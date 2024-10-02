Тур: 7. Стадион: Кинг Пауэр. Главный судья: Бонд Даррен
-
Главный тренер: Купер Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Лестер
Борнмут
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
112.5%
25%
9 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы
15 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.29
0.88
Среднее время на гол
70
102
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.71
Среднее время на гол
60
126
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
64
112
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|2
|0.33
|Мавидиди Стефи
|2
|0.33
|Джастин Джеймс
|2
|0.33
|Буонанотте Факундо
|1
|0.17
|Фас Ваут
|1
|0.17
|Ндиди Уилфред
|0
|0
|Фатаву Абдул
|0
|0
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Семеньо Антуан
|3
|0.5
|Кук Льюис
|1
|0.17
|Тавернер Маркус
|1
|0.17
|Синистерра Луис
|1
|0.17
|Уттара Данго
|1
|0.17
|Эванилсон
|1
|0.17
|Клюйверт Джастин
|0
|0
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варди Джейми
|2
|0
|Ндиди Уилфред
|2
|0
|Скипп Оливер
|2
|0
|Буонанотте Факундо
|2
|0
|Стив Купер
|2
|0
|Айю Джордан
|1
|0
|Вестергор Янник
|1
|0
|Коуди Конор
|1
|0
|Уинкс Гарри
|1
|0
|Фас Ваут
|1
|0
|Околи Меме
|1
|0
|Кристиансен Виктор
|1
|0
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристи Райан
|3
|0
|Кук Льюис
|3
|0
|Клюйверт Джастин
|3
|0
|Ираола Андони
|2
|0
|Сенеси Маркос
|2
|0
|Семеньо Антуан
|2
|0
|Керкез Милош
|2
|0
|Смит Адам
|1
|0
|Тавернер Маркус
|1
|0
|Хёйсен Дин
|1
|0
Результаты матчей
Лестер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Борнмут
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
1
Лестер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Борнмут
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
2
4
Лестер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Борнмут
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
4
100%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
3
75%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
67%
76-90
1
0%
0%
Забито
9
8
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
3
38%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
4
50%
76-90
Пропущено
11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
3
33%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
22%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Арсенал - Лестер 4:2 Уолсолл - Лестер 0:0 Лестер - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Лестер 2:2
Лестер - Астон Вилла 1:2 Лестер - Транмир 4:0 Фулхэм - Лестер 2:1 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Ланс - Лестер 3:0 Аугсбург - Лестер 1:0 Лестер - Палермо 0:1 Шрусбери Таун - Лестер 1:2 Вильярреал - Лестер 1:2 Лестер - Блэкберн 0:2 Престон Норт Энд - Лестер 0:3 Лестер - Саутгемптон 5:0 Лестер - Вест Бромвич 2:1 Плимут - Лестер 1:0 Миллуолл - Лестер 1:0 Лестер - Бирмингем 2:1
Борнмут
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Борнмут - Саутгемптон 3:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Борнмут - Челси 0:1 Эвертон - Борнмут 2:3
Вест Хэм - Борнмут 1:0 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Арсенал - Борнмут 1:1 Рексхэм - Борнмут 1:1 Челси - Борнмут 2:1 Борнмут - Брентфорд 1:2 Арсенал - Борнмут 3:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Астон Вилла - Борнмут 3:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Лутон Таун - Борнмут 2:1 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0
Результаты матчей
Лестер
Борнмут
Точный счет
1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Лестер
Борнмут
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 2
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 7
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 5
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 10
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|8 - 12
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|10
|Челси
|Палмер Коул
|6 (4)
|Ливерпуль
|Диас Луис
|5 (1)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|5
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|4 (4)
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ипсвич
|Морси Сэм
|4
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|4
|Фулхэм
|Лукич Саша
|4
|Челси
|Кукурелья Марк
|4
Прогнозы на матч Лестер - Борнмут
Исход игры
Лестер
69.4% (25)
Ничья
19.4% (7)
Борнмут
11.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
54.29% (19)
Меньше
45.71% (16)
Обе команды забьют
Да
71.43% (25)
Нет
28.57% (10)
Популярный счёт
2:1 Лестер
38.9% (14)
1:1 Ничья
16.7% (6)
1:0 Лестер
13.9% (5)
2:0 Лестер
11.1% (4)
1:2 Борнмут
8.3% (3)
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