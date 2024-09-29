  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 6802 Главный судья: Кристофферсен Мадс
Ольборг
3:0
Конец матча
Сённерйюск
0'
8' Желтая карточка
Kasper Davidsen
12' Желтая карточка
Bjarne Pudel
22' Желтая карточка
Симонсен Йеппе
1:0
48' Гол
Mathias Zanka Jorgensen2
2:0
61' Гол
Mathias Zanka Jorgensen2
67' Желтая карточка
Ингасон Кристаль-Мани
3:0
77' Гол
Mathias Zanka Jorgensen2
90'+5

Ход матча

8'
Kasper Davidsen
 
12'
Bjarne Pudel
 
22'
 
Симонсен Йеппе
48'
Mathias Zanka Jorgensen2
(Жассон Андрес)
1:0
61'
Mathias Zanka Jorgensen2
2:0
62'
 
Линг Александр
Mads Agger
62'
 
Ivan Djantou
Lukas Bjoerklund
67'
 
Ингасон Кристаль-Мани
68'
Хелениус Никлас
Oliver Ross
 
68'
Mads Bomholt
Jubril Adedeji
 
71'
 
Tobias Sommer
Симонсен Йеппе
71'
 
Хенде Марк-Даль
Дуру Чидибуде
77'
Mathias Zanka Jorgensen2
(Хелениус Никлас)
3:0
78'
Джон Келвин
Жассон Андрес
 
84'
Valdemar Moeller Damgaard
Melker Widell
 
84'
Marc Nielsen
Бруус Андреас
 
84'
 
Olti Hyseni
Ингасон Кристаль-Мани

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 10
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 5 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 466 Количество передач 383
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

1
Мюллер
Винсент
20
Йоргенсен
Каспер
4
Крамер
Ларс
II
13
Bjarne
Pudel
14
Бруус
Андреас
17
Жассон
Андрес
16
Kasper
Davidsen
8
Melker
Widell
7
Jubril
Adedeji
10
Oliver
Ross
11
Mathias
Zanka
Jorgensen2
16
Буск
Якоб
21
Симонсен
Йеппе
12
Maxime
Soulas
4
Гретарссон
Даниэль
23
Дуру
Чидибуде
7
Эмини
Сефер
6
Виндерслев
Расмус
8
Lukas
Bjoerklund
15
Камили
Лирим
10
Ингасон
Кристаль-Мани
25
Mads
Agger
Ольборг
4-3-3
Сённерйюск
4-3-3

История личных встреч

Ольборг
Сённерйюск

24 матча

79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
10 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

79.2%
16.7%
4.1%
19 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

43 матча

44.2%
23.3%
32.5%
19 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

23.3%
48.8%
27.9%
10 побед 21 ничья 12 побед

Второй тайм

44.2%
27.9%
27.9%
19 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
1:1
ТМК
0:0
СД
1:3
СД
4:0
СД
0:4
СД
3:2
СД
1:0
СД
3:1
К
0:2
СД
1:3
СД
1:1
СД
3:0
СД
0:1
СД
0:1
СД
1:4
СД
1:1
СД
0:1
СД
1:2
СД
1:2
СД
5:0
СД
0:3
СД
1:4
СД
0:0
СД
3:2
СД
2:0
СД
1:3
СД
1:0
СД
2:1
СД
0:4
СД
5:0
СЛ
0:0
СЛ
1:2
СЛ
1:0
СЛ
0:2
СЛ
1:1
СЛ
2:0
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
1:1
СЛ
1:2

Голы

Всего голов

31
32

Голов в среднем за матч

1.48
1.45

Среднее время на гол

60
61

Всего голов

24
25

Голов в среднем за матч

1.09
1.19

Среднее время на гол

82
75

Всего голов

55
57

Голов в среднем за матч

1.28
1.33

Тотал матчей

2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
31
Больше 72%
Меньше 28%
12
21
Больше 49%
Меньше 51%
22
14
Больше 33%
Меньше 67%
29
6
Больше 14%
Меньше 86%
37

Среднее время на гол

70
67

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mathias Zanka Jorgensen2 6 0.6
Жассон Андрес 1 0.1
Хёйхольт Мальте 1 0.1
Oliver Ross 1 0.1
Mads Bomholt 1 0.1
Melker Widell 0 0
Хелениус Никлас 0 0
Sebastian Otoa 0 0
Noel Atli Arnorsson 0 0
Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камили Лирим 3 0.3
Mads Agger 3 0.3
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.1
Хенде Марк-Даль 1 0.1
Tobias Sommer 1 0.1
Оггесен Андреас 0 0
Виндерслев Расмус 0 0
Lukas Bjoerklund 0 0

Карточки

Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kasper Davidsen 4 0
Диаките Умар 3 0
Жассон Андрес 3 0
Mylian Jimenez 3 0
Bjarne Pudel 2 0
Marc Nielsen 1 0
Noel Atli Arnorsson 1 0
Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lukas Bjoerklund 3 0
Оггесен Андреас 2 0
Гретарссон Даниэль 2 0
Ингасон Кристаль-Мани 2 0
Уилкинс Далтон 2 0
Симонсен Йеппе 1 0
Буск Якоб 1 0
Mohamed Cherif 1 0
Виндерслев Расмус 1 0
Maxime Soulas 1 0
Jose Gallegos 1 0
Эмини Сефер 1 0
Mads Agger 1 0

Результаты матчей

Ольборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сённерйюск
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
2
Ольборг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сённерйюск
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

3
5
Ольборг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сённерйюск
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
3
30%
2
14%
31-45
1
10%
4
29%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
3
30%
3
21%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
67%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

10
6
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
3
30%
3
33%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
11%
76-90

Пропущено

20
20
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
5%
2
10%
1-15
4
20%
3
15%
16-30
6
30%
2
10%
31-45
1
5%
5
25%
46-60
3
15%
4
20%
61-75
5
25%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Копенгаген - Ольборг 2:0 Фредерисия - Ольборг 1:4 Ольборг - Люнгбю 2:1 Моруд/Вефлинге - Ольборг 0:7
Раннерс - Ольборг 1:0 Ольборг - АГФ Орхус 0:4 Ольборг - Брондбю 0:4 Виборг - Ольборг 2:3 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Ольборг - Силькеборг 2:1 Норшелланн - Ольборг 3:0 Оденсе - Ольборг 1:3 Хобро - Ольборг 1:1 Ольборг - Венсюссель 4:1 Колдинг - Ольборг 2:3 Ольборг - Фредерисия 1:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Ольборг - Хобро 2:3 Фредерисия - Ольборг 2:1 Ольборг - Колдинг 3:3
Сённерйюск
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ишой - Сённерйюск 2:3 Сённерйюск - Вайле 2:1 Брондбю - Сённерйюск 2:0 Солрод ФК - Сённерйюск 0:7
Сённерйюск - Виборг 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Хобро 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Сённерйюск - Колдинг 1:1 Хобро - Сённерйюск 2:2 Венсюссель - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Сённерйюск - Фредерисия 2:1

Результаты матчей

Ольборг
Сённерйюск

Точный счет

0:4
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:4
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
5 раз 50%
2
4 раза 40%
1
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Ольборг
Сённерйюск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
3
2
1.5
2
2
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
2
4
1
4
1.5
2
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
5
5
4
6
1.5
4
6
2
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 10 7 3 0 22 - 11 24
2.
АГФ Орхус
 10 5 4 1 24 - 10 19
3.
Силькеборг
 1:1 10 5 3 2 20 - 14 18
4.
Копенгаген
 9 5 2 2 17 - 10 17
5.
Брондбю
 9 4 3 2 19 - 13 15
6.
Раннерс
 10 3 5 2 16 - 15 14
7.
Норшелланн
 9 3 3 3 16 - 17 12
8.
Ольборг
 10 4 0 6 10 - 20 12
9.
Виборг
 10 3 3 4 21 - 20 12
10.
Сённерйюск
 10 2 2 6 9 - 20 8
11.
Люнгбю
 1:1 10 1 4 5 6 - 12 7
12.
Вайле
 9 0 0 9 6 - 24 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
АГФ Орхус
 6 3 3 0 17 - 7 12
3.
Копенгаген
 5 3 2 0 10 - 5 11
4.
Силькеборг
 1:1 5 3 1 1 12 - 9 10
5.
Ольборг
 5 3 0 2 7 - 10 9
6.
Норшелланн
 5 2 3 0 10 - 6 9
7.
Брондбю
 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Виборг
 4 2 1 1 9 - 8 7
9.
Раннерс
 5 2 1 2 7 - 7 7
10.
Сённерйюск
 4 1 2 1 5 - 6 5
11.
Люнгбю
 1:1 6 1 2 3 3 - 7 5
12.
Вайле
 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 5 2 3 0 10 - 7 9
2.
Брондбю
 5 2 2 1 13 - 9 8
3.
Силькеборг
 1:1 5 2 2 1 8 - 5 8
4.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 7 - 3 7
5.
Раннерс
 5 1 4 0 9 - 8 7
6.
Копенгаген
 4 2 0 2 7 - 5 6
7.
Виборг
 6 1 2 3 12 - 12 5
8.
Норшелланн
 4 1 0 3 6 - 11 3
9.
Ольборг
 5 1 0 4 3 - 10 3
10.
Сённерйюск
 6 1 0 5 4 - 14 3
11.
Люнгбю
 1:1 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
Вайле
 5 0 0 5 3 - 12 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (2)
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (4)
Ольборг Mathias Zanka Jorgensen2 6 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ольборг Kasper Davidsen 4
Брондбю Лауритсен Расмус 1 2
Норшелланн Анкерсен Петер 3
Мидтьюлланн Мартинес Эмилиано 3
Ольборг Диаките Умар 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Ольборг заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 6802 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Ольборг: 55%, Сённерйюск: 45%.
  • 95'
    Крамер Ларс II из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Бьярне Пудел возвращается на поле.
  • 95'
    Kasper Davidsen ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 94'
    Ох, нехорошо это выглядит. Бьярне Пудел получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 94'
    Ох, нехорошо это выглядит. Камили Лирим получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 93'
    Камили Лирим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 93'
    Бьярне Пудел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 92'
    Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 92'
    Хелениус Никлас выиграл воздушное противоборство у Гретарссон Даниэль.
  • 92'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Ольборг 3:0 Сённерйюск онлайн

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