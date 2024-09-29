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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Эрнандес Алехандро
Бетис
0:0
Первый тайм: 32'
Эспаньол
0'
26' Желтая карточка
Каррерас Жофре

Ход матча

26'
 
Каррерас Жофре

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 116
Бетис 84.5% (98)
X 11.2% (13)
Эспаньол 4.3% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Силва
Руи
2
Бельерин
Эктор
3
Льоренте
Диего
6
Натан
12
Родригес
Рикардо
16
Алтимира
Серхи
21
Рока
Марк
19
Лосада
Икер
20
Ло
Чельсо
Джовани
10
Эз
Абде
11
Бакамбу
Седрик
1
Гарсия
Жоан
23
Эль
Хилали
Омар
4
Кумбулла
Мараш
3
Серхи
Гомес
22
Ромеро
Карлос
17
Каррерас
Жофре
20
Крал
Алекс
15
Грагера
Хосе
10
Лосано
Поль
7
Пуадо
Хавьер
16
Хеддира
Валид
Бетис
4-2-3-1
Эспаньол
4-4-2

История личных встреч

Бетис
Эспаньол

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

26 матчей

38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:4
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:2
П
1:1
КК
3:1
КК
1:1
П
1:3
П
3:0
П
1:0
П
2:1
П
0:1
П
0:3
П
1:3
ТМК
1:1
П
2:0
П
0:0
П
1:0
П
1:0
П
1:1
П
1:0
П
2:0
П
1:1
ПД
1:2

Голы

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.58
1.21

Среднее время на гол

56
74

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.07
0.92

Среднее время на гол

84
98

Всего голов

34
28

Голов в среднем за матч

1.31
1.08

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

68
83

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ло Чельсо Джовани 4 (1) 0.5
Бартра Марк 1 0.13
Эз Абде 1 0.13
Роке Витор 1 0.13
Бельерин Эктор 0 0
Фекир Набиль 0 0
Рока Марк 0 0
Алтимира Серхи 0 0
Диао Ассане 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуадо Хавьер 3 (1) 0.38
Каррерас Жофре 1 0.13
Велиз Алехо 1 0.13
Ромеро Карлос 1 0.13
Техеро Альваро 0 0
Оливан Бриан 0 0
Хеддира Валид 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перро Ромен 3 0
Рока Марк 2 0
Авила Эсекьель 2 0
Хуанми Мигель 1 0
Адриан Сан-Мигель 1 0
Бельерин Эктор 1 0
Силва Руи 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Форнальс Пабло 1 0
Алтимира Серхи 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумбулла Мараш 3 0
Лосано Поль 2 0
Агуадо Альваро 2 0
Пуадо Хавьер 2 0
Эль Хилали Омар 2 0
Велиз Алехо 2 0
Ромеро Карлос 2 0
Кардона Ирвин 1 0
Каррерас Жофре 1 0
Хеддира Валид 1 0
Гарсия Жоан 1 0
Рока Антонио 1 0

Результаты матчей

Бетис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Эспаньол
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
0
Бетис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Эспаньол
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
5
Бетис
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Эспаньол
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
2
50%
2
33%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
43%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

7
12
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
29%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
43%
3
25%
61-75
2
29%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Бетис - Мальорка 1:2 Бетис - Хетафе 2:1 Бетис - Леганес 2:0
Реал Мадрид - Бетис 2:0 Бетис - Кривбасс 3:0 Алавес - Бетис 0:0 Кривбасс - Бетис 0:2 Бетис - Жирона 1:1 Байер Л - Бетис 1:1 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Аль-Иттихад Джидда 4:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Ливерпуль - Бетис 1:0 Аустрия Зальцбург - Бетис 1:5 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Бетис - Альмерия 3:2 Осасуна - Бетис 0:2
Эспаньол
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эспаньол - Вильярреал 1:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Эспаньол - Алавес 3:2 Эспаньол - Райо Вальекано 2:1
Атлетико М - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Сабадель - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Тулуза 0:0 Эспаньол - Уэска 1:0 Эспаньол - Жирона 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:0 Реал Овьедо - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0 Спортинг Хихон - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Картахена 3:0 Аморебьета - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:1 Вальядолид - Эспаньол 0:0

Результаты матчей

Бетис
Эспаньол

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Бетис
Эспаньол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 7 0 1 25 - 9 21
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
3.
Атлетико М
 Заявка 7 4 3 0 11 - 3 15
4.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 14 - 14 14
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
6.
Мальорка
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Осасуна
 Заявка 8 4 2 2 12 - 13 14
8.
Сельта
 Заявка 8 3 1 4 15 - 15 10
9.
Алавес
 Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
10.
Райо Вальекано
 Заявка 8 2 4 2 9 - 8 10
11.
Бетис
 0:0 Заявка 8 2 4 2 7 - 7 10
12.
Жирона
 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
13.
Севилья
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
14.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 2 2 4 6 - 7 8
15.
Эспаньол
 0:0 Заявка 8 2 2 4 7 - 11 8
16.
Хетафе
 Заявка 8 1 4 3 5 - 6 7
17.
Леганес
 Заявка 8 1 4 3 5 - 9 7
18.
Валенсия
 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
19.
Вальядолид
 Заявка 8 1 2 5 4 - 17 5
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 0 3 4 8 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
3.
Сельта
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
5.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Бетис
 0:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
8.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
9.
Эспаньол
 0:0 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
11.
Хетафе
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
12.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
13.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
14.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
15.
Вальядолид
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
16.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
17.
Вильярреал
 Заявка 3 1 1 1 7 - 10 4
18.
Леганес
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 5 4 0 1 15 - 8 12
2.
Вильярреал
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Мальорка
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
8.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Жирона
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
10.
Леганес
 Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
11.
Севилья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
12.
Алавес
 Заявка 5 1 0 4 7 - 11 3
13.
Бетис
 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
Эспаньол
 0:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
15.
Осасуна
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
16.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
17.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 6 - 10 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
19.
Валенсия
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
20.
Вальядолид
 Заявка 4 0 0 4 2 - 15 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 7 (2)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 5 (1)
Барселона Ямаль Ламин 4 (5)
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 63% завершится ничьей.
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    Прогнозы 116
    Бетис 84.5% (98)
    X 11.2% (13)
    Эспаньол 4.3% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бетис
    Ничья
    Эспаньол
    4.10
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    4.30
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    7.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бетис 0:0 Эспаньол

    Исход игры
    Бетис
    84.5% (98)
    Ничья
    11.2% (13)
    Эспаньол
    4.3% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (50)
    Меньше
    54.55% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    52.73% (58)
    Нет
    47.27% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Бетис
    38.8% (45)
    1:0 Бетис
    26.7% (31)
    2:0 Бетис
    13.8% (16)
    1:1 Ничья
    6.9% (8)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    3:1 Бетис
    1.7% (2)
    0:2 Эспаньол
    1.7% (2)
    0:1 Эспаньол
    1.7% (2)
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