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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Бускетс Матео
Атлетико М
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 152
Атлетико М 13.8% (21)
X 40.1% (61)
Реал Мадрид 46.1% (70)
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Прогноз на матч от Liveresult
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13
Облак
Ян
16
Молина
Науэль
2
Хименес
Хосе
24
Ле
Норман
Робен
23
Мандава
Рейнилду
14
Льоренте
Маркос
5
Де
Пауль
Родриго
4
Галлахер
Конор
7
Гризманн
Антуан
9
Сорлот
Александр
19
Альварес
Хулиан
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
3
Милитао
Эдер
22
Рюдигер
Антонио
23
Менди
Ферлан
8
Вальверде
Федерико
14
Тчуамени
Орельен
10
Модрич
Лука
5
Беллингем
Джуд
11
Родриго
7
Винисиус
Жуниор
Атлетико М
4-3-1-2
Реал Мадрид
4-3-1-2

История личных встреч

Атлетико М
Реал Мадрид

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
52.6%
14 побед 10 ничьих 0 побед

35 матчей

22.9%
77.1%
0 побед 8 ничьих 27 побед

Первый тайм

45.7%
54.3%
0 побед 16 ничьих 19 побед

Второй тайм

25.7%
74.3%
0 побед 9 ничьих 21 победа

54 матча

24.1%
25.9%
50%
13 побед 14 ничьих 27 побед

Первый тайм

24.1%
40.7%
35.2%
13 побед 22 ничьи 19 побед

Второй тайм

25.9%
35.2%
38.9%
14 побед 19 ничьих 21 победа

История матчей

ЛЛ
1:1
КК
4:2
С
5:3
ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:1
КК
3:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
С
0:0
ЛЛ
0:0
МКЧ
3:7
П
1:3
П
0:0
СУ
2:4
П
1:1
П
0:0
ЛЧ
2:1
ЛЧ
3:0
П
1:1
П
0:3
ЛЧ
1:1
П
0:1
П
1:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:0
П
4:0
КК
2:2
КК
2:0
П
1:2
СИ
1:0
СИ
1:1
ЛЧ
4:1
П
2:2
КК
0:2
КК
3:0
П
0:1
КК
1:2
П
1:2
П
2:0
П
1:4
П
4:1
П
1:2
КК
0:1
КК
3:1
П
2:0
П
3:2
П
2:3
П
1:1
П
1:2
ПД
0:2

Голы

Всего голов

29
35

Голов в среднем за матч

1.21
1.17

Среднее время на гол

74
77

Всего голов

54
34

Голов в среднем за матч

1.8
1.42

Среднее время на гол

50
63

Всего голов

83
69

Голов в среднем за матч

1.54
1.28

Тотал матчей

2.5
49
Больше 91%
Меньше 9%
5
42
Больше 78%
Меньше 22%
12
26
Больше 48%
Меньше 52%
28
16
Больше 30%
Меньше 70%
38
9
Больше 17%
Меньше 83%
45
4
Больше 7%
Меньше 93%
50
2
Больше 4%
Меньше 96%
52
2
Больше 4%
Меньше 96%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
53

Среднее время на гол

58
70

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 2 0.29
Льоренте Маркос 2 0.29
Галлахер Конор 2 0.29
Альварес Хулиан 2 0.29
Сорлот Александр 1 0.14
Коке Хорхе 1 0.14
Корреа Анхель 1 0.14
Де Пауль Родриго 0 0
Лино Сэмуел 0 0
Барриос Пабло 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 5 (3) 0.71
Винисиус Жуниор 3 (2) 0.43
Родриго 3 0.43
Васкес Лукас 1 0.14
Вальверде Федерико 1 0.14
Диас Браим 1 0.14
Карвахаль Даниэль 1 0.14
Эндрик II 1 0.14
Милитао Эдер 0 0
Беллингем Джуд 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коке Хорхе 2 0
Де Пауль Родриго 1 0
Хименес Хосе 1 0
Ле Норман Робен 1 0
Мандава Рейнилду 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Диего Симеоне 1 0
Барриос Пабло 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Жуниор 3 0
Менди Ферлан 1 1
Модрич Лука 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Мбаппе Килиан 1 0
Милитао Эдер 1 0
Эндрик II 1 0
Беллингем Джуд 1 0
Гюлер Арда 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Атлетико М
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Реал Мадрид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
13
Атлетико М
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Реал Мадрид
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
15

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
13
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
8%
31-45
1
17%
4
31%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
33%
4
31%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

12
17
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
0
0%
2
12%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
1
6%
31-45
3
25%
5
29%
29%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
4
33%
4
24%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Сельта - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:0
Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Ювентус - Атлетико М 0:2 Китчи - Атлетико М 1:6 Хетафе - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Нумансия 1:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Осасуна 1:4 Хетафе - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Сельта 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Алавес - Атлетико М 2:0 Боруссия Д - Атлетико М 4:2
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Реал Мадрид - Алавес 3:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2
Реал Мадрид - Бетис 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:1 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Гранада - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Реал Мадрид - Кадис 3:0 Бавария - Реал Мадрид 2:2

Результаты матчей

Атлетико М
Реал Мадрид

Точный счет

3:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
2.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
5
2
2
5
2.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 7 0 1 25 - 9 21
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
3.
Атлетико М
 Заявка 7 4 3 0 11 - 3 15
4.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 14 - 14 14
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
6.
Мальорка
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Осасуна
 Заявка 8 4 2 2 12 - 13 14
8.
Бетис
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Сельта
 Заявка 8 3 1 4 15 - 15 10
10.
Алавес
 Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
11.
Райо Вальекано
 Заявка 8 2 4 2 9 - 8 10
12.
Жирона
 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
13.
Севилья
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
14.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 2 2 4 6 - 7 8
15.
Эспаньол
 Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
16.
Хетафе
 Заявка 8 1 4 3 5 - 6 7
17.
Леганес
 Заявка 8 1 4 3 5 - 9 7
18.
Валенсия
 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
19.
Вальядолид
 Заявка 8 1 2 5 4 - 17 5
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 0 3 4 8 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
3.
Сельта
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Бетис
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
6.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
8.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
9.
Эспаньол
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
11.
Хетафе
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
12.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
13.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
14.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
15.
Вальядолид
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
16.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
17.
Вильярреал
 Заявка 3 1 1 1 7 - 10 4
18.
Леганес
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 5 4 0 1 15 - 8 12
2.
Вильярреал
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Мальорка
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
8.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Жирона
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
10.
Леганес
 Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
11.
Севилья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
12.
Алавес
 Заявка 5 1 0 4 7 - 11 3
13.
Бетис
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
Осасуна
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
15.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
16.
Эспаньол
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
17.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 6 - 10 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
19.
Валенсия
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
20.
Вальядолид
 Заявка 4 0 0 4 2 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 7 (2)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 5 (1)
Бетис Ло Чельсо Джовани 5
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Юрич Станко 4
Алавес Абкар Абделькабир 4
Вальядолид Роза Лукас 4
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Маркан Маркос 1 2
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 8-го тура испанской Ла Лиги состоится мадридское дерби - "Атлетико" принимает "Реал". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать! 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 сентября 2024, осталось 21 минуту.

    Главный судья: Бускетс Матео

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 27% пользователей.
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Прогнозы 152
Атлетико М 13.8% (21)
X 40.1% (61)
Реал Мадрид 46.1% (70)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Реал Мадрид
2.85
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3.35
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3.45
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Атлетико М - Реал Мадрид

Исход игры
Атлетико М
13.8% (21)
Ничья
40.1% (61)
Реал Мадрид
46.1% (70)
Тотал 2.5
Больше
51.82% (57)
Меньше
48.18% (53)
Обе команды забьют
Да
89.09% (98)
Нет
10.91% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27% (41)
1:2 Реал Мадрид
22.4% (34)
2:2 Ничья
7.2% (11)
2:1 Атлетико М
5.9% (9)
0:2 Реал Мадрид
3.3% (5)
0:1 Реал Мадрид
3.3% (5)
1:0 Атлетико М
1.3% (2)
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