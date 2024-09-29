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Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Сото Сесар
Атлетик Б
1:0
Второй тайм: 53'
Севилья

Ход матча

36'
Хаурегисар Микель
1:0
46'
 
Хуанлу Санчес
Барко Валентин

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 115
Атлетик Б 69.6% (80)
X 21.7% (25)
Севилья 8.7% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
Севилья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Агирреcабала
Хулен
18
Де
Маркос
Оскар
14
Нуньес
Унай
4
Паредес
Айтор
15
Лекуе
Иньиго
6
Весга
Микель
23
Хаурегисар
Микель
10
Уильямс
Нико
20
Гомес
Унаи
7
Беренгер
Алекс
9
Уильямс
Иньяки
13
Нюланд
Эрьян
32
Кармона
Хосе
Анхель
22
Баде
Луак
24
Ньянзу
Танги
19
Барко
Валентин
14
Фернандес
Жерар
6
Гудель
Неманья
18
Агум
Люсьен
11
Лукебакио
Доди
9
Ихеаначо
Келечи
21
Эджуке
Чидера
Атлетик Б
4-2-3-1
Севилья
4-3-3

История личных встреч

Атлетик Б
Севилья

18 матчей

100%
18 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
15 побед 6 ничьих 0 побед

24 матча

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 15 побед

42 матча

42.9%
11.9%
45.2%
18 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

33.3%
35.7%
31%
14 побед 15 ничьих 13 побед

Второй тайм

35.7%
28.6%
35.7%
15 побед 12 ничьих 15 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ТМК
0:1
ТМС
2:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:1
П
2:0
КК
0:1
П
2:0
КК
1:3
П
2:0
П
1:0
П
1:0
П
3:1
П
3:1
ЛЕ
1:2
ЛЕ
1:2
П
2:0
П
2:0
П
1:0
П
3:1
П
1:1
П
2:1
П
2:1
П
1:0
П
1:2
П
2:0
П
4:3
П
0:0
П
0:4
КК
3:0
П
1:2
КК
2:1
П
4:0
ПД
4:1
ПД
2:0

Голы

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

1.55
0.86

Среднее время на гол

58
104

Всего голов

33
20

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

64
39

Голов в среднем за матч

1.52
0.93

Тотал матчей

2.5
41
Больше 98%
Меньше 2%
1
31
Больше 74%
Меньше 26%
11
19
Больше 45%
Меньше 55%
23
8
Больше 19%
Меньше 81%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

59
96

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сансет Ойян 3 (1) 0.38
Гурусета Горка 2 0.25
Уильямс Иньяки 1 0.13
Вивиан Даниэль 1 0.13
Паредес Айтор 1 0.13
Уильямс Нико 1 0.13
Джало Альваро 1 0.13
Прадос Беньят 1 0.13
Хаурегисар Микель 1 0.13
Де Маркос Оскар 0 0
Горосабел Андони 0 0
Беренгер Алекс 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 2 0.25
Навас Хесус 1 0.13
Эджуке Чидера 1 0.13
Хуанлу Санчес 1 0.13
Окампос Лукас 0 0
Ньигес Сауль 0 0
Педроса Адриа 0 0
Берналь Исаак Ромеро 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаурегисар Микель 2 1
Прадос Беньят 3 0
Эррера Андер 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Йерай Альварес 2 0
Руис Иньиго 1 0
Горосабел Андони 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Сансет Ойян 1 0
Паредес Айтор 1 0
Уильямс Нико 1 0
Гомес Унаи 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркан Маркос 2 1
Хуанлу Санчес 2 1
Берналь Исаак Ромеро 3 0
Ньигес Сауль 1 1
Педроса Адриа 2 0
Баде Луак 2 0
Гудель Неманья 1 0
Лукебакио Доди 1 0
Соу Джибрил 1 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 0
Фернандес Жерар 1 0
Кармона Хосе Анхель 1 0
Салас Кике 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Севилья
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
Атлетик Б
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Севилья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

5
2
Атлетик Б
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Севилья
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

11
6
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
3
27%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
2
18%
2
33%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
2
29%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Рома - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3
Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Барселона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Эйбар 1:0 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Расинг - Атлетик Б 1:2 Бургос - Атлетик Б 2:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Севилья 2:0 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Хетафе - Атлетик Б 0:2
Севилья
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Севилья - Вальядолид 2:1 Алавес - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Севилья - Жирона 0:2
Мальорка - Севилья 0:0 Севилья - Вильярреал 1:2 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Севилья 4:1 Фулхэм - Севилья 1:2 Севилья - Гранада 2:0 Севилья - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Севилья - Орландо Пайретс 0:2 Севилья - Барселона 1:2 Атлетик Б - Севилья 2:0 Севилья - Кадис 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Севилья - Гранада 3:0 Бетис - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 2:1

Результаты матчей

Атлетик Б
Севилья

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
2
5
2
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 7 0 1 25 - 9 21
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
3.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
4.
Атлетико М
 Заявка 7 4 3 0 11 - 3 15
5.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 14 - 14 14
6.
Мальорка
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Осасуна
 Заявка 8 4 2 2 12 - 13 14
8.
Сельта
 Заявка 8 3 1 4 15 - 15 10
9.
Алавес
 Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
10.
Райо Вальекано
 Заявка 8 2 4 2 9 - 8 10
11.
Бетис
 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
12.
Жирона
 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 2 2 4 6 - 7 8
14.
Севилья
 0:1 Заявка 8 2 2 4 7 - 10 8
15.
Эспаньол
 Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Хетафе
 Заявка 8 1 4 3 5 - 6 7
17.
Леганес
 Заявка 8 1 4 3 5 - 9 7
18.
Валенсия
 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
19.
Вальядолид
 Заявка 8 1 2 5 4 - 17 5
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 0 3 4 8 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
3.
Сельта
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
5.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
6.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
7.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
8.
Бетис
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
9.
Эспаньол
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Севилья
 0:1 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
11.
Хетафе
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
12.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
13.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
14.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
15.
Вальядолид
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
16.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
17.
Вильярреал
 Заявка 3 1 1 1 7 - 10 4
18.
Леганес
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 5 4 0 1 15 - 8 12
2.
Вильярреал
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Мальорка
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
8.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Жирона
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
10.
Леганес
 Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
11.
Алавес
 Заявка 5 1 0 4 7 - 11 3
12.
Бетис
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
Севилья
 0:1 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
14.
Эспаньол
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
15.
Осасуна
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
16.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
17.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 6 - 10 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
19.
Валенсия
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
20.
Вальядолид
 Заявка 4 0 0 4 2 - 15 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 7 (2)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 5 (1)
Барселона Ямаль Ламин 4 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Юрич Станко 4
Алавес Абкар Абделькабир 4
Вальядолид Роза Лукас 4
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Маркан Маркос 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Атлетик Б: 43%, Севилья: 57%.
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    Прогнозы 115
    Атлетик Б 69.6% (80)
    X 21.7% (25)
    Севилья 8.7% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Севилья
    5.00
    3.80
    Реклама, betcity.ru
    5.25
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетик Б 1:0 Севилья

    Исход игры
    Атлетик Б
    69.6% (80)
    Ничья
    21.7% (25)
    Севилья
    8.7% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.63% (65)
    Меньше
    40.37% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    76.15% (83)
    Нет
    23.85% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетик Б
    46.1% (53)
    1:0 Атлетик Б
    17.4% (20)
    1:1 Ничья
    15.7% (18)
    1:2 Севилья
    7% (8)
    2:0 Атлетик Б
    4.3% (5)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    3:1 Атлетик Б
    1.7% (2)
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