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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Де Бургос Рикардо
Сельта
 
Позже
Жирона
Прогнозы 118
Сельта 48.3% (57)
X 31.4% (37)
Жирона 20.3% (24)
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13
Гуаита
Висенте
32
Родригес
Хави
24
Домингес
Карлос
20
Алонсо
Маркос
5
Каррейра
Серхио
6
Илайш
Мориба
25
Родригес
Дамиан
3
Мингеса
Оскар
12
Гонсалес
Альфонсо
7
Иглесиас
Борха
18
Дуран
Пабло
13
Гассанига
Пауло
16
Франсес
Алехандро
18
Крейчи
Ладислав
II
17
Блинд
Дэйли
3
Гутьеррес
Мигель
23
Мартин
Иван
14
Ромеу
Ориоль
8
Цыганков
Виктор
21
Эррера
Янхель
11
Данджума
Арно
9
Руис
Абель
Сельта
3-4-3
Жирона
4-2-3-1

История личных встреч

Сельта
Жирона

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед

17 матчей

41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

11.8%
58.8%
29.4%
2 победы 10 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
П
2:1
П
3:2
П
1:0
П
3:3
С
0:1
С
2:0
С
0:4
С
1:1
С
2:1
С
1:2
КК
1:3
С
2:2
С
0:1

Голы

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.25
1.33

Среднее время на гол

72
67

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.11
1.5

Среднее время на гол

81
60

Всего голов

20
24

Голов в среднем за матч

1.18
1.41

Тотал матчей

2.5
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

76
63

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 3 (1) 0.43
Иглесиас Борха 3 0.43
Мингеса Оскар 2 0.29
Альварес Уго 1 0.14
Сведберг Виллиот 1 0.14
Старфельт Карл 1 0.14
Пейнадо Франсиско 1 0.14
Дувикас Анастасиос 1 0.14
Дуран Пабло 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стуани Кристиан 2 0.29
Руис Абель 2 (1) 0.29
Цыганков Виктор 1 0.14
Хиль Бриан 1 0.14
Мартин Иван 1 0.14
Мисехой Габриэль 1 0.14
Гутьеррес Мигель 0 0
Ван де Бек Донни 0 0
Порту Кристиан 0 0
Эррера Янхель 0 0
Альмена Икер 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Уго 2 0
Родригес Хави 2 0
Илайш Мориба 2 0
Сотело Хьюго 2 0
Родригес Дамиан 2 0
Гонсалес Альфонсо 0 1
Аспас Яго 1 0
Старфельт Карл 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Мингеса Оскар 1 0
Сведберг Виллиот 1 0
Claudio Giraldez 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Абель 2 0
Стуани Кристиан 1 0
Ромеу Ориоль 1 0
Гассанига Пауло 1 0
Цыганков Виктор 1 0
Хуанпе Хуан 1 0
Порту Кристиан 1 0
Эррера Янхель 1 0
Хиль Бриан 1 0
Данджума Арно 1 0
Франсес Алехандро 1 0
Асприлья Ясер 1 0

Результаты матчей

Сельта
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Жирона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Сельта
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Жирона
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

0
4
Сельта
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Жирона
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
1
13%
2
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

15
9
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
7%
0
0%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
3
20%
2
22%
31-45
1
7%
3
33%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
3
20%
2
22%
76-90

Пропущено

13
9
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
15%
1
11%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
2
15%
3
33%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
4
31%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Сельта - Вальядолид 3:1 Осасуна - Сельта 3:2
Вильярреал - Сельта 4:3 Сельта - Валенсия 3:1 Сельта - Алавес 2:1 Лутон Таун - Сельта 1:3 Лилль - Сельта 3:1 Сельта - Жил Висенте 1:0 Сельта - Спортинг Хихон 2:1 Визела - Сельта 0:4 Бенфика - Сельта 2:2 Сельта - Валенсия 2:2 Гранада - Сельта 1:2 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетико М - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 3:2 Алавес - Сельта 3:0 Сельта - Лас-Пальмас 4:1
Жирона
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Жирона - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Жирона 2:0 ПСЖ - Жирона 1:0 Жирона - Барселона 1:4
Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Осасуна 4:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Бетис - Жирона 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Ньюкасл - Жирона 4:0 Наполи - Жирона 0:2 Жирона - Тулуза 0:4 Эспаньол - Жирона 0:0 Жирона - Монпелье 3:3 Олот - Жирона 1:1 Жирона - Гранада 7:0 Валенсия - Жирона 1:3 Жирона - Вильярреал 0:1 Алавес - Жирона 2:2 Жирона - Барселона 4:2

Результаты матчей

Сельта
Жирона

Точный счет

3:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

3:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Сельта
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
3
1
1.5
1
2
2
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
5
2
1.5
2
5
3
4
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 7 0 1 25 - 9 21
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
3.
Атлетико М
 Заявка 7 4 3 0 11 - 3 15
4.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 14 - 14 14
5.
Мальорка
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
6.
Осасуна
 Заявка 8 4 2 2 12 - 13 14
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
8.
Алавес
 Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
9.
Райо Вальекано
 Заявка 8 2 4 2 9 - 8 10
10.
Сельта
 Заявка 7 3 0 4 14 - 14 9
11.
Бетис
 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
12.
Жирона
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
13.
Севилья
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
14.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 2 2 4 6 - 7 8
15.
Эспаньол
 Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Хетафе
 Заявка 8 1 4 3 5 - 6 7
17.
Леганес
 Заявка 8 1 4 3 5 - 9 7
18.
Валенсия
 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
19.
Вальядолид
 Заявка 8 1 2 5 4 - 17 5
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 0 3 4 8 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
3.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
4.
Сельта
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
5.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
6.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Бетис
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
9.
Эспаньол
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
11.
Хетафе
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
12.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
13.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
14.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
15.
Вальядолид
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
16.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
17.
Вильярреал
 Заявка 3 1 1 1 7 - 10 4
18.
Леганес
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 5 4 0 1 15 - 8 12
2.
Вильярреал
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Мальорка
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
8.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Жирона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
10.
Леганес
 Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
11.
Алавес
 Заявка 5 1 0 4 7 - 11 3
12.
Севилья
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Бетис
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
Эспаньол
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
15.
Осасуна
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
16.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
17.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 6 - 10 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
19.
Валенсия
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
20.
Вальядолид
 Заявка 4 0 0 4 2 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 7 (2)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 5 (1)
Барселона Ямаль Ламин 4 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Юрич Станко 4
Алавес Абкар Абделькабир 4
Вальядолид Роза Лукас 4
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Маркан Маркос 1 2
Весь список
Где смотреть матч Сельта - Жирона онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Сельта - Жирона

Исход игры
Сельта
47.9% (56)
Ничья
31.6% (37)
Жирона
20.5% (24)
Тотал 2.5
Больше
58.56% (65)
Меньше
41.44% (46)
Обе команды забьют
Да
84.68% (94)
Нет
15.32% (17)
Популярный счёт
2:1 Сельта
33.3% (39)
1:1 Ничья
24.8% (29)
1:2 Жирона
15.4% (18)
1:0 Сельта
7.7% (9)
2:2 Ничья
3.4% (4)
2:0 Сельта
2.6% (3)
3:2 Сельта
1.7% (2)
0:1 Жирона
1.7% (2)
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