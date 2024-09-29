Тур: 10. Стадион: Вейле. Главный судья: Jonas Hansen
0:0
Перерыв
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 5
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
139 Количество передач 318
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
25
Хюйбер
Лука
11
Ювара
Муса
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Хюйбер ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ювара МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mihai Teja
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лопес МаркосПолузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
19 Amin Chiakha
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вайле
Копенгаген
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
13 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 13 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
6.3%
31.3%
62.4%
1 победа 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
6.3%
31.3%
62.4%
1 победа 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
0.86
0.33
Среднее время на гол
105
270
Всего голов
27
16
Голов в среднем за матч
3
2.29
Среднее время на гол
30
39
Всего голов
33
19
Голов в среднем за матч
2.06
1.19
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
Среднее время на гол
43
75
Бомбардиры внутри турнира
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онугха Герман
|3
|0.3
|Барри Хамза
|1
|0.1
|Нгбакото Йени
|1
|0.1
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0.1
|Ювара Муса
|0
|0
|Christian Groendal
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эльюнусси Мохамед
|5
|0.5
|Оскарссон Орри
|5
|0.5
|Дикс Кевин
|2 (2)
|0.2
|Дилейни Томас
|1
|0.1
|Классон Виктор
|1
|0.1
|Маттссон Магнус
|1
|0.1
|Перейра Габриэл
|1
|0.1
|Гонсалвеш Диогу
|1 (1)
|0.1
|Фальк Расмус
|0
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|0
|0
|Уэскас Родриго
|0
|0
|Vinicius Robert
|0
|0
Карточки
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барри Хамза
|3
|0
|Велков Стефан
|3
|0
|Ювара Муса
|3
|0
|Kristian Kirkegaard
|2
|0
|Колингер Денис
|1
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Хюйбер Лука
|1
|0
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0
|Хетеми Лундрим
|1
|0
|Marius Elvius
|1
|0
|Christian Groendal
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нееструп Якоб
|2
|0
|Дилейни Томас
|2
|0
|Перейра Габриэл
|2
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|2
|0
|Лопес Маркос
|0
|1
|Классон Виктор
|1
|0
|Лерагер Лукас
|1
|0
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Дикс Кевин
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|1
|0
|Amin Chiakha
|1
|0
Результаты матчей
Вайле
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Копенгаген
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Вайле
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Копенгаген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
0
10
Вайле
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Копенгаген
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
3
13
Голы по времени матча
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
29%
76-90
Пропущено
12
5
1 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
4
33%
1
20%
61-75
3
25%
1
20%
76-90
Забито
3
10
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
5
50%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
12
5
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
8%
2
40%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
4
33%
1
20%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
6
17
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 0
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
3
50%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
17%
5
29%
29%
61-75
2
33%
4
24%
76-90
Пропущено
24
10
7 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
1
4%
4
40%
1-15
3
13%
1
10%
16-30
3
13%
1
10%
31-45
8
33%
1
10%
46-60
5
21%
2
20%
61-75
4
17%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Вайле
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Сённерйюск - Вайле 2:1 Вайле - Виборг 0:5 Брёнсхёй - Вайле 1:1 Люнгбю - Вайле 1:0
Вайле - Силькеборг 1:3 АГФ Орхус - Вайле 5:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Вайле - Норшелланн 0:1 Брондбю - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 2:3 Оденсе - Вайле 2:5 Вайле - Фредерисия 3:0 Брондбю - Вайле 0:2 Раннерс - Вайле 1:0 Вайле - Видовре 2:0 Вайле - Люнгбю 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Вайле - Оденсе 3:2 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 2:1
Копенгаген
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Кёге - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Ольборг 2:0 Копенгаген - Фремад Амагер 0:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1
Копенгаген - Ландскруна 1:2 Копенгаген - Брондбю 3:1 Килмарнок - Копенгаген 1:1 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Килмарнок 2:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Баник Острава - Копенгаген 1:0 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Баник Острава 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:1 Копенгаген - Мэгпайс 5:1 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Мэгпайс - Копенгаген 0:3 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3
Результаты матчей
Вайле
Копенгаген
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Вайле
Копенгаген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
18
63
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|3
|0
|22 - 11
|24
|2.
|10
|5
|4
|1
|24 - 10
|19
|3.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|4.
|10
|5
|3
|2
|21 - 15
|18
|5.
|9
|4
|3
|2
|19 - 13
|15
|6.
|10
|3
|5
|2
|16 - 15
|14
|7.
|9
|3
|3
|3
|16 - 17
|12
|8.
|10
|4
|0
|6
|10 - 20
|12
|9.
|10
|3
|3
|4
|21 - 20
|12
|10.
|10
|2
|2
|6
|9 - 20
|8
|11.
|10
|1
|4
|5
|7 - 13
|7
|12.
|0:0
|10
|0
|1
|9
|6 - 24
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|6
|3
|3
|0
|17 - 7
|12
|3.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|12 - 9
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|7 - 10
|9
|6.
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|7.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|12.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|2.
|5
|2
|2
|1
|13 - 9
|8
|3.
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|5.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|6.
|5
|1
|4
|0
|9 - 8
|7
|7.
|6
|1
|2
|3
|12 - 12
|5
|8.
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|9.
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|10.
|6
|1
|0
|5
|4 - 14
|3
|11.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|12.
|0:0
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|8 (2)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|6 (4)
|Ольборг
|Mathias Zanka Jorgensen2
|6 (1)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|6
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|5 (3)
|Ольборг
|Kasper Davidsen
|4
|Брондбю
|Лауритсен Расмус
|1 2
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|3
|Мидтьюлланн
|Мартинес Эмилиано
|3
|Ольборг
|Диаките Умар
|3