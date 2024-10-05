Мангаля в центре поля ударил по ногам Гордона.

Холл слева навесил в центр штрафной площади. Мяч отскочил к Мёрфи, который справа с четырнадцати метров пробило точно в Пикфорда.

После навеса справа Дукуре головой отправил мяч в сетку, но...

ВАР внимательно просмотрел эпизод с голом Дукуре и отменил его из-за офсайда.

Гордон слева ворвался в штрафную площадь и прострелил в центр. Мяч от ноги Мангаля отскочил в руки Пикфорду.

Гарнер на фланге в стыке с Гордоном получил повреждение. Требуется выход медиков на поле.

14' "Ньюкасл" увереннее действует в центре поля, но это никак не сказывается на количестве моментов у ворот. Обе команды впереди действуют интересно.

12' Барнс слева оказался в офсайде после скидки Жоэлинтона.

11' Следующая подача Триппьера от углового флага опасной не получилась. Мяч выбит на половину поля гостей.

10' Триппьер от углового флага навесил к ближней штанге. Тонали исполнил перевод на дальнюю, где Гимараес ногой пробил по воротам мимо Пикфорда. Мяч попал в Ндиайе, который находился на линии собственных ворот.

9' Калверт-Льюин в чужой штрафной площади опасно сыграл против Триппьера, едва не попав Кирану ногой по голове.

8' Калверт-Льюин слева забрался в офсайд.

7' Кин неудачно сделал скидку головой назад от центрального круга. Пикфорд рванул за пределы штрафной площади и успел опередить Гордона.