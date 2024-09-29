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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 53065 Главный судья: Эрнандес Алехандро
Бетис
1:0
Конец матча
Эспаньол
0'
26' Желтая карточка
Каррерас Жофре
0:0
45' Не забитый пенальти
Эз Абде
64' Желтая карточка
Рока Марк
72' Желтая карточка
Manolo Gonzalez
74' Желтая карточка
Ромеро Карлос
77' Желтая карточка
Алтимира Серхи
82' Желтая карточка
Лосано Поль
1:0
85' Гол
Ло Чельсо Джовани
90' Желтая карточка
Эль Хилали Омар
90'+9

Ход матча

26'
 
Каррерас Жофре
45'
Эз Абде
0:0
55'
 
Милья Пере
Пуадо Хавьер
60'
Роке Витор
Бакамбу Седрик
 
60'
Форнальс Пабло
Лосада Икер
 
64'
Рока Марк
 
68'
 
Кардона Ирвин
Хеддира Валид
68'
 
Техеро Альваро
Каррерас Жофре
72'
 
Manolo Gonzalez
74'
 
Ромеро Карлос
77'
Алтимира Серхи
 
78'
Руибаль Айтор
Рока Марк
 
79'
Кардозо Джонни
Алтимира Серхи
 
82'
 
Лосано Поль
85'
Ло Чельсо Джовани
1:0
87'
 
Агуадо Альваро
Лосано Поль
87'
 
Велиз Алехо
Ромеро Карлос
88'
Диао Ассане
Эз Абде
 
90'
 
Эль Хилали Омар

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 12 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 20
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 461 Количество передач 408
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 116
Бетис 84.5% (98)
X 11.2% (13)
Эспаньол 4.3% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Силва
Руи
2
Бельерин
Эктор
3
Льоренте
Диего
6
Натан
12
Родригес
Рикардо
16
Алтимира
Серхи
21
Рока
Марк
19
Лосада
Икер
20
Ло
Чельсо
Джовани
10
Эз
Абде
11
Бакамбу
Седрик
1
Гарсия
Жоан
23
Эль
Хилали
Омар
4
Кумбулла
Мараш
3
Серхи
Гомес
22
Ромеро
Карлос
17
Каррерас
Жофре
20
Крал
Алекс
15
Грагера
Хосе
10
Лосано
Поль
7
Пуадо
Хавьер
16
Хеддира
Валид
Бетис
4-2-3-1
Эспаньол
4-4-2

История личных встреч

Бетис
Эспаньол

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

26 матчей

38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:4
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:2
П
1:1
КК
3:1
КК
1:1
П
1:3
П
3:0
П
1:0
П
2:1
П
0:1
П
0:3
П
1:3
ТМК
1:1
П
2:0
П
0:0
П
1:0
П
1:0
П
1:1
П
1:0
П
2:0
П
1:1
ПД
1:2

Голы

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.58
1.21

Среднее время на гол

56
74

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.07
0.92

Среднее время на гол

84
98

Всего голов

34
28

Голов в среднем за матч

1.31
1.08

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

68
83

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ло Чельсо Джовани 5 (1) 0.63
Бартра Марк 1 0.13
Эз Абде 1 0.13
Роке Витор 1 0.13
Бельерин Эктор 0 0
Фекир Набиль 0 0
Рока Марк 0 0
Алтимира Серхи 0 0
Диао Ассане 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуадо Хавьер 3 (1) 0.38
Каррерас Жофре 1 0.13
Велиз Алехо 1 0.13
Ромеро Карлос 1 0.13
Техеро Альваро 0 0
Оливан Бриан 0 0
Хеддира Валид 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рока Марк 3 0
Перро Ромен 3 0
Авила Эсекьель 2 0
Алтимира Серхи 2 0
Хуанми Мигель 1 0
Адриан Сан-Мигель 1 0
Бельерин Эктор 1 0
Силва Руи 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Форнальс Пабло 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосано Поль 3 0
Кумбулла Мараш 3 0
Ромеро Карлос 3 0
Агуадо Альваро 2 0
Пуадо Хавьер 2 0
Эль Хилали Омар 2 0
Велиз Алехо 2 0
Кардона Ирвин 1 0
Каррерас Жофре 1 0
Хеддира Валид 1 0
Гарсия Жоан 1 0
Рока Антонио 1 0
Manolo Gonzalez 1 0

Результаты матчей

Бетис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Эспаньол
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
0
Бетис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Эспаньол
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
5
Бетис
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Эспаньол
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
2
50%
2
33%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
43%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

7
12
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
29%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
43%
3
25%
61-75
2
29%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Бетис - Мальорка 1:2 Бетис - Хетафе 2:1 Бетис - Леганес 2:0
Реал Мадрид - Бетис 2:0 Бетис - Кривбасс 3:0 Алавес - Бетис 0:0 Кривбасс - Бетис 0:2 Бетис - Жирона 1:1 Байер Л - Бетис 1:1 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Аль-Иттихад Джидда 4:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Ливерпуль - Бетис 1:0 Аустрия Зальцбург - Бетис 1:5 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Бетис - Альмерия 3:2 Осасуна - Бетис 0:2
Эспаньол
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эспаньол - Вильярреал 1:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Эспаньол - Алавес 3:2 Эспаньол - Райо Вальекано 2:1
Атлетико М - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Сабадель - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Тулуза 0:0 Эспаньол - Уэска 1:0 Эспаньол - Жирона 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:0 Реал Овьедо - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0 Спортинг Хихон - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Картахена 3:0 Аморебьета - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:1 Вальядолид - Эспаньол 0:0

Результаты матчей

Бетис
Эспаньол

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Бетис
Эспаньол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 7 0 1 25 - 9 21
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
3.
Атлетико М
 Заявка 7 4 3 0 11 - 3 15
4.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 14 - 14 14
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
6.
Мальорка
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Осасуна
 Заявка 8 4 2 2 12 - 13 14
8.
Бетис
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Сельта
 Заявка 8 3 1 4 15 - 15 10
10.
Алавес
 Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
11.
Райо Вальекано
 Заявка 8 2 4 2 9 - 8 10
12.
Жирона
 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
13.
Севилья
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
14.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 2 2 4 6 - 7 8
15.
Эспаньол
 Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
16.
Хетафе
 Заявка 8 1 4 3 5 - 6 7
17.
Леганес
 Заявка 8 1 4 3 5 - 9 7
18.
Валенсия
 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
19.
Вальядолид
 Заявка 8 1 2 5 4 - 17 5
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 0 3 4 8 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
3.
Сельта
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Бетис
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
6.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
8.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
9.
Эспаньол
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
11.
Хетафе
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
12.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
13.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
14.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
15.
Вальядолид
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
16.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
17.
Вильярреал
 Заявка 3 1 1 1 7 - 10 4
18.
Леганес
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 5 4 0 1 15 - 8 12
2.
Вильярреал
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Мальорка
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
8.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Жирона
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
10.
Леганес
 Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
11.
Севилья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
12.
Алавес
 Заявка 5 1 0 4 7 - 11 3
13.
Бетис
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
Осасуна
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
15.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
16.
Эспаньол
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
17.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 6 - 10 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
19.
Валенсия
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
20.
Вальядолид
 Заявка 4 0 0 4 2 - 15 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 7 (2)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 5 (1)
Бетис Ло Чельсо Джовани 5
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Топ нарушителей
Вальядолид Юрич Станко 4
Алавес Абкар Абделькабир 4
Вальядолид Роза Лукас 4
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Маркан Маркос 1 2
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Бетис 84.5% (98)
    X 11.2% (13)
    Эспаньол 4.3% (5)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бетис 1:0 Эспаньол

    Исход игры
    Бетис
    84.5% (98)
    Ничья
    11.2% (13)
    Эспаньол
    4.3% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (50)
    Меньше
    54.55% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    52.73% (58)
    Нет
    47.27% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Бетис
    38.8% (45)
    1:0 Бетис
    26.7% (31)
    2:0 Бетис
    13.8% (16)
    1:1 Ничья
    6.9% (8)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    3:1 Бетис
    1.7% (2)
    0:2 Эспаньол
    1.7% (2)
    0:1 Эспаньол
    1.7% (2)
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