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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Харрингтон Тони
Арсенал
0:0
Перерыв
Саутгемптон
0'
23' Желтая карточка
Уокер-Питерс Кайл
34' Желтая карточка
Беднарек Ян
39' Желтая карточка
Диблинг Тайлер

Ход матча

23'
 
Уокер-Питерс Кайл
27'
 
Арчер Камерон
Стюарт Росс
34'
 
Беднарек Ян
39'
 
Диблинг Тайлер

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 314 Количество передач 145
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 117
Арсенал 100% (117)
X 0% (0)
Саутгемптон 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Арсенал
Ничья
Саутгемптон
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Райя
Давид
5
Парти
Томас
2
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
33
Калафьори
Риккардо
20
Жоржиньо
II
41
Райс
Деклан
7
Сака
Букайо
29
Хаверц
Кай
30
Стерлинг
Рахим
9
Жезус
Габриэль
30
Ремсдейл
Аарон
16
Сугавара
Юкинари
6
Харвуд-Беллис
Тэйлор
35
Беднарек
Ян
2
Уокер-Питерс
Кайл
4
Даунс
Флинн
3
Мэннинг
Райан
33
Диблинг
Тайлер
18
Фернандеш
Матеуш
7
Арибо
Джо
11
Стюарт
Росс
III
Арсенал
4-2-3-1
Саутгемптон
4-2-3-1

История личных встреч

Арсенал
Саутгемптон

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

86.7%
40%
13 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

26 матчей

42.3%
30.8%
26.9%
11 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

50%
38.5%
11.5%
13 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
3:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
К
0:5
КЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
КЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
6:1

Голы

Всего голов

26
19

Голов в среднем за матч

2
1.46

Среднее время на гол

45
61

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.31
1.08

Среднее время на гол

68
83

Всего голов

43
33

Голов в среднем за матч

1.65
1.27

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

54
70

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаверц Кай 3 0.43
Троссар Леандро 2 0.29
Габриэль дос Сантос 2 0.29
Сака Букайо 1 0.14
Мартинелли Габриэл 1 0.14
Парти Томас 1 0.14
Калафьори Риккардо 1 0.14
Тимбер Юрриен 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сугавара Юкинари 1 0.14
Харвуд-Беллис Тэйлор 1 0.14
Диблинг Тайлер 1 0.14
Лаллана Адам 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райс Деклан 3 1
Троссар Леандро 1 1
Парти Томас 2 0
Жезус Габриэль 2 0
Салиба Вильям 2 0
Тимбер Юрриен 2 0
Жоржиньо II 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Райя Давид 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Сака Букайо 1 0
Калафьори Риккардо 1 0
Льюис-Скелли Майлс 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даунс Флинн 3 0
Стивенс Джек 1 1
Лаллана Адам 2 0
Беднарек Ян 2 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 2 0
Мартин Рассел 1 0
Тэйлор Чарли 1 0
Армстронг Адам 1 0
Корне Максвелл 1 0
Уокер-Питерс Кайл 1 0
Бреретон Бен 1 0
Стюарт Росс III 1 0
Сугавара Юкинари 1 0
Эдози Самуэль 1 0
Диблинг Тайлер 1 0
Фернандеш Матеуш 1 0

Результаты матчей

Арсенал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Саутгемптон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
2
Арсенал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Саутгемптон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

5
1
Арсенал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Саутгемптон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

4
7
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Забито

11
3
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
1
33%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

6
12
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
6
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
3
25%
61-75
2
33%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Арсенал - ПСЖ 2:0 Арсенал - Лестер 4:2 Арсенал - Болтон 5:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2
Аталанта - Арсенал 0:0 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Арсенал - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Арсенал - Лион 2:0 Арсенал - Байер Л 4:1 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал - Борнмут 1:1 Арсенал - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Арсенал - Борнмут 3:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Арсенал - Челси 5:0 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2
Саутгемптон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Борнмут - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Ипсвич 1:1 Эвертон - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3
Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Кардифф Сити - Саутгемптон 3:5 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Саутгемптон - Лацио 1:1 Миллуолл - Саутгемптон 0:1 Оксфорд Юнайтед - Саутгемптон 2:0 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Бордо - Саутгемптон 2:3 Истли - Саутгемптон 1:7 Лидс - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вест Бромвич 3:1 Вест Бромвич - Саутгемптон 0:0 Лидс - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Сток Сити 0:1

Результаты матчей

Арсенал
Саутгемптон

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Саутгемптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
5
2.5
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 7 6 0 1 13 - 2 18
2.
Манчестер Сити
 1:1 Заявка 7 4 3 0 15 - 7 15
3.
Арсенал
 0:0 Заявка 7 4 3 0 12 - 5 15
4.
Челси
 Заявка 6 4 1 1 15 - 7 13
5.
Астон Вилла
 Заявка 6 4 1 1 12 - 9 13
6.
Фулхэм
 1:1 Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
7.
Ньюкасл
 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
8.
Тоттенхэм
 Заявка 6 3 1 2 12 - 5 10
9.
Брентфорд
 4:2 Заявка 7 3 1 3 12 - 12 10
10.
Брайтон
 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
12.
Борнмут
 0:1 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
13.
Вест Хэм
 2:1 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
14.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
15.
Лестер
 1:0 Заявка 7 1 3 3 9 - 12 6
16.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
17.
Ипсвич
 1:2 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
19.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 7 0 2 5 3 - 12 2
20.
Вулверхэмптон
 2:4 Заявка 7 0 1 6 8 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 4:2 Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
3.
Манчестер Сити
 1:1 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
4.
Фулхэм
 1:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
7.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
8.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Брайтон
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Лестер
 1:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
11.
Борнмут
 0:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
12.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
13.
Эвертон
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 1 - 6 3
15.
Вест Хэм
 2:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17.
Ипсвич
 1:2 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Вулверхэмптон
 2:4 Заявка 3 0 0 3 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Челси
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
3.
Манчестер Сити
 1:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Арсенал
 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Вест Хэм
 2:1 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Фулхэм
 1:1 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
10.
Тоттенхэм
 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
11.
Брайтон
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
12.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
13.
Борнмут
 0:1 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14.
Ипсвич
 1:2 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Лестер
 1:0 Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
17.
Эвертон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
18.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
19.
Вулверхэмптон
 2:4 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
20.
Брентфорд
 4:2 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Челси Палмер Коул 6 (4)
Брентфорд Мбеумо Брайан 6
Ливерпуль Диас Луис 5 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ипсвич Морси Сэм 4
Ньюкасл Жоэлинтон 4
Фулхэм Лукич Саша 4
Челси Кукурелья Марк 4
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв!
  • Травма, повреждение
    45'
    Ремсдейлу требуется медицинская помощь после предыдущего момента. 
  • Опасный момент
    45'
    Сака покатил на линию штрафной, откуда в касание зарядил игрок "Арсенала"! Ремсдейл отразил прямо перед собой, но защитник подстраховал. 
  • 45'
    Стерлинг пробил по воротам с угла штрафной площади, но попал в голову одному из защитников. 
  • Дополнительное время
    45'
    Всего две минуты добавлено к первому тайму, хотя было пару длительных остановок. 
  • 44'
    Тянет время вратарь "Саутгемптона". Нужна передышка гостям после такого тайма. 
  • 43'
    67 - 33 — владение мячом в пользу "Арсенала" в процентном соотношении. Хотя визуально перевес "канониров" намного серьезнее.  
  • 42'
    Не понравилось болельщикам решение судьи, который пропустил фол на Сака. Освистали фанаты рефери.
  • 41'
    Регулярно получается у "Арсенала" входить в штрафную "святых", но вот дальше хозяева упираются в соперника. 
  • Опасный момент
    40'
    Сака покатил внутрь штрафной, но после рикошета мяч оказался у Жоржиньо - итальянец мощно пульнул в касание, но мяч прошел рядом со штангой! 
  • 39'
    Не стал Сака навешивать с правого фланга и покатил назад партнеру, который перевел мяч на противоположный фланг. 
  • Желтая карточка
    38'
    Диблинг обхватил Калафьори и уложил того на газон. Еще одна желтая карточка за срыв быстрой атаки.
  • 37'
    Впервые в матче гости долго держали мяч на чужой половине поля, но после попытки разрезающего паса снаряд был потерян. 
  • 36'
    Габриэль поймал мяч на отскоке и зарядил по воротам с дальней дистанции - мимо цели.
  • 35'
    Низом решил разыграть "Арсенал" штрафной удар, но успехом это не увенчалось. 
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    • Желтая карточка
      33'
      Беднарек получил желтую карточку за задержку соперника за футболку. Еще один стандарт у ворот "Саутгемптона". 
    • Угловой
      32'
      Райс не стал подавать угловой удар, решив разыграть его. В ходе розыгрыша Сака пробил по воротам из-за пределов штрафной, но мяч прошел намного выше цели.
    • 31'
      Хаверц оказался с мячом в районе одиннадцатиметровой отметки и сразу же пробил, но защитник бросился под мяч и заблокировал выстрел. 
    • 30'
      На дальнюю штангу Сака забросил мяч, но Ремсдейл вышел из рамки и уверенно забрал игровой снаряд под свой контроль. 
    • Фол, нарушение
      29'
      Штрафной удар заработал "Арсенал". До ворот далеко, поэтому вряд ли будет прямой удар.
    • 28'
      "Арсенал" продолжает держать мяч и владеть территориальным преимуществом, но пока серьезных моментов у ворот гостей не возникает.
    • Замена
      27'
      Замена в составе "Саутгемптона": Вместо Стюарта на поле вышел Арчер.
    • 26'
      Тренеры решили воспользоваться паузой и сейчас активно дают указания своим футболистам. Полноценный тайм-аут получился. 
    • Травма, повреждение
      25'
      Кто-то из игроков "Саутгемптона" присел на газон и пока не может подняться. Кажется, что-то мышечное. 
    • 24'
      Стерлинг попытался проникающей передачей вскрыть оборону "святых", но никто из игроков "Арсенала" под его пас не открылся. 
    • Желтая карточка
      23'
      Уокер-Питерс получил желтую карточку за неспортивное поведение при стандартном положении. 
    • Фол, нарушение
      22'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Мяч оказался в сетке "Саутгемптона" после розыгрыша углового, но за секунду до этого арбитр остановил игру.
    • Угловой
      21'
      Сака с угла поля отправил мяч на дальнюю штангу, где Хаверц вел борьбу с защитником, но выиграть не сумел.
    • 20'
      Жезус покатил на Сака в чужой штрафной площади. Букайо сразу постарался пробить, но угодил в ближайшего соперника. 
    • 19'
      Стерлинг пытался на скорости уйти от соперника по левой бровке, но игрок "Саутгемптона" не проиграл в скорости вингеру "Арсенала".
    • 18'
      Сака не смог войти в чужую штрафную площадь, так как все время его встречают сразу два защитника. 
    • 17'
      Из своей штрафной Сака вынес мяч головой точно на ногу Уокер-Питерсу, который в касание зарядил с 17 метров, но Райя на месте!
    • 15'
      Хаверц упал в чужой штрафной площади, но успел доставить мяч Сака, который попытался нанести удар, но попал в соперника. 
    • 14'
      Долго катает мяч "Арсенал" без продвижения. Очень компактно обороняется "Саутгемптон" в последние секунды. 
    • Угловой
      13'
      На этот раз последовала подача с левого фланга, и она была выполнена на ближний угол. Хаверц выиграл единоборство и пробил головой - выше цели.
    • Угловой
      12'
      Снова Сака навесил на дальнюю штангу с углового, но первым на мяче оказался Ремсдейл. 
    • 11'
      Хаверц отлично открылся в чужой штрафной площади, избежал положения вне игры и покатил вдоль ворот, но защитник успел перехватить пас. 
    • 10'
      При потере мяча "Арсенал" поднимается очень высоко и сразу же старается вернуть себе игровой снаряд. Из раза в раз проходит этот трюк у команды Микеля Артеты.
    • 9'
      Очень активно начал лондонский "Арсенал". Не получается у "святых" выбраться со своей половины поля. 
    • 8'
      Стерлинг практически вырвался один на один с вратарем, но завалился на газон в чужой штрафной площади. Арбитр посчитал, что все было чисто!
    • 7'
      Сака с правого фланга ворвался в штрафную площадь гостей и сделал передачу вдоль ворот на дальнюю штангу, но там никого из партнеров не оказалось. 
    • 6'
      Сильная подача пошла в штрафную площадь "Саутгемптона", где Сака был готов нанести удар головой, но до мяча не дотянулся. 
    • Угловой
      5'
      На дальнюю штангу пошла подача от Сака, после чего игроками "Арсенала" было предпринято несколько попыток удара с близкого расстояния, но все они были заблокированы.
    • 4'
      Сака пытался накрутить защитников на правой бровке, но в итоге смог заработать только угловой для своей команды.
    • 3'
      "Арсенал" контролирует мяч в центре поля. Пока "Саутгемптон" не дает сопернику продвинуться. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Слишком активно гости пошли в прессинг и нарушили правила на чужой половине поля.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал 0:0 Саутгемптон

    Исход игры
    Арсенал
    100% (117)
    Ничья
    0% (0)
    Саутгемптон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.46% (55)
    Меньше
    49.54% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    24.77% (27)
    Нет
    75.23% (82)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    44.4% (52)
    3:0 Арсенал
    22.2% (26)
    2:1 Арсенал
    11.1% (13)
    3:1 Арсенал
    9.4% (11)
    1:0 Арсенал
    1.7% (2)
    4:0 Арсенал
    1.7% (2)
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