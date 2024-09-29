  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Lasse Graagaard
Мидтьюлланн
3:1
Конец матча
Виборг
0'
0:1
24' Гол
Вестергорд Магнус
26' Желтая карточка
Мартинес Эмилиано
30' Желтая карточка
Жуниор Ренато
1:1
39' Гол
Симсир Араль
43' Желтая карточка
Бюрги Николас
50' Желтая карточка
Гроннинг Йеппе
2:1
71' Гол
Андерссон Йоэль
3:1
73' Гол
Франкулино
90' Желтая карточка
Кастильо Денил
90' Желтая карточка
Вестергорд Магнус
90'+7

Ход матча

24'
0:1
Вестергорд Магнус
(Аниембе Даниэль)
26'
Мартинес Эмилиано
 
30'
 
Жуниор Ренато
39'
Симсир Араль
1:1
43'
 
Бюрги Николас
50'
 
Гроннинг Йеппе
61'
 
Сёндергаард Мадс
Thomas Joergensen
61'
 
Anosike Ementa
Жуниор Ренато
61'
 
Лонвейк Джастин
Гроннинг Йеппе
62'
Бак Виктор
Кухта Ян
 
62'
Чилуфя Эдвард
Андерссон Йоэль
 
68'
Кастильо Денил
Бисков Вальдемар
 
71'
Андерссон Йоэль
(Франкулино)
2:1
73'
Франкулино
(Чилуфя Эдвард)
3:1
80'
 
Charly Horneman
Йенсен Исак
86'
Браво Педро
Мартинес Эмилиано
 
86'
Габриэль Адам
Мбабу Кевин
 
86'
 
Jakob Nielsen
Sergio Andrade
90'
Кастильо Денил
 
90'
 
Вестергорд Магнус

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 547 Количество передач 386
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

16
Олафссон
Элиас-Рафн
43
Мбабу
Кевин
3
Ли
Хан-Беом
22
Соренсен
Мадс
Бек
55
Бак
Виктор
20
Бисков
Вальдемар
5
Мартинес
Эмилиано
17
Аскилдсен
Кристоффер
58
Симсир
Араль
7
Франкулино
25
Кухта
Ян
16
Хедваль
Оскар
18
Мбом
Жан-Мануэль
55
Радич
Стипе
4
Бюрги
Николас
24
Аниембе
Даниэль
12
Thomas
Joergensen
13
Гроннинг
Йеппе
28
Вестергорд
Магнус
7
Sergio
Andrade
11
Жуниор
Ренато
10
Йенсен
Исак
Мидтьюлланн
4-4-2
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Мидтьюлланн
Виборг

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

19 матчей

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

36.8%
52.6%
10.6%
7 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

СД
5:1
СД
2:2
SE
0:1
СД
0:4
К
3:1
СД
1:1
СД
3:1
СД
0:2
СД
0:0
СД
0:0
СД
1:1
СД
2:4
СД
2:0
СД
5:2
СД
2:3
СД
0:0
ТМС
0:2
СЛ
1:1
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

2.22
1.7

Среднее время на гол

40
52

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

0.9
1.11

Среднее время на гол

100
81

Всего голов

29
27

Голов в среднем за матч

1.53
1.42

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

58
63

Бомбардиры внутри турнира

Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франкулино 4 0.4
Серенсен Оливер 4 0.4
Симсир Араль 3 (1) 0.3
Букса Адам 3 0.3
Осман Диао 2 0.2
Брюнхильдсен Ола 2 0.2
Чилуфя Эдвард 1 0.1
Габриэль Адам 1 0.1
Андерссон Йоэль 1 0.1
Осорио Дарио 1 0.1
Мартинес Эмилиано 0 0
Кухта Ян 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенсен Исак 4 0.4
Jakob Nielsen 4 0.4
Гроннинг Йеппе 3 (2) 0.3
Sergio Andrade 2 0.2
Anosike Ementa 2 0.2
Вестергорд Магнус 1 0.1
Аниембе Даниэль 1 0.1
Жуниор Ренато 1 0.1
Радич Стипе 1 0.1
Бюрги Николас 1 0.1
Srdjan Kuzmic 1 0.1
Мбом Жан-Мануэль 0 0
Charly Horneman 0 0
Thomas Joergensen 0 0

Карточки

Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Эмилиано 3 0
Осорио Дарио 1 1
Жуниньо 1 0
Аскилдсен Кристоффер 1 0
Браво Педро 1 0
Кастильо Денил 1 0
Франкулино 1 0
Осман Диао 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гроннинг Йеппе 3 0
Вестергорд Магнус 3 0
Жуниор Ренато 3 0
Бюрги Николас 2 0
Аниембе Даниэль 1 0
Хедваль Оскар 1 0
Лонвейк Джастин 1 0
Радич Стипе 1 0
Якобс Ями 1 0
Сёндергаард Мадс 1 0
Sergio Andrade 1 0
Jakob Nielsen 1 0

Результаты матчей

Мидтьюлланн
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Виборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
7
Мидтьюлланн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Виборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

10
7
Мидтьюлланн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Виборг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

10
14

Голы по времени матча

Забито

12
12
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
2
17%
5
42%
46-60
3
25%
3
25%
61-75
3
25%
1
8%
76-90

Пропущено

4
12
4 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
2
17%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
2
50%
5
42%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
20%
2
22%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
2
20%
4
44%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
11%
76-90

Пропущено

7
8
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
14%
1
13%
1-15
3
43%
1
13%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

22
21
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
3
14%
2
10%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
5
23%
6
29%
31-45
3
14%
6
29%
46-60
4
18%
3
14%
61-75
6
27%
2
10%
76-90

Пропущено

11
20
10 В 1-м тайме 12
1 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
18%
3
15%
1-15
4
36%
2
10%
16-30
4
36%
7
35%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
9%
3
15%
61-75
0
0%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Мидтьюлланн
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 2:2 Хиллерёд - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1
Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0
Виборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мидделфарт - Виборг 2:2 Виборг - Норшелланн 3:2 Вайле - Виборг 0:5 Хорсенс - Виборг 0:4
Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Силькеборг - Виборг 3:2 Раннерс - Виборг 3:1 Виборг - Брондбю 3:3 Виборг - Арка Гдыня 2:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Хёугесунн 0:1 Виборг - Оденсе 2:1 Люнгбю - Виборг 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Видовре - Виборг 0:1 Виборг - Раннерс 0:0

Результаты матчей

Мидтьюлланн
Виборг

Точный счет

2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
3
2 раза 40%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
6 раз 60%
3
3 раза 30%
1
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Мидтьюлланн
Виборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
2.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
3
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
1.5
Больше Меньше
6
4
3
7
2.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 10 7 3 0 22 - 11 24
2.
АГФ Орхус
 10 5 4 1 24 - 10 19
3.
Силькеборг
 1:1 10 5 3 2 20 - 14 18
4.
Копенгаген
 9 5 2 2 17 - 10 17
5.
Брондбю
 9 4 3 2 19 - 13 15
6.
Раннерс
 10 3 5 2 16 - 15 14
7.
Норшелланн
 9 3 3 3 16 - 17 12
8.
Ольборг
 10 4 0 6 10 - 20 12
9.
Виборг
 10 3 3 4 21 - 20 12
10.
Сённерйюск
 10 2 2 6 9 - 20 8
11.
Люнгбю
 1:1 10 1 4 5 6 - 12 7
12.
Вайле
 9 0 0 9 6 - 24 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
АГФ Орхус
 6 3 3 0 17 - 7 12
3.
Копенгаген
 5 3 2 0 10 - 5 11
4.
Силькеборг
 1:1 5 3 1 1 12 - 9 10
5.
Ольборг
 5 3 0 2 7 - 10 9
6.
Норшелланн
 5 2 3 0 10 - 6 9
7.
Брондбю
 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Виборг
 4 2 1 1 9 - 8 7
9.
Раннерс
 5 2 1 2 7 - 7 7
10.
Сённерйюск
 4 1 2 1 5 - 6 5
11.
Люнгбю
 1:1 6 1 2 3 3 - 7 5
12.
Вайле
 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 5 2 3 0 10 - 7 9
2.
Брондбю
 5 2 2 1 13 - 9 8
3.
Силькеборг
 1:1 5 2 2 1 8 - 5 8
4.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 7 - 3 7
5.
Раннерс
 5 1 4 0 9 - 8 7
6.
Копенгаген
 4 2 0 2 7 - 5 6
7.
Виборг
 6 1 2 3 12 - 12 5
8.
Норшелланн
 4 1 0 3 6 - 11 3
9.
Ольборг
 5 1 0 4 3 - 10 3
10.
Сённерйюск
 6 1 0 5 4 - 14 3
11.
Люнгбю
 1:1 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
Вайле
 5 0 0 5 3 - 12 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (2)
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (4)
Ольборг Mathias Zanka Jorgensen2 6 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ольборг Kasper Davidsen 4
Брондбю Лауритсен Расмус 1 2
Норшелланн Анкерсен Петер 3
Мидтьюлланн Мартинес Эмилиано 3
Ольборг Диаките Умар 3
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