Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Victor Froholdt совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Хюйбер Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Вайле

48' Эльюнусси Мохамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Хорошую попытку сделал Ачури Мохамед Элиас . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Нгбакото Йени навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Вайле

42' Гочолеишвили Гиорги из команды Копенгаген наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

41' Удар от ворот произведет Вайле

40' Удар от ворот произведет Вайле

39' Матч возобновлен

38' Вайле остается без одного игрока, потому что Хюйбер Лука уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

38' Хюйбер Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Удар от ворот произведет Вайле

37' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Эльюнусси Мохамед и попал в каркас ворот!

34' Хацидиакос Пантелис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Удар от ворот произведет Вайле

33' Хорошую попытку сделал Ачури Мохамед Элиас . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Йенсен Ричард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Онугха Герман пробует нанести удар издали, но Игор Векич держит все под контролем

30' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Маттссон Магнус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Удар от ворот произведет Вайле

27' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Маттссон Магнус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Дилейни Томас бьет ударом через себя, но Игор Векич блокирует удар!

23' Дилейни Томас нанес удар головой, но Игор Векич спокойно отбил мяч.

23' Гочолеишвили Гиорги из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Векич Игор взял и забрал мяч на выходе

19' Удар от ворот произведет Копенгаген

18' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

15' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Эльюнусси Мохамед и попал в перекладину!

13' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Ювара Муса навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Удар от ворот произведет Вайле

10' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Векич Игор взял и забрал мяч на выходе

8' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Дилейни Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Копенгаген начинает с центра поля