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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Эвертон
 
Позже
Ньюкасл
Прогнозы 36
Эвертон 27.8% (10)
X 27.8% (10)
Ньюкасл 44.4% (16)
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История личных встреч

Эвертон
Ньюкасл

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
11.1%
27.8%
11 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

29 матчей

48.3%
20.7%
31%
14 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

41.4%
41.4%
17.2%
12 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.9%
27.6%
34.5%
11 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

28
19

Голов в среднем за матч

1.87
1.36

Среднее время на гол

48
66

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

1.29
1.2

Среднее время на гол

70
75

Всего голов

46
37

Голов в среднем за матч

1.59
1.28

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
25

Среднее время на гол

56
70

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макнил Дуайт 3 0.5
Калверт-Льюин Доминик 2 0.33
Кин Майкл 1 0.17
Ндиайе Ильман 1 0.17
Янг Эшли 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барнс Харви 3 0.5
Гордон Энтони 2 (1) 0.33
Исак Александр 1 0.17
Шёр Фабиан 1 0.17
Жоэлинтон 1 0.17
Мёрфи Джейкоб 0 0
Келли Ллойд 0 0
Уиллок Джо 0 0
Гимараэс Бруно 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янг Эшли 1 1
Кин Майкл 2 0
Ироэгбунам Тим 2 0
Шон 1 0
Тарковски Джеймс 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Гарнер Джеймс 1 0
Ндиайе Ильман 1 0
О'Брайен Джейк 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоэлинтон 4 0
Бёрн Дэн 3 0
Шёр Фабиан 1 1
Гимараэс Бруно 2 0
Мёрфи Джейкоб 1 0
Холл Льюис 1 0
Келли Ллойд 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Тонали Сандро 1 0

Результаты матчей

Эвертон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ньюкасл
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
2
Эвертон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ньюкасл
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

1
5
Эвертон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Ньюкасл
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
1
20%
76-90

Забито

3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

8
1
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
100%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
4
57%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

15
6
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
13%
1
17%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
1
7%
3
50%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
40%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эвертон - Кристал Пэлас 2:1 Лестер - Эвертон 1:1 Эвертон - Саутгемптон 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:2
Эвертон - Борнмут 2:3 Эвертон - Донкастер 3:0 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Эвертон - Брайтон 0:3 Эвертон - Рома 1:1 Престон Норт Энд - Эвертон 0:3 Ковентри - Эвертон 3:0 Солфорд Сити - Эвертон 2:1 Слайго Роверс - Эвертон 3:3 Арсенал - Эвертон 2:1 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Лутон Таун - Эвертон 1:1 Эвертон - Брентфорд 1:0 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Челси - Эвертон 6:0
Ньюкасл
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ньюкасл - Уимблдон 1:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2
Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Ньюкасл - Брест 1:0 Ньюкасл - Жирона 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Ньюкасл 2:0 Урава Ред - Ньюкасл 1:4 Халл Сити - Ньюкасл 0:2 А-Лига Старс - Ньюкасл 8:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 5:1

Результаты матчей

Эвертон
Ньюкасл

Точный счет

0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 0 1 12 - 2 15
2.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
3.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 12 - 5 14
4.
Челси
 Заявка 6 4 1 1 15 - 7 13
5.
Астон Вилла
 Заявка 6 4 1 1 12 - 9 13
6.
Фулхэм
 Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
7.
Ньюкасл
 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
8.
Тоттенхэм
 Заявка 6 3 1 2 12 - 5 10
9.
Брайтон
 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
11.
Борнмут
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
12.
Брентфорд
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
14.
Вест Хэм
 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
16.
Ипсвич
 Заявка 6 0 4 2 5 - 10 4
17.
Лестер
 Заявка 6 0 3 3 8 - 12 3
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
19.
Саутгемптон
 Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Манчестер Сити
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Фулхэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Брентфорд
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
7.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
8.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Брайтон
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Борнмут
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
11.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
12.
Эвертон
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 1 - 6 3
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
Лестер
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Ипсвич
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
18.
Саутгемптон
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 0 3 4 - 10 0
20.
Вест Хэм
 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Ливерпуль
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Манчестер Сити
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Вест Хэм
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
9.
Тоттенхэм
 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10.
Брайтон
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
11.
Фулхэм
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
13.
Борнмут
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
14.
Ипсвич
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Лестер
 Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Эвертон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19.
Саутгемптон
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
20.
Брентфорд
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Челси Палмер Коул 6 (4)
Ливерпуль Диас Луис 5 (1)
Брентфорд Мбеумо Брайан 5
Ливерпуль Салах Мохамед 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ипсвич Морси Сэм 4
Ньюкасл Жоэлинтон 4
Фулхэм Лукич Саша 4
Челси Кукурелья Марк 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 октября 2024, осталось 2 дня 12 часов 19 минут.

    Главный судья: Поусон Крейг

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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 36
    Эвертон 27.8% (10)
    X 27.8% (10)
    Ньюкасл 44.4% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Ньюкасл
    3.70
    3.75
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    Прогнозы на матч Эвертон - Ньюкасл

    Исход игры
    Эвертон
    27.8% (10)
    Ничья
    27.8% (10)
    Ньюкасл
    44.4% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.57% (24)
    Меньше
    31.43% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    91.43% (32)
    Нет
    8.57% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Ньюкасл
    44.4% (16)
    1:1 Ничья
    22.2% (8)
    2:1 Эвертон
    19.4% (7)
    1:0 Эвертон
    5.6% (2)
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