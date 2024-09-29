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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Jonas Hansen
Вайле
1:2
Конец матча
Копенгаген
0'
1:0
46' Гол
Kristian Kirkegaard
54' Желтая карточка
Хетеми Лундрим
54' Желтая карточка
Oliver Provstgaard
60' Желтая карточка
Йебоа Эммануэль
60' Желтая карточка
Ачури Мохамед Элиас
1:1
62' Пенальти
Дикс Кевин
67' Желтая карточка
Marius Elvius
79' Желтая карточка
Masaki Murata
1:2
85' Гол
Корнелиус Андреас
88' Желтая карточка
Фрохолдт Виктор
90' Желтая карточка
Ювара Муса
90'+8

Ход матча

46'
Kristian Kirkegaard
1:0
54'
Хетеми Лундрим
 
54'
Oliver Provstgaard
 
56'
 
Лопес Маркос
Перейра Габриэл
56'
 
Корнелиус Андреас
Онугха Герман
60'
Йебоа Эммануэль
 
60'
 
Ачури Мохамед Элиас
62'
1:1
Дикс Кевин
66'
Masaki Murata
Леуритсен Тобиас
 
67'
Marius Elvius
 
72'
 
Классон Виктор
Маттссон Магнус
73'
Anders Jacobsen II
Йебоа Эммануэль
 
79'
Masaki Murata
 
81'
Нгбакото Йени
Kristian Kirkegaard
 
81'
Ван Брюген Дамиан
Christian Groendal
 
85'
1:2
Корнелиус Андреас
(Лопес Маркос)
87'
 
Фрохолдт Виктор
Ачури Мохамед Элиас
88'
 
Фрохолдт Виктор
90'
Ювара Муса
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 10
  • 4 Угловые 9
  • 1 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 9
  • 6 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 248 Количество передач 550
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

1
Векич
Игор
25
Хюйбер
Лука
29
Йенсен
Ричард
4
Oliver
Provstgaard
59
Marius
Elvius
34
Хетеми
Лундрим
7
Нгбакото
Йени
10
Kristian
Kirkegaard
8
Леуритсен
Тобиас
11
Ювара
Муса
33
Йебоа
Эммануэль
1
Тротт
Натан
22
Гочолеишвили
Гиорги
5
Перейра
Габриэл
6
Хацидиакос
Пантелис
2
Дикс
Кевин
12
Лерагер
Лукас
27
Дилейни
Томас
10
Эльюнусси
Мохамед
8
Маттссон
Магнус
30
Ачури
Мохамед
Элиас
9
Онугха
Герман
Вайле
4-1-4-1
Копенгаген
4-2-3-1

История личных встреч

Вайле
Копенгаген

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

13 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

6.3%
31.3%
62.4%
1 победа 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

6.3%
31.3%
62.4%
1 победа 5 ничьих 10 побед

История матчей

СД
2:1
СД
2:3
К
0:0
К
2:0
СД
3:0
СД
0:4
СД
2:1
СД
2:2
СД
2:0
СД
1:3
ТМК
4:0
ТМС
5:0
ТМС
3:0
СЛ
4:1
СЛ
1:1
СЛ
0:3

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

0.86
0.33

Среднее время на гол

105
270

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

3
2.29

Среднее время на гол

30
39

Всего голов

33
19

Голов в среднем за матч

2.06
1.19

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

43
75

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 3 0.3
Барри Хамза 1 0.1
Нгбакото Йени 1 0.1
Kristian Kirkegaard 1 0.1
Эммануилидис Димитриос 1 0.1
Ювара Муса 0 0
Christian Groendal 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльюнусси Мохамед 5 0.5
Оскарссон Орри 5 0.5
Дикс Кевин 3 (3) 0.3
Дилейни Томас 1 0.1
Классон Виктор 1 0.1
Маттссон Магнус 1 0.1
Перейра Габриэл 1 0.1
Корнелиус Андреас 1 0.1
Гонсалвеш Диогу 1 (1) 0.1
Фальк Расмус 0 0
Лопес Маркос 0 0
Ачури Мохамед Элиас 0 0
Уэскас Родриго 0 0
Vinicius Robert 0 0

Карточки

Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ювара Муса 4 0
Барри Хамза 3 0
Велков Стефан 3 0
Kristian Kirkegaard 2 0
Хетеми Лундрим 2 0
Marius Elvius 2 0
Колингер Денис 1 0
Леуритсен Тобиас 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Хюйбер Лука 1 0
Эммануилидис Димитриос 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0
Masaki Murata 1 0
Christian Groendal 1 0
Oliver Provstgaard 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нееструп Якоб 2 0
Дилейни Томас 2 0
Перейра Габриэл 2 0
Ачури Мохамед Элиас 2 0
Гочолеишвили Гиорги 2 0
Лопес Маркос 0 1
Классон Виктор 1 0
Лерагер Лукас 1 0
Корнелиус Андреас 1 0
Вавро Денис 1 0
Дикс Кевин 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Фрохолдт Виктор 1 0
Amin Chiakha 1 0

Результаты матчей

Вайле
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Копенгаген
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
3
Вайле
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Копенгаген
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

0
10
Вайле
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Копенгаген
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

4
13

Голы по времени матча

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
50%
3
33%
76-90

Пропущено

14
6
1 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
1
17%
46-60
5
36%
1
17%
61-75
4
29%
1
17%
76-90

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
5
50%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

12
5
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
8%
2
40%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
4
33%
1
20%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

7
19
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 0
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
3
43%
1
5%
31-45
1
14%
1
5%
46-60
1
14%
6
32%
61-75
2
29%
5
26%
76-90

Пропущено

26
11
7 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
4%
4
36%
1-15
3
12%
1
9%
16-30
3
12%
1
9%
31-45
8
31%
2
18%
46-60
6
23%
2
18%
61-75
5
19%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Сённерйюск - Вайле 2:1 Вайле - Виборг 0:5 Брёнсхёй - Вайле 1:1 Люнгбю - Вайле 1:0
Вайле - Силькеборг 1:3 АГФ Орхус - Вайле 5:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Вайле - Норшелланн 0:1 Брондбю - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 2:3 Оденсе - Вайле 2:5 Вайле - Фредерисия 3:0 Брондбю - Вайле 0:2 Раннерс - Вайле 1:0 Вайле - Видовре 2:0 Вайле - Люнгбю 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Вайле - Оденсе 3:2 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 2:1
Копенгаген
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Кёге - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Ольборг 2:0 Копенгаген - Фремад Амагер 0:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1
Копенгаген - Ландскруна 1:2 Копенгаген - Брондбю 3:1 Килмарнок - Копенгаген 1:1 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Килмарнок 2:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Баник Острава - Копенгаген 1:0 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Баник Острава 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:1 Копенгаген - Мэгпайс 5:1 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Мэгпайс - Копенгаген 0:3 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3

Результаты матчей

Вайле
Копенгаген

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Вайле
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
1
9
1.5
7
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 10 7 3 0 22 - 11 24
2.
Копенгаген
 10 6 2 2 19 - 11 20
3.
АГФ Орхус
 10 5 4 1 24 - 10 19
4.
Силькеборг
 10 5 3 2 21 - 15 18
5.
Брондбю
 9 4 3 2 19 - 13 15
6.
Раннерс
 10 3 5 2 16 - 15 14
7.
Норшелланн
 9 3 3 3 16 - 17 12
8.
Ольборг
 10 4 0 6 10 - 20 12
9.
Виборг
 10 3 3 4 21 - 20 12
10.
Сённерйюск
 10 2 2 6 9 - 20 8
11.
Люнгбю
 10 1 4 5 7 - 13 7
12.
Вайле
 10 0 0 10 7 - 26 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
АГФ Орхус
 6 3 3 0 17 - 7 12
3.
Копенгаген
 5 3 2 0 10 - 5 11
4.
Силькеборг
 5 3 1 1 12 - 9 10
5.
Ольборг
 5 3 0 2 7 - 10 9
6.
Норшелланн
 5 2 3 0 10 - 6 9
7.
Брондбю
 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Виборг
 4 2 1 1 9 - 8 7
9.
Раннерс
 5 2 1 2 7 - 7 7
10.
Сённерйюск
 4 1 2 1 5 - 6 5
11.
Люнгбю
 6 1 2 3 4 - 8 5
12.
Вайле
 5 0 0 5 4 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 5 3 0 2 9 - 6 9
2.
Мидтьюлланн
 5 2 3 0 10 - 7 9
3.
Брондбю
 5 2 2 1 13 - 9 8
4.
Силькеборг
 5 2 2 1 9 - 6 8
5.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 7 - 3 7
6.
Раннерс
 5 1 4 0 9 - 8 7
7.
Виборг
 6 1 2 3 12 - 12 5
8.
Норшелланн
 4 1 0 3 6 - 11 3
9.
Ольборг
 5 1 0 4 3 - 10 3
10.
Сённерйюск
 6 1 0 5 4 - 14 3
11.
Люнгбю
 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
Вайле
 5 0 0 5 3 - 12 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (2)
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (4)
Ольборг Mathias Zanka Jorgensen2 6 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Ювара Муса 4
Ольборг Kasper Davidsen 4
Брондбю Лауритсен Расмус 1 2
Норшелланн Анкерсен Петер 3
Мидтьюлланн Мартинес Эмилиано 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Вайле: 31%, Копенгаген: 69%.
  • 98'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • 98'
    Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Векич Игор из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Ювара Муса совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 96'
    Безумный фол. Ювара Муса грубо играет против соперника. Пострадал Victor Froholdt
  • Бонусы букмекеров
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    • 95'
      Судья сигнализирует, что Masaki Murata из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Гочолеишвили Гиорги
    • 94'
      Хацидиакос Пантелис из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 94'
      Матч возобновлен
    • 94'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 93'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 93'
      Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 93'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 93'
      Лерагер Лукас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 93'
      Лопес Маркос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 92'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Вайле 1:2 Копенгаген онлайн

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