Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

81' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

81' Сержиу Андраде из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Симсир Араль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

75' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

74' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Мидтьюлланн

73' Франкулино сделал ключевой пас для гола!

73' Г О О О О Л - Франкулино забивает с правой ноги!

73' Чилуфя Эдвард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Г О О О О Л - Андерссон Йоэль забивает с правой ноги!

71' Франкулино создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Удар от ворот произведет Виборг

68' Франкулино оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Ох, нехорошо это выглядит. Сержиу Андраде получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Франкулино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

59' Вестергорд Магнус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Йенсен Исак создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Соренсен Мадс Бек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Матч возобновится спорным мячом

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Бисков Вальдемар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Матч возобновлен

51' Симсир Араль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Гроннинг Йеппе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

50' Матч возобновится спорным мячом

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Мбабу Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Хорошую попытку сделал Симсир Араль . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

47' Йенсен Исак оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника