Тур: 7. Стадион: АФАС. Главный судья: Маккили Дэнни
1:1
Первый тайм: 38'
0'
7' Желтая карточкаРомени Оле
22' Желтая карточкаМейнанс Свен
1:0
24' ГолПэрротт Трой
26' Желтая карточкаФрауло Оскар
1:1
32' ГолКатлайн Йоанн
Ход матча
7'
22'
24'
1:0
26'
32'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
16
Майкума
Сейя
10
Мейнанс
Свен
24
Виргевер
Ник
77
Ромени
Оле
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Майкума СейяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Зут ЙерунВратарь
- Защитник
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
-
34 Де Вит МеесЗащитник
- Полузащитник
-
21 Поку ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Kees Smit
-
Главный тренер: Мартенс Маартен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ромени ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Де Графф ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бут ТейлорПолузащитник
-
15 Блейк АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Огайо НоаНападающий
- Нападающий
-
44 Joshua Mukeh
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Утрехт
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
21.1%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.9%
15.8%
26.3%
11 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 14 побед
37 матчей
40.5%
24.3%
35.2%
15 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
51.4%
24.3%
24.3%
19 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
29.7%
32.4%
37.9%
11 побед 12 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
24
Голов в среднем за матч
2.39
1.26
Среднее время на гол
37
71
Всего голов
36
22
Голов в среднем за матч
1.89
1.22
Среднее время на гол
47
73
Всего голов
79
46
Голов в среднем за матч
2.14
1.24
Тотал матчей
2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
25
Больше 68%
Меньше 32%
12
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
42
72
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садик Ибраим
|4
|0.57
|Пэрротт Трой
|4
|0.57
|Ван Боммел Рубен
|2
|0.29
|Мейнанс Свен
|2
|0.29
|Мердинк Мекс
|2
|0.29
|Бюрместер Зико
|1
|0.14
|Белич Кристиян
|1
|0.14
|Класи Йорди
|0
|0
|Касиус Денсо
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
|Гус Ваутер
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Огайо Ноа
|3 (1)
|0.5
|Ромени Оле
|2
|0.33
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.17
|Боздоган Джан
|1
|0.17
|Родригес Мигель
|0
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
|Ааронсон Пакстен
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майкума Сейя
|2
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|0
|Гус Ваутер
|2
|0
|Деккер Максим
|0
|1
|Базур Рихедли
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
|Белич Кристиян
|1
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|1
|0
|Мердинк Мекс
|1
|0
|Ван Боммел Рубен
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромени Оле
|2
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|2
|0
|Боздоган Джан
|1
|0
|Ааронсон Пакстен
|1
|0
|Огайо Ноа
|1
|0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Утрехт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
1
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Утрехт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
4
АЗ Алкмаар
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Утрехт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
10
3
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
10%
1
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
67%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
7
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
3
19%
2
29%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
4
25%
1
14%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
2
29%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3
Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 АЗ Алкмаар - Арис Салоники 2:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 8:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 АЗ Алкмаар - АЕК 6:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2
Утрехт
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Утрехт - Виллем II 3:2 Утрехт - Твенте 2:1 НАК Бреда - Утрехт 1:2 Херенвен - Утрехт 1:1
Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 Утрехт - Венеция 1:2 Утрехт - Ланс 4:5 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1 Утрехт - Силькеборг 2:2 Утрехт - УСВ Элинвейк 4:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Утрехт - Спарта Роттердам 0:1 Утрехт - Витесс 1:0 Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Херенвен - Утрехт 2:3 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
Утрехт
Точный счет
1:0
1 раз 50%
9:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
9
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
9:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
9
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
АЗ Алкмаар
Утрехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
12
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
11
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
32
24
14
15
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|25 - 4
|21
|2.
|1:1 Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 3
|17
|3.
|1:1 Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 6
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 6
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 9
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 9
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 8
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 16
|7
|16.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 14
|6
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 18
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|3 - 19
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|1:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 14
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 3
|12
|2.
|1:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|9 - 5
|6
|7.
|1:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 14
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|6 (1)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|5
|АЗ Алкмаар
|Садик Ибраим
|4 (3)
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|4 (1)
|ПСВ
|Тильман Малик
|4 (1)
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|3
|Гоу Эхед Иглс
|Наубер Геррит
|3
|НАК Бреда
|Берг Ян
|3
|Виллем II
|Сигургейрссон Рунар Тор
|3
|Хераклес
|Роскен Рубен
|3