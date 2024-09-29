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Тур: 8. Стадион: . Зрители: 21347 Главный судья: Де Бургос Рикардо
Сельта
1:1
Конец матча
Жирона
0'
0:1
38' Гол
Эррера Янхель
78' Желтая карточка
Альварес Уго
1:1
81' Гол
Аспас Яго
90'+6

Ход матча

14'
 
Ван де Бек Донни
Ромеу Ориоль
38'
0:1
Эррера Янхель
(Блинд Дэйли)
46'
Альварес Уго
Каррейра Серхио
 
54'
 
Давид Лопес
Блинд Дэйли
58'
Сведберг Виллиот
Гонсалес Альфонсо
 
58'
Дувикас Анастасиос
Иглесиас Борха
 
65'
Сотело Хьюго
Дуран Пабло
 
65'
Аспас Яго
Илайш Мориба
 
72'
 
Хиль Бриан
Данджума Арно
72'
 
Солис Джон
Эррера Янхель
72'
 
Порту Кристиан
Руис Абель
78'
Альварес Уго
 
81'
Аспас Яго
(Сведберг Виллиот)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 548 Количество передач 604
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Сельта 47.9% (57)
X 31.1% (37)
Жирона 21% (25)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гуаита
Висенте
32
Родригес
Хави
24
Домингес
Карлос
20
Алонсо
Маркос
5
Каррейра
Серхио
6
Илайш
Мориба
25
Родригес
Дамиан
3
Мингеса
Оскар
18
Дуран
Пабло
7
Иглесиас
Борха
12
Гонсалес
Альфонсо
13
Гассанига
Пауло
16
Франсес
Алехандро
17
Блинд
Дэйли
18
Крейчи
Ладислав
II
3
Гутьеррес
Мигель
23
Мартин
Иван
14
Ромеу
Ориоль
8
Цыганков
Виктор
21
Эррера
Янхель
11
Данджума
Арно
9
Руис
Абель
Сельта
3-4-3
Жирона
4-2-3-1

История личных встреч

Сельта
Жирона

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед

17 матчей

41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

11.8%
58.8%
29.4%
2 победы 10 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
П
2:1
П
3:2
П
1:0
П
3:3
С
0:1
С
2:0
С
0:4
С
1:1
С
2:1
С
1:2
КК
1:3
С
2:2
С
0:1

Голы

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.25
1.33

Среднее время на гол

72
67

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.11
1.5

Среднее время на гол

81
60

Всего голов

20
24

Голов в среднем за матч

1.18
1.41

Тотал матчей

2.5
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

76
63

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 4 (1) 0.5
Иглесиас Борха 3 0.38
Мингеса Оскар 2 0.25
Сведберг Виллиот 1 0.13
Альварес Уго 1 0.13
Старфельт Карл 1 0.13
Пейнадо Франсиско 1 0.13
Дувикас Анастасиос 1 0.13
Дуран Пабло 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стуани Кристиан 2 0.25
Руис Абель 2 (1) 0.25
Цыганков Виктор 1 0.13
Эррера Янхель 1 0.13
Хиль Бриан 1 0.13
Мартин Иван 1 0.13
Мисехой Габриэль 1 0.13
Блинд Дэйли 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Ван де Бек Донни 0 0
Порту Кристиан 0 0
Альмена Икер 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Уго 3 0
Родригес Хави 2 0
Илайш Мориба 2 0
Сотело Хьюго 2 0
Родригес Дамиан 2 0
Гонсалес Альфонсо 0 1
Аспас Яго 1 0
Старфельт Карл 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Мингеса Оскар 1 0
Сведберг Виллиот 1 0
Claudio Giraldez 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Абель 2 0
Стуани Кристиан 1 0
Ромеу Ориоль 1 0
Гассанига Пауло 1 0
Цыганков Виктор 1 0
Хуанпе Хуан 1 0
Порту Кристиан 1 0
Эррера Янхель 1 0
Хиль Бриан 1 0
Данджума Арно 1 0
Франсес Алехандро 1 0
Асприлья Ясер 1 0

Результаты матчей

Сельта
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Жирона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
3
Сельта
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Жирона
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

0
4
Сельта
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Жирона
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

1
7

Голы по времени матча

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

16
10
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
6%
0
0%
1-15
5
31%
0
0%
16-30
3
19%
3
30%
31-45
1
6%
3
30%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
4
25%
2
20%
76-90

Пропущено

14
10
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
14%
1
10%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
2
14%
3
30%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
4
29%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Сельта - Вальядолид 3:1 Осасуна - Сельта 3:2
Вильярреал - Сельта 4:3 Сельта - Валенсия 3:1 Сельта - Алавес 2:1 Лутон Таун - Сельта 1:3 Лилль - Сельта 3:1 Сельта - Жил Висенте 1:0 Сельта - Спортинг Хихон 2:1 Визела - Сельта 0:4 Бенфика - Сельта 2:2 Сельта - Валенсия 2:2 Гранада - Сельта 1:2 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетико М - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 3:2 Алавес - Сельта 3:0 Сельта - Лас-Пальмас 4:1
Жирона
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Жирона - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Жирона 2:0 ПСЖ - Жирона 1:0 Жирона - Барселона 1:4
Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Осасуна 4:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Бетис - Жирона 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Ньюкасл - Жирона 4:0 Наполи - Жирона 0:2 Жирона - Тулуза 0:4 Эспаньол - Жирона 0:0 Жирона - Монпелье 3:3 Олот - Жирона 1:1 Жирона - Гранада 7:0 Валенсия - Жирона 1:3 Жирона - Вильярреал 0:1 Алавес - Жирона 2:2 Жирона - Барселона 4:2

Результаты матчей

Сельта
Жирона

Точный счет

3:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

3:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Сельта
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
1
3
2
1.5
1
2
2
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
4
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
5
3
1.5
2
6
3
5
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 7 0 1 25 - 9 21
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
3.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
4.
Атлетико М
 Заявка 7 4 3 0 11 - 3 15
5.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 14 - 14 14
6.
Мальорка
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Осасуна
 Заявка 8 4 2 2 12 - 13 14
8.
Сельта
 Заявка 8 3 1 4 15 - 15 10
9.
Алавес
 Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
10.
Райо Вальекано
 Заявка 8 2 4 2 9 - 8 10
11.
Бетис
 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
12.
Жирона
 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 2 2 4 6 - 7 8
14.
Севилья
 0:1 Заявка 8 2 2 4 7 - 10 8
15.
Эспаньол
 Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Хетафе
 Заявка 8 1 4 3 5 - 6 7
17.
Леганес
 Заявка 8 1 4 3 5 - 9 7
18.
Валенсия
 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
19.
Вальядолид
 Заявка 8 1 2 5 4 - 17 5
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 0 3 4 8 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
3.
Сельта
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
5.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
6.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
7.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
8.
Бетис
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
9.
Эспаньол
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Севилья
 0:1 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
11.
Хетафе
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
12.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
13.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
14.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
15.
Вальядолид
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
16.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
17.
Вильярреал
 Заявка 3 1 1 1 7 - 10 4
18.
Леганес
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 5 4 0 1 15 - 8 12
2.
Вильярреал
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Мальорка
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
8.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Жирона
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
10.
Леганес
 Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
11.
Алавес
 Заявка 5 1 0 4 7 - 11 3
12.
Бетис
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
Севилья
 0:1 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
14.
Эспаньол
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
15.
Осасуна
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
16.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
17.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 6 - 10 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
19.
Валенсия
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
20.
Вальядолид
 Заявка 4 0 0 4 2 - 15 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 7 (2)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 5 (1)
Барселона Ямаль Ламин 4 (5)
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Топ нарушителей
Вальядолид Юрич Станко 4
Алавес Абкар Абделькабир 4
Вальядолид Роза Лукас 4
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Маркан Маркос 1 2
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    Прогнозы 119
    Сельта 47.9% (57)
    X 31.1% (37)
    Жирона 21% (25)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сельта 1:1 Жирона

    Исход игры
    Сельта
    47.9% (57)
    Ничья
    31.1% (37)
    Жирона
    21% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.93% (66)
    Меньше
    41.07% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    84.82% (95)
    Нет
    15.18% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Сельта
    33.6% (40)
    1:1 Ничья
    24.4% (29)
    1:2 Жирона
    15.1% (18)
    1:0 Сельта
    7.6% (9)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    2:0 Сельта
    2.5% (3)
    3:2 Сельта
    1.7% (2)
    0:1 Жирона
    1.7% (2)
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