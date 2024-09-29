Тур: 8. Стадион: Свисспорарена.
Ход матча
45'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
20
Дорн
Пиус
24
Овусу
Тайрон
17
Клиджэ
Тибо
30
Каде
Антон
22
Леруа
Лео
11
Траоре
Бени
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дорн ПиусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Овусу ТайронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
-
22 Ульрих ДариоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
41 Julian Bock
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Леруа ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Траоре БениНападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Мусса СиссеПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Брэдли ФинкНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
История личных встреч
Люцерн
Базель
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
12 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
38.9%
18 побед 7 ничьих 0 побед
53 матча
17%
83%
0 побед 9 ничьих 44 победы
Первый тайм
24.5%
75.5%
0 побед 13 ничьих 34 победы
Второй тайм
22.6%
77.4%
0 побед 12 ничьих 34 победы
71 матч
18.3%
19.7%
62%
13 побед 14 ничьих 44 победы
Первый тайм
16.9%
35.2%
47.9%
12 побед 25 ничьих 34 победы
Второй тайм
25.4%
26.8%
47.8%
18 побед 19 ничьих 34 победы
История матчей
Голы
Всего голов
40
38
Голов в среднем за матч
1.21
1
Среднее время на гол
74
90
Всего голов
78
60
Голов в среднем за матч
2.05
1.82
Среднее время на гол
43
49
Всего голов
118
98
Голов в среднем за матч
1.66
1.38
Тотал матчей
2.5
70
Больше 99%
Меньше 1%
1
58
Больше 82%
Меньше 18%
13
43
Больше 61%
Меньше 39%
28
25
Больше 35%
Меньше 65%
46
13
Больше 18%
Меньше 82%
58
3
Больше 4%
Меньше 96%
68
2
Больше 3%
Меньше 97%
69
1
Больше 1%
Меньше 99%
70
1
Больше 1%
Меньше 99%
70
Среднее время на гол
54
65
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lars Villiger
|4
|0.5
|Клиджэ Тибо
|4
|0.5
|Дорн Пиус
|2
|0.25
|Цыганик Андрей
|1
|0.13
|Sinan Karweina
|1
|0.13
|Белоко Стефан
|1
|0.13
|Спадануда Кевин
|1
|0.13
|Станкович Александар
|0
|0
|Кадак Якуб
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барри Тьерно
|5 (1)
|0.63
|Айети Альбиан
|4
|0.5
|Траоре Бени
|2
|0.25
|Брэдли Финк
|1
|0.13
|Marin Soticek
|1
|0.13
|Кололли Беньямин
|1
|0.13
|Леруа Лео
|1
|0.13
|Шмидт Доминик II
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоретц Паскаль
|3
|0
|Цыганик Андрей
|2
|0
|Кнежевич Стефан
|2
|0
|Белоко Стефан
|2
|0
|Дорн Пиус
|1
|0
|Кадак Якуб
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Severin Ottiger
|1
|0
|Leny Meyer
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авдуллаху Леон
|2
|1
|Ромариу
|1
|1
|Леруа Лео
|2
|0
|Каде Антон
|2
|0
|Баришич Адриан-Леон
|2
|0
|Комас Арнау
|1
|0
|Оморуйи Кевин
|1
|0
|Ван Бремен Финн
|1
|0
|Jonas Adjei Adjetey
|1
|0
|Romeo Beney
|1
|0
Результаты матчей
Люцерн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Базель
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Люцерн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Базель
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
9
2
Люцерн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Базель
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
10
5
Голы по времени матча
Забито
5
12
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
40%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
40%
4
33%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
11%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
67%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
15
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
2
14%
2
13%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
3
21%
4
27%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
6
43%
4
27%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
22%
2
25%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Арау - Люцерн 1:0 Вадуц - Люцерн 1:0 Цюрих - Люцерн 1:1
Люцерн - Винтертур 3:0 Мендризио - Люцерн 1:4 Лугано - Люцерн 2:3 Люцерн - Сьон 1:0 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Серветт 1:2 Люцерн - Штутгарт 0:0 Хам - Люцерн 0:2 Люцерн - Шаффхаузен 1:1 Люцерн - Альтах 2:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 1:2 Ивердон - Люцерн 3:1 Лозанна - Люцерн 0:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1
Базель
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Базель - Цюрих 0:2 Стад де Ньон - Базель 0:1 Фрайбург - Базель 6:0 Сьон - Базель 1:1
Базель - Ивердон 2:0 Зубинген - Базель 0:8 Серветт - Базель 0:6 Грасcхоппер - Базель 0:3 Базель - Лугано 1:2 Лозанна - Базель 3:2 Базель - Ульм 1846 1:1 Базель - Беллинцона 4:0 Базель - Гурник Забже 2:1 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Базель - Ивердон 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Базель - Стад Лозанна-Уши 2:0 Лозанна - Базель 0:0 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1
Результаты матчей
Люцерн
Базель
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:3
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Точный счет
2:3
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Люцерн
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
34
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|2.
|8
|5
|1
|2
|13 - 15
|16
|3.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|4.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|5.
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|6.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|15 - 8
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|8.
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|9.
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|10.
|8
|2
|1
|5
|11 - 17
|7
|11.
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|12.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|4 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 9
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|5.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|10.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|11.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|2.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|12 - 4
|8
|3.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|6.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|8.
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|9.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|11.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|5
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Базель
|Айети Альбиан
|4 (3)
|Люцерн
|Lars Villiger
|4 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|4 (1)
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|5
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 3
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|4
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 2
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 2