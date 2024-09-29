Тур: 8. Стадион: Балаидос. Зрители: 21347 Главный судья: Де Бургос Рикардо
Ход матча
38'
0:1
78'
81'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
548 Количество передач 604
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Дуран
Пабло
17
Блинд
Дэйли
23
Мартин
Иван
14
Ромеу
Ориоль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дуран ПаблоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
-
30 Альварес УгоПолузащитник
-
33 Сотело ХьюгоПолузащитник
- Нападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хиральдес Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
-
14 Ромеу ОриольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Полузащитник
-
20 Хиль БрианПолузащитник
-
22 Солис ДжонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Миовски БоянНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
История личных встреч
Сельта
Жирона
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед
17 матчей
41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
11.8%
58.8%
29.4%
2 победы 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.25
1.33
Среднее время на гол
72
67
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.11
1.5
Среднее время на гол
81
60
Всего голов
20
24
Голов в среднем за матч
1.18
1.41
Тотал матчей
2.5
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
76
63
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|4 (1)
|0.5
|Иглесиас Борха
|3
|0.38
|Мингеса Оскар
|2
|0.25
|Сведберг Виллиот
|1
|0.13
|Альварес Уго
|1
|0.13
|Старфельт Карл
|1
|0.13
|Пейнадо Франсиско
|1
|0.13
|Дувикас Анастасиос
|1
|0.13
|Дуран Пабло
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стуани Кристиан
|2
|0.25
|Руис Абель
|2 (1)
|0.25
|Цыганков Виктор
|1
|0.13
|Эррера Янхель
|1
|0.13
|Хиль Бриан
|1
|0.13
|Мартин Иван
|1
|0.13
|Мисехой Габриэль
|1
|0.13
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Ван де Бек Донни
|0
|0
|Порту Кристиан
|0
|0
|Альмена Икер
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Уго
|3
|0
|Родригес Хави
|2
|0
|Илайш Мориба
|2
|0
|Сотело Хьюго
|2
|0
|Родригес Дамиан
|2
|0
|Гонсалес Альфонсо
|0
|1
|Аспас Яго
|1
|0
|Старфельт Карл
|1
|0
|Бамба Джонатан
|1
|0
|Мингеса Оскар
|1
|0
|Сведберг Виллиот
|1
|0
|Claudio Giraldez
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Абель
|2
|0
|Стуани Кристиан
|1
|0
|Ромеу Ориоль
|1
|0
|Гассанига Пауло
|1
|0
|Цыганков Виктор
|1
|0
|Хуанпе Хуан
|1
|0
|Порту Кристиан
|1
|0
|Эррера Янхель
|1
|0
|Хиль Бриан
|1
|0
|Данджума Арно
|1
|0
|Франсес Алехандро
|1
|0
|Асприлья Ясер
|1
|0
Результаты матчей
Сельта
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Жирона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
3
Сельта
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Жирона
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
0
4
Сельта
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Жирона
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
1
7
Голы по времени матча
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Забито
7
5
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
16
10
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
6%
0
0%
1-15
5
31%
0
0%
16-30
3
19%
3
30%
31-45
1
6%
3
30%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
4
25%
2
20%
76-90
Пропущено
14
10
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
14%
1
10%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
2
14%
3
30%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
4
29%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Сельта - Вальядолид 3:1 Осасуна - Сельта 3:2
Вильярреал - Сельта 4:3 Сельта - Валенсия 3:1 Сельта - Алавес 2:1 Лутон Таун - Сельта 1:3 Лилль - Сельта 3:1 Сельта - Жил Висенте 1:0 Сельта - Спортинг Хихон 2:1 Визела - Сельта 0:4 Бенфика - Сельта 2:2 Сельта - Валенсия 2:2 Гранада - Сельта 1:2 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетико М - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 3:2 Алавес - Сельта 3:0 Сельта - Лас-Пальмас 4:1
Жирона
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Жирона - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Жирона 2:0 ПСЖ - Жирона 1:0 Жирона - Барселона 1:4
Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Осасуна 4:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Бетис - Жирона 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Ньюкасл - Жирона 4:0 Наполи - Жирона 0:2 Жирона - Тулуза 0:4 Эспаньол - Жирона 0:0 Жирона - Монпелье 3:3 Олот - Жирона 1:1 Жирона - Гранада 7:0 Валенсия - Жирона 1:3 Жирона - Вильярреал 0:1 Алавес - Жирона 2:2 Жирона - Барселона 4:2
Результаты матчей
Сельта
Жирона
Точный счет
3:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
3:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Сельта
Жирона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
21
32
12
23
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
14
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
53
26
35
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|25 - 9
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|3.
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 3
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 14
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 13
|14
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 15
|10
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 7
|8
|14.
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 6
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 17
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|0:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|16.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|17.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 10
|4
|18.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|19.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|20.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|15 - 8
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|10.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 11
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|13.
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 10
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|6
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (2)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|5 (1)
|Барселона
|Ямаль Ламин
|4 (5)
|Вальядолид
|Юрич Станко
|4
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|4
|Вальядолид
|Роза Лукас
|4
|Вильярреал
|Гуйе Папе
|1 2
|Севилья
|Маркан Маркос
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сельта 1:1 Жирона
Исход игры
Сельта
47.9% (57)
Ничья
31.1% (37)
Жирона
21% (25)
Тотал 2.5
Больше
58.93% (66)
Меньше
41.07% (46)
Обе команды забьют
Да
84.82% (95)
Нет
15.18% (17)
Популярный счёт
2:1 Сельта
33.6% (40)
1:1 Ничья
24.4% (29)
1:2 Жирона
15.1% (18)
1:0 Сельта
7.6% (9)
2:2 Ничья
3.4% (4)
2:0 Сельта
2.5% (3)
3:2 Сельта
1.7% (2)
0:1 Жирона
1.7% (2)
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