Тур: 8. Стадион: Балаидос. Главный судья: Де Бургос Рикардо
Прогноз на матч от Liveresult
18
Дуран
Пабло
17
Блинд
Дэйли
23
Мартин
Иван
14
Ромеу
Ориоль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Дуран ПаблоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
-
30 Альварес УгоПолузащитник
-
33 Сотело ХьюгоПолузащитник
- Нападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хиральдес Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
-
14 Ромеу ОриольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Полузащитник
-
20 Хиль БрианПолузащитник
-
22 Солис ДжонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Миовски БоянНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
История личных встреч
Сельта
Жирона
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед
17 матчей
41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
11.8%
58.8%
29.4%
2 победы 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.25
1.33
Среднее время на гол
72
67
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.11
1.5
Среднее время на гол
81
60
Всего голов
20
24
Голов в среднем за матч
1.18
1.41
Тотал матчей
2.5
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
76
63
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|3 (1)
|0.43
|Иглесиас Борха
|3
|0.43
|Мингеса Оскар
|2
|0.29
|Альварес Уго
|1
|0.14
|Сведберг Виллиот
|1
|0.14
|Старфельт Карл
|1
|0.14
|Пейнадо Франсиско
|1
|0.14
|Дувикас Анастасиос
|1
|0.14
|Дуран Пабло
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стуани Кристиан
|2
|0.29
|Руис Абель
|2 (1)
|0.29
|Цыганков Виктор
|1
|0.14
|Хиль Бриан
|1
|0.14
|Мартин Иван
|1
|0.14
|Мисехой Габриэль
|1
|0.14
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Ван де Бек Донни
|0
|0
|Порту Кристиан
|0
|0
|Эррера Янхель
|0
|0
|Альмена Икер
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Уго
|2
|0
|Родригес Хави
|2
|0
|Илайш Мориба
|2
|0
|Сотело Хьюго
|2
|0
|Родригес Дамиан
|2
|0
|Гонсалес Альфонсо
|0
|1
|Аспас Яго
|1
|0
|Старфельт Карл
|1
|0
|Бамба Джонатан
|1
|0
|Мингеса Оскар
|1
|0
|Сведберг Виллиот
|1
|0
|Claudio Giraldez
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Абель
|2
|0
|Стуани Кристиан
|1
|0
|Ромеу Ориоль
|1
|0
|Гассанига Пауло
|1
|0
|Цыганков Виктор
|1
|0
|Хуанпе Хуан
|1
|0
|Порту Кристиан
|1
|0
|Эррера Янхель
|1
|0
|Хиль Бриан
|1
|0
|Данджума Арно
|1
|0
|Франсес Алехандро
|1
|0
|Асприлья Ясер
|1
|0
Результаты матчей
Сельта
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Жирона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Сельта
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Жирона
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
0
4
Сельта
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Жирона
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
0
6
Голы по времени матча
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
1
13%
2
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
7
5
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
15
9
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
7%
0
0%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
3
20%
2
22%
31-45
1
7%
3
33%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
3
20%
2
22%
76-90
Пропущено
13
9
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
15%
1
11%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
2
15%
3
33%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
4
31%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Сельта - Вальядолид 3:1 Осасуна - Сельта 3:2
Вильярреал - Сельта 4:3 Сельта - Валенсия 3:1 Сельта - Алавес 2:1 Лутон Таун - Сельта 1:3 Лилль - Сельта 3:1 Сельта - Жил Висенте 1:0 Сельта - Спортинг Хихон 2:1 Визела - Сельта 0:4 Бенфика - Сельта 2:2 Сельта - Валенсия 2:2 Гранада - Сельта 1:2 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетико М - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 3:2 Алавес - Сельта 3:0 Сельта - Лас-Пальмас 4:1
Жирона
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Жирона - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Жирона 2:0 ПСЖ - Жирона 1:0 Жирона - Барселона 1:4
Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Осасуна 4:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Бетис - Жирона 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Ньюкасл - Жирона 4:0 Наполи - Жирона 0:2 Жирона - Тулуза 0:4 Эспаньол - Жирона 0:0 Жирона - Монпелье 3:3 Олот - Жирона 1:1 Жирона - Гранада 7:0 Валенсия - Жирона 1:3 Жирона - Вильярреал 0:1 Алавес - Жирона 2:2 Жирона - Барселона 4:2
Результаты матчей
Сельта
Жирона
Точный счет
3:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
3:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Сельта
Жирона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
31
12
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
52
25
34
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|25 - 9
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|3.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 3
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 14
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 13
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|9.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|14 - 14
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 7
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 6
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 17
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|16.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|17.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 10
|4
|18.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|19.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|20.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|15 - 8
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|10.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 11
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 10
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|6
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (2)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|5 (1)
|Барселона
|Ямаль Ламин
|4 (5)
|Вальядолид
|Юрич Станко
|4
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|4
|Вальядолид
|Роза Лукас
|4
|Вильярреал
|Гуйе Папе
|1 2
|Севилья
|Маркан Маркос
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сельта - Жирона
Исход игры
Сельта
47.9% (56)
Ничья
31.6% (37)
Жирона
20.5% (24)
Тотал 2.5
Больше
58.56% (65)
Меньше
41.44% (46)
Обе команды забьют
Да
84.68% (94)
Нет
15.32% (17)
Популярный счёт
2:1 Сельта
33.3% (39)
1:1 Ничья
24.8% (29)
1:2 Жирона
15.4% (18)
1:0 Сельта
7.7% (9)
2:2 Ничья
3.4% (4)
2:0 Сельта
2.6% (3)
3:2 Сельта
1.7% (2)
0:1 Жирона
1.7% (2)
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