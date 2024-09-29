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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
АЗ Алкмаар
1:1
Первый тайм: 38'
Утрехт
0'
7' Желтая карточка
Ромени Оле
22' Желтая карточка
Мейнанс Свен
1:0
24' Гол
Пэрротт Трой
26' Желтая карточка
Фрауло Оскар
1:1
32' Гол
Катлайн Йоанн

Ход матча

7'
 
Ромени Оле
22'
Мейнанс Свен
 
24'
Пэрротт Трой
(Мейнанс Свен)
1:0
26'
 
Фрауло Оскар
32'
1:1
Катлайн Йоанн
(Боздоган Джан)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
АЗ Алкмаар
Ничья
Утрехт
4.40
6.10
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Все Коэффициенты
1
Овусу-Одуро
Рим
16
Майкума
Сейя
5
Пенетра
Алешандре
4
Инди
Мартинс
18
Мёллер
Вольфе
Давид
6
Копмейнерс
Пер
8
Класи
Йорди
17
Аддай
Джейден
10
Мейнанс
Свен
7
Ван
Боммел
Рубен
9
Пэрротт
Трой
1
Баркас
Василис
2
Хореман
Сибе
3
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
6
Фрауло
Оскар
8
Боздоган
Джан
77
Ромени
Оле
18
Тоорнстра
Йенс
20
Катлайн
Йоанн
9
Мин
Давид
АЗ Алкмаар
4-2-3-1
Утрехт
4-2-3-1

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Утрехт

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
21.1%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.9%
15.8%
26.3%
11 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 14 побед

37 матчей

40.5%
24.3%
35.2%
15 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

51.4%
24.3%
24.3%
19 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.7%
32.4%
37.9%
11 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

Э
3:3
Э
1:1
К
1:2
Э
5:5
Э
1:2
Э
2:2
Э
5:1
Э
0:1
Э
2:2
ТМС
1:0
Э
0:3
Э
3:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:0
ЛЕ
3:0
ЛЕ
3:0
Э
2:3
Э
1:2
Э
1:3
Э
2:2
Э
6:2
Э
0:3
Э
1:1
Э
2:0
Э
6:0
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:0
Э
5:1
Э
1:0
Э
2:0
Э
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

43
24

Голов в среднем за матч

2.39
1.26

Среднее время на гол

37
71

Всего голов

36
22

Голов в среднем за матч

1.89
1.22

Среднее время на гол

47
73

Всего голов

79
46

Голов в среднем за матч

2.14
1.24

Тотал матчей

2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
25
Больше 68%
Меньше 32%
12
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

42
72

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садик Ибраим 4 0.57
Пэрротт Трой 4 0.57
Ван Боммел Рубен 2 0.29
Мейнанс Свен 2 0.29
Мердинк Мекс 2 0.29
Бюрместер Зико 1 0.14
Белич Кристиян 1 0.14
Класи Йорди 0 0
Касиус Денсо 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0
Гус Ваутер 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Огайо Ноа 3 (1) 0.5
Ромени Оле 2 0.33
Тоорнстра Йенс 1 0.17
Боздоган Джан 1 0.17
Родригес Мигель 0 0
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майкума Сейя 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Гус Ваутер 2 0
Деккер Максим 0 1
Базур Рихедли 1 0
Мейнанс Свен 1 0
Белич Кристиян 1 0
Зеефейк Ликвинсио 1 0
Мердинк Мекс 1 0
Ван Боммел Рубен 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромени Оле 2 0
Эль-Каруани Суфьян 2 0
Боздоган Джан 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Огайо Ноа 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Утрехт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Утрехт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
4
АЗ Алкмаар
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Утрехт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

10
3
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
10%
1
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
67%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
7
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
3
19%
2
29%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
4
25%
1
14%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
2
29%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3
Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 АЗ Алкмаар - Арис Салоники 2:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 8:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 АЗ Алкмаар - АЕК 6:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2
Утрехт
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Утрехт - Виллем II 3:2 Утрехт - Твенте 2:1 НАК Бреда - Утрехт 1:2 Херенвен - Утрехт 1:1
Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 Утрехт - Венеция 1:2 Утрехт - Ланс 4:5 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1 Утрехт - Силькеборг 2:2 Утрехт - УСВ Элинвейк 4:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Утрехт - Спарта Роттердам 0:1 Утрехт - Витесс 1:0 Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Херенвен - Утрехт 2:3 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
Утрехт

Точный счет

1:0
1 раз 50%
9:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
9
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
9:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
9
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
Утрехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5
1
2
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
1
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
3
2
2
4
2.5
1
4
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 25 - 4 21
2.
АЗ Алкмаар
 1:1 Заявка 7 5 2 0 17 - 3 17
3.
Утрехт
 1:1 Заявка 6 4 2 0 10 - 6 14
4.
Твенте
 Заявка 7 4 2 1 13 - 5 14
5.
Аякс
 Заявка 5 3 1 1 10 - 3 10
6.
Фейеноорд
 Заявка 6 2 4 0 12 - 6 10
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
9.
Гронинген
 Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
10.
Хераклес
 Заявка 7 2 3 2 6 - 9 9
11.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 10 - 9 8
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 1 4 7 - 8 7
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
15.
Херенвен
 Заявка 7 2 1 4 9 - 16 7
16.
НАК Бреда
 Заявка 7 2 0 5 5 - 14 6
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 0 2 5 2 - 18 2
18.
Валвейк
 Заявка 7 0 0 7 3 - 19 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Утрехт
 1:1 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3.
Твенте
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
АЗ Алкмаар
 1:1 Заявка 3 2 1 0 11 - 2 7
5.
Херенвен
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
6.
Аякс
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
7.
НАК Бреда
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Виллем II
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10.
Гронинген
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
11.
Хераклес
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
12.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 1 3 2 - 14 1
18.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 3 12
2.
АЗ Алкмаар
 1:1 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Твенте
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
6.
Фейеноорд
 Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
7.
Утрехт
 1:1 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Аякс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Гронинген
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Хераклес
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
13.
Виллем II
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
16.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
17.
НАК Бреда
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
18.
Херенвен
 Заявка 4 0 0 4 2 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 6 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 5
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
ПСВ Тильман Малик 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Бакуна Леандро 3
Гоу Эхед Иглс Наубер Геррит 3
НАК Бреда Берг Ян 3
Виллем II Сигургейрссон Рунар Тор 3
Хераклес Роскен Рубен 3
Весь список
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