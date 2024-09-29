Тур: 10. Стадион: МСХ Арена. Главный судья: Lasse Graagaard
3:1
Конец матча
0'
0:1
24' ГолВестергорд Магнус
26' Желтая карточкаМартинес Эмилиано
30' Желтая карточкаЖуниор Ренато
1:1
39' ГолСимсир Араль
43' Желтая карточкаБюрги Николас
50' Желтая карточкаГроннинг Йеппе
2:1
71' ГолАндерссон Йоэль
3:1
73' ГолФранкулино
90' Желтая карточкаКастильо Денил
90' Желтая карточкаВестергорд Магнус
90'+7
Ход матча
24'
30'
39'
1:1
43'
50'
62'
71'
2:1
73'
3:1
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 3
-
10 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
547 Количество передач 386
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
43
Мбабу
Кевин
55
Бак
Виктор
58
Симсир
Араль
25
Кухта
Ян
55
Радич
Стипе
10
Йенсен
Исак
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Бак ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
- Нападающий
-
25 Кухта ЯнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Браво ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Линн ВикторНападающий
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Радич СтипеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Йенсен ИсакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Якоб Поулсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Мидтьюлланн
Виборг
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
19 матчей
52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
36.8%
52.6%
10.6%
7 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
2.22
1.7
Среднее время на гол
40
52
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
0.9
1.11
Среднее время на гол
100
81
Всего голов
29
27
Голов в среднем за матч
1.53
1.42
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
58
63
Бомбардиры внутри турнира
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франкулино
|4
|0.4
|Серенсен Оливер
|4
|0.4
|Симсир Араль
|3 (1)
|0.3
|Букса Адам
|3
|0.3
|Осман Диао
|2
|0.2
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0.2
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.1
|Габриэль Адам
|1
|0.1
|Андерссон Йоэль
|1
|0.1
|Осорио Дарио
|1
|0.1
|Мартинес Эмилиано
|0
|0
|Кухта Ян
|0
|0
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йенсен Исак
|4
|0.4
|Jakob Nielsen
|4
|0.4
|Гроннинг Йеппе
|3 (2)
|0.3
|Sergio Andrade
|2
|0.2
|Anosike Ementa
|2
|0.2
|Вестергорд Магнус
|1
|0.1
|Аниембе Даниэль
|1
|0.1
|Жуниор Ренато
|1
|0.1
|Радич Стипе
|1
|0.1
|Бюрги Николас
|1
|0.1
|Srdjan Kuzmic
|1
|0.1
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|Charly Horneman
|0
|0
|Thomas Joergensen
|0
|0
Карточки
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Эмилиано
|3
|0
|Осорио Дарио
|1
|1
|Жуниньо
|1
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|1
|0
|Браво Педро
|1
|0
|Кастильо Денил
|1
|0
|Франкулино
|1
|0
|Осман Диао
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гроннинг Йеппе
|3
|0
|Вестергорд Магнус
|3
|0
|Жуниор Ренато
|3
|0
|Бюрги Николас
|2
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Хедваль Оскар
|1
|0
|Лонвейк Джастин
|1
|0
|Радич Стипе
|1
|0
|Якобс Ями
|1
|0
|Сёндергаард Мадс
|1
|0
|Sergio Andrade
|1
|0
|Jakob Nielsen
|1
|0
Результаты матчей
Мидтьюлланн
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Виборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
7
Мидтьюлланн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Виборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
10
7
Мидтьюлланн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Виборг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
10
14
Голы по времени матча
Забито
12
12
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
2
17%
5
42%
46-60
3
25%
3
25%
61-75
3
25%
1
8%
76-90
Пропущено
4
12
4 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
2
17%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
2
50%
5
42%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
10
9
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
20%
2
22%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
2
20%
4
44%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
11%
76-90
Пропущено
7
8
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
14%
1
13%
1-15
3
43%
1
13%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
22
21
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
3
14%
2
10%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
5
23%
6
29%
31-45
3
14%
6
29%
46-60
4
18%
3
14%
61-75
6
27%
2
10%
76-90
Пропущено
11
20
10 В 1-м тайме 12
1 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
18%
3
15%
1-15
4
36%
2
10%
16-30
4
36%
7
35%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
9%
3
15%
61-75
0
0%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Мидтьюлланн
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 2:2 Хиллерёд - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1
Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0
Виборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мидделфарт - Виборг 2:2 Виборг - Норшелланн 3:2 Вайле - Виборг 0:5 Хорсенс - Виборг 0:4
Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Силькеборг - Виборг 3:2 Раннерс - Виборг 3:1 Виборг - Брондбю 3:3 Виборг - Арка Гдыня 2:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Хёугесунн 0:1 Виборг - Оденсе 2:1 Люнгбю - Виборг 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Видовре - Виборг 0:1 Виборг - Раннерс 0:0
Результаты матчей
Мидтьюлланн
Виборг
Точный счет
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
3
2 раза 40%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
6 раз 60%
3
3 раза 30%
1
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Мидтьюлланн
Виборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
33
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
64
37
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|3
|0
|22 - 11
|24
|2.
|10
|5
|4
|1
|24 - 10
|19
|3.
|1:1
|10
|5
|3
|2
|20 - 14
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|5.
|9
|4
|3
|2
|19 - 13
|15
|6.
|10
|3
|5
|2
|16 - 15
|14
|7.
|9
|3
|3
|3
|16 - 17
|12
|8.
|10
|4
|0
|6
|10 - 20
|12
|9.
|10
|3
|3
|4
|21 - 20
|12
|10.
|10
|2
|2
|6
|9 - 20
|8
|11.
|1:1
|10
|1
|4
|5
|6 - 12
|7
|12.
|9
|0
|0
|9
|6 - 24
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|6
|3
|3
|0
|17 - 7
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|4.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|12 - 9
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|7 - 10
|9
|6.
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|7.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|11.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|12.
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|2.
|5
|2
|2
|1
|13 - 9
|8
|3.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|5.
|5
|1
|4
|0
|9 - 8
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|7.
|6
|1
|2
|3
|12 - 12
|5
|8.
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|9.
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|10.
|6
|1
|0
|5
|4 - 14
|3
|11.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|12.
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|8 (2)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|6 (4)
|Ольборг
|Mathias Zanka Jorgensen2
|6 (1)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|6
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|5 (3)
|Ольборг
|Kasper Davidsen
|4
|Брондбю
|Лауритсен Расмус
|1 2
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|3
|Мидтьюлланн
|Мартинес Эмилиано
|3
|Ольборг
|Диаките Умар
|3