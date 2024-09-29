  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Люцерн
1:0
Конец матча
Базель
0'
45' Желтая карточка
Вуйоз Николя
48' Желтая карточка
Белоко Стефан
56' Желтая карточка
Авдуллаху Леон
1:0
78' Гол
Luca Jaquez
85' Желтая карточка
Брэдли Финк
87' Желтая карточка
Severin Ottiger
90'+7

Ход матча

45'
 
Вуйоз Николя
48'
Белоко Стефан
 
55'
 
Marin Soticek
Шакири Джердан
56'
 
Авдуллаху Леон
63'
Грбич Адриан
Клиджэ Тибо
 
63'
Levin Winkler
Овусу Тайрон
 
70'
 
Оморуйи Кевин
Айети Альбиан
70'
 
Мендес Юсафат
Каде Антон
72'
Спадануда Кевин
Lars Villiger
 
72'
Лёфгрен Йеспер
Кнежевич Стефан
 
78'
Luca Jaquez
(Ррудхани Донат)
1:0
82'
 
Брэдли Финк
Вуйоз Николя
84'
Severin Ottiger
Станкович Александар
 
85'
 
Брэдли Финк
87'
Severin Ottiger
 

Статистика матча

  • 18 Удары по воротам 11
  • 10 Удары в створ 1
  • 14 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 394 Количество передач 518
  • 44 Владение мячом, % 56
1
Лоретц
Паскаль
20
Дорн
Пиус
4
Luca
Jaquez
5
Кнежевич
Стефан
14
Цыганик
Андрей
8
Станкович
Александар
24
Овусу
Тайрон
18
Белоко
Стефан
11
Ррудхани
Донат
17
Клиджэ
Тибо
27
Lars
Villiger
1
Хитц
Mapвин
26
Баришич
Адриан-Леон
32
Jonas
Adjei
Adjetey
3
Вуйоз
Николя
30
Каде
Антон
37
Авдуллаху
Леон
22
Леруа
Лео
31
Шмидт
Доминик
II
10
Шакири
Джердан
23
Айети
Альбиан
11
Траоре
Бени
Люцерн
4-1-2-1-2
Базель
3-4-3

История личных встреч

Люцерн
Базель

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
12 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
38.9%
18 побед 7 ничьих 0 побед

53 матча

17%
83%
0 побед 9 ничьих 44 победы

Первый тайм

24.5%
75.5%
0 побед 13 ничьих 34 победы

Второй тайм

22.6%
77.4%
0 побед 12 ничьих 34 победы

71 матч

18.3%
19.7%
62%
13 побед 14 ничьих 44 победы

Первый тайм

16.9%
35.2%
47.9%
12 побед 25 ничьих 34 победы

Второй тайм

25.4%
26.8%
47.8%
18 побед 19 ничьих 34 победы

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
0:2
С
0:1
С
2:3
С
0:2
С
3:0
С
0:3
С
1:3
С
1:1
С
3:4
С
4:1
С
1:2
С
3:2
С
0:0
С
2:1
С
2:1
С
3:0
С
3:2
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
2:2
С
1:0
ТМК
1:0
К
2:1
С
1:4
С
3:1
С
1:2
С
3:1
С
3:0
С
2:3
С
4:0
С
3:0
С
3:0
С
1:3
С
1:2
С
1:4
С
0:3
С
3:0
С
3:1
С
0:2
КШ
1:0
С
1:1
С
1:1
С
0:3
С
0:4
С
1:0
С
2:2
КШ
2:2
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
3:1
С
3:0
С
0:1
С
1:1
С
1:4
С
5:0
С
0:1
С
4:5
С
1:1
С
2:0
С
1:2
С
5:1
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
3:2

Голы

Всего голов

40
38

Голов в среднем за матч

1.21
1

Среднее время на гол

74
90

Всего голов

78
60

Голов в среднем за матч

2.05
1.82

Среднее время на гол

43
49

Всего голов

118
98

Голов в среднем за матч

1.66
1.38

Тотал матчей

2.5
70
Больше 99%
Меньше 1%
1
58
Больше 82%
Меньше 18%
13
43
Больше 61%
Меньше 39%
28
25
Больше 35%
Меньше 65%
46
13
Больше 18%
Меньше 82%
58
3
Больше 4%
Меньше 96%
68
2
Больше 3%
Меньше 97%
69
1
Больше 1%
Меньше 99%
70
1
Больше 1%
Меньше 99%
70

Среднее время на гол

54
65

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 4 0.5
Клиджэ Тибо 4 0.5
Дорн Пиус 2 0.25
Цыганик Андрей 1 0.13
Sinan Karweina 1 0.13
Белоко Стефан 1 0.13
Спадануда Кевин 1 0.13
Luca Jaquez 1 0.13
Станкович Александар 0 0
Кадак Якуб 0 0
Ррудхани Донат 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барри Тьерно 5 (1) 0.63
Айети Альбиан 4 0.5
Траоре Бени 2 0.25
Брэдли Финк 1 0.13
Marin Soticek 1 0.13
Кололли Беньямин 1 0.13
Леруа Лео 1 0.13
Шмидт Доминик II 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 3 0
Лоретц Паскаль 3 0
Цыганик Андрей 2 0
Кнежевич Стефан 2 0
Severin Ottiger 2 0
Дорн Пиус 1 0
Кадак Якуб 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Leny Meyer 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авдуллаху Леон 3 1
Ромариу 1 1
Леруа Лео 2 0
Каде Антон 2 0
Баришич Адриан-Леон 2 0
Комас Арнау 1 0
Вуйоз Николя 1 0
Оморуйи Кевин 1 0
Брэдли Финк 1 0
Ван Бремен Финн 1 0
Jonas Adjei Adjetey 1 0
Romeo Beney 1 0

Результаты матчей

Люцерн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Базель
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Люцерн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Базель
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

9
2
Люцерн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Базель
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

10
5

Голы по времени матча

Забито

6
12
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
17%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
33%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
50%
4
33%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
11%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
67%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
15
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
2
13%
2
13%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
3
20%
4
27%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
7
47%
4
27%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
22%
2
22%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Арау - Люцерн 1:0 Вадуц - Люцерн 1:0 Цюрих - Люцерн 1:1
Люцерн - Винтертур 3:0 Мендризио - Люцерн 1:4 Лугано - Люцерн 2:3 Люцерн - Сьон 1:0 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Серветт 1:2 Люцерн - Штутгарт 0:0 Хам - Люцерн 0:2 Люцерн - Шаффхаузен 1:1 Люцерн - Альтах 2:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 1:2 Ивердон - Люцерн 3:1 Лозанна - Люцерн 0:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1
Базель
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Базель - Цюрих 0:2 Стад де Ньон - Базель 0:1 Фрайбург - Базель 6:0 Сьон - Базель 1:1
Базель - Ивердон 2:0 Зубинген - Базель 0:8 Серветт - Базель 0:6 Грасcхоппер - Базель 0:3 Базель - Лугано 1:2 Лозанна - Базель 3:2 Базель - Ульм 1846 1:1 Базель - Беллинцона 4:0 Базель - Гурник Забже 2:1 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Базель - Ивердон 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Базель - Стад Лозанна-Уши 2:0 Лозанна - Базель 0:0 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1

Результаты матчей

Люцерн
Базель

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:3
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
2
2
2
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
4
4
3
5
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 8 5 2 1 15 - 9 17
2.
Люцерн
 8 5 2 1 15 - 9 17
3.
Лугано
 8 5 2 1 14 - 9 17
4.
Серветт
 8 5 1 2 13 - 15 16
5.
Санкт-Галлен
 8 4 1 3 16 - 10 13
6.
Сьон
 8 3 2 3 10 - 7 11
7.
Базель
 8 3 1 4 15 - 9 10
8.
Грасcхоппер
 8 2 2 4 10 - 13 8
9.
Ивердон
 8 2 2 4 8 - 13 8
10.
Лозанна
 8 2 1 5 11 - 17 7
11.
Янг Бойз
 8 1 3 4 11 - 16 6
12.
Винтертур
 8 1 1 6 5 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 4 3 1 0 8 - 3 10
2.
Лугано
 5 3 1 1 10 - 7 10
3.
Санкт-Галлен
 4 3 0 1 11 - 4 9
4.
Люцерн
 4 3 0 1 6 - 2 9
5.
Серветт
 4 3 0 1 7 - 9 9
6.
Сьон
 4 2 2 0 7 - 1 8
7.
Ивердон
 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
Лозанна
 4 2 0 2 10 - 9 6
9.
Грасcхоппер
 4 1 2 1 7 - 8 5
10.
Винтертур
 4 1 1 2 2 - 5 4
11.
Базель
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Янг Бойз
 4 0 2 2 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 4 2 2 0 9 - 7 8
2.
Лугано
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Цюрих
 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Серветт
 4 2 1 1 6 - 6 7
5.
Базель
 5 2 1 2 12 - 5 7
6.
Санкт-Галлен
 4 1 1 2 5 - 6 4
7.
Янг Бойз
 4 1 1 2 7 - 10 4
8.
Грасcхоппер
 4 1 0 3 3 - 5 3
9.
Сьон
 4 1 0 3 3 - 6 3
10.
Ивердон
 4 0 1 3 3 - 8 1
11.
Лозанна
 4 0 1 3 1 - 8 1
12.
Винтертур
 4 0 0 4 3 - 11 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 5
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Люцерн Lars Villiger 4 (2)
Цюрих Переа Хуан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 5
Цюрих Переа Хуан 1 3
Базель Авдуллаху Леон 1 3
Лозанна Дюссенн Ноэ 4
Винтертур Granit Lekaj 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Белоко Стефан получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Вуйоз Николя получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Люцерн 1:0 Базель онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный