Тур: 7. Стадион: Гудисон Парк. Главный судья: Поусон Крейг
Ход матча
18'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Янг
Эшли
22
Поуп
Ник
33
Бёрн
Дэн
20
Холл
Льюис
11
Барнс
Харви
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
75 Диксон РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомеш БетуНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
22 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
-
20 Холл ЛьюисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Барнс ХарвиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Радди ДжонВратарь
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
-
25 Келли ЛлойдЗащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Осула ВильямНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Эвертон
Ньюкасл
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
11.1%
27.8%
11 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
29 матчей
48.3%
20.7%
31%
14 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
41.4%
41.4%
17.2%
12 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.9%
27.6%
34.5%
11 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
19
Голов в среднем за матч
1.87
1.36
Среднее время на гол
48
66
Всего голов
18
18
Голов в среднем за матч
1.29
1.2
Среднее время на гол
70
75
Всего голов
46
37
Голов в среднем за матч
1.59
1.28
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
Среднее время на гол
56
70
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макнил Дуайт
|3
|0.43
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|0.29
|Кин Майкл
|1
|0.14
|Ндиайе Ильман
|1
|0.14
|Янг Эшли
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барнс Харви
|3
|0.43
|Гордон Энтони
|2 (1)
|0.29
|Исак Александр
|1
|0.14
|Шёр Фабиан
|1
|0.14
|Жоэлинтон
|1
|0.14
|Мёрфи Джейкоб
|0
|0
|Келли Ллойд
|0
|0
|Уиллок Джо
|0
|0
|Гимараэс Бруно
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янг Эшли
|1
|1
|Кин Майкл
|2
|0
|Ироэгбунам Тим
|2
|0
|Шон
|1
|0
|Тарковски Джеймс
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Гарнер Джеймс
|1
|0
|Ндиайе Ильман
|1
|0
|О'Брайен Джейк
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жоэлинтон
|4
|0
|Бёрн Дэн
|3
|0
|Шёр Фабиан
|1
|1
|Гимараэс Бруно
|2
|0
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0
|Холл Льюис
|1
|0
|Келли Ллойд
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
|Тонали Сандро
|1
|0
Результаты матчей
Эвертон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ньюкасл
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
2
Эвертон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ньюкасл
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
1
5
Эвертон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Ньюкасл
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
1
20%
76-90
Забито
3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
8
1
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
100%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
4
57%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
15
6
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
13%
1
17%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
1
7%
3
50%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
40%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эвертон - Кристал Пэлас 2:1 Лестер - Эвертон 1:1 Эвертон - Саутгемптон 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:2
Эвертон - Борнмут 2:3 Эвертон - Донкастер 3:0 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Эвертон - Брайтон 0:3 Эвертон - Рома 1:1 Престон Норт Энд - Эвертон 0:3 Ковентри - Эвертон 3:0 Солфорд Сити - Эвертон 2:1 Слайго Роверс - Эвертон 3:3 Арсенал - Эвертон 2:1 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Лутон Таун - Эвертон 1:1 Эвертон - Брентфорд 1:0 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Челси - Эвертон 6:0
Ньюкасл
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ньюкасл - Уимблдон 1:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2
Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Ньюкасл - Брест 1:0 Ньюкасл - Жирона 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Ньюкасл 2:0 Урава Ред - Ньюкасл 1:4 Халл Сити - Ньюкасл 0:2 А-Лига Старс - Ньюкасл 8:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 5:1
Результаты матчей
Эвертон
Ньюкасл
Точный счет
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Эвертон
Ньюкасл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 6
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 8
|17
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 7
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|6.
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 5
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 13
|10
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|16.
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 14
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|9 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|13.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|17.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|10
|Челси
|Палмер Коул
|6 (4)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|6
|Ливерпуль
|Диас Луис
|5 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|4 (4)
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ипсвич
|Морси Сэм
|4
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|4
|Фулхэм
|Лукич Саша
|4
|Челси
|Кукурелья Марк
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эвертон 0:0 Ньюкасл
Исход игры
Эвертон
13.2% (14)
Ничья
30.2% (32)
Ньюкасл
56.6% (60)
Тотал 2.5
Больше
59.05% (62)
Меньше
40.95% (43)
Обе команды забьют
Да
85.71% (90)
Нет
14.29% (15)
Популярный счёт
1:2 Ньюкасл
48.1% (51)
1:1 Ничья
26.4% (28)
2:1 Эвертон
6.6% (7)
0:1 Ньюкасл
5.7% (6)
1:0 Эвертон
4.7% (5)
2:2 Ничья
1.9% (2)
0:2 Ньюкасл
1.9% (2)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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