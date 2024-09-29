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  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Jonas Hansen
Вайле
0:0
Перерыв
Копенгаген
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 139 Количество передач 318
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Вайле
Ничья
Копенгаген
8.22
8.10
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5.10
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Все Коэффициенты
1
Векич
Игор
25
Хюйбер
Лука
29
Йенсен
Ричард
4
Oliver
Provstgaard
59
Marius
Elvius
34
Хетеми
Лундрим
7
Нгбакото
Йени
10
Kristian
Kirkegaard
8
Леуритсен
Тобиас
11
Ювара
Муса
33
Йебоа
Эммануэль
1
Тротт
Натан
22
Гочолеишвили
Гиорги
5
Перейра
Габриэл
6
Хацидиакос
Пантелис
2
Дикс
Кевин
12
Лерагер
Лукас
27
Дилейни
Томас
10
Эльюнусси
Мохамед
8
Маттссон
Магнус
30
Ачури
Мохамед
Элиас
9
Онугха
Герман
Вайле
4-1-4-1
Копенгаген
4-2-3-1

История личных встреч

Вайле
Копенгаген

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

13 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

6.3%
31.3%
62.4%
1 победа 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

6.3%
31.3%
62.4%
1 победа 5 ничьих 10 побед

История матчей

СД
2:1
СД
2:3
К
0:0
К
2:0
СД
3:0
СД
0:4
СД
2:1
СД
2:2
СД
2:0
СД
1:3
ТМК
4:0
ТМС
5:0
ТМС
3:0
СЛ
4:1
СЛ
1:1
СЛ
0:3

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

0.86
0.33

Среднее время на гол

105
270

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

3
2.29

Среднее время на гол

30
39

Всего голов

33
19

Голов в среднем за матч

2.06
1.19

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

43
75

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 3 0.3
Барри Хамза 1 0.1
Нгбакото Йени 1 0.1
Эммануилидис Димитриос 1 0.1
Ювара Муса 0 0
Christian Groendal 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльюнусси Мохамед 5 0.5
Оскарссон Орри 5 0.5
Дикс Кевин 2 (2) 0.2
Дилейни Томас 1 0.1
Классон Виктор 1 0.1
Маттссон Магнус 1 0.1
Перейра Габриэл 1 0.1
Гонсалвеш Диогу 1 (1) 0.1
Фальк Расмус 0 0
Ачури Мохамед Элиас 0 0
Уэскас Родриго 0 0
Vinicius Robert 0 0

Карточки

Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барри Хамза 3 0
Велков Стефан 3 0
Ювара Муса 3 0
Kristian Kirkegaard 2 0
Колингер Денис 1 0
Леуритсен Тобиас 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Хюйбер Лука 1 0
Эммануилидис Димитриос 1 0
Хетеми Лундрим 1 0
Marius Elvius 1 0
Christian Groendal 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нееструп Якоб 2 0
Дилейни Томас 2 0
Перейра Габриэл 2 0
Гочолеишвили Гиорги 2 0
Лопес Маркос 0 1
Классон Виктор 1 0
Лерагер Лукас 1 0
Корнелиус Андреас 1 0
Вавро Денис 1 0
Дикс Кевин 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Ачури Мохамед Элиас 1 0
Amin Chiakha 1 0

Результаты матчей

Вайле
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Копенгаген
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Вайле
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Копенгаген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

0
10
Вайле
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Копенгаген
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

3
13

Голы по времени матча

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
29%
76-90

Пропущено

12
5
1 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
4
33%
1
20%
61-75
3
25%
1
20%
76-90

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
5
50%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

12
5
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
8%
2
40%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
4
33%
1
20%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

6
17
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 0
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
3
50%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
17%
5
29%
29%
61-75
2
33%
4
24%
76-90

Пропущено

24
10
7 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
1
4%
4
40%
1-15
3
13%
1
10%
16-30
3
13%
1
10%
31-45
8
33%
1
10%
46-60
5
21%
2
20%
61-75
4
17%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Сённерйюск - Вайле 2:1 Вайле - Виборг 0:5 Брёнсхёй - Вайле 1:1 Люнгбю - Вайле 1:0
Вайле - Силькеборг 1:3 АГФ Орхус - Вайле 5:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Вайле - Норшелланн 0:1 Брондбю - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 2:3 Оденсе - Вайле 2:5 Вайле - Фредерисия 3:0 Брондбю - Вайле 0:2 Раннерс - Вайле 1:0 Вайле - Видовре 2:0 Вайле - Люнгбю 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Вайле - Оденсе 3:2 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 2:1
Копенгаген
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Кёге - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Ольборг 2:0 Копенгаген - Фремад Амагер 0:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1
Копенгаген - Ландскруна 1:2 Копенгаген - Брондбю 3:1 Килмарнок - Копенгаген 1:1 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Килмарнок 2:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Баник Острава - Копенгаген 1:0 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Баник Острава 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:1 Копенгаген - Мэгпайс 5:1 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Мэгпайс - Копенгаген 0:3 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3

Результаты матчей

Вайле
Копенгаген

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Вайле
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
1
8
1.5
6
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 10 7 3 0 22 - 11 24
2.
АГФ Орхус
 10 5 4 1 24 - 10 19
3.
Копенгаген
 0:0 10 5 3 2 17 - 10 18
4.
Силькеборг
 10 5 3 2 21 - 15 18
5.
Брондбю
 9 4 3 2 19 - 13 15
6.
Раннерс
 10 3 5 2 16 - 15 14
7.
Норшелланн
 9 3 3 3 16 - 17 12
8.
Ольборг
 10 4 0 6 10 - 20 12
9.
Виборг
 10 3 3 4 21 - 20 12
10.
Сённерйюск
 10 2 2 6 9 - 20 8
11.
Люнгбю
 10 1 4 5 7 - 13 7
12.
Вайле
 0:0 10 0 1 9 6 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
АГФ Орхус
 6 3 3 0 17 - 7 12
3.
Копенгаген
 0:0 5 3 2 0 10 - 5 11
4.
Силькеборг
 5 3 1 1 12 - 9 10
5.
Ольборг
 5 3 0 2 7 - 10 9
6.
Норшелланн
 5 2 3 0 10 - 6 9
7.
Брондбю
 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Виборг
 4 2 1 1 9 - 8 7
9.
Раннерс
 5 2 1 2 7 - 7 7
10.
Сённерйюск
 4 1 2 1 5 - 6 5
11.
Люнгбю
 6 1 2 3 4 - 8 5
12.
Вайле
 0:0 5 0 1 4 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 5 2 3 0 10 - 7 9
2.
Брондбю
 5 2 2 1 13 - 9 8
3.
Силькеборг
 5 2 2 1 9 - 6 8
4.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 7 - 3 7
5.
Копенгаген
 0:0 5 2 1 2 7 - 5 7
6.
Раннерс
 5 1 4 0 9 - 8 7
7.
Виборг
 6 1 2 3 12 - 12 5
8.
Норшелланн
 4 1 0 3 6 - 11 3
9.
Ольборг
 5 1 0 4 3 - 10 3
10.
Сённерйюск
 6 1 0 5 4 - 14 3
11.
Люнгбю
 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
Вайле
 0:0 5 0 0 5 3 - 12 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (2)
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (4)
Ольборг Mathias Zanka Jorgensen2 6 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ольборг Kasper Davidsen 4
Брондбю Лауритсен Расмус 1 2
Норшелланн Анкерсен Петер 3
Мидтьюлланн Мартинес Эмилиано 3
Ольборг Диаките Умар 3
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    Ничья
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