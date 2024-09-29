Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

90' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Утрехт

88' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет Утрехт

83' Баркас Василис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Мёллер Вольфе Давид и попал в каркас ворот!

83' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Мёллер Вольфе Давид и попал в каркас ворот!

81' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Утрехт

79' Матч возобновлен

79' Ох, нехорошо это выглядит. Мейнанс Свен получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Мейнанс Свен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Мейнанс Свен нанес удар головой, но Василиос Баркас спокойно отбил мяч.

75' Эль-Каруани Суфьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Удар от ворот произведет Утрехт

74' Мейнанс Свен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Хорошую попытку сделал Мейнанс Свен . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Касиус Денсо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Йенсен Виктор и попал в каркас ворот!

72' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Йенсен Виктор и попал в каркас ворот!

71' Ааронсон Пакстен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Ааронсон Пакстен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Удар от ворот произведет Утрехт

67' Ван Боммел Рубен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Ван Боммел Рубен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Ван Боммел Рубен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Тактическая замена. Пеер Копмейнерс уходит с поля и его заменяет Белич Кристиян

63' Удар от ворот произведет Утрехт

63' Аддай Джейден оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Пеер Копмейнерс из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.

62' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Удар от ворот произведет Утрехт

59' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

58' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Пенетра Алешандре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Виргевер Ник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Г О О О О Л - Ааронсон Пакстен из команды Утрехт правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

55' Эль-Каруани Суфьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Мин Давид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Йенсен Виктор из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Мейнанс Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Матч возобновлен

48' Йенсен Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

46' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля