Тур: 8. Стадион: Бенито Вильямарин. Главный судья: Эрнандес Алехандро
Ход матча
26'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
6
Натан
21
Рока
Марк
19
Лосада
Икер
10
Эз
Абде
20
Крал
Алекс
15
Грагера
Хосе
10
Лосано
Поль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 НатанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
-
19 Лосада ИкерПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Эз АбдеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Перро РоменЗащитник
-
32 Менди НобельЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Диао АссанеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Крал АлексПолузащитник
-
15 Грагера ХосеПолузащитник
-
10 Лосано ПольПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Оливан БрианЗащитник
- Защитник
-
11 Милья ПереПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Рока АнтониоПолузащитник
-
37 Юнювар НаджиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Маноло
История личных встреч
Бетис
Эспаньол
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
26 матчей
38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.58
1.21
Среднее время на гол
56
74
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.07
0.92
Среднее время на гол
84
98
Всего голов
34
28
Голов в среднем за матч
1.31
1.08
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
68
83
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ло Чельсо Джовани
|4 (1)
|0.5
|Бартра Марк
|1
|0.13
|Эз Абде
|1
|0.13
|Роке Витор
|1
|0.13
|Бельерин Эктор
|0
|0
|Фекир Набиль
|0
|0
|Рока Марк
|0
|0
|Алтимира Серхи
|0
|0
|Диао Ассане
|0
|0
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пуадо Хавьер
|3 (1)
|0.38
|Каррерас Жофре
|1
|0.13
|Велиз Алехо
|1
|0.13
|Ромеро Карлос
|1
|0.13
|Техеро Альваро
|0
|0
|Оливан Бриан
|0
|0
|Хеддира Валид
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перро Ромен
|3
|0
|Рока Марк
|2
|0
|Авила Эсекьель
|2
|0
|Хуанми Мигель
|1
|0
|Адриан Сан-Мигель
|1
|0
|Бельерин Эктор
|1
|0
|Силва Руи
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Руибаль Айтор
|1
|0
|Форнальс Пабло
|1
|0
|Алтимира Серхи
|1
|0
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумбулла Мараш
|3
|0
|Лосано Поль
|2
|0
|Агуадо Альваро
|2
|0
|Пуадо Хавьер
|2
|0
|Эль Хилали Омар
|2
|0
|Велиз Алехо
|2
|0
|Ромеро Карлос
|2
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Каррерас Жофре
|1
|0
|Хеддира Валид
|1
|0
|Гарсия Жоан
|1
|0
|Рока Антонио
|1
|0
Результаты матчей
Бетис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Эспаньол
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
0
Бетис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Эспаньол
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
1
5
Бетис
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Эспаньол
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
2
50%
2
33%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
43%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Пропущено
7
12
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
29%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
43%
3
25%
61-75
2
29%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Бетис - Мальорка 1:2 Бетис - Хетафе 2:1 Бетис - Леганес 2:0
Реал Мадрид - Бетис 2:0 Бетис - Кривбасс 3:0 Алавес - Бетис 0:0 Кривбасс - Бетис 0:2 Бетис - Жирона 1:1 Байер Л - Бетис 1:1 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Аль-Иттихад Джидда 4:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Ливерпуль - Бетис 1:0 Аустрия Зальцбург - Бетис 1:5 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Бетис - Альмерия 3:2 Осасуна - Бетис 0:2
Эспаньол
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эспаньол - Вильярреал 1:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Эспаньол - Алавес 3:2 Эспаньол - Райо Вальекано 2:1
Атлетико М - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Сабадель - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Тулуза 0:0 Эспаньол - Уэска 1:0 Эспаньол - Жирона 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:0 Реал Овьедо - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0 Спортинг Хихон - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Картахена 3:0 Аморебьета - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:1 Вальядолид - Эспаньол 0:0
Результаты матчей
Бетис
Эспаньол
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Бетис
Эспаньол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
25
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|25 - 9
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|3.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 3
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 14
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 13
|14
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 15
|10
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|11.
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 7
|8
|15.
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 6
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 17
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|9.
|0:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|16.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|17.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 10
|4
|18.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|19.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|20.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|15 - 8
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|10.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 11
|3
|13.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 10
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|6
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (2)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|5 (1)
|Барселона
|Ямаль Ламин
|4 (5)
|Вальядолид
|Юрич Станко
|4
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|4
|Вальядолид
|Роза Лукас
|4
|Вильярреал
|Гуйе Папе
|1 2
|Севилья
|Маркан Маркос
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бетис 0:0 Эспаньол
Исход игры
Бетис
84.5% (98)
Ничья
11.2% (13)
Эспаньол
4.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (50)
Меньше
54.55% (60)
Обе команды забьют
Да
52.73% (58)
Нет
47.27% (52)
Популярный счёт
2:1 Бетис
38.8% (45)
1:0 Бетис
26.7% (31)
2:0 Бетис
13.8% (16)
1:1 Ничья
6.9% (8)
2:2 Ничья
2.6% (3)
3:1 Бетис
1.7% (2)
0:2 Эспаньол
1.7% (2)
0:1 Эспаньол
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!