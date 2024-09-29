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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
АЗ Алкмаар
1:2
Конец матча
Утрехт
0'
6' Желтая карточка
Ромени Оле
21' Желтая карточка
Мейнанс Свен
1:0
24' Гол
Пэрротт Трой
26' Желтая карточка
Фрауло Оскар
1:1
32' Гол
Катлайн Йоанн
1:2
55' Гол
Ааронсон Пакстен
90'+9

Ход матча

6'
 
Ромени Оле
21'
Мейнанс Свен
 
24'
Пэрротт Трой
(Мейнанс Свен)
1:0
26'
 
Фрауло Оскар
32'
1:1
Катлайн Йоанн
(Боздоган Джан)
46'
 
Йенсен Виктор
Тоорнстра Йенс
46'
 
Ааронсон Пакстен
Боздоган Джан
55'
1:2
Ааронсон Пакстен
(Эль-Каруани Суфьян)
63'
Белич Кристиян
Копмейнерс Пер
 
63'
Касиус Денсо
Аддай Джейден
 
63'
Лахдо Майкель
Майкума Сейя
 
76'
 
Огайо Ноа
Мин Давид
76'
Деккер Максим
Инди Мартинс
 
84'
 
Бут Тейлор
Катлайн Йоанн
86'
Зеефейк Ликвинсио
Мёллер Вольфе Давид
 
89'
 
Дидден Матисс
Ромени Оле

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 12 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 666 Количество передач 322
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

1
Овусу-Одуро
Рим
16
Майкума
Сейя
5
Пенетра
Алешандре
4
Инди
Мартинс
18
Мёллер
Вольфе
Давид
6
Копмейнерс
Пер
8
Класи
Йорди
17
Аддай
Джейден
10
Мейнанс
Свен
7
Ван
Боммел
Рубен
9
Пэрротт
Трой
1
Баркас
Василис
2
Хореман
Сибе
3
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
6
Фрауло
Оскар
8
Боздоган
Джан
77
Ромени
Оле
18
Тоорнстра
Йенс
20
Катлайн
Йоанн
9
Мин
Давид
АЗ Алкмаар
4-2-3-1
Утрехт
4-2-3-1

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Утрехт

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
21.1%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.9%
15.8%
26.3%
11 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 14 побед

37 матчей

40.5%
24.3%
35.2%
15 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

51.4%
24.3%
24.3%
19 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.7%
32.4%
37.9%
11 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

Э
3:3
Э
1:1
К
1:2
Э
5:5
Э
1:2
Э
2:2
Э
5:1
Э
0:1
Э
2:2
ТМС
1:0
Э
0:3
Э
3:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:0
ЛЕ
3:0
ЛЕ
3:0
Э
2:3
Э
1:2
Э
1:3
Э
2:2
Э
6:2
Э
0:3
Э
1:1
Э
2:0
Э
6:0
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:0
Э
5:1
Э
1:0
Э
2:0
Э
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

43
24

Голов в среднем за матч

2.39
1.26

Среднее время на гол

37
71

Всего голов

36
22

Голов в среднем за матч

1.89
1.22

Среднее время на гол

47
73

Всего голов

79
46

Голов в среднем за матч

2.14
1.24

Тотал матчей

2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
25
Больше 68%
Меньше 32%
12
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

42
72

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пэрротт Трой 5 0.71
Садик Ибраим 4 0.57
Мейнанс Свен 2 0.29
Ван Боммел Рубен 2 0.29
Мердинк Мекс 2 0.29
Бюрместер Зико 1 0.14
Белич Кристиян 1 0.14
Класи Йорди 0 0
Касиус Денсо 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0
Гус Ваутер 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Огайо Ноа 3 (1) 0.5
Ромени Оле 2 0.33
Тоорнстра Йенс 1 0.17
Боздоган Джан 1 0.17
Ааронсон Пакстен 1 0.17
Катлайн Йоанн 1 0.17
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Родригес Мигель 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейнанс Свен 2 0
Майкума Сейя 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Гус Ваутер 2 0
Деккер Максим 0 1
Базур Рихедли 1 0
Белич Кристиян 1 0
Зеефейк Ликвинсио 1 0
Мердинк Мекс 1 0
Ван Боммел Рубен 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромени Оле 2 0
Эль-Каруани Суфьян 2 0
Боздоган Джан 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Фрауло Оскар 1 0
Огайо Ноа 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Утрехт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
1
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Утрехт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
4
АЗ Алкмаар
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Утрехт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
5

Голы по времени матча

Забито

11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
9%
1
20%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
27%
1
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
40%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

17
9
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
3
18%
2
22%
1-15
3
18%
1
11%
16-30
2
12%
2
22%
31-45
4
24%
2
22%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
3
18%
2
22%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3
Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 АЗ Алкмаар - Арис Салоники 2:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 8:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 АЗ Алкмаар - АЕК 6:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2
Утрехт
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Утрехт - Виллем II 3:2 Утрехт - Твенте 2:1 НАК Бреда - Утрехт 1:2 Херенвен - Утрехт 1:1
Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 Утрехт - Венеция 1:2 Утрехт - Ланс 4:5 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1 Утрехт - Силькеборг 2:2 Утрехт - УСВ Элинвейк 4:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Утрехт - Спарта Роттердам 0:1 Утрехт - Витесс 1:0 Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Херенвен - Утрехт 2:3 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
Утрехт

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
9:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
9
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
9:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
9
1 раз 14%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
Утрехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
1
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
4
2
2
5
2.5
1
5
1
6
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 25 - 4 21
2.
Утрехт
 Заявка 6 5 1 0 11 - 6 16
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 5 1 1 17 - 4 16
4.
Твенте
 Заявка 7 4 2 1 13 - 5 14
5.
Аякс
 Заявка 5 3 1 1 10 - 3 10
6.
Фейеноорд
 Заявка 6 2 4 0 12 - 6 10
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
9.
Гронинген
 Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
10.
Хераклес
 Заявка 7 2 3 2 6 - 9 9
11.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 10 - 9 8
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 1 4 7 - 8 7
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
15.
Херенвен
 Заявка 7 2 1 4 9 - 16 7
16.
НАК Бреда
 Заявка 7 2 0 5 5 - 14 6
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 0 2 5 2 - 18 2
18.
Валвейк
 Заявка 7 0 0 7 3 - 19 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Утрехт
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3.
Твенте
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Херенвен
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
5.
Аякс
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 0 1 11 - 3 6
7.
НАК Бреда
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Виллем II
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10.
Гронинген
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
11.
Хераклес
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
12.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 1 3 2 - 14 1
18.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 3 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Утрехт
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Твенте
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
7.
Фейеноорд
 Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
8.
Аякс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Гронинген
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Хераклес
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
13.
Виллем II
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
16.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
17.
НАК Бреда
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
18.
Херенвен
 Заявка 4 0 0 4 2 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 6 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 5
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
ПСВ Тильман Малик 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Бакуна Леандро 3
Гоу Эхед Иглс Наубер Геррит 3
НАК Бреда Берг Ян 3
Виллем II Сигургейрссон Рунар Тор 3
Хераклес Роскен Рубен 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Хорошую попытку сделал Огайо Ноа. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 99'
    Утрехт пытается что-то создать.
  • 98'
    Удар от ворот произведет Утрехт
  • 98'
    Класи Йорди не смог попасть в створ ударом издали
  • 98'
    Класи Йорди из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
  • 98'
    Ван дер Хорн Майк ослабляет давление, выбив мяч.
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    Где смотреть матч АЗ Алкмаар 1:2 Утрехт онлайн

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