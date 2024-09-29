Тур: 10. Стадион: Вейле. Главный судья: Jonas Hansen
1:2
Конец матча
0'
1:0
46' ГолKristian Kirkegaard
54' Желтая карточкаХетеми Лундрим
54' Желтая карточкаOliver Provstgaard
60' Желтая карточкаЙебоа Эммануэль
60' Желтая карточкаАчури Мохамед Элиас
1:1
62' ПенальтиДикс Кевин
67' Желтая карточкаMarius Elvius
79' Желтая карточкаMasaki Murata
1:2
85' ГолКорнелиус Андреас
88' Желтая карточкаФрохолдт Виктор
90' Желтая карточкаЮвара Муса
90'+8
Ход матча
46'
54'
60'
62'
1:1
67'
79'
85'
88'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
1 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 10
-
4 Угловые 9
-
1 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 9
-
6 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
248 Количество передач 550
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
25
Хюйбер
Лука
11
Ювара
Муса
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Хюйбер ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ювара МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mihai Teja
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лопес МаркосПолузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
19 Amin Chiakha
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вайле
Копенгаген
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
13 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 13 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
6.3%
31.3%
62.4%
1 победа 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
6.3%
31.3%
62.4%
1 победа 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
0.86
0.33
Среднее время на гол
105
270
Всего голов
27
16
Голов в среднем за матч
3
2.29
Среднее время на гол
30
39
Всего голов
33
19
Голов в среднем за матч
2.06
1.19
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
Среднее время на гол
43
75
Бомбардиры внутри турнира
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онугха Герман
|3
|0.3
|Барри Хамза
|1
|0.1
|Нгбакото Йени
|1
|0.1
|Kristian Kirkegaard
|1
|0.1
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0.1
|Ювара Муса
|0
|0
|Christian Groendal
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эльюнусси Мохамед
|5
|0.5
|Оскарссон Орри
|5
|0.5
|Дикс Кевин
|3 (3)
|0.3
|Дилейни Томас
|1
|0.1
|Классон Виктор
|1
|0.1
|Маттссон Магнус
|1
|0.1
|Перейра Габриэл
|1
|0.1
|Корнелиус Андреас
|1
|0.1
|Гонсалвеш Диогу
|1 (1)
|0.1
|Фальк Расмус
|0
|0
|Лопес Маркос
|0
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|0
|0
|Уэскас Родриго
|0
|0
|Vinicius Robert
|0
|0
Карточки
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ювара Муса
|4
|0
|Барри Хамза
|3
|0
|Велков Стефан
|3
|0
|Kristian Kirkegaard
|2
|0
|Хетеми Лундрим
|2
|0
|Marius Elvius
|2
|0
|Колингер Денис
|1
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Хюйбер Лука
|1
|0
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
|Masaki Murata
|1
|0
|Christian Groendal
|1
|0
|Oliver Provstgaard
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нееструп Якоб
|2
|0
|Дилейни Томас
|2
|0
|Перейра Габриэл
|2
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|2
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|2
|0
|Лопес Маркос
|0
|1
|Классон Виктор
|1
|0
|Лерагер Лукас
|1
|0
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Дикс Кевин
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Фрохолдт Виктор
|1
|0
|Amin Chiakha
|1
|0
Результаты матчей
Вайле
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Копенгаген
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
3
Вайле
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Копенгаген
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
0
10
Вайле
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Копенгаген
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
4
13
Голы по времени матча
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
50%
3
33%
76-90
Пропущено
14
6
1 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
1
17%
46-60
5
36%
1
17%
61-75
4
29%
1
17%
76-90
Забито
3
10
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
5
50%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
12
5
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
8%
2
40%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
4
33%
1
20%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
7
19
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 0
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
3
43%
1
5%
31-45
1
14%
1
5%
46-60
1
14%
6
32%
61-75
2
29%
5
26%
76-90
Пропущено
26
11
7 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
4%
4
36%
1-15
3
12%
1
9%
16-30
3
12%
1
9%
31-45
8
31%
2
18%
46-60
6
23%
2
18%
61-75
5
19%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Вайле
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Сённерйюск - Вайле 2:1 Вайле - Виборг 0:5 Брёнсхёй - Вайле 1:1 Люнгбю - Вайле 1:0
Вайле - Силькеборг 1:3 АГФ Орхус - Вайле 5:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Вайле - Норшелланн 0:1 Брондбю - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 2:3 Оденсе - Вайле 2:5 Вайле - Фредерисия 3:0 Брондбю - Вайле 0:2 Раннерс - Вайле 1:0 Вайле - Видовре 2:0 Вайле - Люнгбю 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Вайле - Оденсе 3:2 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 2:1
Копенгаген
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Кёге - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Ольборг 2:0 Копенгаген - Фремад Амагер 0:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1
Копенгаген - Ландскруна 1:2 Копенгаген - Брондбю 3:1 Килмарнок - Копенгаген 1:1 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Килмарнок 2:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Баник Острава - Копенгаген 1:0 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Баник Острава 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:1 Копенгаген - Мэгпайс 5:1 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Мэгпайс - Копенгаген 0:3 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3
Результаты матчей
Вайле
Копенгаген
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Вайле
Копенгаген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
19
73
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|8 (2)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|6 (4)
|Ольборг
|Mathias Zanka Jorgensen2
|6 (1)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|6
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|5 (3)
|Вайле
|Ювара Муса
|4
|Ольборг
|Kasper Davidsen
|4
|Брондбю
|Лауритсен Расмус
|1 2
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|3
|Мидтьюлланн
|Мартинес Эмилиано
|3