Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

91' Удар от ворот произведет Эспаньол

91' Эль Хилали Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

90' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Г О О О О Л - Ло Чельсо Джовани забивает ударом с левой ноги!

83' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Лосано Поль тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

82' Форнальс Пабло пробует нанести удар издали, но Хоан Гарсия держит все под контролем

81' Эль Хилали Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Матч возобновлен

77' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

76' Ло Чельсо Джовани навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Удар от ворот произведет Бетис

74' ШТАНГА! Так было близко к голу - Ромеро Карлос нанес удар в каркас ворот!

74' Техеро Альваро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Техеро Альваро из команды Эспаньол своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Ло Чельсо Джовани навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Рефери не любит споров - именно за это Manolo Gonzalez сейчас получил желтую

72' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

70' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

69' Матч возобновлен

68' Ох, нехорошо это выглядит. Льоренте Диего получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Тактическая замена. Валид Кеддира уходит с поля и его заменяет Кардона Ирвин

66' Льоренте Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Форнальс Пабло оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Эз Абде из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Рока Марк получает желтую карточку за игру рукой

63' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Сегодняшная посещаемость составляет 53065 болельщиков

62' Удар от ворот произведет Эспаньол

62' Валид Кеддира задерживает мяч рукой

59' Крал Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Пуадо Хавьер получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Пуадо Хавьер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Эз Абде нанес удар головой, но Хоан Гарсия спокойно отбил мяч.

52' Ло Чельсо Джовани пробует нанести удар издали, но Хоан Гарсия держит все под контролем

52' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Матч возобновлен

51' Ох, нехорошо это выглядит. Пуадо Хавьер получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Пуадо Хавьер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Валид Кеддира наказан за толчок Льоренте Диего

47' Удар от ворот произведет Бетис