3
|11.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|12.
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|8 (2)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|6 (4)
|Ольборг
|Mathias Zanka Jorgensen2
|6 (1)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|6
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|5 (3)
|Ольборг
|Kasper Davidsen
|4
|Брондбю
|Лауритсен Расмус
|1 2
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|3
|Мидтьюлланн
|Мартинес Эмилиано
|3
|Ольборг
|Диаките Умар
|3