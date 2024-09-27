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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Бускетс Матео
Атлетико М
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 37
Атлетико М 13.5% (5)
X 27% (10)
Реал Мадрид 59.5% (22)
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Атлетико М
Ничья
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Атлетико М
Реал Мадрид

История личных встреч

Атлетико М
Реал Мадрид

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
52.6%
14 побед 10 ничьих 0 побед

35 матчей

22.9%
77.1%
0 побед 8 ничьих 27 побед

Первый тайм

45.7%
54.3%
0 побед 16 ничьих 19 побед

Второй тайм

25.7%
74.3%
0 побед 9 ничьих 21 победа

54 матча

24.1%
25.9%
50%
13 побед 14 ничьих 27 побед

Первый тайм

24.1%
40.7%
35.2%
13 побед 22 ничьи 19 побед

Второй тайм

25.9%
35.2%
38.9%
14 побед 19 ничьих 21 победа

История матчей

ЛЛ
1:1
КК
4:2
С
5:3
ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:1
КК
3:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
С
0:0
ЛЛ
0:0
МКЧ
3:7
П
1:3
П
0:0
СУ
2:4
П
1:1
П
0:0
ЛЧ
2:1
ЛЧ
3:0
П
1:1
П
0:3
ЛЧ
1:1
П
0:1
П
1:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:0
П
4:0
КК
2:2
КК
2:0
П
1:2
СИ
1:0
СИ
1:1
ЛЧ
4:1
П
2:2
КК
0:2
КК
3:0
П
0:1
КК
1:2
П
1:2
П
2:0
П
1:4
П
4:1
П
1:2
КК
0:1
КК
3:1
П
2:0
П
3:2
П
2:3
П
1:1
П
1:2
ПД
0:2

Голы

Всего голов

29
35

Голов в среднем за матч

1.21
1.17

Среднее время на гол

74
77

Всего голов

54
34

Голов в среднем за матч

1.8
1.42

Среднее время на гол

50
63

Всего голов

83
69

Голов в среднем за матч

1.54
1.28

Тотал матчей

2.5
49
Больше 91%
Меньше 9%
5
42
Больше 78%
Меньше 22%
12
26
Больше 48%
Меньше 52%
28
16
Больше 30%
Меньше 70%
38
9
Больше 17%
Меньше 83%
45
4
Больше 7%
Меньше 93%
50
2
Больше 4%
Меньше 96%
52
2
Больше 4%
Меньше 96%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
53

Среднее время на гол

58
70

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 2 0.29
Льоренте Маркос 2 0.29
Галлахер Конор 2 0.29
Альварес Хулиан 2 0.29
Сорлот Александр 1 0.14
Коке Хорхе 1 0.14
Корреа Анхель 1 0.14
Де Пауль Родриго 0 0
Лино Сэмуел 0 0
Барриос Пабло 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 5 (3) 0.71
Винисиус Жуниор 3 (2) 0.43
Родриго 3 0.43
Васкес Лукас 1 0.14
Вальверде Федерико 1 0.14
Диас Браим 1 0.14
Карвахаль Даниэль 1 0.14
Эндрик II 1 0.14
Милитао Эдер 0 0
Беллингем Джуд 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коке Хорхе 2 0
Де Пауль Родриго 1 0
Хименес Хосе 1 0
Ле Норман Робен 1 0
Мандава Рейнилду 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Диего Симеоне 1 0
Барриос Пабло 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Жуниор 3 0
Менди Ферлан 1 1
Модрич Лука 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Мбаппе Килиан 1 0
Милитао Эдер 1 0
Эндрик II 1 0
Беллингем Джуд 1 0
Гюлер Арда 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Атлетико М
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Реал Мадрид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
13
Атлетико М
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Реал Мадрид
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
15

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
13
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
8%
31-45
1
17%
4
31%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
33%
4
31%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

12
17
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
0
0%
2
12%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
1
6%
31-45
3
25%
5
29%
29%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
4
33%
4
24%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Атлетик Б - Атлетико М 0:1
Атлетико М - Эспаньол 0:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Ювентус - Атлетико М 0:2 Китчи - Атлетико М 1:6 Хетафе - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Нумансия 1:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Осасуна 1:4 Хетафе - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Сельта 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Алавес - Атлетико М 2:0 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Жирона 3:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Реал Мадрид - Алавес 3:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2
Реал Мадрид - Бетис 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:1 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Гранада - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Реал Мадрид - Кадис 3:0 Бавария - Реал Мадрид 2:2

Результаты матчей

Атлетико М
Реал Мадрид

Точный счет

3:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
2.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
5
2
2
5
2.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 7 0 0 23 - 5 21
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
3.
Атлетико М
 Заявка 7 4 3 0 11 - 3 15
4.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 14 - 14 14
5.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
6.
Мальорка
 Заявка 7 3 2 2 6 - 5 11
7.
Осасуна
 Заявка 7 3 2 2 8 - 11 11
8.
Алавес
 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
9.
Сельта
 Заявка 7 3 0 4 14 - 14 9
10.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11.
Бетис
 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
12.
Жирона
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
13.
Севилья
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
14.
Эспаньол
 Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
15.
Леганес
 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
16.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
17.
Валенсия
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
18.
Вальядолид
 Заявка 7 1 2 4 3 - 15 5
19.
Хетафе
 Заявка 7 0 4 3 3 - 6 4
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 0 3 4 8 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2.
Осасуна
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
4.
Сельта
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
5.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
6.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Бетис
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
9.
Эспаньол
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
11.
Вальядолид
 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
12.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
13.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
15.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
16.
Вильярреал
 Заявка 3 1 1 1 7 - 10 4
17.
Леганес
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
18.
Хетафе
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
2.
Вильярреал
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
4.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
5.
Мальорка
 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
6.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
8.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Жирона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
10.
Алавес
 Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
11.
Леганес
 Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
12.
Севилья
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Бетис
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
Эспаньол
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
15.
Осасуна
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
16.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
17.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 6 - 10 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
19.
Валенсия
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
Вальядолид
 Заявка 4 0 0 4 2 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 7 (2)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 5 (1)
Бетис Ло Чельсо Джовани 4
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Юрич Станко 4
Вальядолид Роза Лукас 4
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Маркан Маркос 1 2
Севилья Хуанлу Санчес 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 сентября 2024, осталось 2 дня 13 часов 18 минут.

    Главный судья: Бускетс Матео

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится победой Атлетико М.
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    • Прогнозы 37
    Атлетико М 13.5% (5)
    X 27% (10)
    Реал Мадрид 59.5% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Реал Мадрид
    2.85
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    3.60
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    3.55
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    Прогнозы на матч Атлетико М - Реал Мадрид

    Исход игры
    Атлетико М
    13.5% (5)
    Ничья
    27% (10)
    Реал Мадрид
    59.5% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.29% (26)
    Меньше
    25.71% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (30)
    Нет
    14.29% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    43.2% (16)
    2:2 Ничья
    13.5% (5)
    1:1 Ничья
    10.8% (4)
    2:1 Атлетико М
    8.1% (3)
    0:2 Реал Мадрид
    8.1% (3)
    0:1 Реал Мадрид
    5.4% (2)
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