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  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Кристофферсен Мадс
Ольборг
0:0
Первый тайм: 13'
Сённерйюск
0'
8' Желтая карточка
Kasper Davidsen
12' Желтая карточка
Bjarne Pudel

Ход матча

8'
Kasper Davidsen
 
12'
Bjarne Pudel
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ольборг
Ничья
Сённерйюск
2.80
3.55
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3.45
Все Коэффициенты
1
Мюллер
Винсент
20
Йоргенсен
Каспер
4
Крамер
Ларс
II
13
Bjarne
Pudel
14
Бруус
Андреас
17
Жассон
Андрес
16
Kasper
Davidsen
8
Melker
Widell
7
Jubril
Adedeji
10
Oliver
Ross
11
Mathias
Zanka
Jorgensen2
16
Буск
Якоб
21
Симонсен
Йеппе
12
Maxime
Soulas
4
Гретарссон
Даниэль
23
Дуру
Чидибуде
7
Эмини
Сефер
6
Виндерслев
Расмус
8
Lukas
Bjoerklund
15
Камили
Лирим
10
Ингасон
Кристаль-Мани
25
Mads
Agger
Ольборг
4-3-3
Сённерйюск
4-3-3

История личных встреч

Ольборг
Сённерйюск

24 матча

79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
10 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

79.2%
16.7%
4.1%
19 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

43 матча

44.2%
23.3%
32.5%
19 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

23.3%
48.8%
27.9%
10 побед 21 ничья 12 побед

Второй тайм

44.2%
27.9%
27.9%
19 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
1:1
ТМК
0:0
СД
1:3
СД
4:0
СД
0:4
СД
3:2
СД
1:0
СД
3:1
К
0:2
СД
1:3
СД
1:1
СД
3:0
СД
0:1
СД
0:1
СД
1:4
СД
1:1
СД
0:1
СД
1:2
СД
1:2
СД
5:0
СД
0:3
СД
1:4
СД
0:0
СД
3:2
СД
2:0
СД
1:3
СД
1:0
СД
2:1
СД
0:4
СД
5:0
СЛ
0:0
СЛ
1:2
СЛ
1:0
СЛ
0:2
СЛ
1:1
СЛ
2:0
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
1:1
СЛ
1:2

Голы

Всего голов

31
32

Голов в среднем за матч

1.48
1.45

Среднее время на гол

60
61

Всего голов

24
25

Голов в среднем за матч

1.09
1.19

Среднее время на гол

82
75

Всего голов

55
57

Голов в среднем за матч

1.28
1.33

Тотал матчей

2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
31
Больше 72%
Меньше 28%
12
21
Больше 49%
Меньше 51%
22
14
Больше 33%
Меньше 67%
29
6
Больше 14%
Меньше 86%
37

Среднее время на гол

70
67

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mathias Zanka Jorgensen2 3 0.3
Жассон Андрес 1 0.1
Хёйхольт Мальте 1 0.1
Oliver Ross 1 0.1
Mads Bomholt 1 0.1
Melker Widell 0 0
Sebastian Otoa 0 0
Noel Atli Arnorsson 0 0
Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камили Лирим 3 0.3
Mads Agger 3 0.3
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.1
Хенде Марк-Даль 1 0.1
Tobias Sommer 1 0.1
Оггесен Андреас 0 0
Виндерслев Расмус 0 0
Lukas Bjoerklund 0 0

Карточки

Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаките Умар 3 0
Жассон Андрес 3 0
Mylian Jimenez 3 0
Kasper Davidsen 3 0
Bjarne Pudel 1 0
Marc Nielsen 1 0
Noel Atli Arnorsson 1 0
Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lukas Bjoerklund 3 0
Оггесен Андреас 2 0
Гретарссон Даниэль 2 0
Уилкинс Далтон 2 0
Буск Якоб 1 0
Mohamed Cherif 1 0
Виндерслев Расмус 1 0
Ингасон Кристаль-Мани 1 0
Maxime Soulas 1 0
Jose Gallegos 1 0
Эмини Сефер 1 0
Mads Agger 1 0

Результаты матчей

Ольборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сённерйюск
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
2
Ольборг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сённерйюск
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

3
5
Ольборг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сённерйюск
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
3
30%
2
18%
31-45
1
10%
3
27%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
3
30%
2
18%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
67%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

10
6
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
3
43%
3
33%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Пропущено

20
17
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
5%
2
12%
1-15
4
20%
3
18%
16-30
6
30%
2
12%
31-45
1
5%
4
24%
46-60
3
15%
3
18%
61-75
5
25%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Копенгаген - Ольборг 2:0 Фредерисия - Ольборг 1:4 Ольборг - Люнгбю 2:1 Моруд/Вефлинге - Ольборг 0:7
Раннерс - Ольборг 1:0 Ольборг - АГФ Орхус 0:4 Ольборг - Брондбю 0:4 Виборг - Ольборг 2:3 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Ольборг - Силькеборг 2:1 Норшелланн - Ольборг 3:0 Оденсе - Ольборг 1:3 Хобро - Ольборг 1:1 Ольборг - Венсюссель 4:1 Колдинг - Ольборг 2:3 Ольборг - Фредерисия 1:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Ольборг - Хобро 2:3 Фредерисия - Ольборг 2:1 Ольборг - Колдинг 3:3
Сённерйюск
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ишой - Сённерйюск 2:3 Сённерйюск - Вайле 2:1 Брондбю - Сённерйюск 2:0 Солрод ФК - Сённерйюск 0:7
Сённерйюск - Виборг 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Хобро 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Сённерйюск - Колдинг 1:1 Хобро - Сённерйюск 2:2 Венсюссель - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Сённерйюск - Фредерисия 2:1

Результаты матчей

Ольборг
Сённерйюск

Точный счет

0:4
2 раза 50%
2:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:4
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
2
4 раза 44%
1
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Ольборг
Сённерйюск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
5
4
3
6
1.5
4
5
1
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 0:0 10 6 4 0 19 - 10 22
2.
АГФ Орхус
 10 5 4 1 24 - 10 19
3.
Копенгаген
 9 5 2 2 17 - 10 17
4.
Силькеборг
 9 5 2 2 19 - 13 17
5.
Брондбю
 9 4 3 2 19 - 13 15
6.
Раннерс
 10 3 5 2 16 - 15 14
7.
Виборг
 0:0 10 3 4 3 20 - 17 13
8.
Норшелланн
 9 3 3 3 16 - 17 12
9.
Ольборг
 0:0 10 3 1 6 7 - 20 10
10.
Сённерйюск
 0:0 10 2 3 5 9 - 17 9
11.
Люнгбю
 9 1 3 5 5 - 11 6
12.
Вайле
 9 0 0 9 6 - 24 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 0:0 5 4 1 0 9 - 3 13
2.
АГФ Орхус
 6 3 3 0 17 - 7 12
3.
Копенгаген
 5 3 2 0 10 - 5 11
4.
Силькеборг
 5 3 1 1 12 - 9 10
5.
Норшелланн
 5 2 3 0 10 - 6 9
6.
Брондбю
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Виборг
 0:0 4 2 1 1 9 - 8 7
8.
Раннерс
 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Ольборг
 0:0 5 2 1 2 4 - 10 7
10.
Сённерйюск
 0:0 4 1 2 1 5 - 6 5
11.
Люнгбю
 5 1 1 3 2 - 6 4
12.
Вайле
 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 0:0 5 2 3 0 10 - 7 9
2.
Брондбю
 5 2 2 1 13 - 9 8
3.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 7 - 3 7
4.
Силькеборг
 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Раннерс
 5 1 4 0 9 - 8 7
6.
Копенгаген
 4 2 0 2 7 - 5 6
7.
Виборг
 0:0 6 1 3 2 11 - 9 6
8.
Сённерйюск
 0:0 6 1 1 4 4 - 11 4
9.
Норшелланн
 4 1 0 3 6 - 11 3
10.
Ольборг
 0:0 5 1 0 4 3 - 10 3
11.
Люнгбю
 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
Вайле
 5 0 0 5 3 - 12 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (2)
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (4)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 5 (3)
АГФ Орхус Мадсен Мадс Эмиль 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Брондбю Лауритсен Расмус 1 2
Норшелланн Анкерсен Петер 3
Ольборг Диаките Умар 3
Вайле Барри Хамза 3
Вайле Велков Стефан 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 13'
    Камили Лирим пробил со штрафного прямо в стенку
  • 12'
    Рефери не любит споров - именно за это Бьярне Пудел сейчас получил желтую
  • 12'
    Судья сигнализирует, что Бьярне Пудел из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Lukas Bjoerklund
  • 11'
    Удар от ворот произведет Ольборг
  • 11'
    Дуру Чидибуде оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 11'
    Oliver Ross из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 11'
    Lukas Bjoerklund навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 3'
      Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Удар от ворот произведет Сённерйюск
    • 2'
      Мелкер Виделль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 2'
      Максим Сулас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Гретарссон Даниэль из команды Сённерйюск перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Удар от ворот произведет Сённерйюск
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Ольборг начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Ольборг
    Ничья
    Сённерйюск
    2.80
    3.55
    Реклама, fon.bet
    3.45
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    Ольборг
    Сённерйюск
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