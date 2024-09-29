Тур: 8. Стадион: Сан-Мамес. Главный судья: Сото Сесар
Ход матча
36'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Нуньес
Унай
15
Лекуе
Иньиго
10
Уильямс
Нико
20
Гомес
Унаи
13
Нюланд
Эрьян
22
Баде
Луак
24
Ньянзу
Танги
18
Агум
Люсьен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Нуньес УнайЗащитник
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уильямс НикоПолузащитник
-
20 Гомес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
32 Бойро АдамаЗащитник
- Полузащитник
-
16 Руис ИньигоПолузащитник
-
22 Серрано НикоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Peio Canales
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
- Защитник
-
22 Баде ЛуакЗащитник
-
24 Ньянзу ТангиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сусо ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Навас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Буэно МануПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Матео Мейя
-
Главный тренер: Пимьента Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Атлетик Б
Севилья
18 матчей
100%
18 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
15 побед 6 ничьих 0 побед
24 матча
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 6 ничьих 15 побед
42 матча
42.9%
11.9%
45.2%
18 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
33.3%
35.7%
31%
14 побед 15 ничьих 13 побед
Второй тайм
35.7%
28.6%
35.7%
15 побед 12 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
19
Голов в среднем за матч
1.55
0.86
Среднее время на гол
58
104
Всего голов
33
20
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
64
39
Голов в среднем за матч
1.52
0.93
Тотал матчей
2.5
41
Больше 98%
Меньше 2%
1
31
Больше 74%
Меньше 26%
11
19
Больше 45%
Меньше 55%
23
8
Больше 19%
Меньше 81%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
59
96
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сансет Ойян
|3 (1)
|0.38
|Гурусета Горка
|2
|0.25
|Уильямс Иньяки
|1
|0.13
|Вивиан Даниэль
|1
|0.13
|Паредес Айтор
|1
|0.13
|Уильямс Нико
|1
|0.13
|Джало Альваро
|1
|0.13
|Прадос Беньят
|1
|0.13
|Хаурегисар Микель
|1
|0.13
|Де Маркос Оскар
|0
|0
|Горосабел Андони
|0
|0
|Беренгер Алекс
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукебакио Доди
|2
|0.25
|Навас Хесус
|1
|0.13
|Эджуке Чидера
|1
|0.13
|Хуанлу Санчес
|1
|0.13
|Окампос Лукас
|0
|0
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Педроса Адриа
|0
|0
|Берналь Исаак Ромеро
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаурегисар Микель
|2
|1
|Прадос Беньят
|3
|0
|Эррера Андер
|2
|0
|Беренгер Алекс
|2
|0
|Йерай Альварес
|2
|0
|Руис Иньиго
|1
|0
|Горосабел Андони
|1
|0
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|Сансет Ойян
|1
|0
|Паредес Айтор
|1
|0
|Уильямс Нико
|1
|0
|Гомес Унаи
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркан Маркос
|2
|1
|Хуанлу Санчес
|2
|1
|Берналь Исаак Ромеро
|3
|0
|Ньигес Сауль
|1
|1
|Педроса Адриа
|2
|0
|Баде Луак
|2
|0
|Гудель Неманья
|1
|0
|Лукебакио Доди
|1
|0
|Соу Джибрил
|1
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|0
|Фернандес Жерар
|1
|0
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0
|Салас Кике
|1
|0
Результаты матчей
Атлетик Б
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Севилья
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
Атлетик Б
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Севилья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
5
2
Атлетик Б
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Севилья
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Забито
11
6
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
3
27%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
2
18%
2
33%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
2
29%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Рома - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3
Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Барселона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Эйбар 1:0 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Расинг - Атлетик Б 1:2 Бургос - Атлетик Б 2:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Севилья 2:0 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Хетафе - Атлетик Б 0:2
Севилья
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Севилья - Вальядолид 2:1 Алавес - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Севилья - Жирона 0:2
Мальорка - Севилья 0:0 Севилья - Вильярреал 1:2 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Севилья 4:1 Фулхэм - Севилья 1:2 Севилья - Гранада 2:0 Севилья - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Севилья - Орландо Пайретс 0:2 Севилья - Барселона 1:2 Атлетик Б - Севилья 2:0 Севилья - Кадис 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Севилья - Гранада 3:0 Бетис - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 2:1
Результаты матчей
Атлетик Б
Севилья
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Атлетик Б
Севилья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
34
25
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|25 - 9
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|3.
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 3
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 14
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 13
|14
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 15
|10
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 7
|8
|14.
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 6
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 17
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|0:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|16.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|17.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 10
|4
|18.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|19.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|20.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|15 - 8
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|10.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 11
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|13.
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 10
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|6
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (2)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|5 (1)
|Барселона
|Ямаль Ламин
|4 (5)
|Вальядолид
|Юрич Станко
|4
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|4
|Вальядолид
|Роза Лукас
|4
|Вильярреал
|Гуйе Папе
|1 2
|Севилья
|Маркан Маркос
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетик Б 1:0 Севилья
Исход игры
Атлетик Б
69.6% (80)
Ничья
21.7% (25)
Севилья
8.7% (10)
Тотал 2.5
Больше
59.63% (65)
Меньше
40.37% (44)
Обе команды забьют
Да
76.15% (83)
Нет
23.85% (26)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
46.1% (53)
1:0 Атлетик Б
17.4% (20)
1:1 Ничья
15.7% (18)
1:2 Севилья
7% (8)
2:0 Атлетик Б
4.3% (5)
2:2 Ничья
1.7% (2)
3:1 Атлетик Б
1.7% (2)
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