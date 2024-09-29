Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Michael Opoku из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Адамсен Тонни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Бакиз Юнес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Г О О О О Л - Карлсен Фредрик забивает с правой ноги!

84' Варминг Магнус получает желтую карточку за неспортивное поведение

84' Винтер Каспер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Удар от ворот произведет Силькеборг

79' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

79' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Пелле Мэттсон выиграл воздушное противоборство у Йенсен Магнус

77' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Люнгбю пробьет пенальти!

77' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Люнгбю

76' Пелле Мэттсон ослабляет давление, выбив мяч.

76' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

76' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Классен Леон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

73' Пелле Мэттсон ослабляет давление, выбив мяч.

73' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Удар от ворот произведет Силькеборг

72' Классен Леон из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Адамсен Тонни навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Пелле Мэттсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Адамсен Тонни навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Хорошую попытку сделал Бакиз Юнес . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Адамсен Тонни создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Адамсен Тонни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Матч возобновлен

65' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

64' Хорошую попытку сделал Пелле Мэттсон. Удар в створ, но вратарь начеку

64' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Удар от ворот произведет Силькеборг

63' Классен Леон из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Поульсен Андреас получил желтую карточку от судьи

59' Г О О О О Л - Винтер Каспер правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

58' Рефери не любит споров - именно за это Бакиз Юнес сейчас получил желтую

57' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Удар от ворот произведет Силькеборг

55' Санграв Лаудж не смог попасть в створ ударом издали

53' Удар от ворот произведет Силькеборг

53' Амон Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Санграв Лаудж создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Удар от ворот произведет Силькеборг

52' Гюткьяер Фредерик не смог попасть в створ ударом издали

52' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Андерсен Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Удар от ворот произведет Люнгбю

50' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Силькеборг

49' Варминг Магнус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля