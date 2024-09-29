Тур: 8. Стадион: Цивитас Метрополитано. Главный судья: Бускетс Матео
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
13
Облак
Ян
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
11
Родриго
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
-
12 Лино СэмуелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 РодригоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Якобо РамонЗащитник
- Полузащитник
-
15 Гюлер АрдаПолузащитник
-
16 ЭндрикНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Атлетико М
Реал Мадрид
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
52.6%
14 побед 10 ничьих 0 побед
35 матчей
22.9%
77.1%
0 побед 8 ничьих 27 побед
Первый тайм
45.7%
54.3%
0 побед 16 ничьих 19 побед
Второй тайм
25.7%
74.3%
0 побед 9 ничьих 21 победа
54 матча
24.1%
25.9%
50%
13 побед 14 ничьих 27 побед
Первый тайм
24.1%
40.7%
35.2%
13 побед 22 ничьи 19 побед
Второй тайм
25.9%
35.2%
38.9%
14 побед 19 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
29
35
Голов в среднем за матч
1.21
1.17
Среднее время на гол
74
77
Всего голов
54
34
Голов в среднем за матч
1.8
1.42
Среднее время на гол
50
63
Всего голов
83
69
Голов в среднем за матч
1.54
1.28
Тотал матчей
2.5
49
Больше 91%
Меньше 9%
5
42
Больше 78%
Меньше 22%
12
26
Больше 48%
Меньше 52%
28
16
Больше 30%
Меньше 70%
38
9
Больше 17%
Меньше 83%
45
4
Больше 7%
Меньше 93%
50
2
Больше 4%
Меньше 96%
52
2
Больше 4%
Меньше 96%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
53
Среднее время на гол
58
70
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|2
|0.29
|Льоренте Маркос
|2
|0.29
|Галлахер Конор
|2
|0.29
|Альварес Хулиан
|2
|0.29
|Сорлот Александр
|1
|0.14
|Коке Хорхе
|1
|0.14
|Корреа Анхель
|1
|0.14
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Лино Сэмуел
|0
|0
|Барриос Пабло
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|5 (3)
|0.71
|Винисиус Жуниор
|3 (2)
|0.43
|Родриго
|3
|0.43
|Васкес Лукас
|1
|0.14
|Вальверде Федерико
|1
|0.14
|Диас Браим
|1
|0.14
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.14
|Эндрик II
|1
|0.14
|Милитао Эдер
|0
|0
|Беллингем Джуд
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коке Хорхе
|2
|0
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|Хименес Хосе
|1
|0
|Ле Норман Робен
|1
|0
|Мандава Рейнилду
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
|Диего Симеоне
|1
|0
|Барриос Пабло
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|Менди Ферлан
|1
|1
|Модрич Лука
|2
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|Милитао Эдер
|1
|0
|Эндрик II
|1
|0
|Беллингем Джуд
|1
|0
|Гюлер Арда
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико М
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Атлетико М
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Реал Мадрид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
13
Атлетико М
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Реал Мадрид
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
15
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
13
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
8%
31-45
1
17%
4
31%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
33%
4
31%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
12
17
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
0
0%
2
12%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
1
6%
31-45
3
25%
5
29%
29%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
4
33%
4
24%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Сельта - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:0
Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Ювентус - Атлетико М 0:2 Китчи - Атлетико М 1:6 Хетафе - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Нумансия 1:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Осасуна 1:4 Хетафе - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Сельта 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Алавес - Атлетико М 2:0 Боруссия Д - Атлетико М 4:2
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Реал Мадрид - Алавес 3:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2
Реал Мадрид - Бетис 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:1 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Гранада - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Реал Мадрид - Кадис 3:0 Бавария - Реал Мадрид 2:2
Результаты матчей
Атлетико М
Реал Мадрид
Точный счет
3:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Атлетико М
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
52
25
34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|25 - 9
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|3.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 3
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 14
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 13
|14
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 15
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 7
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 6
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 17
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|16.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|17.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 10
|4
|18.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|19.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|20.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|15 - 8
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|10.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 11
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 10
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|6
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (2)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|5 (1)
|Бетис
|Ло Чельсо Джовани
|5
|Вальядолид
|Юрич Станко
|4
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|4
|Вальядолид
|Роза Лукас
|4
|Вильярреал
|Гуйе Папе
|1 2
|Севилья
|Маркан Маркос
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетико М - Реал Мадрид
Исход игры
Атлетико М
13.8% (21)
Ничья
40.1% (61)
Реал Мадрид
46.1% (70)
Тотал 2.5
Больше
51.82% (57)
Меньше
48.18% (53)
Обе команды забьют
Да
89.09% (98)
Нет
10.91% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27% (41)
1:2 Реал Мадрид
22.4% (34)
2:2 Ничья
7.2% (11)
2:1 Атлетико М
5.9% (9)
0:2 Реал Мадрид
3.3% (5)
0:1 Реал Мадрид
3.3% (5)
1:0 Атлетико М
1.3% (2)
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