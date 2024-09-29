Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Жирона имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Матч возобновится спорным мячом

49' Ох, нехорошо это выглядит. Илайш Мориба получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Илайш Мориба на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Родригес Дамиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Мингеса Оскар из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Цыганков Виктор из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Данджума Арно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Дуран Пабло получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Дуран Пабло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Блинд Дэйли из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Удар от ворот произведет Сельта

31' Илайш Мориба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Гассанига Пауло взял и забрал мяч на выходе

29' Эррера Янхель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Дуран Пабло из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Алонсо Маркос из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Эррера Янхель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

21' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Сельта

15' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Матч возобновлен

14' Ох, нехорошо это выглядит. Ромеу Ориоль получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Ромеу Ориоль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Жирона

10' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Гутьеррес Мигель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Гассанига Пауло взял и забрал мяч на выходе

9' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Илайш Мориба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Гассанига Пауло взял и забрал мяч на выходе

6' Каррейра Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Удар от ворот произведет Сельта

5' Ромеу Ориоль из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Хорошую попытку сделал Эррера Янхель . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Цыганков Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Удар от ворот произведет Жирона

2' Родригес Дамиан из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Гонсалес Альфонсо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Жирона начинает с центра поля