  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 4347 Главный судья: Sandi Putros
Люнгбю
2:2
Конец матча
Силькеборг
0'
0:1
28' Гол
Бакиз Юнес
58' Желтая карточка
Бакиз Юнес
1:1
59' Гол
Винтер Каспер
61' Желтая карточка
Поульсен Андреас
84' Желтая карточка
Варминг Магнус
1:2
84' Гол
Карлсен Фредрик
2:2
90' Гол
Michael Opoku
90'+6

Ход матча

28'
0:1
Бакиз Юнес
(Сонне Оливер)
46'
Baptiste Rolland
Грегор Паскаль
 
46'
Варминг Магнус
William Kumado
 
58'
 
Бакиз Юнес
59'
Винтер Каспер
1:1
61'
 
Поульсен Андреас
78'
Michael Opoku
Амон Джонатан
 
78'
 
Карлсен Фредрик
Андерсен Йеппе
78'
 
Nikolai Jacobsen
Мадс Фройндлих
78'
 
Эстрём Робин
Поульсен Андреас
84'
Варминг Магнус
 
84'
1:2
Карлсен Фредрик
(Бакиз Юнес)
88'
Хебо Матиас
Гюткьяер Фредерик
 
89'
Абубакари Малик
Винтер Каспер
 
89'
 
Буш Александер Магнус
Бакиз Юнес
90'
 
Гаммельбю Йенс-Мартин
Адамсен Тонни
90'
Michael Opoku
(Магнуссон Сайвар-Атли)
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 9
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 467 Количество передач 360
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

32
Сторк
Янник
23
Грегор
Паскаль
12
Йенсен
Магнус
5
Лиссенс
Лукас
7
William
Kumado
14
Санграв
Лаудж
13
Винтер
Каспер
20
Классен
Леон
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
26
Гюткьяер
Фредерик
17
Амон
Джонатан
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
15
Теландер
Расмус
4
Ганшаш
Педру
2
Поульсен
Андреас
20
Mads
Larsen
6
Маттссон
Пелле
33
Мадс
Фройндлих
8
Андерсен
Йеппе
10
Бакиз
Юнес
23
Адамсен
Тонни
Люнгбю
3-4-3
Силькеборг
4-3-2-1

История личных встреч

Люнгбю
Силькеборг

20 матчей

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

55%
50%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 15 побед

36 матчей

36.1%
27.8%
36.1%
13 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

30.6%
52.8%
16.6%
11 побед 19 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.8%
30.6%
41.6%
10 побед 11 ничьих 15 побед

История матчей

СД
2:0
СД
5:0
СД
1:0
СД
1:1
СД
0:2
СД
2:2
СД
2:0
СД
0:0
СД
1:0
СД
2:3
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
1:0
СД
2:2
СД
2:1
СД
1:1
К
3:1
СД
2:1
ТМК
1:0
СД
1:1
СД
0:4
ПД
0:2
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
3:2
С
3:0
СЛ
2:3
СЛ
0:2
СЛ
0:1
СЛ
1:1
СЛ
2:2
ТМС
2:2
ПД
1:0
ПД
0:2

Голы

Всего голов

20
23

Голов в среднем за матч

1.11
1.28

Среднее время на гол

81
70

Всего голов

31
18

Голов в среднем за матч

1.72
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

51
41

Голов в среднем за матч

1.42
1.14

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
16
Больше 44%
Меньше 56%
20
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
4
Больше 11%
Меньше 89%
32

Среднее время на гол

63
79

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амон Джонатан 2 0.2
Гюткьяер Фредерик 1 0.1
Винтер Каспер 1 0.1
Классен Леон 1 0.1
Санграв Лаудж 1 0.1
Michael Opoku 1 0.1
Магнуссон Сайвар-Атли 0 0
Йенсен Магнус 0 0
Tobias Storm 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамсен Тонни 8 (2) 0.8
Бакиз Юнес 4 0.4
Сонне Оливер 2 0.2
Маттссон Пелле 1 0.1
Карлсен Фредрик 1 0.1
Андерсен Йеппе 1 0.1
Оразов Рамазан 1 0.1
Редин Понтус 1 0.1
Пюндт Андреас 1 0.1
Alexander Illum Simmelhack 1 0.1
Поульсен Андреас 0 0
Клинг Андерс 0 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Mads Larsen 0 0
Бринк Марк 0 0
Мадс Фройндлих 0 0

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винтер Каспер 3 0
Грегор Паскаль 2 0
Гюткьяер Фредерик 2 0
Хамалайнен Брайан 1 0
Morten Karlsen 1 0
Ромер Марсель 1 0
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0
Варминг Магнус 1 0
Классен Леон 1 0
Абубакари Малик 1 0
William Kumado 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Йеппе 2 0
Поульсен Андреас 2 0
Бакиз Юнес 2 0
Бринк Марк 0 1
Маккоуотт Каллум 1 0
Адамсен Тонни 1 0
Ганшаш Педру 1 0
Сонне Оливер 1 0

Результаты матчей

Люнгбю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Силькеборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
4
Люнгбю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Силькеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
11
Люнгбю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Силькеборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

5
15

Голы по времени матча

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
1
25%
3
33%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Забито

3
12
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
3
25%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
1
33%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
33%
3
25%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
40%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Забито

7
21
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 7
4 Не забивали 0
0
0%
3
14%
1-15
2
29%
3
14%
16-30
1
14%
3
14%
31-45
1
14%
3
14%
46-60
2
29%
5
24%
61-75
1
14%
4
19%
76-90

Пропущено

13
15
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
4
31%
1
7%
1-15
3
23%
3
20%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
1
8%
4
27%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
3
23%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Люнгбю - АГФ Орхус 0:0 Ольборг - Люнгбю 2:1 Фрем - Люнгбю 4:1 Люнгбю - Вайле 1:0
Виборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Брондбю 0:2 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:3 Люнгбю - Видовре 0:4 Люнгбю - Мальмё 0:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Виборг 3:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Люнгбю - Вайле 1:1
Силькеборг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ФК Роскилле - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Брондбю 3:3 АГФ Орхус - Силькеборг 1:1 Оденсе - Силькеборг 0:0
Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Вайле - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Гент 2:2 Силькеборг - Виборг 3:2 Силькеборг - Мольде 3:2 Ольборг - Силькеборг 2:1 Мольде - Силькеборг 3:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Венсюссель 1:4 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Утрехт - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Копенгаген - Силькеборг 1:0

Результаты матчей

Люнгбю
Силькеборг

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Люнгбю
Силькеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
1
9
1.5
6
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 10 7 3 0 22 - 11 24
2.
АГФ Орхус
 10 5 4 1 24 - 10 19
3.
Копенгаген
 0:0 10 5 3 2 17 - 10 18
4.
Силькеборг
 10 5 3 2 21 - 15 18
5.
Брондбю
 9 4 3 2 19 - 13 15
6.
Раннерс
 10 3 5 2 16 - 15 14
7.
Норшелланн
 9 3 3 3 16 - 17 12
8.
Ольборг
 10 4 0 6 10 - 20 12
9.
Виборг
 10 3 3 4 21 - 20 12
10.
Сённерйюск
 10 2 2 6 9 - 20 8
11.
Люнгбю
 10 1 4 5 7 - 13 7
12.
Вайле
 0:0 10 0 1 9 6 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
АГФ Орхус
 6 3 3 0 17 - 7 12
3.
Копенгаген
 0:0 5 3 2 0 10 - 5 11
4.
Силькеборг
 5 3 1 1 12 - 9 10
5.
Ольборг
 5 3 0 2 7 - 10 9
6.
Норшелланн
 5 2 3 0 10 - 6 9
7.
Брондбю
 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Виборг
 4 2 1 1 9 - 8 7
9.
Раннерс
 5 2 1 2 7 - 7 7
10.
Сённерйюск
 4 1 2 1 5 - 6 5
11.
Люнгбю
 6 1 2 3 4 - 8 5
12.
Вайле
 0:0 5 0 1 4 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 5 2 3 0 10 - 7 9
2.
Брондбю
 5 2 2 1 13 - 9 8
3.
Силькеборг
 5 2 2 1 9 - 6 8
4.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 7 - 3 7
5.
Копенгаген
 0:0 5 2 1 2 7 - 5 7
6.
Раннерс
 5 1 4 0 9 - 8 7
7.
Виборг
 6 1 2 3 12 - 12 5
8.
Норшелланн
 4 1 0 3 6 - 11 3
9.
Ольборг
 5 1 0 4 3 - 10 3
10.
Сённерйюск
 6 1 0 5 4 - 14 3
11.
Люнгбю
 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
Вайле
 0:0 5 0 0 5 3 - 12 0
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  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (2)
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (4)
Ольборг Mathias Zanka Jorgensen2 6 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ольборг Kasper Davidsen 4
Брондбю Лауритсен Расмус 1 2
Норшелланн Анкерсен Петер 3
Мидтьюлланн Мартинес Эмилиано 3
Ольборг Диаките Умар 3
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