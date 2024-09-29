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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Люцерн
0:0
Перерыв
Базель
0'
45' Желтая карточка
Вуйоз Николя

Ход матча

45'
 
Вуйоз Николя

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Базель
3.85
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3.65
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2.74
Все Коэффициенты
1
Лоретц
Паскаль
20
Дорн
Пиус
4
Luca
Jaquez
5
Кнежевич
Стефан
14
Цыганик
Андрей
8
Станкович
Александар
24
Овусу
Тайрон
18
Белоко
Стефан
11
Ррудхани
Донат
17
Клиджэ
Тибо
27
Lars
Villiger
1
Хитц
Mapвин
26
Баришич
Адриан-Леон
32
Jonas
Adjei
Adjetey
3
Вуйоз
Николя
30
Каде
Антон
37
Авдуллаху
Леон
22
Леруа
Лео
31
Шмидт
Доминик
II
10
Шакири
Джердан
23
Айети
Альбиан
11
Траоре
Бени
Люцерн
4-1-2-1-2
Базель
3-4-3

История личных встреч

Люцерн
Базель

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
12 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
38.9%
18 побед 7 ничьих 0 побед

53 матча

17%
83%
0 побед 9 ничьих 44 победы

Первый тайм

24.5%
75.5%
0 побед 13 ничьих 34 победы

Второй тайм

22.6%
77.4%
0 побед 12 ничьих 34 победы

71 матч

18.3%
19.7%
62%
13 побед 14 ничьих 44 победы

Первый тайм

16.9%
35.2%
47.9%
12 побед 25 ничьих 34 победы

Второй тайм

25.4%
26.8%
47.8%
18 побед 19 ничьих 34 победы

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
0:2
С
0:1
С
2:3
С
0:2
С
3:0
С
0:3
С
1:3
С
1:1
С
3:4
С
4:1
С
1:2
С
3:2
С
0:0
С
2:1
С
2:1
С
3:0
С
3:2
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
2:2
С
1:0
ТМК
1:0
К
2:1
С
1:4
С
3:1
С
1:2
С
3:1
С
3:0
С
2:3
С
4:0
С
3:0
С
3:0
С
1:3
С
1:2
С
1:4
С
0:3
С
3:0
С
3:1
С
0:2
КШ
1:0
С
1:1
С
1:1
С
0:3
С
0:4
С
1:0
С
2:2
КШ
2:2
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
3:1
С
3:0
С
0:1
С
1:1
С
1:4
С
5:0
С
0:1
С
4:5
С
1:1
С
2:0
С
1:2
С
5:1
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
3:2

Голы

Всего голов

40
38

Голов в среднем за матч

1.21
1

Среднее время на гол

74
90

Всего голов

78
60

Голов в среднем за матч

2.05
1.82

Среднее время на гол

43
49

Всего голов

118
98

Голов в среднем за матч

1.66
1.38

Тотал матчей

2.5
70
Больше 99%
Меньше 1%
1
58
Больше 82%
Меньше 18%
13
43
Больше 61%
Меньше 39%
28
25
Больше 35%
Меньше 65%
46
13
Больше 18%
Меньше 82%
58
3
Больше 4%
Меньше 96%
68
2
Больше 3%
Меньше 97%
69
1
Больше 1%
Меньше 99%
70
1
Больше 1%
Меньше 99%
70

Среднее время на гол

54
65

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 4 0.5
Клиджэ Тибо 4 0.5
Дорн Пиус 2 0.25
Цыганик Андрей 1 0.13
Sinan Karweina 1 0.13
Белоко Стефан 1 0.13
Спадануда Кевин 1 0.13
Станкович Александар 0 0
Кадак Якуб 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барри Тьерно 5 (1) 0.63
Айети Альбиан 4 0.5
Траоре Бени 2 0.25
Брэдли Финк 1 0.13
Marin Soticek 1 0.13
Кололли Беньямин 1 0.13
Леруа Лео 1 0.13
Шмидт Доминик II 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоретц Паскаль 3 0
Цыганик Андрей 2 0
Кнежевич Стефан 2 0
Белоко Стефан 2 0
Дорн Пиус 1 0
Кадак Якуб 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Severin Ottiger 1 0
Leny Meyer 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авдуллаху Леон 2 1
Ромариу 1 1
Леруа Лео 2 0
Каде Антон 2 0
Баришич Адриан-Леон 2 0
Комас Арнау 1 0
Оморуйи Кевин 1 0
Ван Бремен Финн 1 0
Jonas Adjei Adjetey 1 0
Romeo Beney 1 0

Результаты матчей

Люцерн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Базель
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Люцерн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Базель
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

9
2
Люцерн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Базель
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

10
5

Голы по времени матча

Забито

5
12
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
40%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
40%
4
33%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
11%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
67%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
15
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
2
14%
2
13%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
3
21%
4
27%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
6
43%
4
27%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
22%
2
25%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Арау - Люцерн 1:0 Вадуц - Люцерн 1:0 Цюрих - Люцерн 1:1
Люцерн - Винтертур 3:0 Мендризио - Люцерн 1:4 Лугано - Люцерн 2:3 Люцерн - Сьон 1:0 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Серветт 1:2 Люцерн - Штутгарт 0:0 Хам - Люцерн 0:2 Люцерн - Шаффхаузен 1:1 Люцерн - Альтах 2:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 1:2 Ивердон - Люцерн 3:1 Лозанна - Люцерн 0:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1
Базель
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Базель - Цюрих 0:2 Стад де Ньон - Базель 0:1 Фрайбург - Базель 6:0 Сьон - Базель 1:1
Базель - Ивердон 2:0 Зубинген - Базель 0:8 Серветт - Базель 0:6 Грасcхоппер - Базель 0:3 Базель - Лугано 1:2 Лозанна - Базель 3:2 Базель - Ульм 1846 1:1 Базель - Беллинцона 4:0 Базель - Гурник Забже 2:1 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Базель - Ивердон 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Базель - Стад Лозанна-Уши 2:0 Лозанна - Базель 0:0 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1

Результаты матчей

Люцерн
Базель

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:3
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Точный счет

2:3
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2
2
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
4
3
3
4
2.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 8 5 2 1 15 - 9 17
2.
Серветт
 8 5 1 2 13 - 15 16
3.
Люцерн
 0:0 8 4 3 1 14 - 9 15
4.
Лугано
 0:0 8 4 3 1 12 - 8 15
5.
Санкт-Галлен
 8 4 1 3 16 - 10 13
6.
Базель
 0:0 8 3 2 3 15 - 8 11
7.
Сьон
 8 3 2 3 10 - 7 11
8.
Грасcхоппер
 8 2 2 4 10 - 13 8
9.
Ивердон
 8 2 2 4 8 - 13 8
10.
Лозанна
 8 2 1 5 11 - 17 7
11.
Янг Бойз
 8 1 3 4 11 - 16 6
12.
Винтертур
 0:0 8 1 2 5 4 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 4 3 1 0 8 - 3 10
2.
Санкт-Галлен
 4 3 0 1 11 - 4 9
3.
Серветт
 4 3 0 1 7 - 9 9
4.
Сьон
 4 2 2 0 7 - 1 8
5.
Лугано
 0:0 5 2 2 1 8 - 6 8
6.
Люцерн
 0:0 4 2 1 1 5 - 2 7
7.
Ивердон
 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
Лозанна
 4 2 0 2 10 - 9 6
9.
Грасcхоппер
 4 1 2 1 7 - 8 5
10.
Винтертур
 0:0 4 1 1 2 2 - 5 4
11.
Базель
 0:0 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Янг Бойз
 4 0 2 2 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 0:0 4 2 2 0 9 - 7 8
2.
Базель
 0:0 5 2 2 1 12 - 4 8
3.
Лугано
 0:0 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Цюрих
 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Серветт
 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
Санкт-Галлен
 4 1 1 2 5 - 6 4
7.
Янг Бойз
 4 1 1 2 7 - 10 4
8.
Грасcхоппер
 4 1 0 3 3 - 5 3
9.
Сьон
 4 1 0 3 3 - 6 3
10.
Ивердон
 4 0 1 3 3 - 8 1
11.
Винтертур
 0:0 4 0 1 3 2 - 9 1
12.
Лозанна
 4 0 1 3 1 - 8 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 5
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Люцерн Lars Villiger 4 (2)
Цюрих Переа Хуан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 5
Цюрих Переа Хуан 1 3
Лозанна Дюссенн Ноэ 4
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 2
Базель Авдуллаху Леон 1 2
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  • Первый тайм
  • 49'
    Вуйоз Николя получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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