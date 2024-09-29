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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Lasse Graagaard
Мидтьюлланн
0:0
Первый тайм: 14'
Виборг
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Мидтьюлланн
Ничья
Виборг
1.72
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4.30
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4.40
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Все Коэффициенты
16
Олафссон
Элиас-Рафн
43
Мбабу
Кевин
3
Ли
Хан-Беом
22
Соренсен
Мадс
Бек
55
Бак
Виктор
20
Бисков
Вальдемар
5
Мартинес
Эмилиано
17
Аскилдсен
Кристоффер
58
Симсир
Араль
7
Франкулино
25
Кухта
Ян
16
Хедваль
Оскар
18
Мбом
Жан-Мануэль
55
Радич
Стипе
4
Бюрги
Николас
24
Аниембе
Даниэль
12
Thomas
Joergensen
13
Гроннинг
Йеппе
28
Вестергорд
Магнус
7
Sergio
Andrade
11
Жуниор
Ренато
10
Йенсен
Исак
Мидтьюлланн
4-4-2
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Мидтьюлланн
Виборг

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

19 матчей

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

36.8%
52.6%
10.6%
7 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

СД
5:1
СД
2:2
SE
0:1
СД
0:4
К
3:1
СД
1:1
СД
3:1
СД
0:2
СД
0:0
СД
0:0
СД
1:1
СД
2:4
СД
2:0
СД
5:2
СД
2:3
СД
0:0
ТМС
0:2
СЛ
1:1
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

2.22
1.7

Среднее время на гол

40
52

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

0.9
1.11

Среднее время на гол

100
81

Всего голов

29
27

Голов в среднем за матч

1.53
1.42

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

58
63

Бомбардиры внутри турнира

Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Серенсен Оливер 4 0.4
Франкулино 3 0.3
Букса Адам 3 0.3
Симсир Араль 2 (1) 0.2
Осман Диао 2 0.2
Брюнхильдсен Ола 2 0.2
Чилуфя Эдвард 1 0.1
Габриэль Адам 1 0.1
Осорио Дарио 1 0.1
Мартинес Эмилиано 0 0
Андерссон Йоэль 0 0
Кухта Ян 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенсен Исак 4 0.4
Jakob Nielsen 4 0.4
Гроннинг Йеппе 3 (2) 0.3
Sergio Andrade 2 0.2
Anosike Ementa 2 0.2
Жуниор Ренато 1 0.1
Аниембе Даниэль 1 0.1
Радич Стипе 1 0.1
Бюрги Николас 1 0.1
Srdjan Kuzmic 1 0.1
Вестергорд Магнус 0 0
Мбом Жан-Мануэль 0 0
Charly Horneman 0 0
Thomas Joergensen 0 0

Карточки

Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осорио Дарио 1 1
Мартинес Эмилиано 2 0
Жуниньо 1 0
Аскилдсен Кристоффер 1 0
Браво Педро 1 0
Франкулино 1 0
Осман Диао 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гроннинг Йеппе 2 0
Вестергорд Магнус 2 0
Жуниор Ренато 2 0
Аниембе Даниэль 1 0
Хедваль Оскар 1 0
Лонвейк Джастин 1 0
Радич Стипе 1 0
Бюрги Николас 1 0
Якобс Ями 1 0
Сёндергаард Мадс 1 0
Sergio Andrade 1 0
Jakob Nielsen 1 0

Результаты матчей

Мидтьюлланн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Виборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
6
Мидтьюлланн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Виборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

10
7
Мидтьюлланн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Виборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

10
13

Голы по времени матча

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
2
22%
5
45%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
3
33%
1
9%
76-90

Пропущено

3
9
3 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
33%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
67%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
20%
2
22%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
2
20%
4
44%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
11%
76-90

Пропущено

7
8
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
14%
1
13%
1-15
3
43%
1
13%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

19
20
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
3
16%
2
10%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
4
21%
6
30%
31-45
3
16%
6
30%
46-60
2
11%
3
15%
61-75
6
32%
2
10%
76-90

Пропущено

10
17
9 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
20%
3
18%
1-15
3
30%
2
12%
16-30
4
40%
6
35%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Мидтьюлланн
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 2:2 Хиллерёд - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1
Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0
Виборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мидделфарт - Виборг 2:2 Виборг - Норшелланн 3:2 Вайле - Виборг 0:5 Хорсенс - Виборг 0:4
Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Силькеборг - Виборг 3:2 Раннерс - Виборг 3:1 Виборг - Брондбю 3:3 Виборг - Арка Гдыня 2:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Хёугесунн 0:1 Виборг - Оденсе 2:1 Люнгбю - Виборг 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Видовре - Виборг 0:1 Виборг - Раннерс 0:0

Результаты матчей

Мидтьюлланн
Виборг

Точный счет

2:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:2
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
6 раз 67%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Мидтьюлланн
Виборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
1.5
Больше Меньше
6
3
2
7
2.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 0:0 10 6 4 0 19 - 10 22
2.
АГФ Орхус
 10 5 4 1 24 - 10 19
3.
Копенгаген
 9 5 2 2 17 - 10 17
4.
Силькеборг
 9 5 2 2 19 - 13 17
5.
Брондбю
 9 4 3 2 19 - 13 15
6.
Раннерс
 10 3 5 2 16 - 15 14
7.
Виборг
 0:0 10 3 4 3 20 - 17 13
8.
Норшелланн
 9 3 3 3 16 - 17 12
9.
Ольборг
 0:0 10 3 1 6 7 - 20 10
10.
Сённерйюск
 0:0 10 2 3 5 9 - 17 9
11.
Люнгбю
 9 1 3 5 5 - 11 6
12.
Вайле
 9 0 0 9 6 - 24 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 0:0 5 4 1 0 9 - 3 13
2.
АГФ Орхус
 6 3 3 0 17 - 7 12
3.
Копенгаген
 5 3 2 0 10 - 5 11
4.
Силькеборг
 5 3 1 1 12 - 9 10
5.
Норшелланн
 5 2 3 0 10 - 6 9
6.
Брондбю
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Виборг
 0:0 4 2 1 1 9 - 8 7
8.
Раннерс
 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Ольборг
 0:0 5 2 1 2 4 - 10 7
10.
Сённерйюск
 0:0 4 1 2 1 5 - 6 5
11.
Люнгбю
 5 1 1 3 2 - 6 4
12.
Вайле
 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 0:0 5 2 3 0 10 - 7 9
2.
Брондбю
 5 2 2 1 13 - 9 8
3.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 7 - 3 7
4.
Силькеборг
 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Раннерс
 5 1 4 0 9 - 8 7
6.
Копенгаген
 4 2 0 2 7 - 5 6
7.
Виборг
 0:0 6 1 3 2 11 - 9 6
8.
Сённерйюск
 0:0 6 1 1 4 4 - 11 4
9.
Норшелланн
 4 1 0 3 6 - 11 3
10.
Ольборг
 0:0 5 1 0 4 3 - 10 3
11.
Люнгбю
 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
Вайле
 5 0 0 5 3 - 12 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (2)
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (4)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 5 (3)
АГФ Орхус Мадсен Мадс Эмиль 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Брондбю Лауритсен Расмус 1 2
Норшелланн Анкерсен Петер 3
Ольборг Диаките Умар 3
Вайле Барри Хамза 3
Вайле Велков Стефан 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 3'
      Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 2'
      Матч приостановлен из-за петард на поле
    • 1'
      Бисков Вальдемар из команды Мидтьюлланн разыграл угловой с правого угла.
    • 1'
      Гроннинг Йеппе успешно блокирует удар.
    • 1'
      Франкулино нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 1'
      Мидтьюлланн пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Мидтьюлланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
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