Тур: 10. Стадион: Aalborg Portland Park. Зрители: 6802 Главный судья: Кристофферсен Мадс
3:0
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаKasper Davidsen
12' Желтая карточкаBjarne Pudel
22' Желтая карточкаСимонсен Йеппе
1:0
48' ГолMathias Zanka Jorgensen2
2:0
61' ГолMathias Zanka Jorgensen2
67' Желтая карточкаИнгасон Кристаль-Мани
3:0
77' ГолMathias Zanka Jorgensen2
90'+5
Ход матча
12'
22'
48'
61'
77'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
6 Удары по воротам 10
-
5 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
5 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
466 Количество передач 383
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
13
Bjarne
Pudel
10
Oliver
Ross
16
Буск
Якоб
15
Камили
Лирим
25
Mads
Agger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Bjarne PudelЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Oliver RossНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Де Бур РодиВратарь
- Нападающий
-
19 Айдэйл ДжонНападающий
-
27 Джон КелвинНападающий
-
-
21 Mads Bomholt
-
-
37 Amar Diagne
-
-
Главный тренер: Menno van Dam
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
16 Буск ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Камили ЛиримНападающий
- Нападающий
-
25 Mads AggerНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
18 Николов Иван
-
-
24 Olti Hyseni
-
Главный тренер: Thomas Noergaard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ольборг
Сённерйюск
24 матча
79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
10 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
79.2%
16.7%
4.1%
19 побед 4 ничьи 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед
43 матча
44.2%
23.3%
32.5%
19 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
23.3%
48.8%
27.9%
10 побед 21 ничья 12 побед
Второй тайм
44.2%
27.9%
27.9%
19 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
32
Голов в среднем за матч
1.48
1.45
Среднее время на гол
60
61
Всего голов
24
25
Голов в среднем за матч
1.09
1.19
Среднее время на гол
82
75
Всего голов
55
57
Голов в среднем за матч
1.28
1.33
Тотал матчей
2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
31
Больше 72%
Меньше 28%
12
21
Больше 49%
Меньше 51%
22
14
Больше 33%
Меньше 67%
29
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
Среднее время на гол
70
67
Бомбардиры внутри турнира
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mathias Zanka Jorgensen2
|6
|0.6
|Жассон Андрес
|1
|0.1
|Хёйхольт Мальте
|1
|0.1
|Oliver Ross
|1
|0.1
|Mads Bomholt
|1
|0.1
|Melker Widell
|0
|0
|Хелениус Никлас
|0
|0
|Sebastian Otoa
|0
|0
|Noel Atli Arnorsson
|0
|0
Сённерйюск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камили Лирим
|3
|0.3
|Mads Agger
|3
|0.3
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0.1
|Хенде Марк-Даль
|1
|0.1
|Tobias Sommer
|1
|0.1
|Оггесен Андреас
|0
|0
|Виндерслев Расмус
|0
|0
|Lukas Bjoerklund
|0
|0
Карточки
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kasper Davidsen
|4
|0
|Диаките Умар
|3
|0
|Жассон Андрес
|3
|0
|Mylian Jimenez
|3
|0
|Bjarne Pudel
|2
|0
|Marc Nielsen
|1
|0
|Noel Atli Arnorsson
|1
|0
Сённерйюск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lukas Bjoerklund
|3
|0
|Оггесен Андреас
|2
|0
|Гретарссон Даниэль
|2
|0
|Ингасон Кристаль-Мани
|2
|0
|Уилкинс Далтон
|2
|0
|Симонсен Йеппе
|1
|0
|Буск Якоб
|1
|0
|Mohamed Cherif
|1
|0
|Виндерслев Расмус
|1
|0
|Maxime Soulas
|1
|0
|Jose Gallegos
|1
|0
|Эмини Сефер
|1
|0
|Mads Agger
|1
|0
Результаты матчей
Ольборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сённерйюск
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
2
Ольборг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сённерйюск
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
3
5
Ольборг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сённерйюск
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
10
14
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
3
30%
2
14%
31-45
1
10%
4
29%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
3
30%
3
21%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
67%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
10
6
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
3
30%
3
33%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
11%
76-90
Пропущено
20
20
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
5%
2
10%
1-15
4
20%
3
15%
16-30
6
30%
2
10%
31-45
1
5%
5
25%
46-60
3
15%
4
20%
61-75
5
25%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ольборг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Копенгаген - Ольборг 2:0 Фредерисия - Ольборг 1:4 Ольборг - Люнгбю 2:1 Моруд/Вефлинге - Ольборг 0:7
Раннерс - Ольборг 1:0 Ольборг - АГФ Орхус 0:4 Ольборг - Брондбю 0:4 Виборг - Ольборг 2:3 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Ольборг - Силькеборг 2:1 Норшелланн - Ольборг 3:0 Оденсе - Ольборг 1:3 Хобро - Ольборг 1:1 Ольборг - Венсюссель 4:1 Колдинг - Ольборг 2:3 Ольборг - Фредерисия 1:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Ольборг - Хобро 2:3 Фредерисия - Ольборг 2:1 Ольборг - Колдинг 3:3
Сённерйюск
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ишой - Сённерйюск 2:3 Сённерйюск - Вайле 2:1 Брондбю - Сённерйюск 2:0 Солрод ФК - Сённерйюск 0:7
Сённерйюск - Виборг 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Хобро 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Сённерйюск - Колдинг 1:1 Хобро - Сённерйюск 2:2 Венсюссель - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Сённерйюск - Фредерисия 2:1
Результаты матчей
Ольборг
Сённерйюск
Точный счет
0:4
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:4
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
5 раз 50%
2
4 раза 40%
1
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Ольборг
Сённерйюск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
32
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
24
14
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
55
46
46
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|3
|0
|22 - 11
|24
|2.
|10
|5
|4
|1
|24 - 10
|19
|3.
|1:1
|10
|5
|3
|2
|20 - 14
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|5.
|9
|4
|3
|2
|19 - 13
|15
|6.
|10
|3
|5
|2
|16 - 15
|14
|7.
|9
|3
|3
|3
|16 - 17
|12
|8.
|10
|4
|0
|6
|10 - 20
|12
|9.
|10
|3
|3
|4
|21 - 20
|12
|10.
|10
|2
|2
|6
|9 - 20
|8
|11.
|1:1
|10
|1
|4
|5
|6 - 12
|7
|12.
|9
|0
|0
|9
|6 - 24
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|6
|3
|3
|0
|17 - 7
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|4.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|12 - 9
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|7 - 10
|9
|6.
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|7.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|11.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|12.
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|2.
|5
|2
|2
|1
|13 - 9
|8
|3.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|5.
|5
|1
|4
|0
|9 - 8
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|7.
|6
|1
|2
|3
|12 - 12
|5
|8.
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|9.
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|10.
|6
|1
|0
|5
|4 - 14
|3
|11.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|12.
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|8 (2)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|6 (4)
|Ольборг
|Mathias Zanka Jorgensen2
|6 (1)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|6
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|5 (3)
|Ольборг
|Kasper Davidsen
|4
|Брондбю
|Лауритсен Расмус
|1 2
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|3
|Мидтьюлланн
|Мартинес Эмилиано
|3
|Ольборг
|Диаките Умар
|3