Тур: 10. Стадион: МСХ Арена. Главный судья: Lasse Graagaard
0:0
Первый тайм: 14'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
43
Мбабу
Кевин
55
Бак
Виктор
58
Симсир
Араль
25
Кухта
Ян
55
Радич
Стипе
10
Йенсен
Исак
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Бак ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
- Нападающий
-
25 Кухта ЯнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Браво ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Линн ВикторНападающий
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Радич СтипеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Йенсен ИсакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Якоб Поулсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Мидтьюлланн
Виборг
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
19 матчей
52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
36.8%
52.6%
10.6%
7 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
2.22
1.7
Среднее время на гол
40
52
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
0.9
1.11
Среднее время на гол
100
81
Всего голов
29
27
Голов в среднем за матч
1.53
1.42
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
58
63
Бомбардиры внутри турнира
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Серенсен Оливер
|4
|0.4
|Франкулино
|3
|0.3
|Букса Адам
|3
|0.3
|Симсир Араль
|2 (1)
|0.2
|Осман Диао
|2
|0.2
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0.2
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.1
|Габриэль Адам
|1
|0.1
|Осорио Дарио
|1
|0.1
|Мартинес Эмилиано
|0
|0
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Кухта Ян
|0
|0
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йенсен Исак
|4
|0.4
|Jakob Nielsen
|4
|0.4
|Гроннинг Йеппе
|3 (2)
|0.3
|Sergio Andrade
|2
|0.2
|Anosike Ementa
|2
|0.2
|Жуниор Ренато
|1
|0.1
|Аниембе Даниэль
|1
|0.1
|Радич Стипе
|1
|0.1
|Бюрги Николас
|1
|0.1
|Srdjan Kuzmic
|1
|0.1
|Вестергорд Магнус
|0
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|Charly Horneman
|0
|0
|Thomas Joergensen
|0
|0
Карточки
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Осорио Дарио
|1
|1
|Мартинес Эмилиано
|2
|0
|Жуниньо
|1
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|1
|0
|Браво Педро
|1
|0
|Франкулино
|1
|0
|Осман Диао
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гроннинг Йеппе
|2
|0
|Вестергорд Магнус
|2
|0
|Жуниор Ренато
|2
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Хедваль Оскар
|1
|0
|Лонвейк Джастин
|1
|0
|Радич Стипе
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
|Якобс Ями
|1
|0
|Сёндергаард Мадс
|1
|0
|Sergio Andrade
|1
|0
|Jakob Nielsen
|1
|0
Результаты матчей
Мидтьюлланн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Виборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
6
Мидтьюлланн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Виборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
10
7
Мидтьюлланн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Виборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
10
13
Голы по времени матча
Забито
9
11
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
2
22%
5
45%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
3
33%
1
9%
76-90
Пропущено
3
9
3 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
33%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
67%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
10
9
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
20%
2
22%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
2
20%
4
44%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
11%
76-90
Пропущено
7
8
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
14%
1
13%
1-15
3
43%
1
13%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
19
20
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
3
16%
2
10%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
4
21%
6
30%
31-45
3
16%
6
30%
46-60
2
11%
3
15%
61-75
6
32%
2
10%
76-90
Пропущено
10
17
9 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
20%
3
18%
1-15
3
30%
2
12%
16-30
4
40%
6
35%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Мидтьюлланн
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 2:2 Хиллерёд - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1
Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0
Виборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мидделфарт - Виборг 2:2 Виборг - Норшелланн 3:2 Вайле - Виборг 0:5 Хорсенс - Виборг 0:4
Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Силькеборг - Виборг 3:2 Раннерс - Виборг 3:1 Виборг - Брондбю 3:3 Виборг - Арка Гдыня 2:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Хёугесунн 0:1 Виборг - Оденсе 2:1 Люнгбю - Виборг 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Видовре - Виборг 0:1 Виборг - Раннерс 0:0
Результаты матчей
Мидтьюлланн
Виборг
Точный счет
2:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:2
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
6 раз 67%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Мидтьюлланн
Виборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
27
36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|6
|4
|0
|19 - 10
|22
|2.
|10
|5
|4
|1
|24 - 10
|19
|3.
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|19 - 13
|17
|5.
|9
|4
|3
|2
|19 - 13
|15
|6.
|10
|3
|5
|2
|16 - 15
|14
|7.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|20 - 17
|13
|8.
|9
|3
|3
|3
|16 - 17
|12
|9.
|0:0
|10
|3
|1
|6
|7 - 20
|10
|10.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|9 - 17
|9
|11.
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|12.
|9
|0
|0
|9
|6 - 24
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|17 - 7
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|12 - 9
|10
|5.
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 10
|7
|10.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|12.
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|2.
|5
|2
|2
|1
|13 - 9
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|5
|1
|4
|0
|9 - 8
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|7.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|11 - 9
|6
|8.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|9.
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|10.
|0:0
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|11.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|12.
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|8 (2)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|6 (4)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|6
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|5 (3)
|АГФ Орхус
|Мадсен Мадс Эмиль
|5 (1)
|Брондбю
|Лауритсен Расмус
|1 2
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|3
|Ольборг
|Диаките Умар
|3
|Вайле
|Барри Хамза
|3
|Вайле
|Велков Стефан
|3