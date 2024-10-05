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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Бонд Даррен
Лестер
1:0
Перерыв
Борнмут
0'
1:0
16' Гол
Буонанотте Факундо
40' Желтая карточка
Айю Джордан

Ход матча

16'
Буонанотте Факундо
(Джастин Джеймс)
1:0
40'
Айю Джордан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 222 Количество передач 176
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 113
Лестер 51.3% (58)
X 34.5% (39)
Борнмут 14.2% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Лестер
Ничья
Борнмут
3.65
3.75
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Хермансен
Мадс
2
Джастин
Джеймс
3
Фас
Ваут
5
Околи
Меме
16
Кристиансен
Виктор
22
Скипп
Оливер
6
Ндиди
Уилфред
40
Буонанотте
Факундо
18
Айю
Джордан
10
Мавидиди
Стефи
9
Варди
Джейми
13
Аррисабалага
Кепа
15
Смит
Адам
5
Сенеси
Маркос
27
Забарный
Илья
3
Керкез
Милош
4
Кук
Льюис
10
Кристи
Райан
24
Семеньо
Антуан
19
Клюйверт
Джастин
16
Тавернер
Маркус
9
Эванилсон
Лестер
4-2-3-1
Борнмут
4-2-3-1

История личных встреч

Лестер
Борнмут

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

112.5%
25%
9 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы

15 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

К
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
Ч
0:1
Ч
2:1

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.29
0.88

Среднее время на гол

70
102

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.71

Среднее время на гол

60
126

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

64
112

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буонанотте Факундо 2 0.29
Джастин Джеймс 2 0.29
Варди Джейми 2 0.29
Мавидиди Стефи 2 0.29
Фас Ваут 1 0.14
Ндиди Уилфред 0 0
Фатаву Абдул 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семеньо Антуан 3 0.43
Кук Льюис 1 0.14
Тавернер Маркус 1 0.14
Синистерра Луис 1 0.14
Уттара Данго 1 0.14
Эванилсон 1 0.14
Клюйверт Джастин 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 2 0
Варди Джейми 2 0
Ндиди Уилфред 2 0
Скипп Оливер 2 0
Буонанотте Факундо 2 0
Стив Купер 2 0
Вестергор Янник 1 0
Коуди Конор 1 0
Уинкс Гарри 1 0
Фас Ваут 1 0
Околи Меме 1 0
Кристиансен Виктор 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристи Райан 3 0
Кук Льюис 3 0
Клюйверт Джастин 3 0
Ираола Андони 2 0
Сенеси Маркос 2 0
Семеньо Антуан 2 0
Керкез Милош 2 0
Смит Адам 1 0
Тавернер Маркус 1 0
Хёйсен Дин 1 0

Результаты матчей

Лестер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Борнмут
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
1
Лестер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Борнмут
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

2
4
Лестер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Борнмут
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
4
100%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
3
75%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
67%
76-90
1
0%
0%

Забито

9
8
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
3
38%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
4
50%
76-90

Пропущено

11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
3
33%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
22%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Арсенал - Лестер 4:2 Уолсолл - Лестер 0:0 Лестер - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Лестер 2:2
Лестер - Астон Вилла 1:2 Лестер - Транмир 4:0 Фулхэм - Лестер 2:1 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Ланс - Лестер 3:0 Аугсбург - Лестер 1:0 Лестер - Палермо 0:1 Шрусбери Таун - Лестер 1:2 Вильярреал - Лестер 1:2 Лестер - Блэкберн 0:2 Престон Норт Энд - Лестер 0:3 Лестер - Саутгемптон 5:0 Лестер - Вест Бромвич 2:1 Плимут - Лестер 1:0 Миллуолл - Лестер 1:0 Лестер - Бирмингем 2:1
Борнмут
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Борнмут - Саутгемптон 3:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Борнмут - Челси 0:1 Эвертон - Борнмут 2:3
Вест Хэм - Борнмут 1:0 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Арсенал - Борнмут 1:1 Рексхэм - Борнмут 1:1 Челси - Борнмут 2:1 Борнмут - Брентфорд 1:2 Арсенал - Борнмут 3:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Астон Вилла - Борнмут 3:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Лутон Таун - Борнмут 2:1 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0

Результаты матчей

Лестер
Борнмут

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Лестер
Борнмут

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 7 6 0 1 13 - 2 18
2.
Манчестер Сити
 1:1 Заявка 7 4 3 0 15 - 7 15
3.
Арсенал
 0:0 Заявка 7 4 3 0 12 - 5 15
4.
Челси
 Заявка 6 4 1 1 15 - 7 13
5.
Астон Вилла
 Заявка 6 4 1 1 12 - 9 13
6.
Фулхэм
 1:1 Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
7.
Ньюкасл
 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
8.
Тоттенхэм
 Заявка 6 3 1 2 12 - 5 10
9.
Брентфорд
 4:2 Заявка 7 3 1 3 12 - 12 10
10.
Брайтон
 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
12.
Борнмут
 0:1 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
13.
Вест Хэм
 2:1 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
14.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
15.
Лестер
 1:0 Заявка 7 1 3 3 9 - 12 6
16.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
17.
Ипсвич
 1:2 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
19.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 7 0 2 5 3 - 12 2
20.
Вулверхэмптон
 2:4 Заявка 7 0 1 6 8 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 4:2 Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
3.
Манчестер Сити
 1:1 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
4.
Фулхэм
 1:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
7.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
8.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Брайтон
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Лестер
 1:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
11.
Борнмут
 0:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
12.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
13.
Эвертон
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 1 - 6 3
15.
Вест Хэм
 2:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17.
Ипсвич
 1:2 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Вулверхэмптон
 2:4 Заявка 3 0 0 3 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Челси
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
3.
Манчестер Сити
 1:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Арсенал
 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Вест Хэм
 2:1 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Фулхэм
 1:1 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
10.
Тоттенхэм
 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
11.
Брайтон
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
12.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
13.
Борнмут
 0:1 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14.
Ипсвич
 1:2 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Лестер
 1:0 Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
17.
Эвертон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
18.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
19.
Вулверхэмптон
 2:4 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
20.
Брентфорд
 4:2 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Челси Палмер Коул 6 (4)
Брентфорд Мбеумо Брайан 6
Ливерпуль Диас Луис 5 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ипсвич Морси Сэм 4
Ньюкасл Жоэлинтон 4
Фулхэм Лукич Саша 4
Челси Кукурелья Марк 4
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Контроль мяча: Лестер: 52%, Борнмут: 48%.
  • 49'
    Лестер пытается что-то создать.
  • 48'
    Семеньо Антуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 48'
    Лестер пытается что-то создать.
  • 47'
    Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 47'
    Лестер пытается что-то создать.
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    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится победой Борнмут.
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    Прогнозы 113
    Лестер 51.3% (58)
    X 34.5% (39)
    Борнмут 14.2% (16)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Борнмут
    3.65
    3.75
    Реклама, fon.bet
    2.18
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лестер 1:0 Борнмут

    Исход игры
    Лестер
    51.3% (58)
    Ничья
    34.5% (39)
    Борнмут
    14.2% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.46% (55)
    Меньше
    49.54% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    80.73% (88)
    Нет
    19.27% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    30.1% (34)
    1:1 Ничья
    29.2% (33)
    1:0 Лестер
    9.7% (11)
    1:2 Борнмут
    9.7% (11)
    2:0 Лестер
    5.3% (6)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
    0:1 Борнмут
    2.7% (3)
    3:1 Лестер
    1.8% (2)
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