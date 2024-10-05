67 - 33 — владение мячом в пользу "Арсенала" в процентном соотношении. Хотя визуально перевес "канониров" намного серьезнее.

Тянет время вратарь "Саутгемптона". Нужна передышка гостям после такого тайма.

Всего две минуты добавлено к первому тайму, хотя было пару длительных остановок.

Стерлинг пробил по воротам с угла штрафной площади, но попал в голову одному из защитников.

Сака покатил на линию штрафной, откуда в касание зарядил игрок "Арсенала"! Ремсдейл отразил прямо перед собой, но защитник подстраховал.

Низом решил разыграть "Арсенал" штрафной удар, но успехом это не увенчалось.

Габриэль поймал мяч на отскоке и зарядил по воротам с дальней дистанции - мимо цели.

Впервые в матче гости долго держали мяч на чужой половине поля, но после попытки разрезающего паса снаряд был потерян.

Диблинг обхватил Калафьори и уложил того на газон. Еще одна желтая карточка за срыв быстрой атаки.

Не стал Сака навешивать с правого фланга и покатил назад партнеру, который перевел мяч на противоположный фланг.

Сака покатил внутрь штрафной, но после рикошета мяч оказался у Жоржиньо - итальянец мощно пульнул в касание, но мяч прошел рядом со штангой!

Регулярно получается у "Арсенала" входить в штрафную "святых", но вот дальше хозяева упираются в соперника.

Не понравилось болельщикам решение судьи, который пропустил фол на Сака. Освистали фанаты рефери.

Стерлинг попытался проникающей передачей вскрыть оборону "святых", но никто из игроков "Арсенала" под его пас не открылся.

Кто-то из игроков "Саутгемптона" присел на газон и пока не может подняться. Кажется, что-то мышечное.

Тренеры решили воспользоваться паузой и сейчас активно дают указания своим футболистам. Полноценный тайм-аут получился.

Замена в составе "Саутгемптона": Вместо Стюарта на поле вышел Арчер.

"Арсенал" продолжает держать мяч и владеть территориальным преимуществом, но пока серьезных моментов у ворот гостей не возникает.

Штрафной удар заработал "Арсенал". До ворот далеко, поэтому вряд ли будет прямой удар.

На дальнюю штангу Сака забросил мяч, но Ремсдейл вышел из рамки и уверенно забрал игровой снаряд под свой контроль.

Хаверц оказался с мячом в районе одиннадцатиметровой отметки и сразу же пробил, но защитник бросился под мяч и заблокировал выстрел.

Райс не стал подавать угловой удар, решив разыграть его. В ходе розыгрыша Сака пробил по воротам из-за пределов штрафной, но мяч прошел намного выше цели.

Беднарек получил желтую карточку за задержку соперника за футболку. Еще один стандарт у ворот "Саутгемптона".

23' Уокер-Питерс получил желтую карточку за неспортивное поведение при стандартном положении.

22' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Мяч оказался в сетке "Саутгемптона" после розыгрыша углового, но за секунду до этого арбитр остановил игру.

21' Сака с угла поля отправил мяч на дальнюю штангу, где Хаверц вел борьбу с защитником, но выиграть не сумел.

20' Жезус покатил на Сака в чужой штрафной площади. Букайо сразу постарался пробить, но угодил в ближайшего соперника.

19' Стерлинг пытался на скорости уйти от соперника по левой бровке, но игрок "Саутгемптона" не проиграл в скорости вингеру "Арсенала".

18' Сака не смог войти в чужую штрафную площадь, так как все время его встречают сразу два защитника.

17' Из своей штрафной Сака вынес мяч головой точно на ногу Уокер-Питерсу, который в касание зарядил с 17 метров, но Райя на месте!

15' Хаверц упал в чужой штрафной площади, но успел доставить мяч Сака, который попытался нанести удар, но попал в соперника.

14' Долго катает мяч "Арсенал" без продвижения. Очень компактно обороняется "Саутгемптон" в последние секунды.

13' На этот раз последовала подача с левого фланга, и она была выполнена на ближний угол. Хаверц выиграл единоборство и пробил головой - выше цели.

12' Снова Сака навесил на дальнюю штангу с углового, но первым на мяче оказался Ремсдейл.

11' Хаверц отлично открылся в чужой штрафной площади, избежал положения вне игры и покатил вдоль ворот, но защитник успел перехватить пас.

10' При потере мяча "Арсенал" поднимается очень высоко и сразу же старается вернуть себе игровой снаряд. Из раза в раз проходит этот трюк у команды Микеля Артеты.

9' Очень активно начал лондонский "Арсенал". Не получается у "святых" выбраться со своей половины поля.

8' Стерлинг практически вырвался один на один с вратарем, но завалился на газон в чужой штрафной площади. Арбитр посчитал, что все было чисто!

7' Сака с правого фланга ворвался в штрафную площадь гостей и сделал передачу вдоль ворот на дальнюю штангу, но там никого из партнеров не оказалось.

6' Сильная подача пошла в штрафную площадь "Саутгемптона", где Сака был готов нанести удар головой, но до мяча не дотянулся.

5' На дальнюю штангу пошла подача от Сака, после чего игроками "Арсенала" было предпринято несколько попыток удара с близкого расстояния, но все они были заблокированы.

4' Сака пытался накрутить защитников на правой бровке, но в итоге смог заработать только угловой для своей команды.

3' "Арсенал" контролирует мяч в центре поля. Пока "Саутгемптон" не дает сопернику продвинуться.

2' Слишком активно гости пошли в прессинг и нарушили правила на чужой половине поля.