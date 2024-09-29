Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Ольборг

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Сённерйюск

45' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Хорошую попытку сделал Камили Лирим . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Kasper Davidsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Йоргенсен Каспер из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Камили Лирим нанес удар головой, но Винсент Мюллер спокойно отбил мяч.

40' Эмини Сефер из команды Сённерйюск своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Бьярне Пудел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Сённерйюск

36' Матч возобновлен

36' Ох, нехорошо это выглядит. Дуру Чидибуде получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Дуру Чидибуде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Kasper Davidsen оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Мелкер Виделль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Сённерйюск

30' Jubril Adedeji оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Удар от ворот произведет Ольборг

29' Эмини Сефер не смог попасть в створ ударом издали

29' Удар от ворот произведет Сённерйюск

28' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Мелкер Виделль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Симонсен Йеппе тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

21' Удар от ворот произведет Ольборг

21' Камили Лирим не смог попасть в створ ударом издали

16' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Ольборг

14' Эмини Сефер из команды Сённерйюск наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

14' Виндерслев Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Камили Лирим пробил со штрафного прямо в стенку

12' Рефери не любит споров - именно за это Бьярне Пудел сейчас получил желтую

11' Удар от ворот произведет Ольборг

11' Дуру Чидибуде оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Lukas Bjoerklund навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Jubril Adedeji оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Йоргенсен Каспер из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Kasper Davidsen тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

7' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Ольборг

4' Удар от ворот произведет Сённерйюск

3' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Сённерйюск

2' Мелкер Виделль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Удар от ворот произведет Сённерйюск

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Ольборг начинает с центра поля